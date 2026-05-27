КПП-та са махнати, а контролът изместен от гората към асфалта

След публикацията на Биволъ и информация на LIBERTA.BG, възникват въпроси - дали промяната в охраната на Странджа не е оголила ключови маршрути за нелегален трафик

След публикацията на Биволъ, препубликувана от LIBERTA.BG под заглавие: Биволъ: През последните седмици през България са били прекарвани висши офицери от Иран. Имало е случаи на убити, обрани и закопани до границата ни мигранти, до медията ни достигна допълнителна информация от източници на LIBERTA.BG за сериозна промяна в начина на охрана по българо-турската граница в най-югоизточната част на страната.

Източниците на медията ни обръщат внимание, че по време на служебния кабинет "Гюров" са били премахнати повечето вътрешни КПП-та в района на Странджа. Това на практика е оголило трасето през селата и горските райони по направлението "граница-Средец-автомагистрала "Тракия", като едновременно с това е бил ограничен и моделът на работа на граничните патрули.

Според информацията, с която LIBERTA.BG получи, на граничните полицаи е било разпоредено устно да извършват дежурства основно по асфалтовите пътища, без активно навлизане по горските и черни маршрути във вътрешността на Странджа. Именно там обаче се намират десетки стари горски и римски пътища, които от години са известни като естествени коридори за заобикаляне на контролните точки.

Според източниците ни тези маршрути позволяват заобикаляне на направленията към КПП-тата и създават възможност за придвижване през труднодостъпните райони към вътрешността на страната. В този контекст се поставя и въпросът - дали ограничаването на дълбочинния контрол в гората не е променило реалната ефективност на охраната.

Особено внимание буди районът около Българи, Бродилово и Кондолово, който попада в обхвата на Гранична полиция и ГПУ – Резово. Не случайно село Българи бе маркирано с лятна вила от покойния вече Ивайло Калушев, като логистична точка до границата с Турция, наред с трасето през Петрохан - до границата със Сърбия. Според източниците ни изборът на тази зона не е случаен, а е свързан с множеството трудно проследими маршрути през Странджа.

По време на предходни управления, твърдят източници на нашата медия, основният акцент в работата на граничните екипи е бил именно в горските пътища и пресечените терени, където са били задържани хиляди нелегално преминали мигранти още преди достигането им до вътрешността на страната. Предстои да разберем дари добрите практики ще бъдат възобновени от новата власт.

Допълнителен сигнал за адаптация на миграционните канали бе и случаят отпреди дни, когато за първи път бе засечена лодка с мигранти в района на Резово.

На този фон твърденията, публикувани от Биволъ - за организирани схеми за трафик на мигранти, предварително подавани маршрути, фиксирани суми за преминаване и данни за насилие, убийства и погребани трупове на мигранти в пограничните райони, поставят още по-сериозно въпроса дали сегашният модел на охрана е достатъчно ефективен.

Темата далеч не е само оперативна. Тя засяга националната сигурност на Република България, защитата на външната граница на Европейски съюз и способността на държавата да упражнява реален контрол не само по главните пътища, но и в дълбочина - там, където преминават старите горски маршрути на Странджа.