Падащи отломки от дронове предизвикаха пожар
Падащи отломки от дронове предизвикаха пожар

23 Май, 2026 11:43 1 933 53

Инцидентът е станал в петролен терминал в руското пристанище Новоросийс

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Падащи отломки от дронове предизвикаха рано тази сутрин пожар в петролен терминал в руското черноморско пристанище Новоросийск. Двама души са ранени, съобщиха властите, цитирани от Ройтерс и Франс прес.

Оперативният щаб в южния Краснодарски край написа в Телеграм, че няколко технически и административни сгради са били обхванати от пламъци. Отломки паднали и върху нефтохранилището на съоръжението, се допълва в информацията.

Аварийно-спасителните екипи работят на място. Ранените са били на улицата, когато дроновете атакували пристанището. Те са настанени в болница.

В неофициални руски и украински Телеграм канали бяха разпростраени видеокадри, показващи, както се твърди, пожар в района на пристанището.

Оперативният щаб заяви, че дроновете са причинили щети и по жилищни домове в намиращия се в северна посока град Анапа, пише БТА.

Украйна през последните месеци засили атаките с дронове със среден и голям обсег. Основна цел са обектите от нефтената промишленост, а замисълът е така да бъдат намалени финансовите приходи от този сектор, които помагат на Москва да води войната. Някои от тези нападения бяха извършени в Централна Русия и Урал, на поне 1500 км от украинската граница.

Вчера украинските сили атакуваха и руска петролна рафинерия в Ярославъл, на около 700 км от границата.

Украинското Министерство на отбраната написа в Екс, че по данни към 21 май, от началото на месеца са ударени 11 руски нефтопреработвателни предприятия, включително това в Кириши, което е една от най-големите рафинерии в Русия.

Според руското министерство на отбраната 348 украински дрона са били прехванати на Русия през изминалата нощ, в това число и над Московска област


Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    Е не може всеки ден да има паднали освободени от рашистите украински села.

    12:13 23.05.2026

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 11 Отговор
    ГНОМа , в началото на(22г.) ,,СВО,,-цитирам по памет-----И АКО само някой посмее да ни се набърка в сво-то , ще види такъв отговор , който не е виждал в историята си!(запада , ЕС).......26г---(след гръмнатия блок , пълен със,,студенти,,-дрон оператори, вчера),,Нивото на цинизъм сред европейските членове на Съвета за сигурност на ООН е извън контрол,,

    Коментиран от #7, #37

    11:44 23.05.2026

  • 2 Без име

    22 23 Отговор
    Дано никога не видим на Путин да не му издържат нервите.

    Коментиран от #9, #10, #30, #41

    11:46 23.05.2026

  • 3 Българин

    5 19 Отговор
    Ако не изпълняваме исканията на Зеленски, много скоро ще останем без нефт и газ. Но Радев е умен мъж и това го разбира отлично! Ще се съобразява с интересите на Украйна и така ще защити доставките на горива за нас.

    Коментиран от #39, #40

    11:46 23.05.2026

  • 4 Цървула

    22 10 Отговор
    Украйна ще победи с отломки

    Коментиран от #46

    11:47 23.05.2026

  • 5 Кривоверен алкаш

    17 12 Отговор
    Честито на печелившите...който сее ветрове, жъне бури...

    Коментиран от #42

    11:47 23.05.2026

  • 6 СВО 1 549 дни РЕЗИЛ

    28 8 Отговор
    Тези лоши отломки нямат край и стават банални, а и винаги падат където руснаците не искат.

    11:48 23.05.2026

  • 7 Без име

    12 16 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Искаш да видим как Слънцето ще изгрее от запад ли?

    Коментиран от #11, #15, #20

    11:48 23.05.2026

  • 8 Ха-ха-ха

    23 5 Отговор
    Пак баналнага лъжа "падащи отломки".

    Коментиран от #34

    11:49 23.05.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    17 12 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    и ако не му издържат нервите , ко стаа? цар бо,мба в а у спу ха ти ли?

    Коментиран от #13

    11:49 23.05.2026

  • 10 гост

    15 9 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Преди да му изпуснат нервите, трябва да попита СИ...а СИТО,няма да го погледне добре ако има и намерение за ЯО...можеш да бъдеш сигурен...

    11:49 23.05.2026

  • 11 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 7 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    ДА-ПОЧВАЙ!

    11:50 23.05.2026

  • 12 Оракула от Делфи

    20 7 Отговор
    Е -ее , тези "отломки" все в рафинерий попадат, от никъде и хоп в Рафинерията!
    А и се запалили течности и няколко сгради се разрушили сами ,
    като видяли тенекиите да падат!?!

    11:50 23.05.2026

  • 13 Без име

    7 9 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Очеизвадно имаш кофти опит с ауспуха, иначе не би го споменал. И студент по психология ще ти каже как травмите се показват несъзнателно.

