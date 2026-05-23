Малък кораб доближи танкер западно от йеменския остров Сокотра

Малък кораб с петима души на борда доближи танкер, плаващ на около 200 морски мили (малко над 350 километра) западно от йеменския остров Сокотра, предаде Ройтерс, като се позова на информация от днес на Британската агенция за морски търговски операции (UKMTO).

Въоръженият екип по сигурността на танкера е бил мобилизиран и малкият кораб е отклонил курса си далеч от търговския плавателен съд, уточни агенцията, цитирана от БТА.

Засега Ройтерс не дава повече подробности.

Сокотра се намира в Арабско море, на излаза от Аденския залив.