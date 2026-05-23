Областният управител на Велико Търново: Ситуацията е бедствена и критична, има отнесен асфалт, наводнени жилища, хора се евакуират

Бедствена, критична е ситуацията във Велико Търново. Има евакуирани хора. Има поражения в централна градска част и в по-високите части на Велико Търново. Това каза Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново в ефира на бТВ.
"Има отнесени асфалт и павета. Има бедстващи хора, евакуират се, има кризисен център, в който се настаняват. Има наводнени жилища, има доста щети. Река Янтра продължава да се покачва, на места е над критичните нива", добави той.
По думите му системата BG-ALERT е била задействана в 4.00 часа. "Има отнесени автомобили. Хората са уведомени за възможната опасност от бедствията. Най-важното е, че няма пострадали хора", каза още Богомилов.
Нивото на реката в 6:35 часа беше в критична точка на 6.93 при критична ситуация 7.50 метра, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.
По думите му водата е стигнала до църквата "Свети Четиридесет Мъченици". "Тенденцията в момента - нивата на реката в едната критична точка започна да спада с 11 см, в Дебелец, река Белица - с 20 см. Но мога да потвърдя, когато имам пълен анализ за нивата на реката", уточни още Панов.
Даниел Панов предупреди хората, които са решили да пътуват към Велико Търново, Стара Загора и Русе, че трябва да търсят обходни маршрути, защото пътят на Дъговия мост е затворен.
1 Гост
11:13 23.05.2026
2 Сила
Не помня как се казваше , но са едно към едно !!!
11:14 23.05.2026
3 Давай давай
11:14 23.05.2026
4 Пецата
11:15 23.05.2026
5 така е
11:16 23.05.2026
6 хмммм
11:17 23.05.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Абе
11:19 23.05.2026
9 ГРАД КОЗЛОДУЙ
11:19 23.05.2026
10 Мутата
11:20 23.05.2026
11 Сила
До коментар #2 от "Сила":ДЕСИ , ЕКСТРАСЕНСА ДЕСИ ....сетих се !!!
Като близнаци са , не знам дали са и на един акъл ??!
11:21 23.05.2026
12 Дориана
11:21 23.05.2026
13 Лоша работа
11:23 23.05.2026
14 az СВО Победа 81
За всяко нещо се плаща!
11:24 23.05.2026
15 КОИ
До коментар #12 от "Дориана":сте вие, които предупреждавахте? Грета Тунберг?
11:26 23.05.2026
16 ей ся
11:33 23.05.2026
17 факуса
11:39 23.05.2026
18 Стенли
До коментар #2 от "Сила":Има прилика дори работеше към МВР , но много жени се оплакаха от него за сексуални посегателства и той се покри някъде имаше го често в така наречените жълти вестници , но сигурно е само физическа прилика ,нали казват че всеки човек има някъде по света който си приличат визуално
11:40 23.05.2026
19 Търново
До коментар #12 от "Дориана":се залива от векове около Янтра, и то при църквата Свети четиридесет мъченици в Асенова махала-. Тогава не е имало толкова замърсявания, но наводнения много. Това си е природа. И стига си философствала.
11:42 23.05.2026
20 Факти
До коментар #14 от "az СВО Победа 81":Това е божие наказание задето избрахме Радев - слугата на масовия убиец Путин.
11:46 23.05.2026
21 Стенли
До коментар #15 от "КОИ":Че човека замърсява природата това е факт неоспорим , та ние замърсихме дори околоземната орбита а да не говорим за моретата и океаните , но такава е природата на човека и ако имаше и друга планета като земята в слънчевата система и нея щяхме така да о, каме след като стане възможно да отидем до там
11:47 23.05.2026
22 Сила
До коментар #18 от "Стенли":Същия , да ....Деси !!!
11:48 23.05.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 На Бою
11:50 23.05.2026
25 хъ хъ хъ
До коментар #4 от "Пецата":Наздраве братле. И аз така. 🥂
11:53 23.05.2026
26 Факти
До коментар #23 от "Стенли":И ти ли си сатанист, който се кланя на Путин?
11:57 23.05.2026
27 Стенли
До коментар #22 от "Сила":Да Десислав Велков мисля че се казваше значи просто визуална прилика
12:01 23.05.2026
28 Дориана
До коментар #19 от "Търново":Точно обратното, природата - това е Земята, а за да има наводнения в този участък значи има някакъв проблем при застрояването. И точно този проблем трябва да с открие и да се поправи. А, климатичните промени са факт колкото и да не ви харесва. Така, че или свиквайте с наводненията , бурите , мръсния, канцерогенен въздух, със замърсената вода , вулканите и земетресенията и не се жалвайте или започнете да мислите как да запазите Земята, защото тя ви отговаря.
12:06 23.05.2026
29 Честита "промяна" (поредната)
12:07 23.05.2026
30 Какъв е тоя луд
Същия ли е?
Как може тая тип да е областен управител?!
12:08 23.05.2026
31 Дарабарафара
До коментар #4 от "Пецата":Ти другарю ще си скоро с кирка в урановата мина
12:11 23.05.2026
32 Ауууууу
12:19 23.05.2026
33 Стенли
До коментар #30 от "Какъв е тоя луд":По нагоре съм писал че този екстрасенс се казваше Десислав Велков а името на този господин е друго и това че, визуално изглежда като него не означава че е на неговия акъл😁
12:21 23.05.2026
34 Глупости
До коментар #17 от "факуса":Украйна плаща милиарди евро на България за закупуване на боеприпаси, приходи в хазната и увеличен БВП.
12:22 23.05.2026
35 Стенли
До коментар #32 от "Ауууууу":Как изглежда човек не важно , важното е да си върши работата все пак няма да се явява на конкурс за красота😁
12:23 23.05.2026
36 Стенли
До коментар #34 от "Глупости":Това до някъде е така и това го казвам защото работя в най големия частен завод в България за военна продукция, но пък и тези заеми давани от ЕС в които участва и България дали ще бъдат върнати някога 🤔 силно се съмнявам🤨
12:28 23.05.2026
37 Не се справяш
12:30 23.05.2026
38 Улав
До коментар #4 от "Пецата":Не те слуша главата
12:50 23.05.2026
39 Оле ле e ! ----------------
Докато Никой !
Не си Гледа Работата !
12:58 23.05.2026
40 НИЩО МУ НЯМА
До коментар #30 от "Какъв е тоя луд":МИ ЧИ КО
ВЖ.РЕГ.МИНИСТЪР 🍻
13:00 23.05.2026
41 Едната Столица !
Е Под Вода !
Другата !
Под !
Боклук !
13:11 23.05.2026
42 ПИТАНКА
13:14 23.05.2026
43 Буревестников
13:27 23.05.2026
44 Боримечката
До коментар #29 от "Честита "промяна" (поредната)":Интересно защо толкова хора гласуваха за Радев, а кои са твоите, да ги видим, какво са направили до сега или обещали за в бъдеще??
13:36 23.05.2026