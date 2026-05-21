Божана Кацарова сервира полугола (ВИДЕО)

Божана Кацарова отново доказа, че не познава граници, когато става дума за креативност и нестандартни идеи. Победителката от „Мастършеф“ шокира и впечатли с необичайна фотосесия, в която легна по бельо върху маса, отрупана с деликатеси. Докато екип внимателно подрежда върху тялото ѝ яйца, моркови, салами и хляб, тя се превръща в централния елемент на една истинска визуална провокация, пише marica.bg.

Вместо традиционен подход, Кацарова създава артистичен проект, в който храната и тялото се сливат в едно. Кадрите напомнят за съвременно изкуство, а самата тя е представена като „основното блюдо“ в тази нестандартна композиция. Този тип концепции не са новост за нея – тя отдавна експериментира със смели идеи, съчетаващи кулинария и естетика.

Красавицата демонстрира увереност и чувство за хумор, като не се притеснява да провокира публиката и да разчупва стереотипите за представяне на храната. За нея кухнята не е просто място за готвене, а сцена за изразяване и творчество. Именно чрез подобни проекти тя успява да привлече вниманието не само на кулинарните любители, но и на по-широка аудитория.

Феновете ѝ в социалните мрежи реагираха разнопосочно – от възхищение до изненада, но едно е сигурно: Божана отново успя да бъде в центъра на вниманието. С тази фотосесия тя затвърждава имиджа си на една от най-екстравагантните и смели личности в българското кулинарно пространство, която не се страхува да експериментира и да провокира.