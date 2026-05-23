Spotify вече предлага генерирането на собствен подкаст

Spotify предлага сериозна промяна в начина, по който консумираме аудиосъдържание, докато сме в движение, като се насочва решително към създаването на персонализирано, синтетично съдържание. Гигантът в стрийминг услугите представи своята предстояща архитектура „Personal Podcast“, генеративна платформа по заявка, предназначена да създава лични аудиоепизоди, озвучавани от изкуствен интелект, които се формират изцяло според указанията на потребителя и алгоритмичните профили за слушане. Вместо просто да подреждат в опашка широко разпространени предавания за сутрешното пътуване до работа, например, потребителите скоро ще могат да програмират ексклузивно, автоматизирано предаване, съобразено единствено с техните индивидуални интереси.

Механичният интерфейс за тази функция се намира в мобилното приложение под стандартния панел за създаване. За да стартират нов епизод, слушателите просто подават на двигателя текстова подсказка, която определя тематичната насока на аудиото, което изкуственият интелект синтезира, използвайки комбинация от глобални бази данни и историята на стрийминг на потребителя. За да въведат конкретни параметри, платформата позволява на потребителите да качват сурови изходни материали, включително уеб линкове, текстови блокове и PDF документи, което ефективно позволява на AI водещия да прочете, обобщи и разкаже напълно съобразено с изискванията резюме. След това слушателите могат да настроят стила на представяне и да изберат от списък с различни синтетични гласови профили, за да настроят предпочитания тон.

Тази генеративна система е силно ориентирана към рутинни навици на потребление, като разполага с интегрирана матрица за планиране, която автоматизира производството на повтарящи се сутрешни актуализации или седмични задълбочени анализи. Вместо да претрупват публичното пространство, тези персонализирани синтетични файлове се насочват директно към сигурна, локализирана папка в основния интерфейс на библиотеката на потребителя, за да се поддържа абсолютна поверителност на данните. Spotify планира да даде зелена светлина за бета версията за Premium акаунти на пазара в САЩ през юни тази година, като функцията ще се основава на месечна система с токени, която предоставя фиксиран брой кредити за генериране, с опция за доплащане на кредит за активните потребители, които се нуждаят от постоянен поток от персонализирано аудио.