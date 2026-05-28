Двама загинали и осем ранени при взрив в хартиена фабрика в САЩ ВИДЕО

Замърсители бяха открити в река Колумбия, след като резервоар за съхранение на химикали експлодира в Лонгвю, щата Вашингтон, съобщи началника на пожарната служба в Лонгвю Скот Голдщайн.

„Инспекция потвърди, че замърсителите са навлезли в река Колумбия вчера. В ход са допълнителни тестове, за да се разбере по-добре степента и мащабът на екологичните щети. Към този момент не са установени отрицателни въздействия върху качеството на въздуха в околния район или върху водоснабдяването на питейната вода в Лонгвю“, каза той на пресконференция.

Голдщайн помоли местните жители да стоят далеч от мястото на инцидента, където все още работят екипи за почистване.

Сутринта на 26 май резервоар за съхранение на химикали експлодира вътрешно в целулозно-хартиената фабрика Nippon Dynawave Packaging в Лонгвю. Седем служители и един пожарникар бяха ранени, двама души загинаха, а девет души все още са в неизвестност. Резервоарът съдържаше приблизително 600 000 галона (около 2,2 милиона литра) бяла луга, химически разтвор, използван за варене на целулоза. Експерти смятат, че в резервоара може все още да има приблизително 25 000 галона (94 600 литра) от химикала.