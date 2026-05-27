Володимир Зеленски написа писмо на Тръмп: Трябват ни ракети за противовъздушната отбрана
Володимир Зеленски написа писмо на Тръмп: Трябват ни ракети за противовъздушната отбрана

27 Май, 2026 19:47 1 205 38

Единственото средство на Украйна за сваляне на руски балистични ракети са американските прехващачи на системата за противовъздушна отбрана "Пейтриът"

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес американския си колега Доналд Тръмп да помогне на Киев с допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ракети прехващачи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че той е отправил този апел на фона на новите руски заплахи за удари.

"Моля ви за помощ при защитата на украинското въздушно пространство от руски ракети. Украйна е готова да закупи необходимия брой системи "Пейтриът" и ракети прехващачи", написа Зеленски в писмо до Тръмп и Конгреса на САЩ.

Според украинския президент настоящите доставки чрез инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL), финансирана от европейските съюзници на Киев, вече не са достатъчни.

"За нас - за една нация, която се бори за оцеляването си, едва ли има нещо по-болезнено от това да видим батареи "Пейтриът" без ракети", посочи той.

Според украинските военновъздушни сили при последната масирана руска атака в неделя Москва е изстреляла 30 балистични ракети, като само 11 от тях са били прехванати.

Зеленски каза още, че Русия е използвала и две балистични ракети със среден обсег "Орешник", на които може да бъде поставяна ядрена бойна глава.

"Една от тях е ударила региона на Киев, а другата, според съобщенията, е паднала на временно окупирана територия в украинската Донецка област", посочи той.

В писмото Зеленски благодари за американската подкрепа, но подчертава, че балистичните ракети остават "последното голямо предимство" на Владимир Путин на бойното поле. "Докато Путин все още има дори и едно значимо предимство в конвенционалните оръжия, той ще избягва конвенционалната дипломация", каза още Зеленски.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    4 44 Отговор
    Без ракети да ПВО тогава руснаците ще ни окупират. Затова се нуждаем от отбрана.

    Коментиран от #11, #24, #35

    19:48 27.05.2026

  • 2 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    3 37 Отговор
    Тогава бих предпочел С300 вместо Пейтриът. Тя е по-ефективна ПВО система срещу руски дронове и ракети.

    19:49 27.05.2026

  • 3 Сатана Z

    33 4 Отговор
    А на бай Дончо му трябва здрава "патерица" да радва Мелания сутрин рано.

    Коментиран от #6, #32

    19:49 27.05.2026

  • 4 Сатана Z

    41 3 Отговор
    Фюрерът-евреин Зеленски ще занули Обора!

    Коментиран от #8

    19:51 27.05.2026

  • 5 Доналд Дък, паток

    34 1 Отговор
    Адаша да не е дядо Коледа. А стига вече!

    19:51 27.05.2026

  • 6 Сторми Даниелс

    7 1 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Много съм съгласна с теб. От първа ръка, знам това.

    19:51 27.05.2026

  • 7 Макробиолог

    32 2 Отговор
    Тръмп му отговори--и на мен ми трябват.

    19:52 27.05.2026

  • 8 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    5 48 Отговор

    До коментар #4 от "Сатана Z":

    Той защитава страната ни, въпреки половината от нас да не го одобрят, но няма как. Така или иначе ако Русия окупира Украйна, следващите цели на Русия могат да бъдат ЕС или Молдова. А това е голяма катастрофа дори и за България, защото Русия може да нападне и окупира България

    Коментиран от #15, #16, #22, #30, #33

    19:53 27.05.2026

  • 9 Питам

    34 2 Отговор
    Нали зеления потник има ракети собствено производство и сваля 120 от 10 изстреляни руски ракети! Или отново: Предпочитам противовъздушните ракети в кеш, защото Олена има нужда от нова чанта и ако не и купя пак ще ме ме лиши от любимото ми НЕЩО!

    19:54 27.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Учуден

    28 1 Отговор
    Зеленски още ли не е разбрал, че Тръмп подкрепя Путин?

    19:56 27.05.2026

  • 14 Русия

    28 2 Отговор
    Трябват ни ракети че сме взели капаро и клиентите пискат че съм ги измамил,а аз съм само един клоун и нарком.... който на никой нищо лошо не прави.

    19:57 27.05.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 койдазнай

    2 26 Отговор
    Русофилистичната рая много е яд, че някой е посмял да се опълчи на господаря им! Защото това е още едно кристално ясно доказателства, какви жалки мекерета са.

    Коментиран от #29

    20:01 27.05.2026

  • 18 Гост

    21 1 Отговор
    На мен ми трябва Бентли като на госпожа Зеленска ама няма. И имоти на Ривиерата искам ама пак няма.

