Русия ще опростява дългове на воюващи срещу Украйна

Руснаци, които подпишат нов договор за участие във войната срещу Украйна, ще бъдат освободени от дългове до 10 млн. рубли (около 120 000 евро). Друг нов закон предвижда руската армия да защитава граждани в чужбина.
Всеки, който от 1 май насам е сключил договор с Министерството на отбраната за участие във войната в Украйна, ще бъде освободен от плащане на дългове в размер до десет милиона рубли (около 120 000 евро). Този указ беше подписан от Владимир Путин и оповестен от Кремъл късно в понеделник вечерта. Условието е договорът за участие във войната да е подписан за срок от най-малко една година.
Какво друго предвижда указът на Путин за опрощаване на дългове?
Указът обхваща не само самите новобранци, но и техните съпруги или съпрузи. А договорът трябва да е за „изпълнение на задачите на специалната военна операция“ – термин, с който Кремъл нарича мащабната си инвазия в Украйна. Освен това дълговете трябва да са били натрупани преди 1 май 2026 година.
Според руската база данни за недвижими имоти Cian, 10 милиона рубли е приблизителната цена на едностаен апартамент с площ 35 квадратни метра в Москва.
Редица привилегии за новобранците, които коюват срещу Украйна
Вече повече от четири години Русия предлага щедри заплати на онези, които се записват да се сражават във въоръжените сили, провеждащи настъплението срещу Украйна. Путин призова също така ветераните от войната в Украйна да получават престижни постове в Русия, когато се завърнат от фронта. На ветераните ще се дава и предимство при кандидатстване в университети или колежи за допълнително образование и квалификация.
Руската икономика в момента е в състояние на военна мобилизация, а военните нужди имат предимство пред останалите сектори.
Закон за разполагане на въоръжени сили в чужбина
Освен това Путин подписа закон, който позволява разполагането на въоръжени сили извън Русия с цел защита на руски граждани, срещу които се водят съдебни дела в други държави, съобщи испанската информационна агенция EFE.
Според EFE законът ще позволи на Москва да се намесва военно в трети държави, където свободата на руски граждани е застрашена от съдебни производства или арести, проведени без разрешението на Русия или в нарушение на международното право. Председателят на Комисията по отбрана в руския парламент Андрей Картаполов заяви, че законодателството ще позволи на Москва да се намесва в случаи като този на руския архитект Александър Бутягин.
Бутягин беше арестуван през декември 2025 г. в Полша по искане на Киев, откъдето беше обвинен за провеждане на разкопки на полуостров Крим. Русия смята Крим за своя територия – тя беше незаконно анексирана от руски войски през 2014 година. Бутягин беше освободен през април в рамките на размяна на затворници между Украйна и Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не е у ред
18:20 27.05.2026
2 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН
ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ
СЪЗДАДЕ
СБИРЩАЙН
ОТ УБИЙЦИ КРАДЦИ
ПРЕСТЪПНИЦИ ПИЯНДУРНИЦИ.
Сега да им Опрости Дълговете
На НОВИЯ РУСКИ ЕЛИТ .
ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА
18:20 27.05.2026
3 Свободен
Кой освен тях ще напада Украйна?!
Нашите хаховци с червени знаменца ли?!😂😟
18:21 27.05.2026
4 честен ционист
Коментиран от #45
18:21 27.05.2026
5 Глаголът е "опрощавам".
Коментиран от #15, #49, #50
18:23 27.05.2026
6 Фейк на часа
Нещо нередовно виждате ли тук?
18:24 27.05.2026
7 Със Една Дума
ДЕНГИ НЕТЪ
ВьЙ Держитесъ
Но поне
Ще ви опростим Дълговете.
Явно Контрактите намаляват
И се търсят всякакви Начини
За Набиране
На ПУШЕЧНО МЕСО.
Коментиран от #9
18:24 27.05.2026
8 Да бяхте писали повече за България
Нещо как украинската мафия подкупва шефовете на ДАНС?
Нещо как украинската мафия вече безчинства по нашето черноморие?
18:26 27.05.2026
9 Да беше научил български език
До коментар #7 от "Със Една Дума":Предлог "СЪС" пред кои думи се пише?
Коментиран от #13, #52
18:28 27.05.2026
10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
18:29 27.05.2026
11 Българин
18:29 27.05.2026
12 Горски
Коментиран от #20, #36
18:30 27.05.2026
13 Това е най- простия коментиращ
До коментар #9 от "Да беше научил български език":Когато и да посетя сайта той е тук /от сутрин до здрач/ Фокусиран е на тема Русия. Няма свой собствен социален живот. Колкото и да си сменя НИК-а, по правописа и разсъжденията ще го познаеш.
18:33 27.05.2026
14 Тодар Живков
Коментиран от #25
18:34 27.05.2026
15 Каквито журналистите, такива и
До коментар #5 от "Глаголът е "опрощавам".":техните фенове.
Само погледни какво е нивото на любимците на този сайт:
Цитат:
"Със Една Дума"
Това е като помощно училище.
