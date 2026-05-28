Нови удари: САЩ поразиха установка за изстрелване на дронове в Иран и свалиха четири безпилотни апарата ВИДЕО

28 Май, 2026 04:45, обновена 28 Май, 2026 05:07 604 3

Според Axios „Иран е използвал дроновете камикадзе срещу американски търговски кораб"

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските сили свалиха четири ирански дрона и удариха установка за изстрелване на безпилотни апарати, съобщи в Х Барак Равид, кореспондент на американския портал Axios и израелския телевизионен канал 12.

Според негов източник сред американските служители „Иран е използвал четири дрона камикадзе срещу американски търговски кораб“. В съобщението се уточнява, че „американските военни са свалили дроновете и са ударили друга установка за изстрелване на дронове на земята, преди тя да може да осъществи пуск“.

Ройтерс съобщи по-рано, позовавайки се на американски служител, че американските сили са ударили „ирански военен обект, който е представлявал заплаха за американските сили и търговското корабоплаване в Ормузкия проток“.

Освен това, американските сили са прихванали и свалили няколко ирански дрона, добави източникът на Ройтерс.

На Съединените щати ще са необходими няколко години, за да попълнят запасите си от някои оръжия, изразходвани в конфликта с Иран, се твърди в доклад на базирания във Вашингтон Център за стратегически и международни изследвания.

Според документа, при ударите срещу Иран са използвани над хиляда ракети „Томахоук“. Експертите смятат, че Съединените щати ще могат да попълнят запасите си от тези оръжия до нивата отпреди конфликта до края на 2030 г. или началото на 2031 г. Използвани са и между 1060 и 1430 патрона за системите за противовъздушна отбрана „Пейтриът“. Според доклада, САЩ ще могат да попълнят запасите си до средата на 2029 г., както и арсенала от прехващачи за противоракетните отбранителни системи THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Изследователите смятат, че „САЩ в момента разполагат с достатъчно боеприпаси за всеки правдоподобен сценарий във война с Иран“. Те обаче отбелязват, че в случай на конфликт в Азиатско-тихоокеанския регион, Съединените щати биха могли да се окажат в уязвимо положение поради изчерпаните арсенали.

Държавният департамент съобщи по-рано този месец, че САЩ са отложили доставките на определени видове боеприпаси за балтийските държави поради изчерпването на американските запаси, причинено от войната с Иран. САЩ активно използваха прехващачи и други ракети по време на операцията срещу Иран. Според съобщения в американските медии и признания на някои американски служители, включително в Конгреса, Пентагонът е изправен пред практически недостиг на високоточни боеприпаси.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

