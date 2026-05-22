Не сте желани на острова! Гренландците протестираха срещу ново консулство на САЩ

22 Май, 2026 21:47 1 025 12

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Откриването на по-голям дипломатически център в Гренландия от САЩ вчера беше посрещнато от демонстранти, противопоставящи се на амбицията на президента Доналд Тръмп за по-голямо влияние на арктическия остров, съобщава "Ройтерс".

Министрите на местното самоуправление пък се въздържаха от присъствие на събитието.

Премествайки се от дървена постройка в покрайнините на Нуук в много по-голям офис в центъра на града, новото консулство на Съединените щати привлече вниманието на гренландците, недоволни от заявеното желание на Тръмп да контролира острова - полуавтономна част от Дания.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и редица други политици заявиха, че са отказали покани да присъстват на откриването на новата дипломатическа мисия.

"Не сме взели принципно решение, но няма да участвам", посочи Нилсен.

Няколкостотин души протестираха пред консулството, като развяваха червено-бялото знаме на острова и плакати с надпис "САЩ, спрете", докато скандираха "Не" значи "не" и "Гренландия принадлежи на гренландците".

Новото място има по-голям капацитет и предлага изключително място за дипломатически ангажимент на САЩ в Гренландия, заяви говорител на Държавния департамент.

През януари Белият дом обяви, че Тръмп обмисля как да придобие Гренландия, включително потенциално чрез използване на американската армия, което предизвика тревога сред съюзниците от НАТО в Европа, въпреки че оттогава разговорите се изместиха в дипломатическа посока.

Правителството на Гренландия в понеделник заяви, че е постигнат напредък в преговорите с висок залог за бъдещето на територията на фона на заплахите на САЩ за анексиране и добави, че гигантският остров принадлежи на неговия народ и никога няма да бъде за продажба.

"Винаги ще бъдем съседи и ще бъдем до вас, каквото и бъдеще да решите за себе си, като ваши съюзници и партньори", изтъкна посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри в реч по време на зеремонията по откриването.

Тръмп определи Гренландия - остров с 57 000 души, като стратегически жизненоважен за противодействие на Русия и Китай в Арктика. САЩ в момента имат една действаща военна база там, в сравнение с около 17 съоръжения през 1945 г.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Путин

    0 12 Отговор
    Хаяско обича САЩ и ще заживее там при роднините си

    21:49 22.05.2026

  • 2 ФАКТ

    0 13 Отговор
    Всички копейки искат в сащ и англия.

    21:50 22.05.2026

  • 3 Гост

    8 0 Отговор
    Под леда на Гренландия, Антарктида и Аляска има бази на извънземни.

    Коментиран от #6

    21:52 22.05.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 13 Отговор
    ако някоя копейка ми каже и докаже РАША коя велика сила е победила сама, си режа и 2те глави!РАША с чаша може да яде бой от Финландия , Япония , Афган..и да се дърви на Армения и Грузия!///и не не-САЩ не загубиха от Афган или Виетнам-дойдоха ЕДНИ Джон Ленънки , и без ни една загуба на бойното поле , се изтеглиха

    Коментиран от #5, #12

    21:53 22.05.2026

  • 5 САЩ

    11 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    никога не са водили сами войни.

    Коментиран от #7

    21:58 22.05.2026

  • 6 Е и кво от това

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Гост":

    Тръмпоча не е решил, не ги е изгонил, че може и мито да им тресне, а може и да ги избомби. Виж, че главата хич не го слуша

    21:58 22.05.2026

  • 7 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "САЩ":

    пускам си филм за АЛАМО-стария///и ви пожелавам да се изучите! ако прочетете , знаете, наполовина колкото аз-то сте с 2 очи сред слепци

    22:04 22.05.2026

  • 8 Пунктуацията има значение

    4 0 Отговор
    Написано така, без запетая след първото "не", "Не значи не!" всъщност има противоположен смисъл: не казваме "не".

    22:07 22.05.2026

  • 9 Хахо

    2 0 Отговор
    Списвача на тази статия с уникално тъпо заглавие трябва да се върне в началните класове да се доучи

    22:25 22.05.2026

  • 10 Гориил

    2 0 Отговор
    Или консулства за побоища или лаборатории за заразяване.И двата варианта са по-лоши.

    22:37 22.05.2026

  • 11 Kaлпазанин

    0 0 Отговор
    Не са желани никъде ,не само там

    22:39 22.05.2026

  • 12 Скрий се ,бе

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    От Авган избягаха панически хахаха
    Тюлени преоблечени с бурки аааахахахахахах

    22:53 22.05.2026

