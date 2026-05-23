Областният управител на Велико Търново: Ситуацията е бедствена и критична, има отнесен асфалт, наводнени жилища, хора се евакуират

23 Май, 2026 11:10

Най-важното е, че няма пострадали хора

Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Бедствена, критична е ситуацията във Велико Търново. Има евакуирани хора. Има поражения в централна градска част и в по-високите части на Велико Търново. Това каза Марин Богомилов, областен управител на Велико Търново в ефира на бТВ.

"Има отнесени асфалт и павета. Има бедстващи хора, евакуират се, има кризисен център, в който се настаняват. Има наводнени жилища, има доста щети. Река Янтра продължава да се покачва, на места е над критичните нива", добави той.

По думите му системата BG-ALERT е била задействана в 4.00 часа. "Има отнесени автомобили. Хората са уведомени за възможната опасност от бедствията. Най-важното е, че няма пострадали хора", каза още Богомилов.

Нивото на реката в 6:35 часа беше в критична точка на 6.93 при критична ситуация 7.50 метра, заяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

По думите му водата е стигнала до църквата "Свети Четиридесет Мъченици". "Тенденцията в момента - нивата на реката в едната критична точка започна да спада с 11 см, в Дебелец, река Белица - с 20 см. Но мога да потвърдя, когато имам пълен анализ за нивата на реката", уточни още Панов.

Даниел Панов предупреди хората, които са решили да пътуват към Велико Търново, Стара Загора и Русе, че трябва да търсят обходни маршрути, защото пътят на Дъговия мост е затворен.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    20 3 Отговор
    Хора, това е само дъжд...

    11:13 23.05.2026

  • 2 Сила

    21 3 Отговор
    Тоя не е ли един луд екстрасенс от 90 те ...???!
    Не помня как се казваше , но са едно към едно !!!

    Коментиран от #11, #18

    11:14 23.05.2026

  • 3 Давай давай

    27 2 Отговор
    Сечете гората, всички ще идем в реката.

    11:14 23.05.2026

  • 4 Пецата

    4 14 Отговор
    Аз си пиа ракиата със салата разбираш ли и вобще не ме е еня 🤣

    Коментиран от #25, #31, #38

    11:15 23.05.2026

  • 5 така е

    12 23 Отговор
    Ако беше Борисов, досега да е там на място, заедно с половината министри. А вие му с еподигравахте.

    Коментиран от #7

    11:16 23.05.2026

  • 6 хмммм

    10 1 Отговор
    Прави констатация ли?

    11:17 23.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Абе

    12 9 Отговор
    Явно гърбавия нос на Радев е гаранция за кариерно развитие в новите политически реалности, но не и за благословения, които изначално липсват в оригинала.

    11:19 23.05.2026

  • 9 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    7 2 Отговор
    Дано се оправят хората.

    11:19 23.05.2026

  • 10 Мутата

    16 4 Отговор
    Пускай бангаранга и не бой се

    11:20 23.05.2026

  • 11 Сила

    15 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    ДЕСИ , ЕКСТРАСЕНСА ДЕСИ ....сетих се !!!
    Като близнаци са , не знам дали са и на един акъл ??!

    11:21 23.05.2026

  • 12 Дориана

    9 7 Отговор
    Отдавна предупреждавахме, че когато хората по Земята не я опазват , а мислят единствено и само за печалби се получава точно това, което наблюдаваме. Климатичните промени ще се засилват още повече, защото Земята е Жив организъм и реагира по свой начин. Така, че спрете да се жалвате , а помислете как да Опазите Земята от мръсния, токсичен въздух от ТеЦовете и автомобилите, от карцорогенните материали с които се санират по- голямата част от жилищата, от замърсяването на водата с химикали и още и още.

    Коментиран от #15, #19

    11:21 23.05.2026

  • 13 Лоша работа

    18 2 Отговор
    асфалта на Мечо отиде в ряката.

    11:23 23.05.2026

  • 14 az СВО Победа 81

    15 3 Отговор
    Вричат се във вярност на Сатаната, възхваляват го и му се покланят по разните там "конкурси", принуждават всички да го правят и го налагат като норма, а после се чудят защо получават Божие наказание все около големи празници, в случая 24 май!

    За всяко нещо се плаща!

    Коментиран от #20

    11:24 23.05.2026

  • 15 КОИ

    10 3 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    сте вие, които предупреждавахте? Грета Тунберг?

    Коментиран от #21

    11:26 23.05.2026

  • 16 ей ся

    13 6 Отговор
    Ей сега новия шеф ще врътне едно коремно и ще каже 2-3 поуки (които трябва да си запишем) и нещата ще се оправят.

    11:33 23.05.2026

  • 17 факуса

    12 3 Отговор
    ама пари няма да има щот отиват за осрайна

    Коментиран от #34

    11:39 23.05.2026

  • 18 Стенли

    12 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Има прилика дори работеше към МВР , но много жени се оплакаха от него за сексуални посегателства и той се покри някъде имаше го често в така наречените жълти вестници , но сигурно е само физическа прилика ,нали казват че всеки човек има някъде по света който си приличат визуално

    Коментиран от #22

    11:40 23.05.2026

  • 19 Търново

    13 4 Отговор

    До коментар #12 от "Дориана":

    се залива от векове около Янтра, и то при църквата Свети четиридесет мъченици в Асенова махала-. Тогава не е имало толкова замърсявания, но наводнения много. Това си е природа. И стига си философствала.

    Коментиран от #28

    11:42 23.05.2026

  • 20 Факти

    9 17 Отговор

    До коментар #14 от "az СВО Победа 81":

    Това е божие наказание задето избрахме Радев - слугата на масовия убиец Путин.

