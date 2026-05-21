Гавра на израелския министър Бен-Гвир със задържани активисти от флотилията "Сумуд" възмути Италия ВИДЕО

Президентът на Италия Серджо Матарела, мнозинството и опозицията разкритикуваха задържането от страна на Израел на активисти, сред които и италианци, от флотилията "Сумуд" с хуманитарна помощ за Газа.



Поводът е публикация на видео в платформата "Екс" от израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, показващо как той се подиграва на активистите с белезници на ръцете.





Президентът на Италия Серджо Матарела заяви, че "това е нецивилизовано отношение, упражнявано спрямо хора, незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на израелски министър".





В съвместно изявление премиерът Джорджа Мелони и външният министър Антонио Таяни също решително заявиха, че извършеното от израелския министър "е неприемливо" и "нарушава човешкото достойнство". За медиите Таяни каза още, че "Израел е преминал "червената линия", задържат хора в международни води и се отнасят с тях като с терористи, което е неприемливо".



Той привика веднага посланика на Израел в Италия Джонатан Пелед, пред който правителството е изразило "твърд протест" по случая. На Пелед е било казано също, че "Италия си запазва правото да оценява най-подходящите политически инициативи и на европейско ниво".



Опозицията иска правителството да вдигне ветото върху спирането на споразумението между ЕС и Израел.



Поетапно от днес задържаните 29 италиански активисти сред които политици, журналисти, лекари, учители и работници, ще се завърнат на родна земя.