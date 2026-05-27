Русия ще опростява дългове на воюващи срещу Украйна
  Тема: Украйна

27 Май, 2026 18:17

Освен това Путин подписа закон, който позволява разполагането на въоръжени сили извън Русия с цел защита на руски граждани, срещу които се водят съдебни дела в други държави

Deutsche Welle

Руснаци, които подпишат нов договор за участие във войната срещу Украйна, ще бъдат освободени от дългове до 10 млн. рубли (около 120 000 евро). Друг нов закон предвижда руската армия да защитава граждани в чужбина.

Всеки, който от 1 май насам е сключил договор с Министерството на отбраната за участие във войната в Украйна, ще бъде освободен от плащане на дългове в размер до десет милиона рубли (около 120 000 евро). Този указ беше подписан от Владимир Путин и оповестен от Кремъл късно в понеделник вечерта. Условието е договорът за участие във войната да е подписан за срок от най-малко една година.

Какво друго предвижда указът на Путин за опрощаване на дългове?

Указът обхваща не само самите новобранци, но и техните съпруги или съпрузи. А договорът трябва да е за „изпълнение на задачите на специалната военна операция“ – термин, с който Кремъл нарича мащабната си инвазия в Украйна. Освен това дълговете трябва да са били натрупани преди 1 май 2026 година.

Според руската база данни за недвижими имоти Cian, 10 милиона рубли е приблизителната цена на едностаен апартамент с площ 35 квадратни метра в Москва.

Редица привилегии за новобранците, които коюват срещу Украйна

Вече повече от четири години Русия предлага щедри заплати на онези, които се записват да се сражават във въоръжените сили, провеждащи настъплението срещу Украйна. Путин призова също така ветераните от войната в Украйна да получават престижни постове в Русия, когато се завърнат от фронта. На ветераните ще се дава и предимство при кандидатстване в университети или колежи за допълнително образование и квалификация.

Руската икономика в момента е в състояние на военна мобилизация, а военните нужди имат предимство пред останалите сектори.

Закон за разполагане на въоръжени сили в чужбина

Освен това Путин подписа закон, който позволява разполагането на въоръжени сили извън Русия с цел защита на руски граждани, срещу които се водят съдебни дела в други държави, съобщи испанската информационна агенция EFE.

Според EFE законът ще позволи на Москва да се намесва военно в трети държави, където свободата на руски граждани е застрашена от съдебни производства или арести, проведени без разрешението на Русия или в нарушение на международното право. Председателят на Комисията по отбрана в руския парламент Андрей Картаполов заяви, че законодателството ще позволи на Москва да се намесва в случаи като този на руския архитект Александър Бутягин.

Бутягин беше арестуван през декември 2025 г. в Полша по искане на Киев, откъдето беше обвинен за провеждане на разкопки на полуостров Крим. Русия смята Крим за своя територия – тя беше незаконно анексирана от руски войски през 2014 година. Бутягин беше освободен през април в рамките на размяна на затворници между Украйна и Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не е у ред

    12 11 Отговор
    Хаяско пак изплискал легена.

    18:20 27.05.2026

  • 2 ЕВРЕИНА БРОНЩАЙН

    7 9 Отговор
    СЪЗДАДЕ ЧЕРВЕНАТА АРМИЯ.


    ЕВРЕИНА ШАЛОМОВИЧ

    СЪЗДАДЕ

    СБИРЩАЙН

    ОТ УБИЙЦИ КРАДЦИ

    ПРЕСТЪПНИЦИ ПИЯНДУРНИЦИ.

    Сега да им Опрости Дълговете

    На НОВИЯ РУСКИ ЕЛИТ .

    ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА ХАХАХАХАХА

    18:20 27.05.2026

  • 3 Свободен

    11 7 Отговор
    Тия не са добре!
    Кой освен тях ще напада Украйна?!
    Нашите хаховци с червени знаменца ли?!😂😟

    18:21 27.05.2026

  • 4 честен ционист

    4 16 Отговор
    Всички укропам в България, скоро ще разберат, че са просто руснаци.

