Областният управител на Велико Търново: Ситуацията е бедствена и критична, има отнесен асфалт, наводнени жилища, хора се евакуират

Бедствена, критична е ситуацията във Велико Търново. Има евакуирани хора. Има поражения в централна градска част и в по-високите части на Велико Търново. Това каза Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново в ефира на бТВ.

"Има отнесени асфалт и павета. Има бедстващи хора, евакуират се, има кризисен център, в който се настаняват. Има наводнени жилища, има доста щети. Река Янтра продължава да се покачва, на места е над критичните нива", добави той.

По думите му системата BG-ALERT е била задействана в 4.00 часа. "Има отнесени автомобили. Хората са уведомени за възможната опасност от бедствията. Най-важното е, че няма пострадали хора", каза още Богомилов.

Нивото на реката в 6:35 часа беше в критична точка на 6.93 при критична ситуация 7.50 метра, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По думите му водата е стигнала до църквата "Свети Четиридесет Мъченици". "Тенденцията в момента - нивата на реката в едната критична точка започна да спада с 11 см, в Дебелец, река Белица - с 20 см. Но мога да потвърдя, когато имам пълен анализ за нивата на реката", уточни още Панов.

Даниел Панов предупреди хората, които са решили да пътуват към Велико Търново, Стара Загора и Русе, че трябва да търсят обходни маршрути, защото пътят на Дъговия мост е затворен.