CNN: Разследват за лъжесвидетество писателката Джийн Карол, обвинила Тръмп в сексуален тормоз

28 Май, 2026 04:56, обновена 28 Май, 2026 05:03 895 0

Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министерството на правосъдието на САЩ започна разследване срещу писателката и журналистка Елизабет Джийн Карол, която обвини президента на САЩ Доналд Тръмп в сексуален тормоз, предаде CNN.

Според източници на медията разследването се фокусира върху евентуалното лъжесвидетелстване на Карол по време на процеса по две дела, които тя заведе срещу Тръмп. Американският лидер загуби и двете дела: през май 2023 г. съдът осъди Тръмп да плати на Карол 5 милиона долара, а през януари 2024 г. журито се произнесе с присъда, с която ѝ присъди 83,3 милиона долара. Новото разследване на Министерството на правосъдието се основава на показанията на Карол от 2022 г., когато тя твърди, че не е получила външна финансова подкрепа за делото. По-късно обаче беше разкрито, че милиардерът Рийд Хофман е платил част от съдебните ѝ разноски.

Както отбелязва CNN, това е пореден пример за опитите на Министерството на правосъдието да преследва дългогодишни лични врагове по искане на Тръмп.

През април 2026 г. бившият директор на ФБР Джеймс Коми, когото президентът на САЩ смята за ключова фигура в предполагаемия опит за използване на правната система срещу него, беше обвинен в заплаха за живота на Тръмп. През октомври 2025 г. главният прокурор на Ню Йорк Летиша Джеймс, която преди това е ръководила наказателното преследване на Тръмп, беше обвинена в измама.