    Коментиран от #45

    18:21 27.05.2026

  • 5 Глаголът е "опрощавам".

    11 1 Отговор
    "Опростявам" е друго нещо.

    Коментиран от #15, #49, #50

    18:23 27.05.2026

  • 6 Фейк на часа

    9 5 Отговор
    Подобни облекчения има за военнослужещите на САЩ.

    Нещо нередовно виждате ли тук?

    18:24 27.05.2026

  • 7 Със Една Дума

    7 13 Отговор
    Пари няма да ви Дадем .

    ДЕНГИ НЕТЪ

    ВьЙ Держитесъ

    Но поне
    Ще ви опростим Дълговете.

    Явно Контрактите намаляват
    И се търсят всякакви Начини
    За Набиране
    На ПУШЕЧНО МЕСО.

    Коментиран от #9

    18:24 27.05.2026

  • 8 Да бяхте писали повече за България

    12 5 Отговор
    Нещо повече новини как украинските бандери перат парите си и строят цели квартали в България?

    Нещо как украинската мафия подкупва шефовете на ДАНС?

    Нещо как украинската мафия вече безчинства по нашето черноморие?

    18:26 27.05.2026

  • 9 Да беше научил български език

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "Със Една Дума":

    Предлог "СЪС" пред кои думи се пише?

    Коментиран от #13, #52

    18:28 27.05.2026

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    10 2 Отговор
    "опростява" и "опрощава" са различни думи с различни значения...

    18:29 27.05.2026

  • 11 Българин

    5 7 Отговор
    Вместо украинците да свършат, свърши ватнишкото пушечно месо.

    18:29 27.05.2026

  • 12 Горски

    10 0 Отговор
    Руснаците и по-конкретно Вовата не искат преговори. Те искат капитулация! Та, да питам Резидент за какво става въпрос? Защо не се обади на Путин и да отиде с готов план за преговори в Париж ? Този май не е чул какво му каза Мерц , глух ли е ? Радев знае ли, че Путин е готов за такива преговори? Не се е обръщал към него официално. Освен това русия 100 пъти каза че не жела да пеговаря с Европа. Ако не друго, военен им казва на Европа, че с военни средства няма как да бъде пречупена или побена ядрена сила като Русия. Направи опит Европа и със санкции спрямо Русия, но и така не стана. Във военно отношение Украйна също не е от помощ за Европа, щото евентуално ще бъде буквално затрита. Но за целта от ЕС първо трябва да премахнат дразнещи елементи като Кая Калас, а може би - и Мърсулата. Неморално е да подкрепяме ционистко-бандеровски режим , превърнал народа си в заложник на чужди интереси; държавата в концлагер, в който ловят хора по улиците,за да ги превръщат в пушечно месо и за да ги монетаризират в посока недвижими имоти, златни тоалетни, черни партийни каси и други мерзости пряко и непосредствено обвързани с евроатлантическите ценности.

    Коментиран от #20, #36

    18:30 27.05.2026

  • 13 Това е най- простия коментиращ

    8 1 Отговор

    До коментар #9 от "Да беше научил български език":

    Когато и да посетя сайта той е тук /от сутрин до здрач/ Фокусиран е на тема Русия. Няма свой собствен социален живот. Колкото и да си сменя НИК-а, по правописа и разсъжденията ще го познаеш.

    18:33 27.05.2026

  • 14 Тодар Живков

    6 5 Отговор
    Има ли другари и другарки по-гламаво племе от руските комунисти?Еми има другари и другарки.Това са българските комунисти.

    Коментиран от #25

    18:34 27.05.2026

  • 15 Каквито журналистите, такива и

    6 1 Отговор

    До коментар #5 от "Глаголът е "опрощавам".":

    техните фенове.

    Само погледни какво е нивото на любимците на този сайт:

    Цитат:
    "Със Една Дума"

    Това е като помощно училище.

    18:34 27.05.2026

  • 16 Груз 200

    4 8 Отговор
    Раша да си оправи вересиите на военните вдовици, че норките за шубьi и рубли за тапети свършиха.

