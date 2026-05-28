Квартали на Перник ще са без вода заради ремонт

Без вода на 28 май ще бъдат живеещите на улица "Св. св. Кирил и Методий" в Перник и част от кварталите "Рудничар", "Проучване" и "Твърди ливади".

Вода няма да има и в село Дивотино.

Водоподаването ще бъде прекъснато в 8.30 часа поради ремонтни дейности, извършвани от външна фирма, съобщиха от "ВиК"- Перник.

Очаква се ремонтът да приключи в рамките на работния ден до 16.30 часа.