Ръсел Кроу се завърна във форма и отново стъпва на тенис корта

Ръсел Кроу беше заснет да играе тенис в Сидни, след като е свалил около 26 килограма от теглото си, съобщава Daily Mail.

62-годишният актьор е бил видян на тенис корт, където е играл активно и е демонстрирал добра физическа форма, включително тичане и динамично движение.

Междувременно продукцията на най-новия му исторически филм е временно спряна от властите в Каталуния заради неизпълнение на санитарни изисквания, свързани с мерки срещу разпространение на африканска чума по свинете в района. Снимките се провеждат в Сан Кугат, близо до Барселона, като се очаква да бъдат подновени след обезопасяване на терена.

Проектът бележи завръщането на Кроу към историческите сюжети, като той играе келтски друид, който е принуден да се включи в битка за спасението на своя народ. В актьорския състав участва и Роуз Лесли.

По-рано тази година Кроу участва и в екшън трилъра „Beast“, където влиза в ролята на бивш боец и треньор по ММА. Филмът получава положителни оценки от критиците и се разпространява в стрийминг платформите.

Актьорът се подготвя и за участие в римейка на „Highlander“, режисиран от Чад Стахелски, където ще партнира на Хенри Кавил. Той ще поеме ролята на Рамирез - персонаж, познат от оригинала с участието на Шон Конъри.

Очаква се също така участие на Кроу в други предстоящи филмови продукции, включително премиери и фестивални участия в Европа, като интересът към новите му роли остава висок сред кино индустрията.