Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Свят »
Украйна »
Британското разузнаване: Руската армия е загубила 500 000 войници на фронта
  Тема: Украйна

Британското разузнаване: Руската армия е загубила 500 000 войници на фронта

27 Май, 2026 20:17 855 57

  • русия-
  • украйна-
  • войници-
  • ракети-
  • дронове-
  • владимир путин-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Това е първият път, когато се посочва броят на загиналите руски войници, като предишните данни за жертвите обикновено включваха както ранените, така и убитите

Британското разузнаване: Руската армия е загубила 500 000 войници на фронта - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Sky News Sky News

Според нови данни на британското разузнаване почти 500 000 руски войници са загинали от началото на войната в Украйна. Ан Кийст-Бътлър, ръководител на британската разузнавателна агенция GCHQ, заявява, че това показва, че Владимир Путин "отстъпва на бойното поле“, предава Sky News, цитирана от Фокус.

Това е първият път, когато се посочва броят на загиналите руски войници, като предишните данни за жертвите обикновено включваха както ранените, така и убитите.

Кийст-Бътлър прави този коментар по време на първата от поредицата годишни оценки на сигурността, която се състоя днес следобед в Блетчли Парк.

Излагайки оценката на агенцията за ситуацията със сигурността, тя заявява, че Русия "увеличава ежедневната си хибридна дейност“ срещу Обединеното кралство и Европа и "непрестанно атакува критичната инфраструктура, демократичните процеси, веригите за доставки и общественото доверие“.

Тя споделя, че GCHQ "работи неуморно“ с партньори от разузнаването и отбраната, за да "отслаби и намали руската заплаха“.

"Една от областите, на която обръщаме особено внимание, е защитата на данните и енергията, преминаващи през критичните кабели и тръбопроводи във и около британските води – правим това, като разкриваме намеренията, мотивите и подводните способности на Русия“, коментира Кийст-Бътлър.

"Ние също така прекъсваме усилията на Русия да контрабандира западни технологии, отблъскваме кибератаки и противодействаме на безразсъдни саботажи и опити за убийства.“


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 факт

    30 7 Отговор
    А Британската колко

    Коментиран от #26, #32

    20:20 27.05.2026

  • 2 А колко натовци при свети петър

    32 7 Отговор
    Краварски лъжи

    20:20 27.05.2026

  • 3 зИленски

    26 5 Отговор
    НАШИТЕ СА ДВА МИЛИОНА
    АЗ ПЪК НАПРАВИХ ПОВЕЧЕ ПАРИ ОТ ПУТИН
    ТАКА,ЧЕ НЕ МИ ДРЕМЕ

    20:20 27.05.2026

  • 4 Някой

    32 6 Отговор
    Ами то британското разузнаване ни убеждаваше, че руснаците са свършили боеприпасите и се бият със сапьорски лопати.

    Коментиран от #18

    20:20 27.05.2026

  • 5 болен сорocoид

    23 5 Отговор
    Това са руски партенки, на нос Галя ни каза още преди три години че са загинали поне един милион.

    20:20 27.05.2026

  • 6 Варненец

    4 22 Отговор
    Повече са.

    Коментиран от #12

    20:20 27.05.2026

  • 7 СЪЩОТО "КАДЪРНО" РАЗУЗНАВАНЕ

    30 3 Отговор
    КОЕТО В СВОЯТА ХИПЕР НЕКАДЪРНОСТ СЪЧИНИ ЛЕГЕНДАТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ЧАДЪР.

    20:21 27.05.2026

  • 8 Хахахахаха

    23 2 Отговор
    Нали бяха 1 млн хаха, значи 500 хиляди са възкръснали, утре да не кажат че са 250000, а нещо да ни споделят за укрите колко си заминаха хахахаха

    20:22 27.05.2026

  • 9 Орешника онзи ден

    30 3 Отговор
    изтрепа една камара британци в бункерите и в типичната си английска злоба следват съчинения.

    20:23 27.05.2026

  • 10 Култура Миянко

    21 4 Отговор
    Хиляди британци посрещнаха ужасна смърт на територията на Украйна ,и кво ?Ще ги закопат даже и в насипно състояние като герои на Ю.КЕЙ и квоо .Абе на някой пука ли му изобщо за тях ?

