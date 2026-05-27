Бащата на починалото момиче от Благоевград: Дъщеря ми е била манипулирана и измъчвана

Обрат след трагедията в Благоевград. Пуснаха от ареста 20-годишния студент, задържан за смъртта на 16-годишно момиче. Тялото ѝ беше открито след падане от петия етаж. Още едно момче също е паднало от апартамента, но е оцеляло и се лекува в „Пирогов”.
Бащата на починалото момиче направи емоционално изявление пред обществената телевизия след решението на съда. Той заяви, че дъщеря му е била манипулирана и измъчвана. „Какво прави едно влюбено момиче на 16 години? И Ромео и Жулиета са били на 16 и 15. Психиката е тотал щета. Използвали са я, манипулирали са я, а дъщеря ми вероятно не е единствената. Това е цяла система, схема, много дълъг и голям канал”, посочи Стойне Стойнев.
В съда днес обвиненият в умишлено убийство студент Александър Георгиев влезе в пълно мълчание, окован с белезници на краката и ръцете. В съдебната зала стана ясно, че според свидетелските показания студентът е станал агресивен след употребата на LSD. Никой обаче не е видял дали той е човекът, изхвърлил момичето през прозореца. Съдията прецени, че доказателства няма и освободи Георгиев. „Доволен съм от това, че съдът направи верен прочит на събраната информация до този момент”, коментира адвокатът на Александър Георгиев – Пенко Ненов.
Решението на Темида срещна бурната реакция на бащата на починалото момиче. „Колко струвате, съдия Узунова, като знаете какво се е случило там? Борба, измъчвания... Дъщеря ми е хвърлена през прозореца, а после няма доказателства ли? Госпожо Узунова, Вие не сте съдия за мен. Вие сте срам за цялата система”, разкритикува бащата на починалата тийнейджърка съдийката.
В късния следобед в Общината се проведе среща с участието на директори на училища и представители на полицията и други институции. Темата - как да се спре наркоразпространението.
