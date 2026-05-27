Бащата на починалото момиче от Благоевград: Дъщеря ми е била манипулирана и измъчвана

27 Май, 2026 20:38 682 23

  • убийство-
  • благоевград-
  • момиче-
  • наркотици

Съдът освободи студента, обвинен в умишлено убийство на тийнейджърката

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Обрат след трагедията в Благоевград. Пуснаха от ареста 20-годишния студент, задържан за смъртта на 16-годишно момиче. Тялото ѝ беше открито след падане от петия етаж. Още едно момче също е паднало от апартамента, но е оцеляло и се лекува в „Пирогов”.

Бащата на починалото момиче направи емоционално изявление пред обществената телевизия след решението на съда. Той заяви, че дъщеря му е била манипулирана и измъчвана. „Какво прави едно влюбено момиче на 16 години? И Ромео и Жулиета са били на 16 и 15. Психиката е тотал щета. Използвали са я, манипулирали са я, а дъщеря ми вероятно не е единствената. Това е цяла система, схема, много дълъг и голям канал”, посочи Стойне Стойнев.

В съда днес обвиненият в умишлено убийство студент Александър Георгиев влезе в пълно мълчание, окован с белезници на краката и ръцете. В съдебната зала стана ясно, че според свидетелските показания студентът е станал агресивен след употребата на LSD. Никой обаче не е видял дали той е човекът, изхвърлил момичето през прозореца. Съдията прецени, че доказателства няма и освободи Георгиев. „Доволен съм от това, че съдът направи верен прочит на събраната информация до този момент”, коментира адвокатът на Александър Георгиев – Пенко Ненов.

Решението на Темида срещна бурната реакция на бащата на починалото момиче. „Колко струвате, съдия Узунова, като знаете какво се е случило там? Борба, измъчвания... Дъщеря ми е хвърлена през прозореца, а после няма доказателства ли? Госпожо Узунова, Вие не сте съдия за мен. Вие сте срам за цялата система”, разкритикува бащата на починалата тийнейджърка съдийката.

В късния следобед в Общината се проведе среща с участието на директори на училища и представители на полицията и други институции. Темата - как да се спре наркоразпространението.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 а ти

    8 1 Отговор
    нож нямаш ли

    Коментиран от #12

    20:39 27.05.2026

  • 2 Последния Софиянец

    14 1 Отговор
    Убиецът и изнасилвач е на свобода.

    20:41 27.05.2026

  • 3 из мотивите на Узунова

    10 3 Отговор
    Вероятно падналия от другата страна младеж е бутнал момичето, след което се е бутнал сам. Също като на Околчица.

    20:42 27.05.2026

  • 4 Делю Хайдутин

    10 1 Отговор
    Съдът ти го поднася на мушката.Какво чакаш?Друг да ти върши работата?

    20:43 27.05.2026

  • 5 от елетните семейства

    10 0 Отговор
    Така ги пускат

    20:44 27.05.2026

  • 6 "елитната младеж"

    6 1 Отговор
    от пб ли е

    20:45 27.05.2026

  • 7 Исторически факти

    3 9 Отговор
    Защо не се е грижил за дъщеря си.. Или и този ще прави партия и да се напъва за влизане в НС като таткото на Сияна...

    Коментиран от #13

    20:45 27.05.2026

  • 8 Съдът

    11 0 Отговор
    освободил студента философ.......Нямало доказателства , че някой в видял , че той е "изхвърлил" момичето ( звучи ужасно , момичето не е вещ ).

    20:45 27.05.2026

  • 9 Фейк - либераст

    12 0 Отговор
    Българския съд е най-справедливия на света, а съдиите - най-неподкупни! Те винаги съдят срещу съответната сума в случая отпусната от "елитните" родители! Същото като при шуменския Жечко!

    Коментиран от #17

    20:46 27.05.2026

  • 10 какво прави

    10 3 Отговор
    дъщеря ти на 16 в чужд апартамент посред нощ ? .... търси първо вината в себе си.

    20:46 27.05.2026

  • 11 Абе

    11 0 Отговор
    Кой е бащата на студента?

    Коментиран от #20

    20:47 27.05.2026

  • 12 Деций

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "а ти":

    Да, абсолютно,само това е решението.В съда освен да получиш подигравка нищо друго не може да стане.И смъртта със смърт се чисти,а не с 10 години,20 години и подобни лиготии!

    20:47 27.05.2026

  • 13 не бе

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Исторически факти":

    двамата ща напъват в хаспуха

    20:48 27.05.2026

  • 14 До бащата

    11 2 Отговор
    Какво прави едно 16 годишно дете и то МОМИЧЕ посред нощите с разни момчета мъже в разни квартири ? Ти като баща какво си очаквал ?

    20:48 27.05.2026

  • 15 Тръмп

    1 3 Отговор
    Легализиране марихуаната като в САЩ, Канада, Германия, Испания, Португалия, Холандия, Чехия, Словения, Малта, Швейцария и Люксембург и хората ще спрат да се тровят с химии - вейпове със синтетични наркотици, райски газ, ЛСД, фентанил и какво ли още не.

    Коментиран от #23

    20:49 27.05.2026

  • 16 Много кофти

    8 0 Отговор
    Нямало доказателства, всички от компанията казват че не си спомнят нищо с изключение на битото момче, което си е тръгнало и си спомня че е бил агресивен 20 годишният студент по философия. Да го оставят да философства, белким се издаде без да иска.

    20:49 27.05.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 0 Отговор

    До коментар #9 от "Фейк - либераст":

    Съдия Диана Узунова много пъти е наказвана за бавене на дела и умишлено бездействие.Корумпирана до мозъка на костите си

    20:49 27.05.2026

  • 18 Дада

    2 3 Отговор
    Съда първо трябва да арестува бащата защото заради неговата содомия и слободия дъщеря му е мъртва.Ако той беше баща на място сега дъщеря му нямаше да е дрогирана и да скача от прозорците ..

    Коментиран от #19

    20:50 27.05.2026

  • 19 руzcлямците

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Дада":

    само содомии са ви в главите

    20:55 27.05.2026

  • 20 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Абе":

    Благоевградско ченге...

    20:56 27.05.2026

  • 21 Даа

    2 1 Отговор
    За кокошка няма прошка, за хората на Радев няма закони.

    20:57 27.05.2026

  • 22 кой мy дpeмe

    1 1 Отговор
    анадолецьт и прегазената циганка сияна
    всеки ден по всички турски сериали
    с проскубаните вежди

    20:58 27.05.2026

  • 23 Ванс

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Тръмп":

    Никой не е предозирал от марихуана. Но от синтетика предозираха много деца последните години.

    21:00 27.05.2026