    18:35 27.05.2026

  • 17 Бялджип

    6 3 Отговор
    Тази година руснаците подобриха многовековен рекорд по ядене на месо! А онези които нищо не знаят, но и това не им е ясно, като латерни повтарят, че руснаците са бедни, задъхват се, ядат шишарки и пият боярщик?! Какво да се прави? Фройд го е казал- Когато веществото под мозъчната кора не достига при раждането, то не достига до края на живота.

    18:36 27.05.2026

  • 18 Рублевка

    6 4 Отговор
    Руските герои получават ново жилище в Москва след изтичане на договора им, а бедните украинци не получават нищо.

    Коментиран от #29

    18:38 27.05.2026

  • 19 Мюмюн

    3 1 Отговор
    богат и цяла живот умрял

    18:38 27.05.2026

  • 20 Овчи

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    През 2022 г.Украйна нямаше и 200 000 войника.Сега има около 900 000.Та кой щял да капитулира?М?Рускините не раждат толкова момчета, колкото загиват на фронта.От нова година насам руснацте губят окупирани територии.

    Коментиран от #24, #32

    18:39 27.05.2026

  • 21 Швейк

    6 6 Отговор
    Предлагам президентът Радев да опрости дълговете на нашите копейки ако отидат на фронта в Украйна.

    18:39 27.05.2026

  • 22 Ловеца на елени

    5 7 Отговор
    Малее украински дрон за 5000$ ще ловува орки стохилядници в $.

    18:40 27.05.2026

  • 23 Дон Корлеоне

    6 6 Отговор
    Копейките с дългове да ходят при Хаяско.

    18:41 27.05.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Хахаха!🎺🥳😀

    6 4 Отговор

    До коментар #14 от "Тодар Живков":

    Има другарю Живков! Това са бандеровците. За четири години унищожиха населението на Украйна. От 52 милиона се сви на по-малко от десет.

    18:42 27.05.2026

  • 26 Сатана Z

    7 5 Отговор
    В 140 жилищни блока всеки с бункер построени край Варна ,Зеленски и бандата му ще настанят над 5000 укро нацисти

    Коментиран от #27, #28

    18:43 27.05.2026

  • 27 Верно ли бре

    3 7 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Червен Гейтър?

    18:45 27.05.2026

  • 28 Рублевка

    7 1 Отговор

    До коментар #26 от "Сатана Z":

    Черни печати и конфискация на незаконно придобитото имущество, ако не докажат произхода на парите.

    18:45 27.05.2026

  • 29 Хахахахаха

    5 6 Отговор

    До коментар #18 от "Рублевка":

    Получават Един Черен Чувал.

    Китайско Производство.

    И Апартамент на КЛАДБИЩЕТО.

    18:46 27.05.2026

  • 30 Сатана Z

    6 2 Отговор
    Зеленски също опрости дълговете на Укро нацистите ,чиито трупове се разлагат в нивите на 404.Фюрерът- евреин просто прибра парите,които трябва да изплаща на роднините на всеки мъртвец в униформа на ВСУ .

    18:47 27.05.2026

  • 31 Ра Ра

    4 4 Отговор
    Бункерният превъртя.

    18:47 27.05.2026

  • 32 Горски

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Овчи":

    Само да попитам нали нямаше да преговаряте с Путин, какво стана? Защо любимеца ти зеленски хленчи на бай ти доно, че нямал ракети?

    Коментиран от #39

    18:49 27.05.2026

  • 33 А ИНДИЙСКИТЕ БУРДЯГИ

    3 5 Отговор
    Ще им опрощават ли Дълговете

    Затова че бъхтят

    РУСКИТЕ ВДОВИЦИ

    И

    Помагат за проблема със Демографската Криза

    В Кочината?

    18:50 27.05.2026

  • 34 Сатана Z

    4 3 Отговор
    Варненският диалект скоро ще бъде заменен с Украински.....хахахаха....
    Не табелата Варна ще пише :Це Варна
    Місто залишається популярним напрямком для українців. Якщо вам потрібна допомога, житло, спілкування або консультації, ви можете звернутися до Українського Дому у Варні, який активно підтримує українську діаспору в Болгарії.

