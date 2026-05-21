Гавра на израелския министър Бен-Гвир със задържани активисти от флотилията "Сумуд" възмути Италия ВИДЕО

Президентът на Италия Серджо Матарела, мнозинството и опозицията разкритикуваха задържането от страна на Израел на активисти, сред които и италианци, от флотилията "Сумуд" с хуманитарна помощ за Газа.
Поводът е публикация на видео в платформата "Екс" от израелския министър на вътрешната сигурност Итамар Бен-Гвир, показващо как той се подиграва на активистите с белезници на ръцете.
Президентът на Италия Серджо Матарела заяви, че "това е нецивилизовано отношение, упражнявано спрямо хора, незаконно задържани в международни води, което достига най-ниското ниво от страна на израелски министър".
В съвместно изявление премиерът Джорджа Мелони и външният министър Антонио Таяни също решително заявиха, че извършеното от израелския министър "е неприемливо" и "нарушава човешкото достойнство". За медиите Таяни каза още, че "Израел е преминал "червената линия", задържат хора в международни води и се отнасят с тях като с терористи, което е неприемливо".
Той привика веднага посланика на Израел в Италия Джонатан Пелед, пред който правителството е изразило "твърд протест" по случая. На Пелед е било казано също, че "Италия си запазва правото да оценява най-подходящите политически инициативи и на европейско ниво".
Опозицията иска правителството да вдигне ветото върху спирането на споразумението между ЕС и Израел.
Поетапно от днес задържаните 29 италиански активисти сред които политици, журналисти, лекари, учители и работници, ще се завърнат на родна земя.
1 Отвратително
2 Ний ша Ва упрайм
3 Kaлпазанин
4 Kaлпазанин
5 авантгард
Твърд протест?
Позорно слабо поведение.
11 Много
12 Соломон Виси
19 Соломон Виси
До коментар #12 от "Соломон Виси":Написаното е ирония-какво би казал "евроатлантикът" Мони.Не го разбирате буквално.
23 Двама изроди
Израел е ненужна нация.
Трябва да бъдат заличени!
24 Да обаче
До коментар #19 от "Соломон Виси":Той е толкова противен на всички, че иронията ти отива на заден план. Разбираме ти иронията всички, но той е много противен и все едно да цъкнем на него плюс
25 Урсулите
От Пекин е наредил евреите да се държат така мръснишки!
30 Факти
До коментар #11 от "Много":Нищо "либерално" няма в тия активисти. Те подкрепят ислямския робски режим срещу либералните израелски ценности. Кой либерал ще подкрепя терористична организация, която ръководи апартейд, в който жените са втора ръка хора, а друговерците са по най-жесток начин? Това са не особено интелигентни хора, жертви на ислямистка пропаганда, финансирана от Катар. Ще дойде време когато Европа ще трябва да се събуди и да прави същото като Израел. Радикалният ислям е змията, а умереният ислям е тревата, в която се крие змията.
31 Сила
До коментар #30 от "Факти":И позата е която са поставени е напълно традиционна и характерна за съответната религия , нали така ...не виждам нищо обидно !!!
Те обичат тази поза ....постоянно я практикуват !!!
07:43 21.05.2026
37 Бай онзи
До коментар #12 от "Соломон Виси":Защо не му разбирате иронията на човека????
44 молец
До коментар #1 от "Отвратително":Тези от Италия не им слуша главата...Преди няколко дена един мароканец с италианско гражданство магистър по икономика прегази сума ти народ с кола..а те малоумници тръгнаха да защитават палестинци..сигурно ще ги поканят в Европа, като чели малко такива терористи има в момента..Бой на такива активисти до посиняване..Хуманитарната помощ..каква помощ..те само живеят на такива помощи..идват в Европа и цял живот като паразити..Благодарете на евреи че поне малко ги дисциплинират...
45 Някой
Залужават международна изолация и порядъчно количество демократични бомбардировки. Ясно е защо няма мир в Близкия Изток. Както са я подкарали евреите, ще запалят нова световна война. Това ли искаме? Не е ли време т. нар. "международна общност" да ги сложи, където им е мястото?
46 Ддд
До коментар #11 от "Много":В Израел са, защото са отвлечени от израелски военни. Действията на Израел освен акт на пиратерия в международни води, могат и да се разглеждат като акт на война. Лодките са територия на страната под чиито флаг плават. Поне според международното законодателство, което явно за Израел не важи. Минаха всякакви граници
47 Факти
До коментар #32 от "Някой":Че той Израел е само 18% от Палестина. Удобно забравяш, че Йордания също беше Палестина и я дадоха цялата на арабите. Израел е микроскопична държава от 22 000 кв.км. - точно 5 пъти по-малка от България. Арабската лига е 22 държави с 13 милиона кв.км. (600 пъти повече), а Организацията за ислямско сътрудничество (ОИС) е 57 мюсюлмански държави с 32 милиона кв.км. (1500 пъти повече). Не мислиш ли, че мюсюлманите и в частност арабите са малко нагли да вземат и микроскопичния Израел, който е с 2000 години по-стар от тях? Какво им пречи да го оставят намира? Защо искат да го унищожат? Защото гнусната им ислямска религия е изградена върху доктрина за световна доминация. Египет например е бил християнски, но му разказаха играта. То всички държави извън днешна Саудитска Арабия са насилствено ислямизирани с убийства и жестокости. Юдаизмът не е агресивна религия и няма доктрина за доминация. Даже напротив - той трудно приема нови членове. Микроскопичният Израел има право на своето съществуване в своята земя, която обитава от поне 3 000 години. Ислямската чума унищожи много държави, включително и нашата България. Ние днес сме толкова за зле заради пустият му ислям, който ни стиска за гушите 5 века. После великите сили ни "освободиха" и ни смалиха територията наполовина като хвърлиха по едно парче на всичките ни съседи - Турция, Гърция, Македония, Сърбия и Румъния. Всичките ни проблеми можем да проследим до падането под ислямско робство, а днес българи подкрепят ислями
48 Бандерофашизма заля евреите.
До коментар #20 от "Майстора":Бил съм в Израел 2003 година, евреите бяха доста по цивилизовани. Такива фашистки изстъпления нямаше. Там работеха в ашдот българи румънци, китайци. Ашдот е населен с окраински еврей имаше телевизия и радио на руски, навсякъде се говореше на руски. КАкво стана тия окраински еврей ? Те се фашизираха, сатанизираха и станаха изверги. Бандера идеите и фашизма трябва да се унищожават по цял свят! Ашдот е станал бандерофашистки, сатаниноционистки анклава.
49 Някой
До коментар #11 от "Много":Тези "либерални шматки" са в Израел, защото са отвлечени в международни води и закарани насила в Израел. Това си е пиратство и отвличане по международното право. Спокойно пиратите могат да бъдат преследвани и бесени без съд и присъда.
Ама от къде да ги знаеш ти тези неща? С твоя кръгозор, простиращ се до "Бангаранга" и 200 грама ракия вечер...
50 без мисъл
До коментар #41 от "Баба Яга":Много напредничаво..значи да живее палестина, защото си либерал, а в същото време да убием евреи Затова Израел на никога не вярва..заради такова луди като теб..все искате нещо да заличавате..
51 Хулиган
До коментар #4 от "Kaлпазанин":Ами повърни бе.Ще ти олекне.
Сравнение с руските нацисти тия направо са хуманисти
