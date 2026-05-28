Путин е на посещение в Казахстан, среща се с президента Токаев

Руският президент Владимир Путин ще проведе разговори с казахстанския президент Касим-Жомарт Токаев в Астана в четвъртък.

Путин пристигна в Астана снощи за държавно посещение, а самолетът му беше ескортиран от два изтребителя на казахстанските военновъздушни сили. На летището руският президент беше посрещнат на стълбите от Токаев, заедно с оркестър и деца, носещи руски и казахстански знамена. Взвод почетни гвардейци го посрещна на правителствения терминал, докато два хеликоптера, развяващи руски и казахстански знамена, прелетяха над него.

След церемонията на летището Путин и Токаев отидоха в резиденцията на казахстанския лидер, където проведоха неофициален, приятелски, частен обяд.

Визитата ще започне с официална церемония по посрещане в Двореца на независимостта с участието на почетна гвардия. Путин ще бъде посрещнат и от прелитане на самолети, развяващи руския трикольор. Разговорите ще започнат с частна среща между двамата лидери и ще продължат в разширен формат.

Според Кремъл, лидерите ще обсъдят ключови аспекти от развитието на отношенията между двете страни в политическата, търговско-икономическата, военно-техническата, културно-хуманитарната сфера и други области. Те ще обменят и мнения по най-належащите регионални и международни въпроси.

На президентите ще бъдат показани и три видеопрезентации и план за церемонията по полагане на капсулата на мястото на бъдещия образователен център „Сириус“ в Астана. След разговорите Путин и Токаев ще подпишат 16 документа, включително съвместно изявление за седемте основи на приятелството и добросъседството между народите. Лидерите ще разменят и подписани документи и ще направят изявления за пресата.

Двамата президенти ще засадят и дъб на Алеята на вечната дружба между Русия и Казахстан в центъра на Астана, символ на силните исторически и културни връзки между страните. След това ще се проведе държавен прием от името на Токаев в чест на посещението на Путин.

Путин ще участва и в петия Евразийски икономически форум в четвъртък. В речта си той ще оцени текущото ниво на дигитализация и развитие на изкуствения интелект в световен мащаб и в рамките на ЕАЕС и ще обсъди усилията на Русия за внедряване на технологии за изкуствен интелект.

Той ще посети и изложбата на форума заедно с други лидери. Президентът ще разгледа интерактивни дисплеи, посветени на постиженията на всяка страна от ЕАЕС в различни икономически сектори и развитието на технологии за изкуствен интелект.

Това е второто държавно посещение на Путин в Казахстан и то се провежда в противоречие с протокола. Обикновено по едно такова посещение се осъществява по време на всеки президентски мандат. Това второ държавно посещение има за цел да подчертае "безпрецедентно високото ниво на отношенията между двете страни", пише РИА Новости. Путин и Токаев поддържат тесни контакти, като са провели 38 лични срещи, откакто последният встъпи в длъжност като президент на Казахстан.

Русия е един от основните търговски партньори на Казахстан, като търговският оборот между двете страни достига приблизително 29 милиарда долара през 2025 г. В републиката работят над 23 500 предприятия с руско участие, а в различни сектори се реализират над 70 големи инвестиционни проекта. Страните също така работят в тясно сътрудничество по въпросите на околната среда и опазването на природата. През май Русия дари четири амурски тигъра на казахстанския народ, които бяха донесени в природния резерват Иле-Балхаш. На предстоящата среща между Путин и Токаев в Астана на лидерите ще бъде показана видеопрезентация, посветена на тях.