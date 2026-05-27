"Системни удари върху Киев": какво планира Москва?
27 Май, 2026 17:17

Повечето наблюдатели смятат, че заплахите на Владимир Путин са част от психологическата война - Русия иска да всее паника в Украйна

Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Русия призова чужденците да напуснат Киев, а Украйна твърди, че нивото на заплаха не се е променило. Част от психологическата война ли е това или наистина Русия планира нов етап на войната?

Русия призова чужденците да напуснат Киев, а украинското външно министерство се опита да успокои ситуацията. Нивото на заплаха не се е променило, казаха от Киев.

Външният министър на Украйна Андрий Сибиха покани ръководителите на 70 дипломатически мисии в украинската столица да посетят местата, които бяха ударени от руски ракети в края на миналата седмица. "Те видяха с очите си последиците от този терор, защото това бяха нападения срещу цивилни цели. Видяха и как работим толкова ефективно, че засегнатата метростанция функционираше отново по-малко от ден след атаката", каза Сибиха на пресконференция. Сега топ дипломатът на Украйна е разговарял и със западните си партньори с един призив - да не се поддават на опита за изнудване на Русия.

Колко сериозни са заплахите на Русия?

След тежкото нападение, което Москва извърши през уикенда, от Кремъл сега идват нови заплахи. Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова обяви нови нападения срещу Киев - по думите ѝ срещу "центровете, където се взимат политическите и военни решения". Москва настоява, че не атакува цивилни цели. Този път Русия отправи заплахите си и към дипломатическия корпус в Украйна, като призова европейските мисии да се изтеглят от столицата на страната. Европейският съюз отказа да се поддаде на натиска.

Въпреки че Русия често отправя подобни заплахи, тези навярно са сериозни, отбелязва кореспондентката на АРД в Москва Зилке Дитрих. По думите ѝ в Москва многократно последната голяма атака е представяна като ответна реакция и дори е показана по руската телевизия - нещо необичайно за войната до момента. Кремъл твърди, че в петък Украйна е ударила училищно общежитие в окупираната Луганска област. Плановете за предстоящите удари се представят като вид отмъщение.

Съобщението за предстоящите тежки нападения срещу Украйна беше публикувано на няколко езика на сайта на външното министерство на Русия, а външният министър Сергей Лавров е разговарял с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да го предупреди, че Москва започва "системни удари по обекти в Киев". Всичко това говори, че тези заплахи са сериозни, коментира Дитрих.

Част от психологическата война на Кремъл

Ако дипломатите от западните държави действително напуснат Киев сега, това ще даде много лош знак на украинците, смята бившата министърка за европейската интеграция на Украйна Ивана Климпуш-Цинцадзе. Пред АРД тя припомня, че за Киев дейността на дипломатическия корпус е важна - в началото на пълномащабната инвазия през февруари 2022 г. почти всички дипломати напускат украинската столица. "Това изпрати много лош сигнал на украинците. Тогава се чувствахме сякаш ни изоставят в момент на опасност", казва тя пред АРД.

Повечето наблюдатели смятат, че заплахите на Путин са част от психологическата война - Русия иска да всее паника в Украйна. Това е свързано с информациите от последните седмици, че Кремъл е в слаба позиция, смята политологът Ихор Рейтерович. "Всичко това идва от факта, че ситуацията на фронта се влошава за Русия”, коментира той пред радио NV. Според експерта Москва се притеснява от украинските удари навътре в територията на Русия и сега преминава към нова стратегия - заплахи и дори предупреждения към американското и други посолства в Киев.

Други коментатори в Украйна смятат, че с официалното си съобщение Путин обявява, че възнамерява да извърши военни престъпления - посолствата не са легитимни военни цели, а тероризирането на цивилното население е престъпление според международното право. Политологът Рейтерович смята, че е добре, че някои европейски държави вече дадоха да се разбере, че няма да се поддадат на заплахите. Това значи също, че американският президент не може да поеме по различен от този път, без това да се отрази зле на репутацията му, смята анализаторът.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дони съчмата

    17 4 Отговор
    едни красиви удари по фашисти и хамериканско оръжие

    Коментиран от #5

    17:19 27.05.2026

  • 2 хихи

    18 3 Отговор
    На ДойчеЗеле се четат само заглавието и коментарите. Стотията е изсмукана от пръстите на краката на някоя тротинетка....
    Иначе Русия не може да планира никакви удари, защо свърши ракетите....

    17:20 27.05.2026

  • 3 володя

    5 21 Отговор
    Кремъл планира да продължава братоубийствената война, до пълния разпад на Русия. За тази цел Путин беше сложен начело на Русия! За това не трябва да му пречим!

