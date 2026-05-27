Девойките на България спечелиха отборното на Европейското по художествена гимнастика

27 Май, 2026 20:59 610 2

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-о издание на шампионата

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

България спечели за първи път в историята отборната титла при девойките на Европейското първенство по художествена гимнастика, което се провежда във Варна.

Сияна Алекова, Александра Петрова и Деа Емилова донесоха първото златно отличие за страната от 42-о издание на шампионата.

Отборното състезание за девойки се провежда от 2006 години първоначално на всеки на две години. Тимовете се състоят от две до четири гимнастички. От 2017-а насам отборното е в програмата всяка година. До момента България е имала пет бронзови медала, но сега за първи път е шампион на Стария континент.

Алекова, Петрова и Емилова събраха 102.250 точки, за да триумфират. На второ място е Украйна със 100.550 точки, а на трето Израел с 97.950. В класирането следват Грузия с 97.900, Русия с 96.950, Беларус с 96.550, Германия с 96.250 и други.

Българките, които са дебютантки на такъв форум, изиграха много силно композициите си. Единствено Александра Петрова имаше две изпускания в съчетанието си с топка. Тя излезе първа от трите на килима и беше оценена с 22.950 точки (9.6 трудност, 6.450 изпълнение, 6.900 артистичност), което я лиши от участие на финала.

Деа Емилова игра два уреда и след отлично представяне получи на бухалки 25.850 (10.5 трудност, 7.800 изпълнение, 7.600 артистичност, 0.050 наказание), а на лента беше още по-категорична - 26.800 (10.8, 8.100, 7.900).

Сияна Алекова изигра силно композицията си с обръч и има оценка 26.650 точки (11.1, 7.850, 7.700).

Първите осем гимнастички (по една от държава) се класират за финалите на отделните уреди, а България има три от четири финалистки. Деа Емилова ще спори за отличията на лента с първа по сила оценка от 26.800 точки и с на бухалки с 25.850, което е трети резултат. Алекова влиза сред най-добрите осем на обръч с втора оценка от 26.650 точки.

Утре Европейското първенство продължава с квалификациите на обръч и на топка при жените. Стилияна Николова и Ева Брезалиева ще играят в поток F от 15:20 до 16:20 часа. Церемонията по откриването е от 18:45 часа, а финалите на отделните уреди при девойките започват от 19:30 часа.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Леле - леле ! 🤔

    0 1 Отговор
    Много политкоректно класираме , бе !! ? Много евроатлантическо . Браво на съдиите .

    Коментиран от #2

    21:59 27.05.2026

  • 2 Нали знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "Леле - леле ! 🤔":

    Много е важно преди състезание, участничките да се запознаят с членовете на журито.

    22:09 27.05.2026

