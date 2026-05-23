Реал Мадрид се класира за финала на Евролигата и ще играе срещу Олимпиакос на Везенков

23 Май, 2026 11:28 839 1

Испанският гранд надделя над Валенсия в зрелищен полуфинал

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид ще премери сили с Олимпиакос, воден от българската звезда Александър Везенков за трофея в баскетболната Евролига. В петък вечерта в Атина „кралският клуб“ демонстрира класа и надви Валенсия със 105:90 в истински баскетболен спектакъл, осигурявайки си място в битката за трофея.

Въпреки убедителната победа, вечерта не мина без горчивина за мадридчани. Центърът Усман Гаруба напусна паркета с контузия в началото на последната четвърт, което хвърли сянка върху триумфа на тима. Загубата на Гаруба, заедно с отсъствието на Валтер Таварес и Алекс Лен, оставя треньора Серджо Скариоло пред сериозно предизвикателство – Реал остава без типичен център за финала. Въпреки това, хърватският ас Марио Хезоня бе неудържим и завърши с впечатляващите 25 точки. Трей Лайлс добави 17, а Габриел Дек се отчете с 16 точки, като всички те бяха в основата на успеха на испанския колос.

Въпреки поражението, баскетболистите на Валенсия не се предадоха без бой. Жан Монтеро, Хайме Прадия и Нейт Ривърс реализираха по 15 точки, но усилията им не бяха достатъчни да обърнат развоя на срещата.

В неделя вечер, от 21:00 часа, баскетболната сцена ще бъде разтърсена от сблъсъка между Олимпиакос и Реал Мадрид. Гръцкият тим, който по-рано елиминира миналогодишния шампион Фенербахче, ще търси реванш за драматичната загуба от Реал през 2023 година, когато Серхио Юл донесе титлата на испанците със зрелищна стрелба в последните секунди. Реал Мадрид ще се стреми към рекордна 12-а титла в Евролигата, докато Олимпиакос ще опита да върне трофея в Пирея.

Любопитен факт е, че за първи път от въвеждането на Финалната четворка през 2002 година, тази година няма да се играе мач за третото място.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Целият

    0 0 Отговор
    сезон бе изпълнен с изненади, и доста неочакван финал.. Реал след изключително слаб и колеблив сезон, как стигнаха до финал е направо чудо. Олимпиакос и те бяха доста колебливи, но явно в решаващата фаза са в (по) добра форма.
    Жалко за портокалите, но не им стигна психика и сили накрая. А Фенер.. необясним срив накрая, също като Пао.

    12:48 23.05.2026

