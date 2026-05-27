Британското разузнаване: Руската армия е загубила 500 000 войници на фронта

Според нови данни на британското разузнаване почти 500 000 руски войници са загинали от началото на войната в Украйна. Ан Кийст-Бътлър, ръководител на британската разузнавателна агенция GCHQ, заявява, че това показва, че Владимир Путин "отстъпва на бойното поле“, предава Sky News, цитирана от Фокус.

Това е първият път, когато се посочва броят на загиналите руски войници, като предишните данни за жертвите обикновено включваха както ранените, така и убитите.

Кийст-Бътлър прави този коментар по време на първата от поредицата годишни оценки на сигурността, която се състоя днес следобед в Блетчли Парк.

Излагайки оценката на агенцията за ситуацията със сигурността, тя заявява, че Русия "увеличава ежедневната си хибридна дейност“ срещу Обединеното кралство и Европа и "непрестанно атакува критичната инфраструктура, демократичните процеси, веригите за доставки и общественото доверие“.

Тя споделя, че GCHQ "работи неуморно“ с партньори от разузнаването и отбраната, за да "отслаби и намали руската заплаха“.

"Една от областите, на която обръщаме особено внимание, е защитата на данните и енергията, преминаващи през критичните кабели и тръбопроводи във и около британските води – правим това, като разкриваме намеренията, мотивите и подводните способности на Русия“, коментира Кийст-Бътлър.

"Ние също така прекъсваме усилията на Русия да контрабандира западни технологии, отблъскваме кибератаки и противодействаме на безразсъдни саботажи и опити за убийства.“