    Коментиран от #17

    11:52 23.05.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 географията глупако

    11 8 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Нали знаеш, че Русия е на Запад от САЩ?

    11:55 23.05.2026

  • 16 Ха ха ха

    17 7 Отговор
    Какви отломки, никой не вярва на тази глупост. Украинските дронове запалиха нефтохранилища и нефтопроводи. Сателитни снимки доказват пожарите.

    11:56 23.05.2026

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    10 7 Отговор

    До коментар #13 от "Без име":

    МА ЗНАЙШ ли как ще ти травмирам русофилската тиква? на петмез ще ви направя теб и подобните ти!!!! срещата я знаете-Катедралата Варна ,когато кажете

    Коментиран от #26

    11:56 23.05.2026

  • 18 Пешко

    18 7 Отговор
    Руските рафинерии свалят всички дронове! Руснаците намериха начин как да ги свалят! Браво!

    11:57 23.05.2026

  • 19 Мисля

    7 10 Отговор
    Сигурно в мамалигата има и ,,бяло,,брашно. Иначе как да ги свържеш нещата, украински дрон в Естония, а Русия виновна.

    11:57 23.05.2026

  • 20 хех

    15 9 Отговор

    До коментар #7 от "Без име":

    Първо г-н Зеленски трябва да го разреши с указ!

    11:57 23.05.2026

  • 21 Сандо

    8 12 Отговор
    Много става интересно:във Факти трият критични коментари за Путин!Повтарям:критични,а не обидни.Обидните охотно се допускат,може би защото са творби на нискочели козячета.

    Коментиран от #23, #24, #28

    11:57 23.05.2026

  • 22 А Мала Токмачка?

    12 7 Отговор
    Превзеха ли Мала Токмачка?А?

    11:58 23.05.2026

  • 23 Странно

    5 11 Отговор

    До коментар #21 от "Сандо":

    Козячетата не са ли са от вашите вече?!

    Коментиран от #51

    11:58 23.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Няма край руският позор

    19 6 Отговор
    Няма.

    12:02 23.05.2026

  • 26 Копейките са в интернет

    14 7 Отговор

    До коментар #17 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Навън сякаш са се изпарили.

    Коментиран от #31

    12:05 23.05.2026

  • 27 Отломки

    10 5 Отговор
    друг път. Остана ли някой да се връзва още че пожарите били от отломки всеки път? И на децата им е ясно че руското ПВО е ялово

    12:07 23.05.2026

  • 28 Име

    3 9 Отговор

    До коментар #21 от "Сандо":

    Не желаят да коментират по-умни от Путин!

    12:07 23.05.2026

  • 29 Факти

    10 7 Отговор
    Путин щял да мести столицата в Новосибирск за по-сигурно.

    Коментиран от #36

    12:10 23.05.2026

  • 30 Путлер с високото кръвно

    10 7 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Без име
    310ОТГОВОР
    Дано никога не видим на Путин да не му издържат нервите.
    -;-
    На Путлер може да не му издържи Кръвното и да го изкарат с Краката напред!

    12:10 23.05.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ех, че хубавооо

    11 8 Отговор
    🔥 Новоросийск тази вечер - нефт, пристанище и доста „гореща“ атмосфера.
    След атаката е пламнал терминалът „Грушовая“ - едно от най-големите нефтени хранилища в Кавказ. Говорим за огромен комплекс с десетки резервоари и милиони литри гориво, които поддържат руската военна машина и износа.
    С други думи - не е просто склад, а цяло нефтено чудовище.
    И когато такова нещо започне да гори, пушекът се вижда не само на картата, а и в нервите на Кремъл 😏
    Слава Україні 🇺🇦👊

    12:11 23.05.2026

  • 33 Кирил

    9 8 Отговор
    Украинските отломки от дронове са най точните отломки.
    Относно ядреното оръжие,. В Русия има достатъчно много ядрени централи до които ще достигнат Украинските дронове.... Шах и мат
    Защо им трябваше на тия иди оти да нападат Украйна
    Кой сега ще ги спасява от Украйна

    12:13 23.05.2026

  • 34 Хахо хахо, а освободените украински села

    5 6 Отговор

    До коментар #8 от "Ха-ха-ха":

    Ха-ха-ха
    91ОТГОВОР
    Пак баналнага лъжа "падащи отломки".
    -;-
    Е не може всеки ден да има паднали освободени от рашистите украински села.

    12:13 23.05.2026

  • 35 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 5 Отговор

    До коментар #31 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    дано не се превъзбудя ,,,..че да ги...няма да се излъчи

    12:13 23.05.2026

  • 36 Райха по-близо до Поднебесната

    5 5 Отговор

    До коментар #29 от "Факти":

    Факти
    00ОТГОВОР
    Путин щял да мести столицата в Новосибирск за по-сигурно.
    -;-
    може ли в Хаборовск-по-близо е до Маоистите и ще бъде лесно съгласуването!

