САЩ ликвидира още двама заподозрени в наркотрафик в международни води

Южното командване на САЩ съобщи за пореден удар по плавателен съд, заподозрян в трафик на наркотици в Източната част на Тихия океан.
„Разузнаването потвърди, че плавателният съд е пътувал по известни маршрути за контрабанда на наркотици в Източната част на Тихия океан и е бил използван за трафик на наркотици“, се казва в изявление на командването.
При удара загинаха двама души, без никой американски военнослужещ да бъде ранен.
Секретарят на Пентагона Пийт Хегсет обяви началото на операция „Южно копие“ за борба с наркокартелите през ноември 2025 г.
2 Георги
До коментар #1 от "оня с коня":у нас за наркоманите обявяваме ден на траур
06:22 28.05.2026
3 Шопо
06:26 28.05.2026
4 Чакай Чакай
До коментар #3 от "Шопо":Какво НАТО
Ти си привижда
В момента
Бре Изфъскал ?
НАТО откога се занимава със
Наркотрафика
Във САЩ ?
Радвай се на Агент Краснов.
07:17 28.05.2026