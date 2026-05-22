Нови договори в областта на отбраната! Марк Рюте има план, с който да попречи на Тръмп да изостави НАТО

Марк Рюте има нов план, с който да попречи на Доналд Тръмп да обърне гръб на НАТО: да обещае нови договори в областта на отбраната, които са изгодни за САЩ, пише европейската редакция на Politico, цитирана от Фокус.

Отбранителното производство ще бъде приоритетна тема по време на срещата на външните министри на НАТО в южния шведски град Хелсингборг в петък.

През последните седмици генералният секретар на НАТО поведе кампания за драстично увеличаване на отбранителното производство и сделките, тъй като се опитва да направи юлската среща на върха на лидерите на алианса в Анкара успешна, заявяват трима висши дипломати от НАТО. Целта е да се преодолее истински европейски дефицит, заявяват те, но също така да се изтъкнат икономически аргументи, които да резонират с Тръмп.

"Мисля, че е много добре, че Руте подчертава това в Анкара, за да можем да имаме общи стандарти, по-добра оперативна съвместимост и да произвеждаме повече и по-евтино“, посочва шведският външен министър Мария Малмер Стенергард. "Трябва да продължим да търгуваме и да произвеждаме оръжия заедно, а САЩ разполагат с някои уникални възможности“, посочва тя.

Планът на Рюте е "добра новина и за САЩ“, отбелязва още един от дипломатите.

Но всяко усилие за дълбоко ангажиране на алианса в сделки в областта на отбраната вероятно ще предизвика сблъсък с ЕС, който представи законодателни предложения и заеми на стойност милиарди, за да даде приоритет на развитието на собствената отбранителна промишленост на блока.

Новата стратегия отразява трудностите, с които Рюте се сблъсква при търсенето на обединяваща тема за един иначе обтегнат съюз. Този месец Тръмп изненада Германия и Полша с обявяването на съкращения на войските. Съюзниците също се мъчат да се споразумеят за нови начини за увеличаване на помощта за Украйна и са разделени по въпроса дали НАТО би могла да играе роля в отварянето на Ормузкия пролив.

Фокусът върху индустрията "има смисъл, за да отвлече вниманието от различията в други области“, посочва Герлинде Нихус, бивш дългогодишен служител на НАТО.

Сделка или не

В основата на стратегията на Рюте е представянето на ангажименти и реални доказателства за разходите за отбрана на преговорите в Анкара.

Публично Рюте повдигна въпроса неколкократно и призова индустрията да увеличи производството – независимо дали има сключени договори или не.

"Търговските компании са там, за да се уверят, че когато има бизнес възможности, вие ги използвате – а в момента има огромна бизнес възможност“, отбеляза той в четвъртък в Швеция. "Ще видите в Анкара... това е основният въпрос, който ще се обсъжда.“

На частно ниво той е притискал европейските съюзници да представят доказателства за увеличено производство и индустриални договори на срещата на върха през юли, заяви четвърти висш дипломат от НАТО. "Рюте е заявявал на съюзниците: каквото и да имате в процес на подготовка, моля, донесете го в Анкара“, посочват те.

Това включва насърчаване на съвместни предприятия с американски отбранителни фирми и повече продажби на оръжие от САЩ, според двама високопоставени дипломати от НАТО. Увеличаването на производството вероятно също ще бъде "огромна част“ от декларацията на срещата на върха, заявява вторият високопоставен дипломат.

Декларацията ще бъде придружена от споразумения, които НАТО все още не е обявила официално, според лице, запознато с въпроса, включително решението да се замени остаряващата флота от самолети Boeing 707 AWACS с разузнавателни самолети GlobalEye на Saab.

Отделно от това, на срещата на върха алиансът ще представи преработена версия на Рамката за ангажираност на индустрията в НАТО от 2013 г., която урежда отношенията му с отбранителните фирми и може да включва предложения като интегриране на стартиращи компании в ученията на НАТО.

Но реализирането на плана на Рюте да спечели благоразположението на Тръмп няма да бъде лесно, тъй като генералният секретар на НАТО разполага с малко инструменти, с които действително да повлияе на промишленото производство, посочва Бека Васер, експерт по отбрана в Bloomberg Economics.

Закупуването на оръжие е под национален контрол, а алиансът може да направи малко повече от това да изпрати "сигнал за търсене“, допълва тя. Но това не работи за по-малките отбранителни фирми, които не могат да инвестират в производствени линии без договори.

Всяко споменаване на съвместни предприятия също може да се провали, тъй като такива споразумения често се забавят от бавните процедури за издаване на разрешения в Европа и от предпазливостта на САЩ да се откаже от контрола върху технологиите и интелектуалната собственост, коментира още тя.

Всеки натиск върху европейските съюзници да купуват повече от САЩ също вероятно ще доведе до разрив с ЕС. Брюксел настоява силно да се даде предимство на европейските отбранителни фирми в програмите, които финансира.

"САЩ не са били особено надеждни и [европейската] стратегическа автономия набира скорост“, заявява един дипломат от ЕС, като добавя, че "ще похарчим много за отбраната си“, така че компаниите на блока трябва да видят полза от това.