Москва реагира остро! Литва заговори за атака на НАТО срещу Калининград

Кремъл остро определи думите на външния министър на Литва като "граничещи с лудост", съобщава "Ройтерс".
По-рано Кястутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да проникне в руския анклав Калининград.
Калининград е разположен между страните членки на НАТО Литва и Полша на балтийското крайбрежие. Той има население от около 1 милион души и е силно милитаризиран и служи като щаб на Балтийския флот на Русия.
Будрис, чиято страна е твърд съюзник на Украйна срещу Русия, в понеделник заяви: "Трябва да покажем на руснаците, че сме способни да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО има капацитета, ако е необходимо, да срине със земята руските противовъздушни отбранителни и ракетни бази там".
Запитан за изказването му, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна, че то показва колко безразсъдни са политиците в балтийските страни и че те не трябва да се приемат насериозно.
"Изявлението граничи с лудостта", отсече Песков.
"Знаете ли, за съжаление, балтийските държави - те наистина са маниакално антируски настроени. Това антируско настроение ги заслепява, пречи им да мислят за бъдещето и им пречи да правят това, което е в интерес на тези страни", отбеляза той.
Литва, Латвия и Естония бяха окупирани от нацистка Германия през Втората световна война и след това бяха погълнати от Съветския съюз, преди да спечелят независимостта си през 1991 г., когато СССР се разпадна. Москва твърди, че съветските сили са освободили трите страни от нацистите. Балтийските държави пък поддържат тезата, че просто са разменили един окупатор с друг и са премахнали много следи от съветското си минало.
Русия обвини Запада, че в миналото е искал да изолира Калининград. През декември президентът Владимир Путин предупреди срещу всякакви действия за блокиране на ексклава, като подчерта, че това ще срещне съпротива от Москва и рискува "мащабен конфликт".
Днес литовските законодатели бяха принудени да се укрият под земята, а въздушният трафик на летището във Вилнюс беше временно спрян, след като дрон наруши въздушното пространство на страната. Това бе поредният от поредица инциденти със сигурността в Балтийския регион.
Москва изрази загриженост, че украинските дронове може да използват балтийското въздушно пространство, за да извършват атаки срещу цели в Русия - твърдение, отхвърлено от Киев и трите балтийски държави.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Абе
19:12 20.05.2026
2 Дури Бандурич
19:14 20.05.2026
3 Добри новини
Коментиран от #32
19:14 20.05.2026
4 Атина Палада
Коментиран от #7, #10, #19, #30
19:15 20.05.2026
5 Кривоверен алкаш
Коментиран от #20, #31
19:15 20.05.2026
6 аz СВО Победа 81
Коментиран от #59
19:16 20.05.2026
7 Ол1гофрен,
До коментар #4 от "Атина Палада":Колко беше минималната работна заплата в Русия,че забравих?
Коментиран от #16, #23
19:17 20.05.2026
8 Мишел
Коментиран от #9, #15, #21
19:18 20.05.2026
9 Майко мила
До коментар #8 от "Мишел":🥳🥳🥳🥳
19:19 20.05.2026
10 Пффф...
До коментар #4 от "Атина Палада":Хахаха...Верно ли,бе....
19:19 20.05.2026
11 БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ
Коментиран от #63
19:20 20.05.2026
12 Възpожденец 🇧🇬
Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
„Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!
19:20 20.05.2026
13 Паскалев
Коментиран от #18
19:20 20.05.2026
14 az СВО Победа 81
1. Китайците осъществяваха икономическата си експанзия, известна като "Един пояс, един път" на европейския континент през ключовата точка - Украйна. Това до голяма степен беше и причината САЩ да организират и осъществят цветната революция там (по същество преврат) през 2014г., станал известен като "Майдан".
2. След начслото на събитията в Украйна през 2014г., Пекин премести основните транспортни коридори от юг на север. От Украйна към Прибалтика.