    12:15 23.05.2026

  • 37 Така ще е

    9 3 Отговор

    До коментар #1 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Днес в Русия, утре "По света и у нас".
    Дроновете ще станат повече от птиците в небето. Землянките ще станат на мода.

    12:15 23.05.2026

  • 38 Жалки безпомощни BATHИЦИ !

    12 7 Отговор
    Ех тези отломкиии . 🤣🤣🤣
    Дрона пропътувал стотици километро през московския KEH-f необезпокоявано и накрая отломките им били виновни.

    12:16 23.05.2026

  • 39 Безполезна територия

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    За какво са ти газ и нефт когато нямаш заводи, нямаш и хора, и слушаш бангаранга.

    Коментиран от #47

    12:18 23.05.2026

  • 40 Електрификация на Райха

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "Българин":

    Българин
    33ОТГОВОР
    Ако не изпълняваме исканията на Зеленски, много скоро ще останем без нефт и газ
    -;-
    Електромобилите ще спасят Четвъртия Райх от горивните им проблеми.
    В Провинцията ще карат отопляването на дърва и гуми
    Въобще има изход от всякакви проблеми- само как ще Решат Излизането на Путлер от Властта напред с краката?!?!?!
    А си бяха повярвали колка са втори по армия и трети по Полюса.

    12:19 23.05.2026

  • 41 Не се знае

    6 6 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Ако новите братушки ударят Иран с нещо голямо и ние може да, светнем като крушки.

    12:20 23.05.2026

  • 42 Това бури ли са?

    7 5 Отговор

    До коментар #5 от "Кривоверен алкаш":

    Още не сме усетили що е буря.
    Тогава няма да питаш колко струва хляба, а дали тази седмица ще има.

    12:22 23.05.2026

  • 43 оня с коня

    4 7 Отговор
    Става дразнещо да се озаглавяват Статии че "Отломки" на Дронове причинили пожари и разрушения,което пък създава Внушение че Дронът е бил все пак Успешно елиминиран от ПВО.Това е пълна глупост защото както Бомбата-"Лимонка" е специално набраздена за да могат ОСКОЛКИТЕ/"Отломките" ще ги нарекат Журналистите/ да причинят максимум поражения,така и Силата на Дрона е в Отломките му!И един контролен въпрос към Авторите на Статии:При взривяване на Атомна Бомба смъртоносната РАДИАЦИЯ към "Отломките" ли ще бъде причислена?:)

    12:25 23.05.2026

  • 44 Механик

    5 4 Отговор
    Ууудриии!

    12:29 23.05.2026

  • 45 Архимандрисандрит Бибиян

    4 8 Отговор
    Лани пиенците много кадеха на необозначени за целта места, сеги им остана само да жарат ичкия ка за последно!

    Коментиран от #53

    12:53 23.05.2026

  • 46 Хаха

    9 5 Отговор

    До коментар #4 от "Цървула":

    вярно е..заради тези отломки Русия забрани износа на бензин...

    12:55 23.05.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Владимир Путин, президент

    9 6 Отговор
    Русия продължава да печели !!!
    Печели бомби, дронове, ракети по главите руски клети ☝️

    13:05 23.05.2026

  • 49 стоян

    7 6 Отговор
    Другаре путинофили професора по икономика Игор Липницки каза че ,, примерно,, рузия сега произвежда 8000 тона бензин дневно а харчи 1000 тона бензин след украинските удари по рафинерии - каза че скоро ще има колапс в рузката икономика заради липса на горива ако не купят от някъде

    Коментиран от #52

    13:18 23.05.2026

  • 50 Дик диверсанта

    9 6 Отговор
    Дроновете се свалят най-лесно с руски рафинерии, това е отдавна известно.
    Това за отломките не го казвайте на децата си, че и те ще станат дебили.

    13:25 23.05.2026

  • 51 Сандо

    5 5 Отговор

    До коментар #23 от "Странно":

    Понеже ние сме нормални,знаещи и можещи хора няма как да сме козячета.Козячетата сте вие,които дори едно изречение не могат да изтълкуват.То и за тях бях написал специално повторението.

    13:57 23.05.2026

  • 52 Дик диверсанта

    3 1 Отговор

    До коментар #49 от "стоян":

    Важното е ,че Десислава никога не позволява колапс,даже и кон даиго натрррессе ☝️.

    14:33 23.05.2026

  • 53 Дик диверсанта

    2 0 Отговор

    До коментар #45 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Еее. бемм и дупнишки звездобройци,но добре подмити !

    14:36 23.05.2026