    17:21 27.05.2026

  • 4 НЕ МИ СЕ ИСКА НО ТРЯБВА ДА ПРИЗНАЕМ

    6 16 Отговор
    3 ДНЕВНИЯ Главкомандващ -- Без- казарменик,..Избегал по трусики от ЕДИН ГОТВАЧ и жалката хомик могучая
    Станаха за посмешище на цел СВЕТ!
    Една Украйна, 20 Пъти по- малка,..13 год попиляват и уни жават монголоидните фашисти у ДОНБАС!
    ЗАКРИВАЙ

    17:24 27.05.2026

  • 5 ха ха ха

    5 10 Отговор

    До коментар #1 от "дони съчмата":

    Самотова лиизмисли с кухатаси кратуна

    17:24 27.05.2026

  • 6 ЗИЛ 117

    17 3 Отговор
    Руснаците първо унищожават позиции с кабове, след това работят дроновете, а след това влиза пехотата“, обяснява Вячеслав Володин, говорител на Южната група на въоръжените сили на Украйна.
    Само това изречение ра3бива на пухх и прахх твърдението на ууррккууппииттееццииттее за руските загуби

    Коментиран от #11

    17:25 27.05.2026

  • 7 ЗИЛ 117

    15 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    17:25 27.05.2026

  • 8 Тка е Украйна бомбандира Рафинерий и

    2 15 Отговор
    Фабрики
    А Русия бомбандира цивилни
    Докато на фронта понася колосални загуби

    17:25 27.05.2026

  • 9 ЗИЛ 117

    13 2 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #16, #24, #25

    17:26 27.05.2026

  • 10 ЗИЛ 117

    11 2 Отговор
    Демилитаризацията на урки продължава

    17:26 27.05.2026

  • 11 ха ха ха

    3 11 Отговор

    До коментар #6 от "ЗИЛ 117":

    селскитва го пишеш2години как панетиписна измислидруго

    17:27 27.05.2026

  • 12 Хи хи

    13 3 Отговор
    Ще има изпечени и изпарени дипломати, ще бъде интересно !

    Коментиран от #29

    17:27 27.05.2026

  • 13 Видях, че е от

    9 5 Отговор
    Дойче веле и си спестих четенето. Очаквам повече заря над Киев. Пуканките сам ще си ги приготвя.

    17:27 27.05.2026

  • 14 Любознателен

    10 3 Отговор
    А каква беше реакцията на Дойче Зеле, когато американците избомбиха китайското посолство в Белград?

    17:28 27.05.2026

  • 15 каквото повикало

    2 8 Отговор
    А "системните удари върху Киев", дали няма да доведат до системни удари върху Москва?!?

    Коментиран от #17

    17:29 27.05.2026

  • 16 ха ха ха

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    лъжеш евемпижданската тимама ина други местаги пишеш

    17:30 27.05.2026

  • 17 ЗИЛ 117

    3 2 Отговор

    До коментар #15 от "каквото повикало":

    Не, няма

    17:30 27.05.2026

  • 18 Фактите говорят

    5 6 Отговор
    2 дневната.. Ска беева , напълно несъзнателно развенча кремльовските Опорки!
    " С тези темпове на фронта, ше завземем Донбас до...33 г.!
    Същевременно, слаба уж Украйна, ежедневно унищожава Стратегически обекти, заводи, летища и НПЗ та на ..2 000 кмр.от границата!"
    Хихихихихи

    Коментиран от #20

    17:30 27.05.2026

  • 19 ха ха ха

    2 0 Отговор
    пиждинистдо боклокасте сенаредили дасезадавите с орехидеваштапиждамамина

    17:32 27.05.2026

  • 20 ЗИЛ 117

    4 3 Отговор

    До коментар #18 от "Фактите говорят":

    Ха ха. Пий ги тея хапчена редовно, очемадно липсата им не ти влияе добре

    Коментиран от #23

    17:32 27.05.2026

  • 21 Розовите понита са в ступор

    9 3 Отговор
    Няма да изтеглят посланици но страхът така ги тресе че Дойче веле само за това пише и пред усеща края на кокаиновата корумпирана империя. А урси и Кая витаят в розовата мъгла и си въобразяват че съединените щати и Русия и Китай ще пощадят Европейския съюз.
    Какви тъпоумни ръководители ни управляват скъпи европейски съграждане от клуба на богатите в кавички.

    17:33 27.05.2026

  • 22 Горски

    8 4 Отговор
    Руснаците и по-конкретно Вовата не искат преговори. Те искат капитулация! Та, да питам Резидент за какво става въпрос? Защо не се обади на Путин и да отиде с готов план за преговори в Париж ? Този май не е чул какво му каза Мерц , глух ли е ? Радев знае ли, че Путин е готов за такива преговори? Не се е обръщал към него официално. Освен това русия 100 пъти каза че не жела да пеговаря с Европа. Ако не друго, военен им казва на Европа, че с военни средства няма как да бъде пречупена или побена ядрена сила като Русия. Направи опит Европа и със санкции спрямо Русия, но и така не стана. Във военно отношение Украйна също не е от помощ за Европа, щото евентуално ще бъде буквално затрита. Но за целта от ЕС първо трябва да премахнат дразнещи елементи като Кая Калас, а може би - и Мърсулата. Неморално е да подкрепяме ционистко-бандеровски режим , превърнал народа си в заложник на чужди интереси; държавата в концлагер, в който ловят хора по улиците,за да ги превръщат в пушечно месо и за да ги монетаризират в посока недвижими имоти, златни тоалетни, черни партийни каси и други мерзости пряко и непосредствено обвързани с евроатлантическите ценности.

