Не сте желани на острова! Гренландците протестираха срещу ново консулство на САЩ

Откриването на по-голям дипломатически център в Гренландия от САЩ вчера беше посрещнато от демонстранти, противопоставящи се на амбицията на президента Доналд Тръмп за по-голямо влияние на арктическия остров, съобщава "Ройтерс".

Министрите на местното самоуправление пък се въздържаха от присъствие на събитието.

Премествайки се от дървена постройка в покрайнините на Нуук в много по-голям офис в центъра на града, новото консулство на Съединените щати привлече вниманието на гренландците, недоволни от заявеното желание на Тръмп да контролира острова - полуавтономна част от Дания.

Премиерът на Гренландия Йенс-Фредерик Нилсен и редица други политици заявиха, че са отказали покани да присъстват на откриването на новата дипломатическа мисия.

"Не сме взели принципно решение, но няма да участвам", посочи Нилсен.

Няколкостотин души протестираха пред консулството, като развяваха червено-бялото знаме на острова и плакати с надпис "САЩ, спрете", докато скандираха "Не" значи "не" и "Гренландия принадлежи на гренландците".

Новото място има по-голям капацитет и предлага изключително място за дипломатически ангажимент на САЩ в Гренландия, заяви говорител на Държавния департамент.

През януари Белият дом обяви, че Тръмп обмисля как да придобие Гренландия, включително потенциално чрез използване на американската армия, което предизвика тревога сред съюзниците от НАТО в Европа, въпреки че оттогава разговорите се изместиха в дипломатическа посока.

Правителството на Гренландия в понеделник заяви, че е постигнат напредък в преговорите с висок залог за бъдещето на територията на фона на заплахите на САЩ за анексиране и добави, че гигантският остров принадлежи на неговия народ и никога няма да бъде за продажба.

"Винаги ще бъдем съседи и ще бъдем до вас, каквото и бъдеще да решите за себе си, като ваши съюзници и партньори", изтъкна посланикът на САЩ в Дания Кенет Хауъри в реч по време на зеремонията по откриването.

Тръмп определи Гренландия - остров с 57 000 души, като стратегически жизненоважен за противодействие на Русия и Китай в Арктика. САЩ в момента имат една действаща военна база там, в сравнение с около 17 съоръжения през 1945 г.