Хизбула осъди намерението на САЩ да наложат санкции срещу членове на ливанския парламент

22 Май, 2026 05:19, обновена 22 Май, 2026 05:23 603 0

Това е крещящ опит за сплашване на нашия свободен народ, заявиха от шиитската организация

Парламентът на Ливан, Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Шиитската организация Хизбула осъди САЩ за намерението им да наложат санкции срещу законно избраните членове на ливанския парламент.

„Това е крещящ опит за сплашване на нашия свободен народ, мнозинството от който подкрепя силите за съпротива, противопоставящи се на израелската агресия“, се казва в изявлението, разпространено в Telegram канала на организацията.

В него се отбелязва, че последиците от американските ограничения са „незначителни и дори не си струват мастилото, с което са написани“. „Тези мерки няма да имат практическо въздействие върху бъдещата работа на нашите колеги членове на парламента и длъжностни лица, които отхвърлят тези капитулантски планове“, се казва в изявлението.

Според Ал Джазира, санкциите са насочени към членовете на блока „Лоялност към съпротивата“ Хасан Фадлалах, Ибрахим ал-Мусауи и Хюсеин Хадж Хасан, както и към бившия министър Мохамед Фнейш. Те са обвинени във възпрепятстване на усилията за разоръжаване на Хизбула и в действия в ущърб на ливанската държава.

Източник от Държавния департамент заяви пред Ал Джазира, че „ще бъдат взети санкции срещу всички длъжностни лица, които са проникнали в правителствени структури и са сътрудничили на Хизбула“.


