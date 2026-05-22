Турската опозиционна СНР обжалва решението на съда за връщането на Кемал Кълъчдароглу като лидер на партията

Основната опозиционна Републиканска народна партия (CHP) в Турция подаде жалба до Върховния съд срещу заповедта на Апелативния съд за предаване на ръководството на бившия председател Кемал Кълъчдароглу.

„Подадохме първоначална жалба до Върховния съд в рамките на определения срок за отмяна на временните мерки относно смяната на ръководството в CHP. Утре ще обжалваме пред Висшия избирателен съвет (Централна избирателна комисия). Очакваме Върховният съд да разгледа нашите молби за спиране на тези мерки възможно най-скоро“, каза председателят на CHP Йозгюр Йозел, говорейки в централния офис на партията.

По-рано турският министър на правосъдието Акин Гюрлек заяви, че решението на CHP, което включваше заповедта за смяна на ръководството, „разбира се, може да бъде обжалвано съгласно действащото законодателство“.

По-рано съдът обяви резултатите от 38-ия конгрес на CHP, проведен през 2023 г., за „напълно невалидни“ и разпореди ръководството на партията да бъде върнато от настоящия лидер Йозгюр Йозел на бившия председател Кемал Кълъчдароглу. Съдът също така обяви невалидни всички последващи заседания на CHP след конгреса през 2023 г., където се проведоха гласувания за кандидати за лидерски позиции.