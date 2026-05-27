Русия ще опростява дългове на воюващи срещу Украйна

Руснаци, които подпишат нов договор за участие във войната срещу Украйна, ще бъдат освободени от дългове до 10 млн. рубли (около 120 000 евро). Друг нов закон предвижда руската армия да защитава граждани в чужбина.

Всеки, който от 1 май насам е сключил договор с Министерството на отбраната за участие във войната в Украйна, ще бъде освободен от плащане на дългове в размер до десет милиона рубли (около 120 000 евро). Този указ беше подписан от Владимир Путин и оповестен от Кремъл късно в понеделник вечерта. Условието е договорът за участие във войната да е подписан за срок от най-малко една година.

Какво друго предвижда указът на Путин за опрощаване на дългове?

Указът обхваща не само самите новобранци, но и техните съпруги или съпрузи. А договорът трябва да е за „изпълнение на задачите на специалната военна операция“ – термин, с който Кремъл нарича мащабната си инвазия в Украйна. Освен това дълговете трябва да са били натрупани преди 1 май 2026 година.

Според руската база данни за недвижими имоти Cian, 10 милиона рубли е приблизителната цена на едностаен апартамент с площ 35 квадратни метра в Москва.

Редица привилегии за новобранците, които коюват срещу Украйна

Вече повече от четири години Русия предлага щедри заплати на онези, които се записват да се сражават във въоръжените сили, провеждащи настъплението срещу Украйна. Путин призова също така ветераните от войната в Украйна да получават престижни постове в Русия, когато се завърнат от фронта. На ветераните ще се дава и предимство при кандидатстване в университети или колежи за допълнително образование и квалификация.

Руската икономика в момента е в състояние на военна мобилизация, а военните нужди имат предимство пред останалите сектори.

Закон за разполагане на въоръжени сили в чужбина

Освен това Путин подписа закон, който позволява разполагането на въоръжени сили извън Русия с цел защита на руски граждани, срещу които се водят съдебни дела в други държави, съобщи испанската информационна агенция EFE.

Според EFE законът ще позволи на Москва да се намесва военно в трети държави, където свободата на руски граждани е застрашена от съдебни производства или арести, проведени без разрешението на Русия или в нарушение на международното право. Председателят на Комисията по отбрана в руския парламент Андрей Картаполов заяви, че законодателството ще позволи на Москва да се намесва в случаи като този на руския архитект Александър Бутягин.

Бутягин беше арестуван през декември 2025 г. в Полша по искане на Киев, откъдето беше обвинен за провеждане на разкопки на полуостров Крим. Русия смята Крим за своя територия – тя беше незаконно анексирана от руски войски през 2014 година. Бутягин беше освободен през април в рамките на размяна на затворници между Украйна и Русия.