Тръмп обяви подкрепата си за Никол Пашинян на предстоящите парламентарни избори в Армения

28 Май, 2026 05:08, обновена 28 Май, 2026 05:16 715 3

Той е прекрасен приятел и лидер, който прави страната си силна, богата и много сигурна, смята американският президент

Никол Пашинян, Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви подкрепата си за арменския премиер Никол Пашинян на предстоящите парламентарни избори в страната през юни.

В публикация, публикувана в Truth Social, американският лидер нарече Пашинян „прекрасен приятел и лидер, който прави страната си силна, богата и много сигурна“. „Никол напълно споделя моята визия за мир и просперитет в Армения и целия Южен Кавказ“, добави ръководителят на администрацията във Вашингтон.

Тръмп отбеляза, че държавният секретар на САЩ Марко Рубио е посетил преди това Армения, за да осигури напредък „по няколко важни сделки за двете страни“. Американският лидер добави, че САЩ и Армения скоро ще започнат да изпълняват проекта „Пътят на Тръмп за международен мир и просперитет“ (TRIPP), който според него ще „трансформира Южен Кавказ“ и ще помогне на американските енергийни компании да „получат достъп“ до ресурсите на региона. „В тази връзка аз напълно и недвусмислено подкрепям преизбирането на Никол на 7 юни 2026 г.“, заяви президентът на САЩ.

Следващите парламентарни избори в Армения ще се проведат на 7 юни. Деветнадесет политически сили са подали заявления до Централната избирателна комисия на Армения. Според списъка, 17 партии и два партийни блока ще участват в изборите. Според Централната избирателна комисия, ще участват и Партията на гражданския договор, водена от Пашинян, както и две коалиции: Армения (Айастан), водена от бившия президент Роберт Кочарян, и Силна Армения, водена от Нарек Карапетян. Блокът „Силна Армения“, основан от Карапетян, включва партиите „Силна Армения“, „Нова ера“ и „Обединени арменци“.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    1 10 Отговор
    Браво на Армения!

    05:21 28.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Сандо

    3 1 Отговор
    Да не се получи втори случай "Орбан"?

    05:54 28.05.2026