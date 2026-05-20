Москва реагира остро! Литва заговори за атака на НАТО срещу Калининград
Москва реагира остро! Литва заговори за атака на НАТО срещу Калининград

20 Май, 2026 19:09 1 173 74

Москва изрази загриженост, че украинските дронове може да използват балтийското въздушно пространство, за да извършват атаки срещу цели в Русия - твърдение, отхвърлено от Киев и трите балтийски държави

Кремъл остро определи думите на външния министър на Литва като "граничещи с лудост", съобщава "Ройтерс".

По-рано Кястутис Будрис заяви, че НАТО трябва да покаже на Москва, че е способен да проникне в руския анклав Калининград.

Калининград е разположен между страните членки на НАТО Литва и Полша на балтийското крайбрежие. Той има население от около 1 милион души и е силно милитаризиран и служи като щаб на Балтийския флот на Русия.

Будрис, чиято страна е твърд съюзник на Украйна срещу Русия, в понеделник заяви: "Трябва да покажем на руснаците, че сме способни да проникнем в малката крепост, която са построили в Калининград. НАТО има капацитета, ако е необходимо, да срине със земята руските противовъздушни отбранителни и ракетни бази там".

Запитан за изказването му, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков изтъкна, че то показва колко безразсъдни са политиците в балтийските страни и че те не трябва да се приемат насериозно.

"Изявлението граничи с лудостта", отсече Песков.

"Знаете ли, за съжаление, балтийските държави - те наистина са маниакално антируски настроени. Това антируско настроение ги заслепява, пречи им да мислят за бъдещето и им пречи да правят това, което е в интерес на тези страни", отбеляза той.

Литва, Латвия и Естония бяха окупирани от нацистка Германия през Втората световна война и след това бяха погълнати от Съветския съюз, преди да спечелят независимостта си през 1991 г., когато СССР се разпадна. Москва твърди, че съветските сили са освободили трите страни от нацистите. Балтийските държави пък поддържат тезата, че просто са разменили един окупатор с друг и са премахнали много следи от съветското си минало.

Русия обвини Запада, че в миналото е искал да изолира Калининград. През декември президентът Владимир Путин предупреди срещу всякакви действия за блокиране на ексклава, като подчерта, че това ще срещне съпротива от Москва и рискува "мащабен конфликт".

Днес литовските законодатели бяха принудени да се укрият под земята, а въздушният трафик на летището във Вилнюс беше временно спрян, след като дрон наруши въздушното пространство на страната. Това бе поредният от поредица инциденти със сигурността в Балтийския регион.

Москва изрази загриженост, че украинските дронове може да използват балтийското въздушно пространство, за да извършват атаки срещу цели в Русия - твърдение, отхвърлено от Киев и трите балтийски държави.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе

    9 9 Отговор
    Литовките са много добри за мхване, правете любов а не война!

    19:12 20.05.2026

  • 2 Дури Бандурич

    7 8 Отговор
    Летва, Латва и Бастония?

    19:14 20.05.2026

  • 3 Добри новини

    12 12 Отговор
    Акциите на „Газпром“ се сринаха след резултатите от посещението на Путин в Китай.

    Коментиран от #32

    19:14 20.05.2026

  • 4 Атина Палада

    26 12 Отговор
    Джуджетата умряха от глад в ЕС и им се иска да се върнат към Русия ,и джавкат,та белким Русия влезе и си ги прибере :) ама нЕма...Руснака вече не е благотворително дружество и да храни половин Европа,както беше някога..

    Коментиран от #7, #10, #19, #30

    19:15 20.05.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    16 13 Отговор
    Е като насила ги анексирахте и вкарахте в СССР,какво отношение да очаквате...с цветя ли да Ви посрещат.

    Коментиран от #20, #31

    19:15 20.05.2026

  • 6 аz СВО Победа 81

    10 23 Отговор
    Лека поправка.Не Калининград,а Кьонингсберг.

    Коментиран от #59

    19:16 20.05.2026

  • 7 Ол1гофрен,

    13 13 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Колко беше минималната работна заплата в Русия,че забравих?

    Коментиран от #16, #23

    19:17 20.05.2026

  • 8 Мишел

    23 11 Отговор
    Атака срещу Калининград няма да има. Калининград е руска територия. Ако НатО атакува руска територия, ще получи в отговор ядрени удари и ще бъде унищожен за два часа.