    Украинската диаспора във Варна ...кеф

    Коментиран от #40

    18:51 27.05.2026

  • 35 ДВИЖУХА ПОКАЗУХА ЛАЙНАРУХА

    5 5 Отговор
    Докъде я докара

    Дъртия Пен.дехо Путян.

    18:52 27.05.2026

  • 36 Хахахаха

    5 5 Отговор

    До коментар #12 от "Горски":

    Е па тогава и ядрена сила като Германия и Франция също не могат да бъдат пречучени бе копей! Ти що си мислиш, че само рашата има ядрено оръжие?

    Коментиран от #46, #56

    18:52 27.05.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Сводник

    0 5 Отговор
    Българските уpви по морето са безплатни за Украинските гости

    18:54 27.05.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 РА РА РА

    2 1 Отговор

    До коментар #34 от "Сатана Z":

    Три пъти

    РА РА РА.

    Целуването на КУРАНЪТ

    Тотално е скапал
    Гласчето на ПИПИ ЕПИЛИРАНИЯ.

    18:55 27.05.2026

  • 41 1000 Нови КЛАДБИЩА

    4 1 Отговор
    В Русия .

    Защо да не им опрощава дълговете
    На Блатните ,Путин ?

    Така или иначе ги бутат под земята ,
    Как да ги върнат тези дългове.

    18:57 27.05.2026

  • 42 Ей това да си руснак е Божие наказание

    4 1 Отговор
    ☝️☝️☝️☝️☝️☝️

    18:59 27.05.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 копейкин

    2 1 Отговор
    Половината руснаци не са виждали тоалетна чиния и течаща вода!

    19:01 27.05.2026

  • 45 Българин

    0 3 Отговор

    До коментар #4 от "честен ционист":

    Украинците водят Отечествена война, за да си защитят държавата. Българите такава война никога не сме водими, за това за нас родината е просто провалена държава. Българите с радост ще се присъединим към някоя по-голяма и силна държава. А дали това ще е Русия или Турция, времето ще покаже!

    19:05 27.05.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Пиночет

    2 1 Отговор
    Путин и той щял да ходи на фронта на фронта

    Коментиран от #51

    19:07 27.05.2026

  • 48 Хахахаха

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Горски":

    Радев иска да преговаря копей. ЕС не е казал, че иска да преговаря! А до колкото знам, тупин много пъти повтаря, че иска преговори.

    19:09 27.05.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Mъко мисирска

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "Глаголът е "опрощавам".":

    толкова знаят българския наще мисирки , простено да им е , те опростачватЧетящите

    19:10 27.05.2026

  • 51 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Пиночет":

    Ботоксови педофили и джуджета с токчета, не ходят на фронта!

    19:11 27.05.2026

  • 52 оня с коня

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Да беше научил български език":

    СЪС СЕ ПИШЕ ПРЕЗ ЗМИЯТА ЗАЩОТО СЪСКА БЕтъпанарче неууко

    19:12 27.05.2026

  • 53 ........

    1 0 Отговор
    Абе тези не побеждаваха ли?

    19:15 27.05.2026

  • 54 БГ копейки

    2 0 Отговор
    Всички малоумни копейки да късат ризите и да се стягат за фронта. Ще трябва да защитят плъха путин.

    19:16 27.05.2026

  • 55 Курти

    3 0 Отговор
    Копеите са много тихи ,не коментират Бащицата,а той ги чака на фронта

    19:16 27.05.2026

  • 56 Горски

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Хахахаха":

    Като сте толкова "велики" защо искате преговори с Путин загубен центаджия?

    19:19 27.05.2026

  • 57 Пиночет

    1 0 Отговор
    Време е, Путин да запука яко и нашите русофили и путинофили, той ги покани да се бият или работят за него, нито един не отиде -ЗЕРО, тогава той разбра колко са безполезни нашите копейки, тъкмо няма да се охарчва повече!

    19:22 27.05.2026

