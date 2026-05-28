Новини
Свят »
САЩ »
САЩ ликвидира още двама заподозрени в наркотрафик в международни води

28 Май, 2026 05:29, обновена 28 Май, 2026 05:36 573 4

Южното командване унищожи плавателния им съд в Тихия океан

Снимка: YouTube
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Южното командване на САЩ съобщи за пореден удар по плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

При удара загинаха двама души, без никой американски военнослужещ да бъде ранен.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Георги

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    у нас за наркоманите обявяваме ден на траур

    06:22 28.05.2026

  • 3 Шопо

    4 2 Отговор
    НАТО в лицето на САЩ действа като терористична организация.

    Коментиран от #4

    06:26 28.05.2026

  • 4 Чакай Чакай

    1 2 Отговор

    До коментар #3 от "Шопо":

    Какво НАТО
    Ти си привижда
    В момента
    Бре Изфъскал ?

    НАТО откога се занимава със
    Наркотрафика
    Във САЩ ?

    Радвай се на Агент Краснов.

    07:17 28.05.2026