3. Сега наблюдаваме ескалация на напрежението и в Прибалтика. Като основната цел отново е провал на китайското икономическо нахлуване към Европа, като се използва същия сценарий за прикритие на случващото се както и през 2014г., а именно действия насочени срещу "руската заплаха".
Коментиран от #22, #29
19:22 20.05.2026
15 Дури Бандурич
До коментар #8 от "Мишел":Трите К за Русия значат веднага ядрена война без предупреждение! Калининград е първото К.
Знаете ли другите две?
Коментиран от #49
19:22 20.05.2026
16 Хи хи
До коментар #7 от "Ол1гофрен,":Минималната работна заплата е толкоз, че най бедните руснаци изкупиха нашето Черноморие, а малко по богатите изкупиха имотите по Ривиери, Палми де майорки и др. !!
Коментиран от #39
19:22 20.05.2026
17 Пияна сган
19:22 20.05.2026
18 Руснаци
До коментар #13 от "Паскалев":Ххххахаха 2 села ама с територия 110000 км, а 5 година укрите от кое село изгониха руснаците, руснаците им избиха милиони укри, а укрите дори село не си върнаха, жалка работа, 50 държави не могат да прогонят руснаците хахахахаха 500 млрд в оръжия и няма успехи хахаххаха
19:22 20.05.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 РЕАЛИСТ
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":Дори с перце ги галеха тези мръсни фашаги от балтийските пинчери. Генералите искаха от Сталин , всички гадинки да бъдат депортирани в Сибир, само че той нали имаше добра душица и им прости.
19:23 20.05.2026
21 Руснаци
До коментар #8 от "Мишел":Френските медии разкриха че руснаците само 2 процента от ядрения си потенциал ще преключат с Полша, Франция и Германия и то само с 2 процента, искам поляците първи да си заминат, много гадна нация
Коментиран от #27
19:24 20.05.2026
22 аz СВО Победа 81
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Още един детайл! Газпром фалира, а проектът Силата на Сибир 2 окончателно се провали.
🤣🤣🤣
19:25 20.05.2026
23 Атина Палада
До коментар #7 от "Ол1гофрен,":С тяхната минимална заплата ,ние вече немаме Черноморие..Всичко е руско..Вярно ,бедни русначета с минималните заплати изкупиха Черноморието ни,защото за богатите руснаци не сме привлекателна дестинация..
Коментиран от #26, #33
19:25 20.05.2026
24 Дон Корлеоне
19:26 20.05.2026
25 Маша Захарова, говорител МИД
Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!
Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !
Мисълта че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо, могат да предполагат, само душевно болни хора!
Коментиран от #35
19:27 20.05.2026
26 Тихо бе пръндел!
До коментар #23 от "Атина Палада":Не си компетентен.
19:28 20.05.2026
27 Мишел
До коментар #21 от "Руснаци":Това е известно отдавна. Затова на планетата няма голяма война вече 80 години.
19:29 20.05.2026
28 Нямат край
19:29 20.05.2026
29 Руската пропаганда
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Има за цел глупака.
Коментиран от #36
19:29 20.05.2026
30 оня с коня
До коментар #4 от "Атина Палада":Аре ЗАПРИ СЕ малко че почна да ми лазиш по нервите- НЕ Русия е хранила половин Европа,а Половин Европа/Източния блок/ Хранеше Руснака!А каква бе ролята на желязната завеса?Ами първо да не се разбягат Робите и второ - да се търгува изключително и само с Русия,при това по цени определени ОТ НЕЯ!Е как няма да цъфти Икономиката й,след като Българинът може да си купи Единствено руска кола или ТВ,Бълг Цигари и Спиртни напитка струваха в Русия 2 Пъти по-евтино отколкото в БГ,ТИР-овете в посока Матушката пълни със Зеленчуци и Плодове вървяха Нон-стоп към Мужиците,а бе длъжен да изхранва Многохилядна Армия ИЗЦЯЛО ПОДЧИНЕНА на Русия,вследствие на което и Фалирахме на 2 Пъти?А който посмее да гъкне като Унгария и чехия...жална му Майка,щото руските танкове мачкаха наред!
