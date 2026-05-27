"Мадяр" предупреди Лукашенко: Не се забърквайте с Украйна! 500 цели вече са идентифицирани

Командващият Силите за безпилотни системи на Украйна, Роберт Бровди - "Мадяр", заяви, че въоръжените сили на Украйан вече са идентифицирали "500 потенциални цели“ в Беларус и предупреди Александър Лукашенко за възможно по-голямо участие на Минск във войната на Русия срещу Украйна.
"Първите 500 цели вече са идентифицирани. Един безплатен и много практичен съвет: не се забърквайте с Украйна“, написа Бровди в публикация във Facebook.
Бровди, чийто воененна позивна е "Мадяр“, отговори и на заплахите, отправени от руския външен министър Сергей Лавров, който заяви в понеделник, че Русия подготвя "систематични удари по цели в Киев“. Украинският командир подчерта, че девет от 13-те руски нефтопреработвателни завода са преустановили дейността си след атаките с украински дронове и операциите, координирани от силите, ръководени от Мадяр.
В Украйна нараства загрижеността, че Беларус може да бъде въвлечена по-дълбоко в широкомащабната война на Русия.
