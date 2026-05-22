Хизбула осъди намерението на САЩ да наложат санкции срещу членове на ливанския парламент

Шиитската организация Хизбула осъди САЩ за намерението им да наложат санкции срещу законно избраните членове на ливанския парламент.

„Това е крещящ опит за сплашване на нашия свободен народ, мнозинството от който подкрепя силите за съпротива, противопоставящи се на израелската агресия“, се казва в изявлението, разпространено в Telegram канала на организацията.

В него се отбелязва, че последиците от американските ограничения са „незначителни и дори не си струват мастилото, с което са написани“. „Тези мерки няма да имат практическо въздействие върху бъдещата работа на нашите колеги членове на парламента и длъжностни лица, които отхвърлят тези капитулантски планове“, се казва в изявлението.

Според Ал Джазира, санкциите са насочени към членовете на блока „Лоялност към съпротивата“ Хасан Фадлалах, Ибрахим ал-Мусауи и Хюсеин Хадж Хасан, както и към бившия министър Мохамед Фнейш. Те са обвинени във възпрепятстване на усилията за разоръжаване на Хизбула и в действия в ущърб на ливанската държава.

Източник от Държавния департамент заяви пред Ал Джазира, че „ще бъдат взети санкции срещу всички длъжностни лица, които са проникнали в правителствени структури и са сътрудничили на Хизбула“.