Коментиран от #46
19:29 20.05.2026
31 БОЛШЕВИК
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":СССР беше свръх държава, Русия е империя, българите винаги са си платили от империите. Руската империя освобождава българите от Османската империя, но оставя феодалите и чорбаджиите да властват над българите и да ги експлоатират и избиват. Затова и поета е казал - и клаха ги как турчин не бе ги клал. Истинското освобождение за мнозинството българи е от СССР макар, че чистката не била като в самия СССР, в България много чорбаджии и феодали, фабриканти и друга такава измет са се пребоядисали за да запазят откраднатото и заграбено от народа, така се случи и на 10.11.1989г.
19:29 20.05.2026
32 Газпром
До коментар #3 от "Добри новини":фалира 2023.
19:29 20.05.2026
33 Дон Корлеоне
До коментар #23 от "Атина Палада":Хаяско що краде жито?
19:31 20.05.2026
34 Поп Гундяев
19:31 20.05.2026
35 Атина Палада
До коментар #25 от "Маша Захарова, говорител МИД":Права е била! Украйна нападна Донбас с население -етнически руснаци! Кой изпрати ВСУ в Донбас да стреля по цивилното население там? М? Колко деца избиха? Минираха им улиците...
Коментиран от #41, #43, #45, #57
19:32 20.05.2026
36 Град Козлодуй
До коментар #29 от "Руската пропаганда":Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.
19:32 20.05.2026
37 Въш.кар.ис.тан
19:32 20.05.2026
38 Руснаци
Коментиран от #51
19:32 20.05.2026
39 Герги
До коментар #16 от "Хи хи":Нещо си се уплел...купуват имоти държавните служители в Русия, защото са корумпирани до мозъка на костите си.В Русия,корупцията е нужна както Слънцето и въздуха...и ти го казвам от първо лице...човек който е живял там...а не от дружина ТРОЛейбуси....
19:32 20.05.2026
40 Ей това да си руснак е Божие наказание
Коментиран от #42
19:32 20.05.2026
41 Руската пропаганда
До коментар #35 от "Атина Палада":Има за цел само глупаците.
19:33 20.05.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Драго ми става
19:35 20.05.2026
45 Баба Радка
До коментар #35 от "Атина Палада":Наборе завий се с един мокър чаршаф.
19:36 20.05.2026
46 Атина Палада
До коментар #30 от "оня с коня":Даже не ти изчетох пасквила:)) С какво си ги хранил бре? С доматите и чушките ли? Ха ха ха Като падна желязната завеса и Западняците изхвърлиха Източна Европа от Русия и се настаниха те там...Западняците източиха Източна Европа..Завзеха пазарите ни..Убиха икономиките ни и ни насадиха техните вериги...Не ми се разправя с такъв к(у)хендер като теб...
Коментиран от #50, #52
19:37 20.05.2026
47 хахахахха
До коментар #43 от "гост":доста си заблуден охлювче
Коментиран от #56
19:37 20.05.2026
48 Пико4,
До коментар #42 от "ПО-ДОБРЕ Е ДА СИ КАТО ЗЕЛЕНСКИ":Ти ли му носиш наркотиците?
19:37 20.05.2026
49 стоян
До коментар #15 от "Дури Бандурич":До 15 ком - другар искаш да кажеш че на рузнаците от москвабад им се мре заради един град който не е техен Кйонингсберг - сигурен ли си
19:37 20.05.2026
50 Руската пропаганда
До коментар #46 от "Атина Палада":Има за цел само глупаците.
19:38 20.05.2026
51 Нищо не може да помотне на Русия.
До коментар #38 от "Руснаци":Използването на ЯО няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.
Коментиран от #64
19:39 20.05.2026
52 Смех
До коментар #46 от "Атина Палада":Не затвориха ли още пенсионерският ви клуб?
