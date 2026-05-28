САЩ върнаха санкциите срещу докладчика на ООН за правата на палестинците в окупираните територии

Американските власти възстановиха отменените по-рано санкции срещу Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за положението с правата на човека в окупираните палестински територии.

Това беше обявено в съобщение, публикувано на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Според документа американските власти са възстановили списъка със санкции на Албанезе, по-специално тези, свързани с дейността на Международния наказателен съд (МНС).

На 20 май Министерството на финансите на САЩ обяви премахването на ограниченията срещу Албанезе. Служители на администрацията във Вашингтон посочиха, че това е временна мярка. Тя е взета след спирането на санкциите на САЩ срещу специалния докладчик на ООН на 14 май от Окръжен съд на САЩ във Вашингтон. След преглед на документите по делото, съдът заключи, че ограниченията нарушават правото на Албанез на свобода на словото съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ поради критиките ѝ към политиката на Израел в ивицата Газа. Правителството на САЩ оспори това решение в апелативния съд, който отложи предишното решение на окръжния съд.

САЩ наложиха ограничения на специалния докладчик на ООН през юли 2025 г. Ограниченията произтичат от израелски и американски обвинения срещу Албанез в разпространение на антисемитски възгледи и подкрепа на терористични организации. Според администрацията във Вашингтон Албанез е улеснила производствата на Международния наказателен съд срещу американски и израелски граждани.