Ръсел Кроу се завърна във форма и отново стъпва на тенис корта

23 Май, 2026 11:47 1 572 4

Актьорът е свалил 26 килограма и подготвя нови мащабни филмови проекти

Ръсел Кроу се завърна във форма и отново стъпва на тенис корта
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Ръсел Кроу беше заснет да играе тенис в Сидни, след като е свалил около 26 килограма от теглото си, съобщава Daily Mail.

62-годишният актьор е бил видян на тенис корт, където е играл активно и е демонстрирал добра физическа форма, включително тичане и динамично движение.

Междувременно продукцията на най-новия му исторически филм е временно спряна от властите в Каталуния заради неизпълнение на санитарни изисквания, свързани с мерки срещу разпространение на африканска чума по свинете в района. Снимките се провеждат в Сан Кугат, близо до Барселона, като се очаква да бъдат подновени след обезопасяване на терена.

Проектът бележи завръщането на Кроу към историческите сюжети, като той играе келтски друид, който е принуден да се включи в битка за спасението на своя народ. В актьорския състав участва и Роуз Лесли.

По-рано тази година Кроу участва и в екшън трилъра „Beast“, където влиза в ролята на бивш боец и треньор по ММА. Филмът получава положителни оценки от критиците и се разпространява в стрийминг платформите.

Актьорът се подготвя и за участие в римейка на „Highlander“, режисиран от Чад Стахелски, където ще партнира на Хенри Кавил. Той ще поеме ролята на Рамирез - персонаж, познат от оригинала с участието на Шон Конъри.

Очаква се също така участие на Кроу в други предстоящи филмови продукции, включително премиери и фестивални участия в Европа, като интересът към новите му роли остава висок сред кино индустрията.

  • 3 Дзак

    1 0 Отговор
    Много хубав екип има!

    12:45 23.05.2026

  • 4 скарлет

    0 0 Отговор
    доста динамичен трилър в кариерата му е и " Unhinged " - държи те в напрежение през цялото време

    13:39 23.05.2026