19:39 20.05.2026
53 Атина Палада
До коментар #43 от "гост":Донбас е населен изцяло с етнически руснаци .САЩ са влизали за 70 бройки американци,а ти ми разправяш,че Русия да остави 20 милиона бели етнически руснаци да ги избиват...Ти не си н.ормален..
Коментиран от #55, #60, #66
19:39 20.05.2026
54 Русия е номер 1 по корупция
До коментар #42 от "ПО-ДОБРЕ Е ДА СИ КАТО ЗЕЛЕНСКИ":в света.
19:40 20.05.2026
55 Руската пропаганда
До коментар #53 от "Атина Палада":Има за цел глупака.
19:41 20.05.2026
56 гост
До коментар #47 от "хахахахха":ако аз съм забуден на очевадната истина ти значи си шизофреник...
19:41 20.05.2026
57 Миролюб Войнов, историк
До коментар #35 от "Атина Палада":"...Права е била Захарова..."
Прав е бил Хитлер......щом така ще тълкуваме Историята и руската мания, че са над останалите народи и могат да определят съдбата им !!!
И кой сега а Фашистът ? ☝️
Коментиран от #61
19:42 20.05.2026
58 Тодар Живков
19:43 20.05.2026
59 Било е
До коментар #6 от "аz СВО Победа 81":и никога няма да бъде отново.
19:43 20.05.2026
60 гост
До коментар #53 от "Атина Палада":Виждаш ли че си куку...Донбас е Украйна...много ли ти е трудно за пилешкият ти мозък че не можеш да го асимилираш...
Коментиран от #67
19:43 20.05.2026
61 Атина Палада
До коментар #57 от "Миролюб Войнов, историк":Донбас не са останалите народи! Това е руски народ...
Коментиран от #72
19:43 20.05.2026
62 Толкоз за китайското приятелство :)
Коментиран от #71
19:44 20.05.2026
63 Чебурашка
До коментар #11 от "БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ":Балтийските йоркита лаят от страх като всички дребни породи!
Да внимават меца да не плювне, че да ги издави...
19:44 20.05.2026
64 Хахахахаха
До коментар #51 от "Нищо не може да помотне на Русия.":Каква руска армия хахахахахах, най добрите части са си в Русия, 5 година руски доброволци избиват милиони украински военни, избиват латиноси, поляци и всякаква друга паплач от страна на укрите на фронта, това са платени руски доброволци, в Русия няма 5 година принудителна мобилизация, няма страх в обществото, няма криене по улиците, време е държави които нямат място във войната да изчезнат от картата на света
Коментиран от #68
19:44 20.05.2026
65 Руснак
Коментиран от #74
19:45 20.05.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Атина Палада
До коментар #60 от "гост":Пилешки е твоят мозък! Донбас е населен от етнически руснаци . Няма как Русия да остави 20 милиона руснаци да бъдат избивани...Казах ви,че САЩ са влизали за 70 американеца ,а тук става въпрос за 20 милиона...Я у лево...
Коментиран от #69
19:46 20.05.2026
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Атина Палада
До коментар #62 от "Толкоз за китайското приятелство :)":Това финансовият министър на Китай ли ти се обади по телефона и ти го каза? Ха ха ха
Толкова сте смешни,че чак жалки ..:)))
19:48 20.05.2026
72 Миролюб Войнов, историк
До коментар #61 от "Атина Палада":Къв Донбас.....
Какво правеше и прави Русия в Украйна, Афганистан, Сирия, Армения, Африка ?
Кой дава правото на Русия да нахлува като фашист в чужди държави и избива хора. Това ако не е фашизъм в най-чист рафиниран вид, нацист му кажи 😁
19:48 20.05.2026
73 Драго ми става
До коментар #69 от "Руската пропаганда":Като гледам как са се активизирали евтините драскачи купени от запада,това доказва как все повече затъват🥳💩🇪🇺💩
19:49 20.05.2026
74 Руснак без крак...
До коментар #65 от "Руснак":"...Джуджетата лаят най много..."
Джуджетата лаят, ама мечката утече у каная ☝️
19:51 20.05.2026