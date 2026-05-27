"Системни удари върху Киев": какво планира Москва?

Русия призова чужденците да напуснат Киев, а Украйна твърди, че нивото на заплаха не се е променило. Част от психологическата война ли е това или наистина Русия планира нов етап на войната?
Външният министър на Украйна Андрий Сибиха покани ръководителите на 70 дипломатически мисии в украинската столица да посетят местата, които бяха ударени от руски ракети в края на миналата седмица. "Те видяха с очите си последиците от този терор, защото това бяха нападения срещу цивилни цели. Видяха и как работим толкова ефективно, че засегнатата метростанция функционираше отново по-малко от ден след атаката", каза Сибиха на пресконференция. Сега топ дипломатът на Украйна е разговарял и със западните си партньори с един призив - да не се поддават на опита за изнудване на Русия.
Колко сериозни са заплахите на Русия?
След тежкото нападение, което Москва извърши през уикенда, от Кремъл сега идват нови заплахи. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви нови нападения срещу Киев - по думите ѝ срещу "центровете, където се взимат политическите и военни решения". Москва настоява, че не атакува цивилни цели. Този път Русия отправи заплахите си и към дипломатическия корпус в Украйна, като призова европейските мисии да се изтеглят от столицата на страната. Европейският съюз отказа да се поддаде на натиска.
Въпреки че Русия често отправя подобни заплахи, тези навярно са сериозни, отбелязва кореспондентката на АРД в Москва Зилке Дитрих. По думите ѝ в Москва многократно последната голяма атака е представяна като ответна реакция и дори е показана по руската телевизия - нещо необичайно за войната до момента. Кремъл твърди, че в петък Украйна е ударила училищно общежитие в окупираната Луганска област. Плановете за предстоящите удари се представят като вид отмъщение.
Съобщението за предстоящите тежки нападения срещу Украйна беше публикувано на няколко езика на сайта на външното министерство на Русия, а външният министър Сергей Лавров е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да го предупреди, че Москва започва "системни удари по обекти в Киев". Всичко това говори, че тези заплахи са сериозни, коментира Дитрих.
Част от психологическата война на Кремъл
Ако дипломатите от западните държави действително напуснат Киев сега, това ще даде много лош знак на украинците, смята бившата министърка за европейската интеграция на Украйна Ивана Климпуш-Цинцадзе. Пред АРД тя припомня, че за Киев дейността на дипломатическия корпус е важна - в началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. почти всички дипломати напускат украинската столица. "Това изпрати много лош сигнал на украинците. Тогава се чувствахме сякаш ни изоставят в момент на опасност", казва тя пред АРД.
Повечето наблюдатели смятат, че заплахите на Путин са част от психологическата война - Русия иска да всее паника в Украйна. Това е свързано с информациите от последните седмици, че Кремъл е в слаба позиция, смята политологът Ихор Рейтерович. "Всичко това идва от факта, че ситуацията на фронта се влошава за Русия”, коментира той пред радио NV. Според експерта Москва се притеснява от украинските удари навътре в територията на Русия и сега преминава към нова стратегия - заплахи и дори предупреждения към американското и други посолства в Киев.
Други коментатори в Украйна смятат, че с официалното си съобщение Путин обявява, че възнамерява да извърши военни престъпления - посолствата не са легитимни военни цели, а тероризирането на цивилното население е престъпление според международното право. Политологът Рейтерович смята, че е добре, че някои европейски държави вече дадоха да се разбере, че няма да се поддадат на заплахите. Това значи също, че американският президент не може да поеме по различен от този път, без това да се отрази зле на репутацията му, смята анализаторът.
