Идват още порои и градушки през новата седмица

Гръмотевични бури, интензивни валежи и риск от градушки ще бележат почивните дни у нас. Въпреки липсата на сериозни температурни амплитуди, атмосферата през следващите 48 часа запазва високата си степен на неустойчивост.

След кратко затишие в някои райони през съботния ден, валежите ще обхванат отново цялата страна. Най-значителни количества дъжд се очакват на територията на Северна България. В следобедните часове ще се развие купесто-дъждовна облачност, като потенциалът за градушки е най-висок в централните и източните части на страната.

Неделният ден също ще предложи променливо време. Преди обяд облачността временно ще се разкъса, но следобед отново предстоят кратки, но интензивни валежи, придружени от гръмотевици и локални градушки. Температурите през почивните дни ще се задържат в диапазона между 20 и 25 градуса. В източната половина на страната ще се усещат и по-силни пориви на северния вятър.

Началото на предстоящата седмица ще донесе успокояване на процесите. Сутрините ще бъдат предимно слънчеви, а следобедните превалявания ще имат локален характер. Дневните температури ще тръгнат нагоре, достигайки типични летни стойности от почти 30 градуса около сряда. Ранните прогнози обаче допускат преминаването на студен атмосферен фронт в средата на седмицата, който отново ще донесе краткотрайни интензивни дъждове, гръмотевици и градушки, особено в района на Североизточна България. Към края на седмицата термометрите отново ще се върнат към нивата от 20-25 градуса.