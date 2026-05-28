САЩ върнаха санкциите срещу докладчика на ООН за правата на палестинците в окупираните територии

28 Май, 2026 06:01, обновена 28 Май, 2026 06:05 777 5

Ограниченията произтичат от израелски и американски обвинения срещу Албанезе в "разпространение на антисемитски възгледи и подкрепа на терористични организации"

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американските власти възстановиха отменените по-рано санкции срещу Франческа Албанезе, специален докладчик на ООН за положението с правата на човека в окупираните палестински територии.

Това беше обявено в съобщение, публикувано на уебсайта на Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ.

Според документа американските власти са възстановили списъка със санкции на Албанезе, по-специално тези, свързани с дейността на Международния наказателен съд (МНС).

На 20 май Министерството на финансите на САЩ обяви премахването на ограниченията срещу Албанезе. Служители на администрацията във Вашингтон посочиха, че това е временна мярка. Тя е взета след спирането на санкциите на САЩ срещу специалния докладчик на ООН на 14 май от Окръжен съд на САЩ във Вашингтон. След преглед на документите по делото, съдът заключи, че ограниченията нарушават правото на Албанез на свобода на словото съгласно Първата поправка на Конституцията на САЩ поради критиките ѝ към политиката на Израел в ивицата Газа. Правителството на САЩ оспори това решение в апелативния съд, който отложи предишното решение на окръжния съд.

САЩ наложиха ограничения на специалния докладчик на ООН през юли 2025 г. Ограниченията произтичат от израелски и американски обвинения срещу Албанез в разпространение на антисемитски възгледи и подкрепа на терористични организации. Според администрацията във Вашингтон Албанез е улеснила производствата на Международния наказателен съд срещу американски и израелски граждани.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Най-смелата жена в света

    18 3 Отговор
    Толкова сила е необходима за да кажеш нещата с истински им имена а те са геноцид, терор и лицемерие.

    06:21 28.05.2026

  • 2 Смотаняху

    11 1 Отговор
    Истината боли

    06:23 28.05.2026

  • 3 Междувременно

    15 2 Отговор
    Ционистите репресират християни в Израел, депортират цели села в Ливан, което е военно престъпление, отправено към Путин за украинските деца, но не и към Xитлеpяxy, поругават християнски символи в Израел и Ливан, не допускат хуманитарна помощ и лекарства, хората в Gаzа си умират, а арабските страни и ЕССР си мълчат. Добре че Xизбула имат дронове с оптични влакна и думкат здраво по ционистките окупатори.

    06:24 28.05.2026

  • 4 Ний ша Ва упрайм

    5 1 Отговор
    света се е огледал и услушал за геноцида на ционистите и със забрани нема стане

    06:31 28.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.