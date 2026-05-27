"Мадяр" предупреди Лукашенко: Не се забърквайте с Украйна! 500 цели вече са идентифицирани
27 Май, 2026 20:47 807 12

В Украйна нараства загрижеността, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в широкомащабната война на Русия

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна, Роберт Бровди - "Мадяр", заяви, че въоръжените сили на Украйан вече са идентифицирали "500 потенциални цели“ в Беларус и предупреди Александър Лукашенко за възможно по-голямо участие на Минск във войната на Русия срещу Украйна.

"Първите 500 цели вече са идентифицирани. Един безплатен и много практичен съвет: не се забърквайте с Украйна“, написа Бровди в публикация във Facebook.

Бровди, чийто воененна позивна е "Мадяр“, отговори и на заплахите, отправени от руския външен министър Сергей Лавров, който заяви в понеделник, че Русия подготвя "систематични удари по цели в Киев“. Украинският командир подчерта, че девет от 13-те руски нефтопреработвателни завода са преустановили дейността си след атаките с украински дронове и операциите, координирани от силите, ръководени от Мадяр.

В Украйна нараства загрижеността, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в широкомащабната война на Русия.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Лукашенко, А. Г.

    19 3 Отговор
    Само ще Го почеша, не ми се мести...

    Коментиран от #9

    20:50 27.05.2026

  • 2 Малей

    10 5 Отговор
    ПуМадяр, който лае, не хапе. Да вземе най-накрая мъдьо да нанесе некое стратегическо поражение на руснаците, пък после да се заканва на Беларус.

    20:52 27.05.2026

  • 3 Ненормал

    9 6 Отговор
    .... ех мадяр мадяр... тва не ти е путинката ... Батька не прощава

    20:52 27.05.2026

  • 4 Хмм

    9 3 Отговор
    Мадяр, етнически унгарец ли е?

    20:52 27.05.2026

  • 5 Мишел

    9 5 Отговор
    В Русия са идентифицирали 500 000,унищожени няма. Украйна няма тежки оръжия, с които да унищожи нещо съществено.

    Коментиран от #11

    20:53 27.05.2026

  • 6 Еха

    6 2 Отговор
    Тоя зе ,че се изока на метеното.

    20:54 27.05.2026

  • 7 Гост

    6 3 Отговор
    А на толиЙ да те попитам КЪДЕ Е КОМАНВАЩИЯ ВСУ ген. СИРСКИ ?

    Коментиран от #8

    20:55 27.05.2026

  • 8 Георги Георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #7 от "Гост":

    На Слънчака, що?

    20:57 27.05.2026

  • 9 Съвсем не е така.

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Лукашенко, А. Г.":

    Лукашенко изобщо не иска да участва във войната. Човека иска кротко да се пенсионира и да се отърве от унизителната роля на руска марионетка. Беларуската армия също не желае да се бие срещу укранци.

    20:57 27.05.2026

  • 10 Възраждане

    3 1 Отговор
    Да не плашат могъщия Лукашенко, че ще полетят лешниците

    20:58 27.05.2026

  • 11 Пак аз

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Мишел":

    Извлякоха ли затрупаните руски дронаджии в Старобелск?

    20:59 27.05.2026

  • 12 Ганя Путинофила

    0 0 Отговор
    Беларусите са големи сладури.

    21:00 27.05.2026