    20:03 27.05.2026

  • 19 54321

    11 0 Отговор
    Трите гаДове от факти пазете хо.хо.лите

    20:04 27.05.2026

  • 20 Зелен хазарски смъркач

    26 1 Отговор
    И на бай ти Дончо също му трябват щото персите правят краварите у Персийския залив и исрал на мармалад.
    Така,че надрусан зелен наркомане колко и да простиш от оранжевия тоя път нема да те огрее и приеми,че вече постоянно над киЯф ще има яко банга-ранга бум-бум-тряс

    20:07 27.05.2026

  • 21 И дедо

    22 0 Отговор
    Дони се почеса по перчема и си го премести в другия крачол. Ко каза зеления язовец на боша шмерц , ние защитаваме Европа , ли така е решил не знам, ама Тръмп му е видял коментара на тоя глупак …. Ракети през крив макарон

    20:07 27.05.2026

  • 22 Гост

    24 0 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Русия е наш братски народ. Заради тях имаме държава и писменост оцеляла във вековете.

    20:07 27.05.2026

  • 23 ХА ХА ХА

    19 0 Отговор
    ПУТЯ ЩЕ ТИ ГИ ДАДЕ.

    20:07 27.05.2026

  • 24 FUCKрайна

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Ти що не си на фронта бре украйнско рядко 💩?
    Айде къш-чимодан,вокзал и киеФ

    20:09 27.05.2026

  • 25 нема денги

    21 0 Отговор
    Нито една ракета от изтреляните по Киев в нощта на 24.05 не е била свалена.

    20:12 27.05.2026

  • 26 Наркото нали много

    12 0 Отговор
    Печелише? Пак започна да лази за помощ!
    Тоя прпадналяк да си събере вересиите от БГ и през ум да не му минава, че с Израел ще ни завладеят Свещенната земя

    20:13 27.05.2026

  • 27 Стивън Дарси...

    20 1 Отговор
    СПОКО ЗЕЛЕН ХАЗАРСКИ ПОР, ЩОМ ИСКАШ МНОГО РАКЕТИ ,СИ УРЕДЕН НЕМАШ ГРИЖА
    РУСИЯ ИМА ПРЕДИСТАТЪЧНО И ЩЕ ТИ ИЗПРАТИ КОЛКОТО ТРЯБВА ...

    20:14 27.05.2026

  • 28 боико борисоф

    18 0 Отговор
    мръсни украинци правилно путин ги изтребва а тоя наркоман зеленски вече ни идва в повече нито украина нито зеленски ни интересува

    20:14 27.05.2026

  • 29 Лешници с чип от пералня..

    3 3 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    К,о речИ соросоидно украйнско п$$е?

    20:17 27.05.2026

  • 30 как Русия ще ни нападне

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    Като четири години ни продъниха ушите да обясняват колко са зле руснаците, качени на магарета, със сапьорски лопатки се биели, скубели чипове от репални за ракетите, умирали по 1000 на ден, останали без авиация и флот, свършили нафтата и танковете....Я кажи сега, кой лъже, ти когато ми обясняваш че ще ни нападнат, или ти, когато ми обясняваш че руснаците са супер зле, а бандерите мачкат?

    20:17 27.05.2026

  • 31 🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "Данко Харсъзина":

    Вчера. От днес съм във Факултета

    20:20 27.05.2026

  • 32 УСА боклук

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сатана Z":

    Аз пък вечер

    20:21 27.05.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Дааа....

    6 0 Отговор
    "ЛЪЖЛИВОТО ОВЧАРЧЕ..."
    Пак започна да се тръшка!

    P.S."ДА БИ МИРНО СЕДЯЛО,НЕ БИ ЧУДО ВИДЯЛО"

    20:27 27.05.2026

  • 35 ами

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇺🇦УКРАÏНА🇺🇦":

    май се нуждаете и от повече от 90 милиарда, и от войници за фронта.....ама инъче още малко и украина ще победи русия.....ако намери с какво

    20:30 27.05.2026

  • 36 Невероятен

    0 7 Отговор
    Несъмнено Зеленски е политик номер 1 на 21 век. Поздравления за далновидността, стоицизма и твърдистта. Дълбок поклон пред неговото дело..

    20:32 27.05.2026

  • 37 ТОЧКАТА

    3 0 Отговор
    ТРЪМП/...Това ли са ти козовете?????///////впрочем тези дето ти ги даде Байдън по магически начин станаха на златно цукало!!!Е,аве идиото ,що си мислиш ,че аз съм ...цукало златно и моеш да си друсаш гузо отгоре...

    20:40 27.05.2026

  • 38 Айде бе

    0 0 Отговор
    Нали сте "смелата и силната укра"? Кво само просите от цял свят? Пари, оръжия, боеприпаси... Без тези над 50 страни, които толкова много ви дават, щяхте да паднете още 2022 г.

    20:59 27.05.2026

