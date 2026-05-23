Падащи отломки от дронове предизвикаха пожар

Падащи отломки от дронове предизвикаха рано тази сутрин пожар в петролен терминал в руското черноморско пристанище Новоросийск. Двама души са ранени, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и Франс прес.
Оперативният щаб в южния Краснодарски край написа в Телеграм, че няколко технически и административни сгради са били обхванати от пламъци. Отломки паднали и върху нефтохранилището на съоръжението, се допълва в информацията.
Аварийно-спасителните екипи работят на място. Ранените са били на улицата, когато дроновете атакували пристанището. Те са настанени в болница.
В неофициални руски и украински Телеграм канали бяха разпростраени видеокадри, показващи, както се твърди, пожар в района на пристанището.
Оперативният щаб заяви, че дроновете са причинили щети и по жилищни домове в намиращия се в северна посока град Анапа, пише БТА.
Украйна през последните месеци засили атаките с дронове със среден и голям обсег. Основна цел са обектите от нефтената промишленост, а замисълът е така да бъдат намалени финансовите приходи от този сектор, които помагат на Москва да води войната. Някои от тези нападения бяха извършени в Централна Русия и Урал, на поне 1500 км от украинската граница.
Вчера украинските сили атакуваха и руска петролна рафинерия в Ярославъл, на около 700 км от границата.
Украинското Министерство на отбраната написа в Екс, че по данни към 21 май, от началото на месеца са ударени 11 руски нефтопреработвателни предприятия, включително това в Кириши, което е една от най-големите рафинерии в Русия.
Според руското министерство на отбраната 348 украински дрона са били прехванати на Русия през изминалата нощ, в това число и над Московска област
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
11:44 23.05.2026
2 Без име
11:46 23.05.2026
3 Българин
11:46 23.05.2026
4 Цървула
11:47 23.05.2026
5 Кривоверен алкаш
11:47 23.05.2026
6 СВО 1 549 дни РЕЗИЛ
11:48 23.05.2026
7 Без име
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Искаш да видим как Слънцето ще изгрее от запад ли?
11:48 23.05.2026
8 Ха-ха-ха
11:49 23.05.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Без име":и ако не му издържат нервите , ко стаа? цар бо,мба в а у спу ха ти ли?
11:49 23.05.2026
10 гост
До коментар #2 от "Без име":Преди да му изпуснат нервите, трябва да попита СИ...а СИТО,няма да го погледне добре ако има и намерение за ЯО...можеш да бъдеш сигурен...
11:49 23.05.2026
11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Без име":ДА-ПОЧВАЙ!
11:50 23.05.2026
12 Оракула от Делфи
А и се запалили течности и няколко сгради се разрушили сами ,
като видяли тенекиите да падат!?!
11:50 23.05.2026
13 Без име
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Очеизвадно имаш кофти опит с ауспуха, иначе не би го споменал. И студент по психология ще ти каже как травмите се показват несъзнателно.
11:52 23.05.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 географията глупако
До коментар #7 от "Без име":Нали знаеш, че Русия е на Запад от САЩ?
11:55 23.05.2026
16 Ха ха ха
11:56 23.05.2026
17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #13 от "Без име":МА ЗНАЙШ ли как ще ти травмирам русофилската тиква? на петмез ще ви направя теб и подобните ти!!!! срещата я знаете-Катедралата Варна ,когато кажете
11:56 23.05.2026
18 Пешко
11:57 23.05.2026
19 Мисля
11:57 23.05.2026
20 хех
До коментар #7 от "Без име":Първо г-н Зеленски трябва да го разреши с указ!
11:57 23.05.2026
21 Сандо
11:57 23.05.2026
22 А Мала Токмачка?
11:58 23.05.2026
23 Странно
До коментар #21 от "Сандо":Козячетата не са ли са от вашите вече?!
11:58 23.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Няма край руският позор
12:02 23.05.2026
26 Копейките са в интернет
До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Навън сякаш са се изпарили.
12:05 23.05.2026
27 Отломки
12:07 23.05.2026
28 Име
До коментар #21 от "Сандо":Не желаят да коментират по-умни от Путин!
12:07 23.05.2026
29 Факти
12:10 23.05.2026
30 Путлер с високото кръвно
До коментар #2 от "Без име":Без име
310ОТГОВОР
Дано никога не видим на Путин да не му издържат нервите.