    Коментиран от #9, #15, #21

    19:18 20.05.2026

  • 9 Майко мила

    5 4 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    🥳🥳🥳🥳

    19:19 20.05.2026

  • 10 Пффф...

    6 5 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Хахаха...Верно ли,бе....

    19:19 20.05.2026

  • 11 БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ

    12 10 Отговор
    Ще ги боли главата ако продължават да дават територията си за атаки срещу Русия.

    Коментиран от #63

    19:20 20.05.2026

  • 12 Възpожденец 🇧🇬

    10 16 Отговор
    Приятели, докато червените носталгици у нас ви обясняват как Русия имала „неизчерпаем ресурс“, в самата Москва истината избухна право на парламентарната трибуна! Вчера, 19 май 2026 г., беше регистрирано първото по рода си публично несъгласие на такова високо ниво от началото на конфликта.
    Депутатът от руската Държавна дума Ренат Сюлейманов (от Комунистическата партия) открито и официално призова за „възможно най-бърз“ край на войната в Украйна, защото руската икономика е пред пълен колапс!
    Депутатът разкри, че близо 40% от федералния бюджет на Русия отива единствено за отбрана и сигурност. Това изсмуква жизнените сили на страната, спира финансирането за публични програми и обрича руското общество на мизерия.
    „Производството на оръжия няма потребителска стойност“. Танковете и снарядите не произвеждат блага за ежедневния икономически живот. Те просто горят на фронта, докато цените в руските магазини летят до небесата, а инвестициите в реалния сектор са занулени.
    Приятели, вижте парадокса на времето, в което живеем. В самата Москва висши политици признават, че този милитаристичен, тоталитарен модел е пагубен и фалирал. В същия момент, тук в София, червената машина се опитва да ни наложи точно същия модел – чрез цензура в парламента, укриване на документи от гражданите и тиха реставрация на комунистическата диктатура.
    Те се опитват да ни закотвят за потъващ кораб!

    19:20 20.05.2026

  • 13 Паскалев

    11 14 Отговор
    Като само чертаеш червени линии и четвърта година превземаш две украински села, накрая ставаш посмешище!

    Коментиран от #18

    19:20 20.05.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    6 11 Отговор
    Накратко:

    1. Китайците осъществяваха икономическата си експанзия, известна като "Един пояс, един път" на европейския континент през ключовата точка - Украйна. Това до голяма степен беше и причината САЩ да организират и осъществят цветната революция там (по същество преврат) през 2014г., станал известен като "Майдан".

    2. След начслото на събитията в Украйна през 2014г., Пекин премести основните транспортни коридори от юг на север. От Украйна към Прибалтика.

    3. Сега наблюдаваме ескалация на напрежението и в Прибалтика. Като основната цел отново е провал на китайското икономическо нахлуване към Европа, като се използва същия сценарий за прикритие на случващото се както и през 2014г., а именно действия насочени срещу "руската заплаха".

    Коментиран от #22, #29

    19:22 20.05.2026

  • 15 Дури Бандурич

    6 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Трите К за Русия значат веднага ядрена война без предупреждение! Калининград е първото К.
    Знаете ли другите две?

    Коментиран от #49

    19:22 20.05.2026

  • 16 Хи хи

    14 9 Отговор

    До коментар #7 от "Ол1гофрен,":

    Минималната работна заплата е толкоз, че най бедните руснаци изкупиха нашето Черноморие, а малко по богатите изкупиха имотите по Ривиери, Палми де майорки и др. !!

    Коментиран от #39

    19:22 20.05.2026

  • 17 Пияна сган

    10 10 Отговор
    Страхливото джудже сънува таласъми .Хайде пак в бункера .

    19:22 20.05.2026

  • 18 Руснаци

    13 9 Отговор

    До коментар #13 от "Паскалев":

    Ххххахаха 2 села ама с територия 110000 км, а 5 година укрите от кое село изгониха руснаците, руснаците им избиха милиони укри, а укрите дори село не си върнаха, жалка работа, 50 държави не могат да прогонят руснаците хахахахаха 500 млрд в оръжия и няма успехи хахаххаха

    19:22 20.05.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 РЕАЛИСТ

    8 7 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Дори с перце ги галеха тези мръсни фашаги от балтийските пинчери. Генералите искаха от Сталин , всички гадинки да бъдат депортирани в Сибир, само че той нали имаше добра душица и им прости.

