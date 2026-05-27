700 000 са мултимилионерите в Германия, броят им расте

В Германия има около 700 000 мултимилионери, които притежават над 50% от активите в страната, сочат данните на BCG. Прогнозите са, че техният брой ще продължи да расте.

Пет хиляди души притежават повече от една четвърт от финансовите активи в Германия, а броят на мултимилионерите е нараснал драстично. Това сочат данните на "Бостън Кънсълтинг Груп" (BCG).

Според консултантската компания броят на хората във Федералната република, които притежават над 100 милиона долара, се е увеличил с 1100 само през 2025 година. В тях са концентрирани 27,3% от финансовите активи в Германия или малко под 3,4 трилиона долара.

700 000 са мултимилионерите в Германия

Експертите на BCG прогнозират, че богатството им ще продължи да расте, като през 2030 година делът им ще достигне 29%. В същото време личното състояние на около 66 милиона души в Германия е под 250 хиляди долара. Тези хора притежават и около една трета (35,9%) от всички финансови активи.

В Германия има около 700 000 мултимилионера, които притежават над 50% от активите. Сред тях - пари в брой, банкови депозити, акции, облигации, животозастраховки, фондове и пенсии. Освен това класацията на BCG разглежда и физически активи като недвижими имоти и благородни метали, както и задълженията.

Активите на германците се увеличават

Според проучването на BCG нетните активи на германците са се увеличили с около 15 процента през 2025 г., достигайки 23,3 трилиона долара. Финансовите активи са нараснали с почти 18 процента благодарение на силните фондови пазари. Реалните активи - предимно недвижими имоти - са достигнали 13,4 трилиона долара и съставляват повече от половината от всички. Дълговете са се повишили леко до 2,5 трилиона долара.

"Германците остават предпазливи инвеститори. Депозитите и парите в брой продължават да доминират в структурата на активите на частните домакинства. В същото време наблюдаваме, че борсово търгуваните фондове, акциите и инвестициите, ориентирани към капиталовите пазари, набират сила", казва Михаел Калих, който работи за компанията в Цюрих. Слабата икономика, застаряващото население и относително слабата култура на инвестиране в акции обаче са забавили забогатяването.

САЩ са безспорен лидер

Според BCG 2025 нетните активи в световен мащаб са отбелязали силен ръст от над 9% до 550 трилиона долара. Само финансовите активи са нараснали с близо 11%. В световен мащаб САЩ са безспорен лидер с 147 трилиона долара финансови активи. Следват Китай (41,5 трилиона), Япония (15,6) и Германия (12,4).

Хонконг за първи път изпревари Швейцария и се превърна в най-големия глобален център за управление и резервация на трансгранично богатство.