    Коментиран от #23

    11:46 23.05.2026

  • 21 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #15 от "КОИ":

    Че човека замърсява природата това е факт неоспорим , та ние замърсихме дори околоземната орбита а да не говорим за моретата и океаните , но такава е природата на човека и ако имаше и друга планета като земята в слънчевата система и нея щяхме така да о, каме след като стане възможно да отидем до там

    11:47 23.05.2026

  • 22 Сила

    8 0 Отговор

    До коментар #18 от "Стенли":

    Същия , да ....Деси !!!

    Коментиран от #27

    11:48 23.05.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 На Бою

    9 3 Отговор
    майсториите ! Милиарди изсипа чрез управата , далавери и обществени поръчки ! Безчет мушенгии с кметството , че и Ботокса и други такива ,които другаде не щат да ги видят станаха депутати от Велико Търново !

    11:50 23.05.2026

  • 25 хъ хъ хъ

    1 4 Отговор

    До коментар #4 от "Пецата":

    Наздраве братле. И аз така. 🥂

    11:53 23.05.2026

  • 26 Факти

    4 9 Отговор

    До коментар #23 от "Стенли":

    И ти ли си сатанист, който се кланя на Путин?

    11:57 23.05.2026

  • 27 Стенли

    5 1 Отговор

    До коментар #22 от "Сила":

    Да Десислав Велков мисля че се казваше значи просто визуална прилика

    12:01 23.05.2026

  • 28 Дориана

    5 6 Отговор

    До коментар #19 от "Търново":

    Точно обратното, природата - това е Земята, а за да има наводнения в този участък значи има някакъв проблем при застрояването. И точно този проблем трябва да с открие и да се поправи. А, климатичните промени са факт колкото и да не ви харесва. Така, че или свиквайте с наводненията , бурите , мръсния, канцерогенен въздух, със замърсената вода , вулканите и земетресенията и не се жалвайте или започнете да мислите как да запазите Земята, защото тя ви отговаря.

    12:06 23.05.2026

  • 29 Честита "промяна" (поредната)

    7 6 Отговор
    на малоумните путинофили, които фърлиха на измамата Моше Боташ Крадев!

    Коментиран от #44

    12:07 23.05.2026

  • 30 Какъв е тоя луд

    12 1 Отговор
    Тоя на снимката изглежда на някакъв луд от филм! Имаше и такъв екстра секс,измамник.
    Същия ли е?
    Как може тая тип да е областен управител?!

    Коментиран от #33, #40

    12:08 23.05.2026

  • 31 Дарабарафара

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Пецата":

    Ти другарю ще си скоро с кирка в урановата мина

    12:11 23.05.2026

  • 32 Ауууууу

    9 2 Отговор
    Румбата какъв областен управител е назначил, страшен за гледане.

    Коментиран от #35

    12:19 23.05.2026

  • 33 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #30 от "Какъв е тоя луд":

    По нагоре съм писал че този екстрасенс се казваше Десислав Велков а името на този господин е друго и това че, визуално изглежда като него не означава че е на неговия акъл😁

    12:21 23.05.2026

  • 34 Глупости

    1 5 Отговор

    До коментар #17 от "факуса":

    Украйна плаща милиарди евро на България за закупуване на боеприпаси, приходи в хазната и увеличен БВП.

    Коментиран от #36

    12:22 23.05.2026

  • 35 Стенли

    6 1 Отговор

    До коментар #32 от "Ауууууу":

    Как изглежда човек не важно , важното е да си върши работата все пак няма да се явява на конкурс за красота😁

    12:23 23.05.2026

  • 36 Стенли

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Глупости":

    Това до някъде е така и това го казвам защото работя в най големия частен завод в България за военна продукция, но пък и тези заеми давани от ЕС в които участва и България дали ще бъдат върнати някога 🤔 силно се съмнявам🤨

    12:28 23.05.2026

  • 37 Не се справяш

    5 0 Отговор
    Защо не се справяш. Проблемите са такива он много години и при служебните радки, които управляваха две години и половина. Сега ако оцелеете, докато радките изпеят барангата ще теглят заеми да ви дадат помощи след "задълбочен анализ". И да си знаете, А.В е виновен, Гюров е виновен, "Петрохан" е виновен. Айде, радки давайте!

    12:30 23.05.2026

  • 38 Улав

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пецата":

    Не те слуша главата

    12:50 23.05.2026

  • 39 Оле ле e ! ----------------

    3 0 Отговор
    Каква Стана !

    Докато Никой !

    Не си Гледа Работата !

    12:58 23.05.2026

  • 40 НИЩО МУ НЯМА

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Какъв е тоя луд":

    МИ ЧИ КО
    ВЖ.РЕГ.МИНИСТЪР 🍻

    13:00 23.05.2026

  • 41 Едната Столица !

    3 0 Отговор
    Едната Столица !

    Е Под Вода !

    Другата !

    Под !

    Боклук !

    13:11 23.05.2026

  • 42 ПИТАНКА

    1 0 Отговор
    А само дъжда ли е виновен,... или и немърливото отношение към почистването на коритото на всички реки през летните месеци, целогодишни проверки на диги, съоръжения

    13:14 23.05.2026

  • 43 Буревестников

    2 0 Отговор
    ...има поражения в горната част на града.Представвм си какво е в долната част ! Гъста мрежа водолази...

    13:27 23.05.2026

  • 44 Боримечката

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Честита "промяна" (поредната)":

    Интересно защо толкова хора гласуваха за Радев, а кои са твоите, да ги видим, какво са направили до сега или обещали за в бъдеще??

    13:36 23.05.2026

