САЩ ликвидира още двама заподозрени в наркотрафик в международни води

Южното командване на САЩ съобщи за пореден удар по плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан.

„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.

При удара загинаха двама души, без никой американски военнослужещ да бъде ранен.

Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.