Завист: Защо Михаела Маринова не поздрави DARA за триумфа й?

Историческата победа на DARA на Евровизия 2026 продължава да е най-коментираната тема в България, но наред с еуфорията около „Bangaranga“ в социалните мрежи избухна и друг разговор – защо Михаела Маринова така и не поздрави публично колежката си за грандиозния успех, пише lupa.bg.
Мнозина фенове забелязаха, че докато почти цялата музикална гилдия у нас публикува поздравления към DARA, Михаела Маринова запази пълно мълчание. А това веднага отприщи вълна от коментари, обвинения в завист и спекулации за напрежение между двете изпълнителки.
Особено любопитен за хората се оказа фактът, че и двете певици са част от Virginia Records, а през последните месеци името на Михаела също се спрягаше като потенциален български представител за конкурса. След победата на DARA интернет буквално бе залят от публикации, клипове и поздравления. Именно тогава част от потребителите започнаха да задават въпроса защо Михаела Маринова отсъства напълно от тази вълна на подкрепа.
„Дори хора, които бяха нейни конкуренти, поздравиха Дара. Защо Михаела мълчи?“, питат фенове онлайн.
Други припомниха, че Мона, която също беше сред обсъжданите имена за конкурса, открито е подкрепяла Дара по време на цялото ѝ участие.
Броени дни след като обяви самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, Михаела Маринова представя нов сингъл с видео и започва да подсказва на феновете си какво да очакват на голямата сцена. Песента е озаглавена „Медал“ и открива предстоящия ѝ мини албум, предаде БГ радио.
„Медал“ не е песен за победата в класическия ѝ смисъл, това е песен за отказа от празните думи, от изкуствените взаимоотношения и за умението да прескачаш постоянната нужда от външно одобрение. Тази идея преминава и във видеото към „Медал“. С екстравагантен, скулптурен стайлинг от дуото The Trackers, Михаела постепенно „съблича“ външния блясък и така достига до себе си.
Музиката и текстът на песента са дело на самата Михаела Маринова и на дългогодишния ѝ творчески партньор и приятел Павел Николов (Pavell). Режисьор на официалния видеоклип е Николай Драганов, с когото Михаела работи и по видеото на хита ѝ „Герой“.
Паралелно с новия сингъл, Михаела Маринова вече гледа и към следващото си постижение – първия си самостоятелен концерт в Зала 1 на НДК, който ще се състои на 28 ноември 2026 г.
Събитието се организира съвместно от Националния дворец на културата и Virginia Records и ще бъде осъществено с медийната подкрепа на БГ Радио.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мда
Коментиран от #11
06:56 21.05.2026
2 Ивелина Станкова
07:00 21.05.2026
3 Мишето е готина,
07:05 21.05.2026
4 авантгард
Ама че падение.....
07:06 21.05.2026
5 Фен
07:07 21.05.2026
6 айде
07:19 21.05.2026
7 Шопа
07:19 21.05.2026
8 бушприт
07:21 21.05.2026
9 хахха
Коментиран от #33
07:22 21.05.2026
10 Историческа простотия
И щом Радев ще я кани за преговори, представете си какво ни чака?!
07:43 21.05.2026
11 Хмм
До коментар #1 от "Мда":Дара разби точно тази тенденция, такива да печелят, Евровизия е младежки купон, а те го превърнаха в политически и правозащитен конкурс, затова и Дара печели със смазваща преднина, а тези които поддържат "традицията" са възмутени, в Молдова има дори оставки, защото не дали нито една точка на Украйна
07:48 21.05.2026
12 фАНТОМасс
Коментиран от #32
07:51 21.05.2026
13 Как защо
Всичко в бранша е не качество а дипломация
07:57 21.05.2026
14 щамов работник
07:59 21.05.2026
15 мани, мани
08:06 21.05.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Колю лудия -
Коментиран от #24
08:13 21.05.2026
23 Стас
08:18 21.05.2026
24 Реалност
До коментар #22 от "Колю лудия -":Гърдите на Дарина са по малки от тези на Михаела, иначе всеки, дори и ти можеш да си сложиш две топки силикон:) Разбира се по килограми и целулит Дарина води убедително:)
08:18 21.05.2026
25 ...
08:22 21.05.2026
26 стига с
08:26 21.05.2026
27 УжасТ
08:27 21.05.2026
28 Защото Мишето е изпаднала
08:29 21.05.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Обективно
08:37 21.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 До фантомас
До коментар #12 от "фАНТОМасс":Като знаеш що не кажеш коя е тая Хата Мари или Мата Хари
08:38 21.05.2026
33 Изчакай малко
До коментар #9 от "хахха":щаба с черния мундир начело вече се подготвя за хентайвируса
08:41 21.05.2026
34 заета е
08:46 21.05.2026