Новини
Свят »
Германия »
700 000 са мултимилионерите в Германия, броят им расте

700 000 са мултимилионерите в Германия, броят им расте

27 Май, 2026 17:47 896 14

  • германия-
  • фридрих мерц-
  • алтернатива за германия-
  • милионери-
  • европейски съюз-
  • икономика-
  • мигранти

Пет хиляди души притежават повече от една четвърт от финансовите активи в Германия, а броят на мултимилионерите е нараснал драстично

700 000 са мултимилионерите в Германия, броят им расте - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

В Германия има около 700 000 мултимилионери, които притежават над 50% от активите в страната, сочат данните на BCG. Прогнозите са, че техният брой ще продължи да расте.

Пет хиляди души притежават повече от една четвърт от финансовите активи в Германия, а броят на мултимилионерите е нараснал драстично. Това сочат данните на "Бостън Кънсълтинг Груп" (BCG).

Според консултантската компания броят на хората във Федералната република, които притежават над 100 милиона долара, се е увеличил с 1100 само през 2025 година. В тях са концентрирани 27,3% от финансовите активи в Германия или малко под 3,4 трилиона долара.

700 000 са мултимилионерите в Германия

Експертите на BCG прогнозират, че богатството им ще продължи да расте, като през 2030 година делът им ще достигне 29%. В същото време личното състояние на около 66 милиона души в Германия е под 250 хиляди долара. Тези хора притежават и около една трета (35,9%) от всички финансови активи.

В Германия има около 700 000 мултимилионера, които притежават над 50% от активите. Сред тях - пари в брой, банкови депозити, акции, облигации, животозастраховки, фондове и пенсии. Освен това класацията на BCG разглежда и физически активи като недвижими имоти и благородни метали, както и задълженията.

Активите на германците се увеличават

Според проучването на BCG нетните активи на германците са се увеличили с около 15 процента през 2025 г., достигайки 23,3 трилиона долара. Финансовите активи са нараснали с почти 18 процента благодарение на силните фондови пазари. Реалните активи - предимно недвижими имоти - са достигнали 13,4 трилиона долара и съставляват повече от половината от всички. Дълговете са се повишили леко до 2,5 трилиона долара.

"Германците остават предпазливи инвеститори. Депозитите и парите в брой продължават да доминират в структурата на активите на частните домакинства. В същото време наблюдаваме, че борсово търгуваните фондове, акциите и инвестициите, ориентирани към капиталовите пазари, набират сила", казва Михаел Калих, който работи за компанията в Цюрих. Слабата икономика, застаряващото население и относително слабата култура на инвестиране в акции обаче са забавили забогатяването.

САЩ са безспорен лидер

Според BCG 2025 нетните активи в световен мащаб са отбелязали силен ръст от над 9% до 550 трилиона долара. Само финансовите активи са нараснали с близо 11%. В световен мащаб САЩ са безспорен лидер с 147 трилиона долара финансови активи. Следват Китай (41,5 трилиона), Япония (15,6) и Германия (12,4).

Хонконг за първи път изпревари Швейцария и се превърна в най-големия глобален център за управление и резервация на трансгранично богатство.


Германия
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 има резон

    4 3 Отговор
    Толкова са и крайните бедняци в България

    17:49 27.05.2026

  • 2 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Тихо бе, зелт@ка сега ще скокне на самолета за германия да ги ошушка тия

    17:50 27.05.2026

  • 3 За Пабеда

    4 5 Отговор
    Пабеда Буден за Нами

    На Берлин

    Ние гладуваме а те ще Умрът

    В.В.Путин!!

    17:52 27.05.2026

  • 4 Плочкаджия

    1 2 Отговор
    А бунгаретата беднеят ли беднеят

    Коментиран от #13

    17:56 27.05.2026

  • 5 Жалко

    0 2 Отговор
    С тия пари техни в бг със наше цени са чисти бедняци

    17:56 27.05.2026

  • 6 Яко знаете ква измама са борсите

    3 1 Отговор
    Ще откажете да работите каквото и да било за каквито и пари да е😅😅😅обаче човеците масово са прости та извършват унизителната дейност наречена работа а работата е за машините

    17:57 27.05.2026

  • 7 Млад еврас

    7 4 Отговор
    Броят на бедняците в Германия расте с още по големи темпове.

    17:58 27.05.2026

  • 8 Хахахах

    3 2 Отговор
    700к мултимилионери на 84 милиона шваби… 350к от тези мултимилионери са свързани с демократическата партия и да на хранилка. Справка Дойче Зеле.

    17:58 27.05.2026

  • 9 Саш и европа са в мега фалит

    4 1 Отговор
    Та затва по будните дето са купили и спекулират по борсите са милионери щото централните банки печатат трилиони да си обезценят дълговете черз печатане на трилиони и инфлация и покачване на всичко кано цена а не че спекулантите са толко умни и находчиви😅😅

    18:00 27.05.2026

  • 10 Спакойно !

    1 0 Отговор
    Във Феодална Българие !

    Тези неща !

    Са Уредени !

    По По - Различен Ред !

    Виждате .Го !

    Нали ?

    18:07 27.05.2026

  • 11 Сталин

    1 0 Отговор
    Разбрахме ,значи кошерните мултимилионери се увеличават ,а гоuте обедняват

    18:09 27.05.2026

  • 12 Тома

    2 0 Отговор
    Едно време през 80 години на миналия век за първи път видях как в Хамбург германец проси

    18:20 27.05.2026

  • 13 бай Даньо

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Плочкаджия":

    Бунгаретата богатеят с още по бързи темпове от германците ама не се е родила миcиpката да ви го каже...

    18:25 27.05.2026

  • 14 Голям

    1 1 Отговор
    Както казват руските крепостни селяни, гроздето в Европа е кисело и все така са в очакване да се разпадаме, а не им се получава, дори напротив се оказва, че се развиваме доста добре, само в Германия 1/4 от населението и са супер милионери... в България 1/3 от населението са милионери, ами не е лошо, сега и другите 2/3 трябва поне по веднъж да бъдат министри или депутати и ще бъдем тотално милионерска държава, та стой та гледай.

    19:00 27.05.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания