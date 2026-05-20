Москва реагира остро! Литва заговори за атака на НАТО срещу Калининград

Кремъл остро определи думите на външния министър на Литва като "граничещи с лудост", съобщава "Ройтерс".

По-рано Кястутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да проникне в руския анклав Калининград.

Калининград е разположен между страните членки на НАТО Литва и Полша на балтийското крайбрежие. Той има население от около 1 милион души и е силно милитаризиран и служи като щаб на Балтийския флот на Русия.

Будрис, чиято страна е твърд съюзник на Украйна срещу Русия, в понеделник заяви: "Трябва да покажем на руснаците, че сме способни да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО има капацитета, ако е необходимо, да срине със земята руските противовъздушни отбранителни и ракетни бази там".

Запитан за изказването му, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна, че то показва колко безразсъдни са политиците в балтийските страни и че те не трябва да се приемат насериозно.

"Изявлението граничи с лудостта", отсече Песков.

"Знаете ли, за съжаление, балтийските държави - те наистина са маниакално антируски настроени. Това антируско настроение ги заслепява, пречи им да мислят за бъдещето и им пречи да правят това, което е в интерес на тези страни", отбеляза той.

Литва, Латвия и Естония бяха окупирани от нацистка Германия през Втората световна война и след това бяха погълнати от Съветския съюз, преди да спечелят независимостта си през 1991 г., когато СССР се разпадна. Москва твърди, че съветските сили са освободили трите страни от нацистите. Балтийските държави пък поддържат тезата, че просто са разменили един окупатор с друг и са премахнали много следи от съветското си минало.

Русия обвини Запада, че в миналото е искал да изолира Калининград. През декември президентът Владимир Путин предупреди срещу всякакви действия за блокиране на ексклава, като подчерта, че това ще срещне съпротива от Москва и рискува "мащабен конфликт".

Днес литовските законодатели бяха принудени да се укрият под земята, а въздушният трафик на летището във Вилнюс беше временно спрян, след като дрон наруши въздушното пространство на страната. Това бе поредният от поредица инциденти със сигурността в Балтийския регион.

Москва изрази загриженост, че украинските дронове може да използват балтийското въздушно пространство, за да извършват атаки срещу цели в Русия - твърдение, отхвърлено от Киев и трите балтийски държави.