Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Разследвания »
КПП-та са махнати, а контролът изместен от гората към асфалта

КПП-та са махнати, а контролът изместен от гората към асфалта

27 Май, 2026 21:01 1 502 5

  • турция-
  • граница-
  • каналджии-
  • трафиканти

Промененият модел на охрана по българо-турската границата крие сериозни рискове

КПП-та са махнати, а контролът изместен от гората към асфалта - 1
Стоян Тончев Стоян Тончев журналист
Либерта Либерта информационен сайт
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

След публикацията на Биволъ и информация на LIBERTA.BG, възникват въпроси - дали промяната в охраната на Странджа не е оголила ключови маршрути за нелегален трафик

След публикацията на Биволъ, препубликувана от LIBERTA.BG под заглавие: Биволъ: През последните седмици през България са били прекарвани висши офицери от Иран. Имало е случаи на убити, обрани и закопани до границата ни мигранти, до медията ни достигна допълнителна информация от източници на LIBERTA.BG за сериозна промяна в начина на охрана по българо-турската граница в най-югоизточната част на страната.

Източниците на медията ни обръщат внимание, че по време на служебния кабинет "Гюров" са били премахнати повечето вътрешни КПП-та в района на Странджа. Това на практика е оголило трасето през селата и горските райони по направлението "граница-Средец-автомагистрала "Тракия", като едновременно с това е бил ограничен и моделът на работа на граничните патрули.

Според информацията, с която LIBERTA.BG получи, на граничните полицаи е било разпоредено устно да извършват дежурства основно по асфалтовите пътища, без активно навлизане по горските и черни маршрути във вътрешността на Странджа. Именно там обаче се намират десетки стари горски и римски пътища, които от години са известни като естествени коридори за заобикаляне на контролните точки.

Според източниците ни тези маршрути позволяват заобикаляне на направленията към КПП-тата и създават възможност за придвижване през труднодостъпните райони към вътрешността на страната. В този контекст се поставя и въпросът - дали ограничаването на дълбочинния контрол в гората не е променило реалната ефективност на охраната.

Особено внимание буди районът около Българи, Бродилово и Кондолово, който попада в обхвата на Гранична полиция и ГПУ – Резово. Не случайно село Българи бе маркирано с лятна вила от покойния вече Ивайло Калушев, като логистична точка до границата с Турция, наред с трасето през Петрохан - до границата със Сърбия. Според източниците ни изборът на тази зона не е случаен, а е свързан с множеството трудно проследими маршрути през Странджа.

По време на предходни управления, твърдят източници на нашата медия, основният акцент в работата на граничните екипи е бил именно в горските пътища и пресечените терени, където са били задържани хиляди нелегално преминали мигранти още преди достигането им до вътрешността на страната. Предстои да разберем дари добрите практики ще бъдат възобновени от новата власт.

Допълнителен сигнал за адаптация на миграционните канали бе и случаят отпреди дни, когато за първи път бе засечена лодка с мигранти в района на Резово.

На този фон твърденията, публикувани от Биволъ - за организирани схеми за трафик на мигранти, предварително подавани маршрути, фиксирани суми за преминаване и данни за насилие, убийства и погребани трупове на мигранти в пограничните райони, поставят още по-сериозно въпроса дали сегашният модел на охрана е достатъчно ефективен.

Темата далеч не е само оперативна. Тя засяга националната сигурност на Република България, защитата на външната граница на Европейски съюз и способността на държавата да упражнява реален контрол не само по главните пътища, но и в дълбочина - там, където преминават старите горски маршрути на Странджа.


Бургас / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 кой мy дpeмe

    7 3 Отговор
    "по време на служебния кабинет Гюров през България са били прекарвани висши офицери от Иран. Имало е случаи на убити, обрани и закопани до границата ни мигранти"

    при най успешния премиер е така
    а при румен какво ли ще е не ми се мисли

    21:10 27.05.2026

  • 2 име

    14 2 Отговор
    Около петроханците където и да повтигнеш, все смрад. ГЕРБ разрешили на укри да строят незаконно във Варна, ама петроханци три години нищо не знаели и не видели. Ламата колушев въобще не го познавали, ама му дарявали пари да си купува скъпа техника и оръжия, с които да пази природата, уреждали му договори, пращали му деца. Радев цил виновен, затова направили Домовата книга, пълна с ГЕРБаджии и ДПСари. Кютали си в парламента миналата година, но пак Радев виновен, че не взел адекватни мерки за инфлацията. Ся и контрола по границата оправили. Чудя се още колко помия ще излиза покрай тези вредни същества.

    21:15 27.05.2026

  • 3 Всъщност

    3 7 Отговор
    Ако някой разчита , че американски летец като Радев , ще се грижи за българския суверинитет е смешен . Украйна окупирала българския варненски бряг , а той ,,, не знаел ?!

    21:25 27.05.2026

  • 4 Яшар

    3 4 Отговор
    Бивол/либерта ...нали не сте катаджии в храстите ..има си държава ,МВР, държавна политика ..уважавам ва ама кото земете да се..ю изпускате в ..те не ми аресва ,не сме в детска градина !

    21:30 27.05.2026

  • 5 Перо

    2 0 Отговор
    Ако границата не се охранява по полосата, пиши го бегал! Работа ли е на гранична полиция да се занимава с вътрешността на страната и в горските масиви и баири, извън граничната зона? А старата система /преди Желязков/, също беше пробита и корумпирана! Ако не може да се изгради нова, модерна и сигурна охранителна система да върнат стария граничен контрол, преди 1989 г. с браздата и нарядите! Шефът на гранична полиция се занимава с посрещането на Дара до самолета с цветя, а е комплексиран случайник в граничната сигурност и не знае какво става! А ВКР-ДАНС си спи и не са в час, няма наказани там! Толкова нарушения и нелегални преминавания, престъпления и никакво действие, няма арести, няма корумпирани! Официалните места за преминаване на държавната граница са само през ГКПП!!!

    22:04 27.05.2026