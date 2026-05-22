Рубио предупреди НАТО, че Алиансът трябва да отговори на опасенията на Тръмп

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви пред съюзниците от НАТО, че Алиансът ще трябва да реагира на опасенията на президента Доналд Тръмп относно отношението на някои европейски държави към военните операции на САЩ и Израел в Близкия изток, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
При пристигането си за срещата на външните министри на НАТО в шведския град Хелсингбори Рубио посочи, че позицията на Тръмп по темата е добре известна и въпросът предстои да бъде обсъждан допълнително.
Според АФП американският президент остава недоволен от отказа на част от европейските съюзници да се включат във военната кампания срещу Иран.
Рубио подчерта, че НАТО трябва да работи в интерес на всички свои членове и отбеляза, че срещата в Швеция е част от подготовката за предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара по-късно през годината.
Държавният секретар на САЩ заяви още, че евентуална система за такси в Ормузкия проток би била неприемлива. Той увери и че решението на Тръмп за ново разполагане на американски войски в Европа не представлява наказателна мярка, а е част от по-широк процес на военна реорганизация.
Решението на Вашингтон да изпрати 5000 американски военнослужещи в Полша само седмици след изтеглянето на същия брой от Европа предизвика объркване сред съюзниците и американските военни среди, отбелязва Асошиейтед прес.
Шведският външен министър Мария Малмер Стенергард призна, че промените са трудни за разбиране, а американски военни представители, цитирани анонимно, също заявяват, че не са наясно с логиката зад последното решение.
Междувременно германският външен министър съобщи, че Германия ще отдели над 4% от своя БВП за отбрана тази година и се стреми към достигане на 5%. Берлин възнамерява също да предложи по-тясно отбранително сътрудничество с Украйна с цел ускоряване на военното производство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #5
12:55 22.05.2026
2 Ганя Путинофила
Коментиран от #9
12:55 22.05.2026
3 Овчар
12:56 22.05.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Т-ЕРОР-ИСТИЧНИТЕ
операции на САШт🤔❗
12:56 22.05.2026
5 .....
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Те освен да искат,нещо дават ли?
12:57 22.05.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да бе
Коментиран от #11
12:59 22.05.2026
8 Коментаторите 1 и 2
Браво!
12:59 22.05.2026
9 хаха
До коментар #2 от "Ганя Путинофила":аТръмп му отговори с искане за нов срок за самолетите на летището!
13:00 22.05.2026
10 .....
13:02 22.05.2026
11 оня с коня
До коментар #7 от "да бе":Е как Мигрантската Вълна ако тръгне от Иран ще е към Европа която дори и в момента подготвя Нов пакет от Санкции срещу Аятоласите,а не към Приятелските Русия и Китай?
Коментиран от #14
13:15 22.05.2026
12 НАТО е създаден с отбранителна цел.
Коментиран от #13
13:21 22.05.2026
13 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #12 от "НАТО е създаден с отбранителна цел.":НАТО е създаден с отбранителна цел.....
Но няма нито една отбранителна операция❗
А нападателни и Т-ЕРОР-ИСТИЧНИ , колкото щеш❗
13:40 22.05.2026
14 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #11 от "оня с коня":Ами как от Афганистан не спират в Русия и Китай, ами идват чак у нас, че и още по-назапад❗
13:43 22.05.2026
15 Анонимен
13:49 22.05.2026