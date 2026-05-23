Идват още порои и градушки през новата седмица

Гръмотевични бури, интензивни валежи и риск от градушки ще бележат почивните дни у нас. Въпреки липсата на сериозни температурни амплитуди, атмосферата през следващите 48 часа запазва високата си степен на неустойчивост.
След кратко затишие в някои райони през съботния ден, валежите ще обхванат отново цялата страна. Най-значителни количества дъжд се очакват на територията на Северна България. В следобедните часове ще се развие купесто-дъждовна облачност, като потенциалът за градушки е най-висок в централните и източните части на страната.
Неделният ден също ще предложи променливо време. Преди обяд облачността временно ще се разкъса, но следобед отново предстоят кратки, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки. Температурите през почивните дни ще се задържат в диапазона между 20 и 25 градуса. В източната половина на страната ще се усещат и по-силни пориви на северния вятър.
Началото на предстоящата седмица ще донесе успокояване на процесите. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви, а следобедните превалявания ще имат локален характер. Дневните температури ще тръгнат нагоре, достигайки типични летни стойности от почти 30 градуса около сряда. Ранните прогнози обаче допускат преминаването на студен атмосферен фронт в средата на седмицата, който отново ще донесе краткотрайни интензивни дъждове, гръмотевици и градушки, особено в района на Североизточна България. Към края на седмицата термометрите отново ще се върнат към нивата от 20-25 градуса.
11:32 23.05.2026
11:35 23.05.2026
3 кок ще ва окрадат законно
11:38 23.05.2026
11:43 23.05.2026
5 оня с коня
Коментиран от #8
11:50 23.05.2026
6 Изсякоха горите
12:04 23.05.2026
12:33 23.05.2026
До коментар #5 от "оня с коня":Тия градушки не ги ли разбиват с нещо си,или се чешат умниците?
Коментиран от #10
12:56 23.05.2026
9 Господ наказва хората
13:14 23.05.2026
10 оня с коня
До коментар #8 от ".....":СИЛАТА на Бълг. Земеделие е в отглеждане на Екстензивни култури като Жито,Царевица ,Слънчоглед и др. подобни- за това е благоприятен климата ни основно.При Интензивните култури нещата не вървят,защото Конкуренцията на Вноса е огромна.Зърнарите изобщо не им пука за Градушки защото както е известно "Градушката бие до Синор",т.е. ако бъдат поразени 5,10,20 Дка посев какво иконом. значетие има това при положение че моят Арендатор обработва 15 000 Декара,а през Шосето има Кооперация с 85 000 Дка?Независимо от това обаче Държавата още по времето на Лева ги задължи да плащат по 0,50ст на декар Такса "Градушка" което според мене е за да бъдат начначени "Наши хора" на топли местенца- нещо като Директори на водопад.
Коментиран от #11, #12, #13
13:17 23.05.2026
11 Точно обратното е
До коментар #10 от "оня с коня":Пшеница Царевица Слънчоглед Репко Соя и други подобни се отглеждат интензивно. Но и ябълките също. Културите са си култури. Те могат да бъдат отглеждани по интензивен или екстензивен принцип. Не си на ясно.
13:57 23.05.2026
12 Не си на ясно бе човеко
До коментар #10 от "оня с коня":Всяка една култура може да се отглежда интензивно или екстензивно. Това е метод на отглеждане на културите в земеделието и на животните в животновъдството.
Земеделието може да бъде интензивно или екстензивно. Това е метод. !!!
Културите могат да се отглеждат по различни методи но самите култури са си култури. Не се обаждай не си на ясно. Не манипулирай лайкове и други.
14:03 23.05.2026
13 Жито
До коментар #10 от "оня с коня":Няма такава култура. Нещо друго искаш да кажеш.
14:29 23.05.2026
17 оня с коня
Коментиран от #19
14:49 23.05.2026
17:14 23.05.2026
17:15 23.05.2026