    20:23 27.05.2026

  • 11 Антиватник

    5 20 Отговор
    500 000 ликвидирани руски войника по документи.Още 3 пъти по толкова безследно изчезнали,без ръце,без крака,кьорави и побъркани.

    Коментиран от #50

    20:26 27.05.2026

  • 12 Българин

    4 18 Отговор

    До коментар #6 от "Варненец":

    Работата на украинците е да трепат колкото се може повече ушанки.Нещо, което нас българите много ни радва.

    Коментиран от #16, #24

    20:28 27.05.2026

  • 13 поручик Христо Иванов

    13 1 Отговор
    Кръвосмешаните британци във новата ни история винаги са били врагове на Независима България ,но пък при Дойран българските картечници са ги косили като житни снопове .

    20:28 27.05.2026

  • 14 Бум джага-джага

    2 17 Отговор
    500 хиляди регистрираните. А още две по толкова са незнайниците, дето са пръснати на парчета и са се разложили в полето. Най големият вносител на тор в Украйна е руската федерация.

    20:28 27.05.2026

  • 15 Гошо

    15 2 Отговор
    Уж в руската армия, а на снимката ВСУшники влачат техен умреляк

    20:28 27.05.2026

  • 16 Тачо Пармака

    7 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Ти лично ,българино с три слънчеви бани по рождение и лилави венци ,мой само мии лап .паш Х.У.Я. на голо .

    20:30 27.05.2026

  • 17 Архимандрисандрит Бибиян

    2 7 Отговор
    Ми ка нема се изгубат 500000, коги са пиенци деа?

    Коментиран от #29

    20:31 27.05.2026

  • 18 МПЛ 50

    7 1 Отговор

    До коментар #4 от "Някой":

    Малка пехотна лопатка 50см. Майтапа настрана, наистина страшно и смъртоносно оръжие в ръцете на спецназ. Много е вероятно в покрайнината ингилизите да са се срещнали със спецназ и да са хвърчали ингилизки кратуни наляво-надясно, затова са го запомнили това оръжие.

    20:32 27.05.2026

  • 19 Баце ЕООД

    4 0 Отговор
    Как се атакуват демократичните процеси или общественото доверие? А веригите за доставки? Нали санкции?!

    20:32 27.05.2026

  • 20 туй онуй

    8 1 Отговор
    напишете 10 мулиона убити и 20 мулиона ранени..и моля ви се цяла година не ща да чета малоумни изводи..от измислени институти или агенции и не знам какви евротретополови специалисти..аман..почивка нямате ли..

    20:33 27.05.2026

  • 21 Заглавието не е пълно

    1 7 Отговор
    Има се предвид през 2026г

    20:35 27.05.2026

  • 22 Мишел

    9 0 Отговор
    Според същото разузнаване, Русия свършва ракетите от три години .

    20:35 27.05.2026

  • 23 Гост

    5 2 Отговор
    А при размяна на убити съотношението винаги е 1:20.....

    20:35 27.05.2026

  • 24 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    И кога ще спреш да използваш стария ми ник , бе натовска слугиньо ? Щом те радват трупове , ходи да оплакваш атлантическите инструктори дето се дървиха Русия , и станаха на тор .

    20:36 27.05.2026

  • 25 Стати Стика

    5 0 Отговор
    След удара на Орешник в Бяла Черква по "гаражите" изглежда доста мррршаа се е събрала за извозване ,щото във Жешов в Полша кацнаха 5 огромни самолета натовски линейки ,един от който е Боинг на специалните британски част SAS ,явно доста карантия в насипно състояние е имало за извозване .Тези със слаби нерви да не го четат .

    20:36 27.05.2026

  • 26 Хахахаха

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Британската още не е дошла!

    20:38 27.05.2026

  • 27 Ганя Путинофила

    2 4 Отговор
    Не барайте путен!
    Той най добре знае как да утилизира руснята!

    Коментиран от #33

    20:38 27.05.2026

  • 28 Резил

    5 0 Отговор
    Кажете как натовците наредиха на българска земя , незаконно да се изгради украинско селище до морето на Варна ?. Пука ми за малобританското разузнаване , дето вкарва българи ж ингилизките затвори , щото били руски шпиони .

    20:39 27.05.2026

  • 29 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Лап Пай У Йоттт бре дупппнишки Звездоброец хъесосс.И без нерви ,моля ,от години ми лап паш УЙоттт ,просто хората не са осведомени .

