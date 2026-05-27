Володимир Зеленски написа писмо на Тръмп: Трябват ни ракети за противовъздушната отбрана

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова днес американския си колега Доналд Тръмп да помогне на Киев с допълнителни системи за противовъздушна отбрана и ракети прехващачи, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Агенцията отбелязва, че той е отправил този апел на фона на новите руски заплахи за удари.

"Моля ви за помощ при защитата на украинското въздушно пространство от руски ракети. Украйна е готова да закупи необходимия брой системи "Пейтриът" и ракети прехващачи", написа Зеленски в писмо до Тръмп и Конгреса на САЩ.

Според украинския президент настоящите доставки чрез инициативата на НАТО "Списък с приоритетни нужди на Украйна" (PURL), финансирана от европейските съюзници на Киев, вече не са достатъчни.

"За нас - за една нация, която се бори за оцеляването си, едва ли има нещо по-болезнено от това да видим батареи "Пейтриът" без ракети", посочи той.

Според украинските военновъздушни сили при последната масирана руска атака в неделя Москва е изстреляла 30 балистични ракети, като само 11 от тях са били прехванати.

Зеленски каза още, че Русия е използвала и две балистични ракети със среден обсег "Орешник", на които може да бъде поставяна ядрена бойна глава.

"Една от тях е ударила региона на Киев, а другата, според съобщенията, е паднала на временно окупирана територия в украинската Донецка област", посочи той.

В писмото Зеленски благодари за американската подкрепа, но подчертава, че балистичните ракети остават "последното голямо предимство" на Владимир Путин на бойното поле. "Докато Путин все още има дори и едно значимо предимство в конвенционалните оръжия, той ще избягва конвенционалната дипломация", каза още Зеленски.