Новини
Свят »
САЩ »
Рубио предупреди НАТО, че Алиансът трябва да отговори на опасенията на Тръмп

Рубио предупреди НАТО, че Алиансът трябва да отговори на опасенията на Тръмп

22 Май, 2026 12:56, обновена 22 Май, 2026 12:53 813 15

  • рубио-
  • нато-
  • тръмп

Напрежение сред съюзниците заради позициите към Близкия изток и разполагането на американски войски в Европа

Рубио предупреди НАТО, че Алиансът трябва да отговори на опасенията на Тръмп - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред съюзниците от НАТО, че Алиансът ще трябва да реагира на опасенията на президента Доналд Тръмп относно отношението на някои европейски държави към военните операции на САЩ и Израел в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

При пристигането си за срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингбори Рубио посочи, че позицията на Тръмп по темата е добре известна и въпросът предстои да бъде обсъждан допълнително.

Според АФП американският президент остава недоволен от отказа на част от европейските съюзници да се включат във военната кампания срещу Иран.

Рубио подчерта, че НАТО трябва да работи в интерес на всички свои членове и отбеляза, че срещата в Швеция е част от подготовката за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара по-късно през годината.

Държавният секретар на САЩ заяви още, че евентуална система за такси в Ормузкия проток би била неприемлива. Той увери и че решението на Тръмп за ново разполагане на американски войски в Европа не представлява наказателна мярка, а е част от по-широк процес на военна реорганизация.

Решението на Вашингтон да изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша само седмици след изтеглянето на същия брой от Европа предизвика объркване сред съюзниците и американските военни среди, отбелязва Асошиейтед прес.

Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призна, че промените са трудни за разбиране, а американски военни представители, цитирани анонимно, също заявяват, че не са наясно с логиката зад последното решение.

Междувременно германският външен министър съобщи, че Германия ще отдели над 4% от своя БВП за отбрана тази година и се стреми към достигане на 5%. Берлин възнамерява също да предложи по-тясно отбранително сътрудничество с Украйна с цел ускоряване на военното производство.


САЩ
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 3 Отговор
    Тръмп и военният министър на САЩ говориха с Радев.Искат нашите миночистачи за Ормузкият проток.САЩ не поддържат миночистачи.

    Коментиран от #5

    12:55 22.05.2026

  • 2 Ганя Путинофила

    4 3 Отговор
    Радев даде Ултиматум на Тръмп относно визите!

    Коментиран от #9

    12:55 22.05.2026

  • 3 Овчар

    11 0 Отговор
    Русия има приложение което връща дроновете на изпращача..!

    12:56 22.05.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    7 0 Отговор
    НАТьО трябва да подкрепи
    Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ
    операции на САШт🤔❗

    12:56 22.05.2026

  • 5 .....

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Те освен да искат,нещо дават ли?

    12:57 22.05.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да бе

    9 0 Отговор
    ос..ха се, а сега друг да чисти! ЕИ не само това - тръгне ли мигрантска вълна, ще е към Европа, а не Америка, затова и НАТО се въздържаше от пряко участие

    Коментиран от #11

    12:59 22.05.2026

  • 8 Коментаторите 1 и 2

    5 2 Отговор
    са единствените адекватни коментатори тук!
    Браво!

    12:59 22.05.2026

  • 9 хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ганя Путинофила":

    аТръмп му отговори с искане за нов срок за самолетите на летището!

    13:00 22.05.2026

  • 10 .....

    2 0 Отговор
    Тия от Албион пак ли нищо не знаят😂😂

    13:02 22.05.2026

  • 11 оня с коня

    3 0 Отговор

    До коментар #7 от "да бе":

    Е как Мигрантската Вълна ако тръгне от Иран ще е към Европа която дори и в момента подготвя Нов пакет от Санкции срещу Аятоласите,а не към Приятелските Русия и Китай?

    Коментиран от #14

    13:15 22.05.2026

  • 12 НАТО е създаден с отбранителна цел.

    8 0 Отговор
    Психопата да си воюва сам.

    Коментиран от #13

    13:21 22.05.2026

  • 13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "НАТО е създаден с отбранителна цел.":

    НАТО е създаден с отбранителна цел.....
    Но няма нито една отбранителна операция❗
    А нападателни и Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ , колкото щеш❗

    13:40 22.05.2026

  • 14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "оня с коня":

    Ами как от Афганистан не спират в Русия и Китай, ами идват чак у нас, че и още по-назапад❗

    13:43 22.05.2026

  • 15 Анонимен

    0 0 Отговор
    Да угаждат на лични интереси

    13:49 22.05.2026