    Коментиран от #40

    20:39 27.05.2026

  • 30 Ами

    3 0 Отговор
    Четеш началото, "Британското разузнаване".
    Изглежда като виц. И би било смешно, ако не прочетеш
    останалото до края и не погледнеш снимката.
    Поглеждаш снимката ... И вече не ти е до смях.
    Камоли пък да повярваш, че написаното е вярно.

    20:40 27.05.2026

  • 31 Браво бе

    3 0 Отговор
    Тея числа за нищо ги нямате. Един път били повече от милион, после половин милион за година, сега половин милион за целия период на конфликта. Ако някой ви вярва, значи е изплискал легена.

    20:41 27.05.2026

  • 32 007

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "факт":

    Британското разузнаване оправили се след дълбокото проникване на "меки" шпиони през 70-те или има ще останал някой друг от старата генерация?

    20:41 27.05.2026

  • 33 Прогноза

    1 2 Отговор

    До коментар #27 от "Ганя Путинофила":

    Той Иран ще ви оправи Турцията , ами добре , че Израел ви пази .

    20:41 27.05.2026

  • 34 Kaлпазанин

    3 1 Отговор
    Не е вярно ,5 милиона са ,а укрите и наемниците са безсмъртни,и какво стана с преврата и Путин н не умря ли пак

    20:42 27.05.2026

  • 35 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Дори да е така няма един батальон на денонощие на хиляда километра фронт Това не са никакви загуби Напълно нормално даже е малко

    20:42 27.05.2026

  • 36 Как

    0 2 Отговор
    Петстотин хиляди са нищо. Русия може да си позволи загуби до милион и половина два. Затова трябва да изпрати наборната армия.

    20:43 27.05.2026

  • 37 Карго 200

    1 1 Отговор
    🔴Останалите останки от флагманския кораб на крайцера „Москва“ получават нов приятел.

    Този път фрегатата „Пытливый“ (проект 1135М) е напуснала повърхността – на 24 май корабът тръгна за последната си мисия и загина в неравна битка със зли дронове.💥💪🇺🇦

    20:43 27.05.2026

  • 38 Сюллейман Брадатков

    2 0 Отговор
    Прогресивният Запад е решил да унищожи Русия.
    Но не осъзнава, че:
    Русия е гръбнакът на цялата планета!

    Тези, които забравят историята, са онези, които „пренаписват“ географията!

    Американците решиха да преброят белите и черните ивици на зебрата, за да видят колко толерантна е тази страна към афроамериканците!

    Думите „Запад“, „Западняк“ и „Западло“ имат един и същ корен!

    На един бездомник в Германия задават въпроса:
    Как стигна до това състояние: алкохол, наркотици, работа?
    Не, забравих да изгася лампата в тоалетната!

    Ако удариш €вропеец, той ще избяга.
    Ако удариш американец, той ще се ядоса и ще те съди.
    Но ако удариш руснак, тогава започват проблемите ти!

    Учителка пита учениците си: „Който мисли, че е глупак, да стане.“
    Никой не става, освен един.
    Учителката го пита: „Защо стана?“
    А той отговаря: „Не е учтиво да сте единствената, която стоите!“

    20:46 27.05.2026

  • 39 Ганя Путинофила

    2 1 Отговор
    Язък за толкова много млади мъже при това голяма част от тях са ми симпатични.

    20:46 27.05.2026

  • 40 Архимандрисандрит Бибиян

    0 2 Отговор

    До коментар #29 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Шо да се напрегаме ,сички знает каде си мека кунка с широка шпионка

    Коментиран от #49

    20:47 27.05.2026

  • 41 Джон Бритиш

    0 1 Отговор
    Днес руската, дано утре британската пет пъти повече!

    20:47 27.05.2026

  • 42 Мишел

    3 1 Отговор
    Затова Украйна трябва да събира месеци 20-25 убити военни руснаци, та да ги замени за 1000 убити украински военни.
    . 25 към 1000, пък вие си пишете.

    Коментиран от #53

    20:48 27.05.2026

  • 43 Гост

    1 1 Отговор
    Твърдението е абсолютно вярно! Същото като на Боко,ПОСТРОИЛ 500 000 КИЛОМЕТРА МАГИСТРАЛИ!