-;-
На Путлер може да не му издържи Кръвното и да го изкарат с Краката напред!
12:10 23.05.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Ех, че хубавооо
След атаката е пламнал терминалът „Грушовая“ - едно от най-големите нефтени хранилища в Кавказ. Говорим за огромен комплекс с десетки резервоари и милиони литри гориво, които поддържат руската военна машина и износа.
С други думи - не е просто склад, а цяло нефтено чудовище.
И когато такова нещо започне да гори, пушекът се вижда не само на картата, а и в нервите на Кремъл 😏
Слава Україні 🇺🇦👊
12:11 23.05.2026
33 Кирил
Относно ядреното оръжие,. В Русия има достатъчно много ядрени централи до които ще достигнат Украинските дронове.... Шах и мат
Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
Кой сега ще ги спасява от Украйна
12:13 23.05.2026
34 Хахо хахо, а освободените украински села
До коментар #8 от "Ха-ха-ха":Ха-ха-ха
91ОТГОВОР
Пак баналнага лъжа "падащи отломки".
-;-
Е не може всеки ден да има паднали освободени от рашистите украински села.
12:13 23.05.2026
35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":дано не се превъзбудя ,,,..че да ги...няма да се излъчи
12:13 23.05.2026
36 Райха по-близо до Поднебесната
До коментар #29 от "Факти":Факти
00ОТГОВОР
Путин щял да мести столицата в Новосибирск за по-сигурно.
-;-
може ли в Хаборовск-по-близо е до Маоистите и ще бъде лесно съгласуването!
12:15 23.05.2026
37 Така ще е
До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Днес в Русия, утре "По света и у нас".
Дроновете ще станат повече от птиците в небето. Землянките ще станат на мода.
12:15 23.05.2026
38 Жалки безпомощни BATHИЦИ !
Дрона пропътувал стотици километро през московския KEH-f необезпокоявано и накрая отломките им били виновни.
12:16 23.05.2026
39 Безполезна територия
До коментар #3 от "Българин":За какво са ти газ и нефт когато нямаш заводи, нямаш и хора, и слушаш бангаранга.
12:18 23.05.2026
40 Електрификация на Райха
До коментар #3 от "Българин":Българин
33ОТГОВОР
Ако не изпълняваме исканията на Зеленски, много скоро ще останем без нефт и газ
-;-
Електромобилите ще спасят Четвъртия Райх от горивните им проблеми.
В Провинцията ще карат отопляването на дърва и гуми
Въобще има изход от всякакви проблеми- само как ще Решат Излизането на Путлер от Властта напред с краката?!?!?!
А си бяха повярвали колка са втори по армия и трети по Полюса.
12:19 23.05.2026
41 Не се знае
До коментар #2 от "Без име":Ако новите братушки ударят Иран с нещо голямо и ние може да, светнем като крушки.
12:20 23.05.2026
42 Това бури ли са?
До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":Още не сме усетили що е буря.
Тогава няма да питаш колко струва хляба, а дали тази седмица ще има.
12:22 23.05.2026
43 оня с коня
12:25 23.05.2026
44 Механик
12:29 23.05.2026
45 Архимандрисандрит Бибиян
12:53 23.05.2026
46 Хаха
До коментар #4 от "Цървула":вярно е..заради тези отломки Русия забрани износа на бензин...
12:55 23.05.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Владимир Путин, президент
Печели бомби, дронове, ракети по главите руски клети ☝️
13:05 23.05.2026
49 стоян
13:18 23.05.2026
50 Дик диверсанта
Това за отломките не го казвайте на децата си, че и те ще станат дебили.
13:25 23.05.2026
51 Сандо
До коментар #23 от "Странно":Понеже ние сме нормални,знаещи и можещи хора няма как да сме козячета.Козячетата сте вие,които дори едно изречение не могат да изтълкуват.То и за тях бях написал специално повторението.
13:57 23.05.2026
52 Дик диверсанта
До коментар #49 от "стоян":Важното е ,че Десислава никога не позволява колапс,даже и кон даиго натрррессе ☝️.
14:33 23.05.2026
53 Дик диверсанта
До коментар #45 от "Архимандрисандрит Бибиян":Еее. бемм и дупнишки звездобройци,но добре подмити !
14:36 23.05.2026