18:34 27.05.2026
16 Груз 200
18:35 27.05.2026
17 Бялджип
18:36 27.05.2026
18 Рублевка
Коментиран от #29
18:38 27.05.2026
19 Мюмюн
18:38 27.05.2026
20 Овчи
До коментар #12 от "Горски":През 2022 г.Украйна нямаше и 200 000 войника.Сега има около 900 000.Та кой щял да капитулира?М?Рускините не раждат толкова момчета, колкото загиват на фронта.От нова година насам руснацте губят окупирани територии.
Коментиран от #24, #32
18:39 27.05.2026
21 Швейк
18:39 27.05.2026
22 Ловеца на елени
18:40 27.05.2026
23 Дон Корлеоне
18:41 27.05.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Хахаха!🎺🥳😀
До коментар #14 от "Тодар Живков":Има другарю Живков! Това са бандеровците. За четири години унищожиха населението на Украйна. От 52 милиона се сви на по-малко от десет.
18:42 27.05.2026
26 Сатана Z
Коментиран от #27, #28
18:43 27.05.2026
27 Верно ли бре
До коментар #26 от "Сатана Z":Червен Гейтър?
18:45 27.05.2026
28 Рублевка
До коментар #26 от "Сатана Z":Черни печати и конфискация на незаконно придобитото имущество, ако не докажат произхода на парите.
18:45 27.05.2026
29 Хахахахаха
До коментар #18 от "Рублевка":Получават Един Черен Чувал.
Китайско Производство.
И Апартамент на КЛАДБИЩЕТО.
18:46 27.05.2026
30 Сатана Z
18:47 27.05.2026
31 Ра Ра
18:47 27.05.2026
32 Горски
До коментар #20 от "Овчи":Само да попитам нали нямаше да преговаряте с Путин, какво стана? Защо любимеца ти зеленски хленчи на бай ти доно, че нямал ракети?
Коментиран от #39
18:49 27.05.2026
33 А ИНДИЙСКИТЕ БУРДЯГИ
Затова че бъхтят
РУСКИТЕ ВДОВИЦИ
И
Помагат за проблема със Демографската Криза
В Кочината?
18:50 27.05.2026
34 Сатана Z
Не табелата Варна ще пише :Це Варна
Місто залишається популярним напрямком для українців. Якщо вам потрібна допомога, житло, спілкування або консультації, ви можете звернутися до Українського Дому у Варні, який активно підтримує українську діаспору в Болгарії.
Украинската диаспора във Варна ...кеф
Коментиран от #40
18:51 27.05.2026
35 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА
Дъртия Пен.дехо Путян.
18:52 27.05.2026
36 Хахахаха
До коментар #12 от "Горски":Е па тогава и ядрена сила като Германия и Франция също не могат да бъдат пречучени бе копей! Ти що си мислиш, че само рашата има ядрено оръжие?
Коментиран от #46, #56
18:52 27.05.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Сводник
18:54 27.05.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 РА РА РА
До коментар #34 от "Сатана Z":Три пъти
РА РА РА.
Целуването на КУРАНЪТ
Тотално е скапал
Гласчето на ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.
18:55 27.05.2026
41 1000 Нови КЛАДБИЩА
Защо да не им опрощава дълговете
На Блатните ,Путин ?
Така или иначе ги бутат под земята ,
Как да ги върнат тези дългове.
18:57 27.05.2026
42 Ей това да си руснак е Божие наказание
18:59 27.05.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 копейкин
19:01 27.05.2026
45 Българин
До коментар #4 от "честен ционист":Украинците водят Отечествена война, за да си защитят държавата. Българите такава война никога не сме водими, за това за нас родината е просто провалена държава. Българите с радост ще се присъединим към някоя по-голяма и силна държава. А дали това ще е Русия или Турция, времето ще покаже!
19:05 27.05.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Пиночет
Коментиран от #51
19:07 27.05.2026
48 Хахахаха
До коментар #46 от "Горски":Радев иска да преговаря копей. ЕС не е казал, че иска да преговаря! А до колкото знам, тупин много пъти повтаря, че иска преговори.
19:09 27.05.2026
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Mъко мисирска
До коментар #5 от "Глаголът е "опрощавам".":толкова знаят българския наще мисирки , простено да им е , те опростачватЧетящите
19:10 27.05.2026
51 Дон Корлеоне
До коментар #47 от "Пиночет":Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!
19:11 27.05.2026
52 оня с коня
До коментар #9 от "Да беше научил български език":СЪС СЕ ПИШЕ ПРЕЗ ЗМИЯТА ЗАЩОТО СЪСКА БЕтъпанарче неууко
19:12 27.05.2026
53 ........
19:15 27.05.2026
54 БГ копейки
19:16 27.05.2026
55 Курти
19:16 27.05.2026
56 Горски
До коментар #36 от "Хахахаха":Като сте толкова "велики" защо искате преговори с Путин загубен центаджия?
19:19 27.05.2026
57 Пиночет
19:22 27.05.2026