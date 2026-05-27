Володимир Зеленски написа писмо на Тръмп: Трябват ни ракети за противовъздушната отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес американския си колега Доналд Тръмп да помогне на Киев с допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ракети прехващачи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията отбелязва, че той е отправил този апел на фона на новите руски заплахи за удари.
"Моля ви за помощ при защитата на украинското въздушно пространство от руски ракети. Украйна е готова да закупи необходимия брой системи "Пейтриът" и ракети прехващачи", написа Зеленски в писмо до Тръмп и Конгреса на САЩ.
Според украинския президент настоящите доставки чрез инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL), финансирана от европейските съюзници на Киев, вече не са достатъчни.
"За нас - за една нация, която се бори за оцеляването си, едва ли има нещо по-болезнено от това да видим батареи "Пейтриът" без ракети", посочи той.
Според украинските военновъздушни сили при последната масирана руска атака в неделя Москва е изстреляла 30 балистични ракети, като само 11 от тях са били прехванати.
Зеленски каза още, че Русия е използвала и две балистични ракети със среден обсег "Орешник", на които може да бъде поставяна ядрена бойна глава.
"Една от тях е ударила региона на Киев, а другата, според съобщенията, е паднала на временно окупирана територия в украинската Донецка област", посочи той.
В писмото Зеленски благодари за американската подкрепа, но подчертава, че балистичните ракети остават "последното голямо предимство" на Владимир Путин на бойното поле. "Докато Путин все още има дори и едно значимо предимство в конвенционалните оръжия, той ще избягва конвенционалната дипломация", каза още Зеленски.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
Коментиран от #11, #24, #35
19:48 27.05.2026
2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
19:49 27.05.2026
3 Сатана Z
Коментиран от #6, #32
19:49 27.05.2026
4 Сатана Z
Коментиран от #8
19:51 27.05.2026
5 Доналд Дък, паток
19:51 27.05.2026
6 Сторми Даниелс
До коментар #3 от "Сатана Z":Много съм съгласна с теб. От първа ръка, знам това.
19:51 27.05.2026
7 Макробиолог
19:52 27.05.2026
8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #4 от "Сатана Z":Той защитава страната ни, въпреки половината от нас да не го одобрят, но няма как. Така или иначе ако Русия окупира Украйна, следващите цели на Русия могат да бъдат ЕС или Молдова. А това е голяма катастрофа дори и за България, защото Русия може да нападне и окупира България
Коментиран от #15, #16, #22, #30, #33
19:53 27.05.2026
9 Питам
19:54 27.05.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Учуден
19:56 27.05.2026
14 Русия
19:57 27.05.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 койдазнай
Коментиран от #29
20:01 27.05.2026
18 Гост
20:03 27.05.2026
19 54321
20:04 27.05.2026
20 Зелен хазарски смъркач
Така,че надрусан зелен наркомане колко и да простиш от оранжевия тоя път нема да те огрее и приеми,че вече постоянно над киЯф ще има яко банга-ранга бум-бум-тряс
20:07 27.05.2026
21 И дедо
20:07 27.05.2026
22 Гост
До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Русия е наш братски народ. Заради тях имаме държава и писменост оцеляла във вековете.
20:07 27.05.2026
23 ХА ХА ХА
20:07 27.05.2026
24 FUCKрайна
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Ти що не си на фронта бре украйнско рядко 💩?
Айде къш-чимодан,вокзал и киеФ
20:09 27.05.2026
25 нема денги
20:12 27.05.2026
26 Наркото нали много
Тоя прпадналяк да си събере вересиите от БГ и през ум да не му минава, че с Израел ще ни завладеят Свещенната земя
20:13 27.05.2026
27 Стивън Дарси...
РУСИЯ ИМА ПРЕДИСТАТЪЧНО И ЩЕ ТИ ИЗПРАТИ КОЛКОТО ТРЯБВА ...
20:14 27.05.2026
28 боико борисоф
20:14 27.05.2026
29 Лешници с чип от пералня..
До коментар #17 от "койдазнай":К,о речИ соросоидно украйнско п$$е?
20:17 27.05.2026
30 как Русия ще ни нападне
До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":Като четири години ни продъниха ушите да обясняват колко са зле руснаците, качени на магарета, със сапьорски лопатки се биели, скубели чипове от репални за ракетите, умирали по 1000 на ден, останали без авиация и флот, свършили нафтата и танковете....Я кажи сега, кой лъже, ти когато ми обясняваш че ще ни нападнат, или ти, когато ми обясняваш че руснаците са супер зле, а бандерите мачкат?
20:17 27.05.2026
31 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦
До коментар #15 от "Данко Харсъзина":Вчера. От днес съм във Факултета
20:20 27.05.2026
32 УСА боклук
До коментар #3 от "Сатана Z":Аз пък вечер
20:21 27.05.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Дааа....
Пак започна да се тръшка!
P.S."ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО"
20:27 27.05.2026
35 ами
До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":май се нуждаете и от повече от 90 милиарда, и от войници за фронта.....ама инъче още малко и украина ще победи русия.....ако намери с какво
20:30 27.05.2026
36 Невероятен
20:32 27.05.2026
37 ТОЧКАТА
20:40 27.05.2026
38 Айде бе
20:59 27.05.2026