    20:48 27.05.2026

  • 44 СтатиСтик

    1 1 Отговор
    Преди десетина дни от руски спецназ бяха безмилостно и напълно унищожени шест броя диверсионни групи състоящи се от няколко на брой специалисти от британските специални сили SAS и обучени украински специални части .Всички наториха чернозема ,тъй като пленници не се вземаха .

    20:50 27.05.2026

  • 45 Баце,

    3 1 Отговор
    Преди седмица излезе официална у краинска статистика за броя на населението на 4о4. През 1991 у крайна е имала 48млн жители. През 2022 е имала 41млн. Към днешна дата са 22млн, включително 4-5млн жители на Крим, ДНР, ЛНР, Запорожка и Херсонска области. Цифрите ги огласи депутат от трибуната на радата. Иначе казано, от 2022 насам населението на у крайна намалява с близо 5млн годишно. Днес зеле наркомана заяви, че ще воюва още поне три години. Това означава, че към 2029 в 4о4 ще има максимум 4-5млн xoxoли. Всички останали ще са въснали кой на изток, кой на запад или ще са под маргаритките.
    Найс, а?

    Коментиран от #52

    20:51 27.05.2026

  • 46 Папа Лъв XIV

    1 1 Отговор
    Някои хора смятат че Путин е добър човек, който въпреки че убива два милиона човека, възстановява справедливостта в съседната държава където хипотетично или реално са нарушени правата на етнически руснаци. Това всъщност е вероятно само предлог за започване на агресия, целяща печалба на територия, защото при положение че на земята цари несправедливост, поквара, разврат, корупция и убийства, това дава ли ми на мен адекватно основание да пусна една по голяма бомба, и да унищожа целият живот на земята, при което гаранция ще унищожа и всичката тази несправедливост, разврат ,корупция, убийства? Ей такова е положението. Изразих се малко хиперболично, защото иначе на някои хора им е трудничко да преценят очевидната ситуация!

    20:51 27.05.2026

  • 47 Цеко

    1 1 Отговор
    Много измрела руска смрадт е това.

    20:52 27.05.2026

  • 48 Карго 200

    1 3 Отговор
    Украинските щурмови части минаха линията Плавни-Степногорск като дизел през цинкова кофа. Пробиха линията Камянске-Щербаки,което принуди "великите" да съсредоточат 4 единици,с цел запушване на пробива(4-та,117-та мотострелкови дивизии,група ВДВ,спомагателни части и т.н.). Проблема на касапите е,че трябва да се предвижат по път М015 през Тотмак изцяло под украйнски огневи контрол.

    Тепръве парда-Кирило Буданов

    Коментиран от #55

    20:52 27.05.2026

  • 49 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    0 1 Отговор

    До коментар #40 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    Мой ми лап паш У Йоттт ,дупнишки хъесосс ,а за прочиставане на Дупницата тии си търси ромммски коминочистачи 😂😂😂.

    Коментиран от #56

    20:52 27.05.2026

  • 50 Истината

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Антиватник":

    Пострадали за справедливостта . А думите ти , да ти се върнат върху твоите !

    20:54 27.05.2026

  • 51 Деций

    2 1 Отговор
    Да ,а Украйна само 2 милиона!

    20:55 27.05.2026

  • 52 Гражданин

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Баце,":

    Баце, тези украинци в България също са с украинско жителство, но са дошли в слънчева България на море. Трябва да си ги включиш в преброяването!

    20:56 27.05.2026

  • 53 Верно ли бе?

    1 1 Отговор

    До коментар #42 от "Мишел":

    ТролскаСмрат.

    20:56 27.05.2026

  • 54 Ганя Путинофила

    1 1 Отговор
    Нема да се обиждате ама да знаете че нищо не разбирате от всичко.

    20:58 27.05.2026

  • 55 Укро-карго

    1 1 Отговор

    До коментар #48 от "Карго 200":

    А знаеш ли какво стана с 112 украинска бригада преди седмица ? Огадителните главорези от азовци ги избиха . Защштш тези хора , от 112та, отказаха да се бият за интересите на англичаните , турците и Зеленски .

    20:59 27.05.2026

  • 56 Архимандрисандрит Бибиян

    0 1 Отговор

    До коментар #49 от "Свети Великомученик Аргир Безбожник":

    Мой, ма моа ти го намахам фнезапно и без плюмка

    21:00 27.05.2026

  • 57 Няма край руският позор

    0 1 Отговор
    Няма.

    21:01 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания