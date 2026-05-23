Новини
България »
София »
Идват още порои и градушки през новата седмица

Идват още порои и градушки през новата седмица

23 Май, 2026 11:29 2 416 19

  • време-
  • прогноза-
  • нимх-
  • дъжд-
  • порои-
  • наводнение-
  • българия

Сутрините ще бъдат предимно слънчеви, а следобедните превалявания ще имат локален характер

Идват още порои и градушки през новата седмица - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Гръмотевични бури, интензивни валежи и риск от градушки ще бележат почивните дни у нас. Въпреки липсата на сериозни температурни амплитуди, атмосферата през следващите 48 часа запазва високата си степен на неустойчивост.

След кратко затишие в някои райони през съботния ден, валежите ще обхванат отново цялата страна. Най-значителни количества дъжд се очакват на територията на Северна България. В следобедните часове ще се развие купесто-дъждовна облачност, като потенциалът за градушки е най-висок в централните и източните части на страната.

Неделният ден също ще предложи променливо време. Преди обяд облачността временно ще се разкъса, но следобед отново предстоят кратки, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки. Температурите през почивните дни ще се задържат в диапазона между 20 и 25 градуса. В източната половина на страната ще се усещат и по-силни пориви на северния вятър.

Началото на предстоящата седмица ще донесе успокояване на процесите. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви, а следобедните превалявания ще имат локален характер. Дневните температури ще тръгнат нагоре, достигайки типични летни стойности от почти 30 градуса около сряда. Ранните прогнози обаче допускат преминаването на студен атмосферен фронт в средата на седмицата, който отново ще донесе краткотрайни интензивни дъждове, гръмотевици и градушки, особено в района на Североизточна България. Към края на седмицата термометрите отново ще се върнат към нивата от 20-25 градуса.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дзак

    12 0 Отговор
    Каквото - такова. Дано няма поражения!

    11:32 23.05.2026

  • 2 ей ся

    6 13 Отговор
    Новия шериф ще врътне едно коремно и ще се скара на времето.

    11:35 23.05.2026

  • 3 кок ще ва окрадат законно

    8 5 Отговор
    вичко под вода с изнесени къщи ,асфалти ,свалачища но ви внушават ,че парите от данъците ви трябва да отива за евровизия и бангаранга.Свирепи бирници тормозят и събират от мирното и бедното население за евровизия..Всичко друго в държавата е изоставено само кражбата за евровизия е приоритет.

    11:38 23.05.2026

  • 4 Гост

    8 2 Отговор
    Остатъците от ГЕРБНН ще бидат отмити.

    11:43 23.05.2026

  • 5 оня с коня

    10 2 Отговор
    Тоя път наистина вали БАШ където трябва- в Златна Добруджа.Че и за Градушки се споменава,за да си сложим лед във Вискито:)

    Коментиран от #8

    11:50 23.05.2026

  • 6 Изсякоха горите

    12 0 Отговор
    Сега бедствието иде

    12:04 23.05.2026

  • 7 az СВО Победа 81

    8 3 Отговор
    Казвах ви, че ще има Божие наказание за България, заради възхвалата на Сатаната на "оня конкурс"!

    12:33 23.05.2026

  • 8 .....

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "оня с коня":

    Тия градушки не ги ли разбиват с нещо си,или се чешат умниците?

    Коментиран от #10

    12:56 23.05.2026

  • 9 Господ наказва хората

    7 0 Отговор
    За горделивостта.

    13:14 23.05.2026

  • 10 оня с коня

    4 2 Отговор

    До коментар #8 от ".....":

    СИЛАТА на Бълг. Земеделие е в отглеждане на Екстензивни култури като Жито,Царевица ,Слънчоглед и др. подобни- за това е благоприятен климата ни основно.При Интензивните култури нещата не вървят,защото Конкуренцията на Вноса е огромна.Зърнарите изобщо не им пука за Градушки защото както е известно "Градушката бие до Синор",т.е. ако бъдат поразени 5,10,20 Дка посев какво иконом. значетие има това при положение че моят Арендатор обработва 15 000 Декара,а през Шосето има Кооперация с 85 000 Дка?Независимо от това обаче Държавата още по времето на Лева ги задължи да плащат по 0,50ст на декар Такса "Градушка" което според мене е за да бъдат начначени "Наши хора" на топли местенца- нещо като Директори на водопад.

    Коментиран от #11, #12, #13

    13:17 23.05.2026

  • 11 Точно обратното е

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Пшеница Царевица Слънчоглед Репко Соя и други подобни се отглеждат интензивно. Но и ябълките също. Културите са си култури. Те могат да бъдат отглеждани по интензивен или екстензивен принцип. Не си на ясно.

    13:57 23.05.2026

  • 12 Не си на ясно бе човеко

    3 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Всяка една култура може да се отглежда интензивно или екстензивно. Това е метод на отглеждане на културите в земеделието и на животните в животновъдството.
    Земеделието може да бъде интензивно или екстензивно. Това е метод. !!!
    Културите могат да се отглеждат по различни методи но самите култури са си култури. Не се обаждай не си на ясно. Не манипулирай лайкове и други.

    14:03 23.05.2026

  • 13 Жито

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "оня с коня":

    Няма такава култура. Нещо друго искаш да кажеш.

    14:29 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 оня с коня

    1 0 Отговор
    НА ТРИ ПЪТИ се опитвам да обясня та Гьотверените АРГУМЕНТИРАНО кои са Интензивни и кои - Екстензивни култури,но ме трият.Ами стойте прости тогава.

    Коментиран от #19

    14:49 23.05.2026

  • 18 Един Градоносен Облак !

    1 0 Отговор
    И Става !

    Потоп !

    Да Живее !

    Демокрацията !

    Българската !

    Демокрация !

    17:14 23.05.2026

  • 19 Да Живее !

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "оня с коня":

    Факти !

    17:15 23.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове