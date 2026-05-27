Британското разузнаване: Руската армия е загубила 500 000 войници на фронта

Според нови данни на британското разузнаване почти 500 000 руски войници са загинали от началото на войната в Украйна. Ан Кийст-Бътлър, ръководител на британската разузнавателна агенция GCHQ, заявява, че това показва, че Владимир Путин "отстъпва на бойното поле“, предава Sky News, цитирана от Фокус.
Това е първият път, когато се посочва броят на загиналите руски войници, като предишните данни за жертвите обикновено включваха както ранените, така и убитите.
Кийст-Бътлър прави този коментар по време на първата от поредицата годишни оценки на сигурността, която се състоя днес следобед в Блетчли Парк.
Излагайки оценката на агенцията за ситуацията със сигурността, тя заявява, че Русия "увеличава ежедневната си хибридна дейност“ срещу Обединеното кралство и Европа и "непрестанно атакува критичната инфраструктура, демократичните процеси, веригите за доставки и общественото доверие“.
Тя споделя, че GCHQ "работи неуморно“ с партньори от разузнаването и отбраната, за да "отслаби и намали руската заплаха“.
"Една от областите, на която обръщаме особено внимание, е защитата на данните и енергията, преминаващи през критичните кабели и тръбопроводи във и около британските води – правим това, като разкриваме намеренията, мотивите и подводните способности на Русия“, коментира Кийст-Бътлър.
"Ние също така прекъсваме усилията на Русия да контрабандира западни технологии, отблъскваме кибератаки и противодействаме на безразсъдни саботажи и опити за убийства.“
1 факт
20:20 27.05.2026
2 А колко натовци при свети петър
3 зИленски
АЗ ПЪК НАПРАВИХ ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ ПУТИН
ТАКА,ЧЕ НЕ МИ ДРЕМЕ
4 Някой
5 болен сорocoид
6 Варненец
7 СЪЩОТО "КАДЪРНО" РАЗУЗНАВАНЕ
8 Хахахахаха
9 Орешника онзи ден
10 Култура Миянко
11 Антиватник
12 Българин
До коментар #6 от "Варненец":Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Нещо, което нас българите много ни радва.
13 поручик Христо Иванов
14 Бум джага-джага
15 Гошо
16 Тачо Пармака
До коментар #12 от "Българин":Ти лично ,българино с три слънчеви бани по рождение и лилави венци ,мой само мии лап .паш Х.У.Я. на голо .
17 Архимандрисандрит Бибиян
18 МПЛ 50
До коментар #4 от "Някой":Малка пехотна лопатка 50см. Майтапа настрана, наистина страшно и смъртоносно оръжие в ръцете на спецназ. Много е вероятно в покрайнината ингилизите да са се срещнали със спецназ и да са хвърчали ингилизки кратуни наляво-надясно, затова са го запомнили това оръжие.
19 Баце ЕООД
20 туй онуй
21 Заглавието не е пълно
22 Мишел
23 Гост
24 Българин
До коментар #12 от "Българин":И кога ще спреш да използваш стария ми ник , бе натовска слугиньо ? Щом те радват трупове , ходи да оплакваш атлантическите инструктори дето се дървиха Русия , и станаха на тор .
25 Стати Стика
26 Хахахаха
До коментар #1 от "факт":Британската още не е дошла!
27 Ганя Путинофила
Той най добре знае как да утилизира руснята!
28 Резил
29 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":Лап Пай У Йоттт бре дупппнишки Звездоброец хъесосс.И без нерви ,моля ,от години ми лап паш УЙоттт ,просто хората не са осведомени .
30 Ами
Изглежда като виц. И би било смешно, ако не прочетеш
останалото до края и не погледнеш снимката.
Поглеждаш снимката ... И вече не ти е до смях.
Камоли пък да повярваш, че написаното е вярно.
31 Браво бе
32 007
До коментар #1 от "факт":Британското разузнаване оправили се след дълбокото проникване на "меки" шпиони през 70-те или има ще останал някой друг от старата генерация?
33 Прогноза
До коментар #27 от "Ганя Путинофила":Той Иран ще ви оправи Турцията , ами добре , че Израел ви пази .
34 Kaлпазанин
35 Дякон Унуфрий Араллампиев
36 Как
37 Карго 200
Този път фрегатата „Пытливый“ (проект 1135М) е напуснала повърхността – на 24 май корабът тръгна за последната си мисия и загина в неравна битка със зли дронове.💥💪🇺🇦
38 Сюллейман Брадатков
Но не осъзнава, че:
Русия е гръбнакът на цялата планета!
Тези, които забравят историята, са онези, които „пренаписват“ географията!
Американците решиха да преброят белите и черните ивици на зебрата, за да видят колко толерантна е тази страна към афроамериканците!
Думите „Запад“, „Западняк“ и „Западло“ имат един и същ корен!
На един бездомник в Германия задават въпроса:
Как стигна до това състояние: алкохол, наркотици, работа?
Не, забравих да изгася лампата в тоалетната!
Ако удариш €вропеец, той ще избяга.
Ако удариш американец, той ще се ядоса и ще те съди.
Но ако удариш руснак, тогава започват проблемите ти!
Учителка пита учениците си: „Който мисли, че е глупак, да стане.“
Никой не става, освен един.
Учителката го пита: „Защо стана?“
А той отговаря: „Не е учтиво да сте единствената, която стоите!“
39 Ганя Путинофила
40 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #29 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Шо да се напрегаме ,сички знает каде си мека кунка с широка шпионка
41 Джон Бритиш
42 Мишел
. 25 към 1000, пък вие си пишете.
43 Гост
44 СтатиСтик
45 Баце,
Найс, а?
46 Папа Лъв XIV
47 Цеко
48 Карго 200
Тепръве парда-Кирило Буданов
49 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #40 от "Архимандрисандрит Бибиян":Мой ми лап паш У Йоттт ,дупнишки хъесосс ,а за прочиставане на Дупницата тии си търси ромммски коминочистачи 😂😂😂.
50 Истината
До коментар #11 от "Антиватник":Пострадали за справедливостта . А думите ти , да ти се върнат върху твоите !
51 Деций
52 Гражданин
До коментар #45 от "Баце,":Баце, тези украинци в България също са с украинско жителство, но са дошли в слънчева България на море. Трябва да си ги включиш в преброяването!
53 Верно ли бе?
До коментар #42 от "Мишел":ТролскаСмрат.
54 Ганя Путинофила
55 Укро-карго
До коментар #48 от "Карго 200":А знаеш ли какво стана с 112 украинска бригада преди седмица ? Огадителните главорези от азовци ги избиха . Защштш тези хора , от 112та, отказаха да се бият за интересите на англичаните , турците и Зеленски .
56 Архимандрисандрит Бибиян
До коментар #49 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":Мой, ма моа ти го намахам фнезапно и без плюмка
57 Няма край руският позор