    19:23 20.05.2026

  • 21 Руснаци

    12 6 Отговор

    До коментар #8 от "Мишел":

    Френските медии разкриха че руснаците само 2 процента от ядрения си потенциал ще преключат с Полша, Франция и Германия и то само с 2 процента, искам поляците първи да си заминат, много гадна нация

    Коментиран от #27

    19:24 20.05.2026

  • 22 аz СВО Победа 81

    6 10 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Още един детайл! Газпром фалира, а проектът Силата на Сибир 2 окончателно се провали.
    🤣🤣🤣

    19:25 20.05.2026

  • 23 Атина Палада

    8 5 Отговор

    До коментар #7 от "Ол1гофрен,":

    С тяхната минимална заплата ,ние вече немаме Черноморие..Всичко е руско..Вярно ,бедни русначета с минималните заплати изкупиха Черноморието ни,защото за богатите руснаци не сме привлекателна дестинация..

    Коментиран от #26, #33

    19:25 20.05.2026

  • 24 Дон Корлеоне

    6 5 Отговор
    Хаяско пусна ли интернета?

    19:26 20.05.2026

  • 25 Маша Захарова, говорител МИД

    9 5 Отговор
    "....граничещи с лудост..."

    Само глупак може да си мисли, че Русия ще нападне Украйна!

    Трябва да е луд някой да твърди такова нещо ! Кажете точния ден и час , кажете де !

    Мисълта че Русия може да нападне Украйна е напълно несъстоятелна. Такова нещо, могат да предполагат, само душевно болни хора!

    Коментиран от #35

    19:27 20.05.2026

  • 26 Тихо бе пръндел!

    4 3 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Не си компетентен.

    19:28 20.05.2026

  • 27 Мишел

    1 4 Отговор

    До коментар #21 от "Руснаци":

    Това е известно отдавна. Затова на планетата няма голяма война вече 80 години.

    19:29 20.05.2026

  • 28 Нямат край

    6 6 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и СТРАХ, нямат...😂

    19:29 20.05.2026

  • 29 Руската пропаганда

    5 3 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Има за цел глупака.

    Коментиран от #36

    19:29 20.05.2026

  • 30 оня с коня

    7 4 Отговор

    До коментар #4 от "Атина Палада":

    Аре ЗАПРИ СЕ малко че почна да ми лазиш по нервите- НЕ Русия е хранила половин Европа,а Половин Европа/Източния блок/ Хранеше Руснака!А каква бе ролята на желязната завеса?Ами първо да не се разбягат Робите и второ - да се търгува изключително и само с Русия,при това по цени определени ОТ НЕЯ!Е как няма да цъфти Икономиката й,след като Българинът може да си купи Единствено руска кола или ТВ,Бълг Цигари и Спиртни напитка струваха в Русия 2 Пъти по-евтино отколкото в БГ,ТИР-овете в посока Матушката пълни със Зеленчуци и Плодове вървяха Нон-стоп към Мужиците,а бе длъжен да изхранва Многохилядна Армия ИЗЦЯЛО ПОДЧИНЕНА на Русия,вследствие на което и Фалирахме на 2 Пъти?А който посмее да гъкне като Унгария и чехия...жална му Майка,щото руските танкове мачкаха наред!

    Коментиран от #46

    19:29 20.05.2026

  • 31 БОЛШЕВИК

    2 7 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    СССР беше свръх държава, Русия е империя, българите винаги са си платили от империите. Руската империя освобождава българите от Османската империя, но оставя феодалите и чорбаджиите да властват над българите и да ги експлоатират и избиват. Затова и поета е казал - и клаха ги как турчин не бе ги клал. Истинското освобождение за мнозинството българи е от СССР макар, че чистката не била като в самия СССР, в България много чорбаджии и феодали, фабриканти и друга такава измет са се пребоядисали за да запазят откраднатото и заграбено от народа, така се случи и на 10.11.1989г.

    19:29 20.05.2026

  • 32 Газпром

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "Добри новини":

    фалира 2023.

    19:29 20.05.2026

  • 33 Дон Корлеоне

    6 2 Отговор

    До коментар #23 от "Атина Палада":

    Хаяско що краде жито?

    19:31 20.05.2026

  • 34 Поп Гундяев

    6 2 Отговор
    СЛАВА УКРАИНУ.