    Коментиран от #27

    17:33 27.05.2026

  • 23 ха ха ха

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "ЗИЛ 117":

    накупда ги изпиешхаповете с шишеводкаи при ленин

    17:34 27.05.2026

  • 24 Без име

    3 2 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    За съжаление, най-вероятно е така.

    17:35 27.05.2026

  • 25 Швейк

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "ЗИЛ 117":

    Не стой дълго време на слънце!

    17:37 27.05.2026

  • 26 Ае ся..кво планира москалбад

    4 6 Отговор
    Цел СВЕТ знае:
    3 ДНЯ в КИЕВ и седмица в Лисабон !
    После доде ГОТВАЧО и... ПЕН дела монгольяк Избега по прашки у бункеро в Урал! Ама така... хЕРОЙСКИ Избега ! И се почна едно копанье на магистралите, мостовете и риене на окопи и траншеи околовръз мумията и кремля.
    Хихихихихи
    Монгольяк пе тушаре
    Хихихихихи

    17:38 27.05.2026

  • 27 Голям джумбиш

    4 3 Отговор

    До коментар #22 от "Горски":

    Разбираш ги работите, горски 🤣🤣🤣 Готов си за анализатор в Пентагона 😂

    Коментиран от #33

    17:39 27.05.2026

  • 28 Орешник с чип от пералня

    1 0 Отговор
    В киЯф и по Банкова ще има мнооого яка бангаранга-бом-бум-бум
    Явно работата става много дебела за зеления наркоман и хунтата му ,затова от краварското посолство си бият вече шута от там

    17:45 27.05.2026

  • 29 Калоян

    6 0 Отговор

    До коментар #12 от "Хи хи":

    В този контекст, пилотът да прати Бокошиши,Надето ,тагаренко ,посланици в КиjF.
    Eй така , да затвърдим с ,, масирана " подкрепа за режима на Зелю.
    Да покажем на Еуропата колко сме ,,жертвоготовни"
    Това са все хора , държащи си на думата и ще бъдат много полезни за ,,взаимните отношения"

    17:45 27.05.2026

  • 30 бай Иван

    3 1 Отговор
    Ако не сте разбрали как се прави пропагандна статия ето ви един нагледен пример.Четеш и се казваш пропаганда. Неща които са факти се пише,че са твърдения , неща които са твърдения се представят от автора като факти. Накрая става един тюрлю гювеч в които само разбираш,че Русия си отмъщава за нищо /щото май загинали някакви , ама май не са загинали /, а Украйна и западните служители в Киев не се страхуват от нищо и че Русия бие по цивилни обекти но въпреки всичко Украйна се справя мъжествено.Тежка ,много тежка бомбандировка с какво ли не в Киев с убити по официални данни 1 човек , а Украйна изпуснала някакви дрончета дето ги отклонили руснаците и без да искат убили 21 младежи от които 19 момичета ама това според руската пропаганда щото не е потвърдено . Само дето видяхме в мрежата снимките с имената и рожденните дати на всички 21 загинали. Абе мисирки как не ви е срам?

    Коментиран от #35

    17:45 27.05.2026

  • 31 Мишо пyйката

    0 2 Отговор
    Москва докато планира и са напланира, бангаранга по yшанките в дестинация масква!

    17:46 27.05.2026

  • 32 Това

    4 0 Отговор
    няма да върне зверски избитите спящи дечица от фашагите на зеленясалия.
    Заслужават много повече,но Путин по незнайни причини ги щади.

    17:47 27.05.2026

  • 33 Горски

    2 0 Отговор

    До коментар #27 от "Голям джумбиш":

    Който разбира при мен се спира!

    17:49 27.05.2026

  • 34 Дара

    0 0 Отговор
    Банга Ранга 💥💥💥,довечера в Куев ще има пак гореща Пачанга !

    17:49 27.05.2026

  • 35 Мишо пyйката

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "бай Иван":

    Бай иване, а та я6e кой та фанe! Само си изгубих времето да ти чета щyрутийти!

    17:50 27.05.2026

  • 36 Цеко Бомбардировача

    0 0 Отговор
    Глейте видо сики,..как у.. йло - МОНГОЛОУБИЕЦА дамбит с Орешака... монгольята!
    Убавиня
    Ееееедехееее

    17:51 27.05.2026

