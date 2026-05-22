Полша приветства решението на Тръмп за допълнително американско военно присъствие

Полският президент Карол Навроцки благодари на американския президент Доналд Тръмп за решението на САЩ да разположат допълнителни военни сили на територията на Полша, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В публикация в социалната мрежа Екс Навроцки заяви, че силните съюзи се градят върху сътрудничество, взаимно уважение и общ ангажимент към сигурността.

Полският държавен глава подчерта, че партньорството между Варшава и Вашингтон остава ключово за стабилността и отбраната в региона.