    19:31 20.05.2026

  • 35 Атина Палада

    5 8 Отговор

    До коментар #25 от "Маша Захарова, говорител МИД":

    Права е била! Украйна нападна Донбас с население -етнически руснаци! Кой изпрати ВСУ в Донбас да стреля по цивилното население там? М? Колко деца избиха? Минираха им улиците...

    Коментиран от #41, #43, #45, #57

    19:32 20.05.2026

  • 36 Град Козлодуй

    7 3 Отговор

    До коментар #29 от "Руската пропаганда":

    Така е приятел. Руската пропаганда винаги е насочена към глупаци. Русофилството е култ към глупостта и робското мислене.

    19:32 20.05.2026

  • 37 Въш.кар.ис.тан

    5 1 Отговор
    ГЕРОЯМ СЛАВА .

    19:32 20.05.2026

  • 38 Руснаци

    2 5 Отговор
    Те насранковците 5 година се чудят как да стигнат до Киев, ама от страх се изгубиха, ако бях на Путин щях да зачаткам с ядрени оръжия Литва, Латвия и Финландия, Полша за показно, просто другите да разберат че са малки дечица в сравнения с голямото батко Русия

    Коментиран от #51

    19:32 20.05.2026

  • 39 Герги

    6 3 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи":

    Нещо си се уплел...купуват имоти държавните служители в Русия, защото са корумпирани до мозъка на костите си.В Русия,корупцията е нужна както Слънцето и въздуха...и ти го казвам от първо лице...човек който е живял там...а не от дружина ТРОЛейбуси....

    19:32 20.05.2026

  • 40 Ей това да си руснак е Божие наказание

    6 2 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    Коментиран от #42

    19:32 20.05.2026

  • 41 Руската пропаганда

    5 2 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Има за цел само глупаците.

    19:33 20.05.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Драго ми става

    2 4 Отговор
    Като гледам как са се активизирали евтините драскачи купени от запада,това доказва как все повече затъват🥳💩🇪🇺💩

    19:35 20.05.2026

  • 45 Баба Радка

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    Наборе завий се с един мокър чаршаф.

    19:36 20.05.2026

  • 46 Атина Палада

    5 5 Отговор

    До коментар #30 от "оня с коня":

    Даже не ти изчетох пасквила:)) С какво си ги хранил бре? С доматите и чушките ли? Ха ха ха Като падна желязната завеса и Западняците изхвърлиха Източна Европа от Русия и се настаниха те там...Западняците източиха Източна Европа..Завзеха пазарите ни..Убиха икономиките ни и ни насадиха техните вериги...Не ми се разправя с такъв к(у)хендер като теб...

    Коментиран от #50, #52

    19:37 20.05.2026

  • 47 хахахахха

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "гост":

    доста си заблуден охлювче

    Коментиран от #56

    19:37 20.05.2026

  • 48 Пико4,

    5 1 Отговор

    До коментар #42 от "ПО-ДОБРЕ Е ДА СИ КАТО ЗЕЛЕНСКИ":

    Ти ли му носиш наркотиците?

    19:37 20.05.2026

  • 49 стоян

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "Дури Бандурич":

    До 15 ком - другар искаш да кажеш че на рузнаците от москвабад им се мре заради един град който не е техен Кйонингсберг - сигурен ли си

    19:37 20.05.2026

  • 50 Руската пропаганда

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Има за цел само глупаците.

    19:38 20.05.2026

  • 51 Нищо не може да помотне на Русия.

    4 0 Отговор

    До коментар #38 от "Руснаци":

    Използването на ЯО няма да помогне, а само ще увеличи унижението за руската армия. Така се потвърждават мненията на военните експерти, че тя е в критично положение и изпаднала в невъзможност да се справи с ВСУ, с конвенционални оръжия. Използването на ЯО е доказателство за безсилие, това е последното средство, което може да бъде използвано от една държава, преди тя да бъде заличена от САЩ.

    Коментиран от #64

    19:39 20.05.2026

  • 52 Смех

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Атина Палада":

    Не затвориха ли още пенсионерският ви клуб?

    19:39 20.05.2026

  • 53 Атина Палада

    0 5 Отговор

    До коментар #43 от "гост":

    Донбас е населен изцяло с етнически руснаци .САЩ са влизали за 70 бройки американци,а ти ми разправяш,че Русия да остави 20 милиона бели етнически руснаци да ги избиват...Ти не си н.ормален..

