Завист: Защо Михаела Маринова не поздрави DARA за триумфа й?

21 Май, 2026 06:53 4 241 34

Някои коментиращи сравняват ситуацията с тази между Лили Иванова и Йорданка Христова, които обтягат отношенията си още през 70-те години заради турне в Япония и това продължава десетилетия наред

Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Историческата победа на DARA на Евровизия 2026 продължава да е най-коментираната тема в България, но наред с еуфорията около „Bangaranga“ в социалните мрежи избухна и друг разговор – защо Михаела Маринова така и не поздрави публично колежката си за грандиозния успех, пише lupa.bg.

Мнозина фенове забелязаха, че докато почти цялата музикална гилдия у нас публикува поздравления към DARA, Михаела Маринова запази пълно мълчание. А това веднага отприщи вълна от коментари, обвинения в завист и спекулации за напрежение между двете изпълнителки.

Особено любопитен за хората се оказа фактът, че и двете певици са част от Virginia Records, а през последните месеци името на Михаела също се спрягаше като потенциален български представител за конкурса. След победата на DARA интернет буквално бе залят от публикации, клипове и поздравления. Именно тогава част от потребителите започнаха да задават въпроса защо Михаела Маринова отсъства напълно от тази вълна на подкрепа.

„Дори хора, които бяха нейни конкуренти, поздравиха Дара. Защо Михаела мълчи?“, питат фенове онлайн.

Други припомниха, че Мона, която също беше сред обсъжданите имена за конкурса, открито е подкрепяла Дара по време на цялото ѝ участие.

Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия ѝ мини албум, предаде БГ радио.

„Медал“ не е песен за победата в класическия ѝ смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към „Медал“. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дуото The Trackers, Михаела постепенно „съблича“ външния блясък и така достига до себе си.

Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния ѝ творчески партньор и приятел Павел Николов (Pavell). Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита ѝ „Герой“.

Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение – първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026 г.

Събитието се организира съвместно от Националния дворец на културата и Virginia Records и ще бъде осъществено с медийната подкрепа на БГ Радио.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Мда

    36 20 Отговор
    Много тъпо заглавия! Грандиозен успех на продавачката на понички! Завист за какво, бе факти? За Кончита или Альона? Ако това е нивото на българската култура? И все си мисля, че ни подариха победата, на следващия ден колко ще внесем за бедните французи, немци и испанци?….

    Коментиран от #11

    06:56 21.05.2026

  • 2 Ивелина Станкова

    16 5 Отговор
    Аз откъде да знам,защо?! Казва ли ти някой?

    07:00 21.05.2026

  • 3 Мишето е готина,

    26 25 Отговор
    а сигането безdara e дъно!

    07:05 21.05.2026

  • 4 авантгард

    31 2 Отговор
    Пишете с български букви имената на хора и фирми в новините.
    Ама че падение.....

    07:06 21.05.2026

  • 5 Фен

    7 6 Отговор
    Ми.. коя?🤔

    07:07 21.05.2026

  • 6 айде

    27 14 Отговор
    За кое да я поздравява , за глупавата песен ли ? Айсиктироттука с таз Дара вече.

    07:19 21.05.2026

  • 7 Шопа

    23 9 Отговор
    Простотията заля България , особено по телевизия Бангаранга 1 /разбирай БНТ 1/

    07:19 21.05.2026

  • 8 бушприт

    3 3 Отговор
    името на Михаела също се спрягаще, като потенциална българска представителка за конкурса.

    07:21 21.05.2026

  • 9 хахха

    21 4 Отговор
    Изкарайте и ковид щаба с ония генерал и те да възхваляват Дара

    Коментиран от #33

    07:22 21.05.2026

  • 10 Историческа простотия

    14 7 Отговор
    Отвращават ме с тая песен.
    И щом Радев ще я кани за преговори, представете си какво ни чака?!

    07:43 21.05.2026

  • 11 Хмм

    12 9 Отговор

    До коментар #1 от "Мда":

    Дара разби точно тази тенденция, такива да печелят, Евровизия е младежки купон, а те го превърнаха в политически и правозащитен конкурс, затова и Дара печели със смазваща преднина, а тези които поддържат "традицията" са възмутени, в Молдова има дори оставки, защото не дали нито една точка на Украйна

    07:48 21.05.2026

  • 12 фАНТОМасс

    17 1 Отговор
    Стига сте търсили скандали и караници. Ако сте толкова силни и велики журналяги , да бяхте питали Тиквата коя е Мата Хари НАПРИМЕР - настойчиво , упорито и денонощно. Ама вий си мълчахте , спотайвахте се и треперихте , да не ви погледне страшно !

    Коментиран от #32

    07:51 21.05.2026

  • 13 Как защо

    9 0 Отговор
    Не ги сравнявайте с предишни вражди
    Всичко в бранша е не качество а дипломация

    07:57 21.05.2026

  • 14 щамов работник

    3 4 Отговор
    Михаела постепенно „съблича“ външния си блясък(чорапогащници,циципаси и бикини) и така достига до себе си(чисто голичка).

    07:59 21.05.2026

  • 15 мани, мани

    2 2 Отговор
    Танцувално парче, а нито дума от Давид Гета.

    08:06 21.05.2026

  • 22 Колю лудия -

    0 6 Отговор
    то по принцип жените с малки гърди завиждат на тези с големи...там е заровено кучето!

    Коментиран от #24

    08:13 21.05.2026

  • 23 Стас

    2 3 Отговор
    Аз при жени с големи гърди правя така-слагам си главата на едната и си я завивам с другата. Меко,нежно ми е и топло.

    08:18 21.05.2026

  • 24 Реалност

    6 2 Отговор

    До коментар #22 от "Колю лудия -":

    Гърдите на Дарина са по малки от тези на Михаела, иначе всеки, дори и ти можеш да си сложиш две топки силикон:) Разбира се по килограми и целулит Дарина води убедително:)

    08:18 21.05.2026

  • 25 ...

    6 2 Отговор
    айде да не сравняваме хора с истински талант с медийни креатури като бездара. Керана която отпадна също имаше в пъти по-добра песен, ама тука просто има гръб като всяко нещо в това подобие на държава

    08:22 21.05.2026

  • 26 стига с

    4 2 Отговор
    тази силистренка с@йганка

    08:26 21.05.2026

  • 27 УжасТ

    8 2 Отговор
    Как не я срам, трябваше и тя да се намърда до кметове, политици, мисирки и други знайни и незнайни герои за да се снима с великата ДАРА /на латиница задължително/, която след година никой няма да я помни, както и никой не помни кой спечели миналата Гейвизия.

    08:27 21.05.2026

  • 28 Защото Мишето е изпаднала

    2 6 Отговор
    в поредната паник атака от злоба ....

    08:29 21.05.2026

  • 30 Обективно

    6 3 Отговор
    Мишето е талантлива и можеща певица. Виж Бездара е проект на Армутлиева, да се кълчи и подскача. Едната прави музика, другата прави кинти за Армутлиева.

    08:37 21.05.2026

  • 32 До фантомас

    0 2 Отговор

    До коментар #12 от "фАНТОМасс":

    Като знаеш що не кажеш коя е тая Хата Мари или Мата Хари

    08:38 21.05.2026

  • 33 Изчакай малко

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "хахха":

    щаба с черния мундир начело вече се подготвя за хентайвируса

    08:41 21.05.2026

  • 34 заета е

    0 1 Отговор
    щото по цял ден ми прави като ветъра

    08:46 21.05.2026