    Коментиран от #55, #60, #66

    19:39 20.05.2026

  • 54 Русия е номер 1 по корупция

    5 0 Отговор

    До коментар #42 от "ПО-ДОБРЕ Е ДА СИ КАТО ЗЕЛЕНСКИ":

    в света.

    19:40 20.05.2026

  • 55 Руската пропаганда

    6 0 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Има за цел глупака.

    19:41 20.05.2026

  • 56 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "хахахахха":

    ако аз съм забуден на очевадната истина ти значи си шизофреник...

    19:41 20.05.2026

  • 57 Миролюб Войнов, историк

    6 1 Отговор

    До коментар #35 от "Атина Палада":

    "...Права е била Захарова..."

    Прав е бил Хитлер......щом така ще тълкуваме Историята и руската мания, че са над останалите народи и могат да определят съдбата им !!!
    И кой сега а Фашистът ? ☝️

    Коментиран от #61

    19:42 20.05.2026

  • 58 Тодар Живков

    4 1 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    19:43 20.05.2026

  • 59 Било е

    0 1 Отговор

    До коментар #6 от "аz СВО Победа 81":

    и никога няма да бъде отново.

    19:43 20.05.2026

  • 60 гост

    5 1 Отговор

    До коментар #53 от "Атина Палада":

    Виждаш ли че си куку...Донбас е Украйна...много ли ти е трудно за пилешкият ти мозък че не можеш да го асимилираш...

    Коментиран от #67

    19:43 20.05.2026

  • 61 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #57 от "Миролюб Войнов, историк":

    Донбас не са останалите народи! Това е руски народ...

    Коментиран от #72

    19:43 20.05.2026

  • 62 Толкоз за китайското приятелство :)

    4 2 Отговор
    Китай, от позиция на силата, продължава да иска всички разходи по строежа да са за руска сметка и освен това изисква фиксирана цена на газа няколко пъти под пазарната.

    Коментиран от #71

    19:44 20.05.2026

  • 63 Чебурашка

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "БАЛТИЙСКИТЕ ТИГРИ":

    Балтийските йоркита лаят от страх като всички дребни породи!
    Да внимават меца да не плювне, че да ги издави...

    19:44 20.05.2026

  • 64 Хахахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #51 от "Нищо не може да помотне на Русия.":

    Каква руска армия хахахахахах, най добрите части са си в Русия, 5 година руски доброволци избиват милиони украински военни, избиват латиноси, поляци и всякаква друга паплач от страна на укрите на фронта, това са платени руски доброволци, в Русия няма 5 година принудителна мобилизация, няма страх в обществото, няма криене по улиците, време е държави които нямат място във войната да изчезнат от картата на света

    Коментиран от #68

    19:44 20.05.2026

  • 65 Руснак

    1 2 Отговор
    Кво беше това Литва, махала или улица в Калининград. Джуджетата лаят най много, но дават ли си сметка че са толкова жалки и незначителни че 1 взвод от спецназ ще ги смачка като бълха на асвалт

    Коментиран от #74

    19:45 20.05.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #60 от "гост":

    Пилешки е твоят мозък! Донбас е населен от етнически руснаци . Няма как Русия да остави 20 милиона руснаци да бъдат избивани...Казах ви,че САЩ са влизали за 70 американеца ,а тук става въпрос за 20 милиона...Я у лево...

    Коментиран от #69

    19:46 20.05.2026

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Толкоз за китайското приятелство :)":

    Това финансовият министър на Китай ли ти се обади по телефона и ти го каза? Ха ха ха
    Толкова сте смешни,че чак жалки ..:)))

    19:48 20.05.2026

  • 72 Миролюб Войнов, историк

    2 1 Отговор

    До коментар #61 от "Атина Палада":

    Къв Донбас.....
    Какво правеше и прави Русия в Украйна, Афганистан, Сирия, Армения, Африка ?
    Кой дава правото на Русия да нахлува като фашист в чужди държави и избива хора. Това ако не е фашизъм в най-чист рафиниран вид, нацист му кажи 😁

    19:48 20.05.2026

  • 73 Драго ми става

    1 1 Отговор

    До коментар #69 от "Руската пропаганда":

    Като гледам как са се активизирали евтините драскачи купени от запада,това доказва как все повече затъват🥳💩🇪🇺💩

    19:49 20.05.2026

  • 74 Руснак без крак...

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Руснак":

    "...Джуджетата лаят най много..."

    Джуджетата лаят, ама мечката утече у каная ☝️

    19:51 20.05.2026

