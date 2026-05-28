Чадър: Вашингтон пази от разследване на прокуратурата Делси Родригес

Американската администрация дискретно е посъветвала федералните прокурори в Маями, Флорида, да се въздържат от разследване на временния венецуелски държавен глава Делси Родригес, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източници.

Според изданието, Родригес е била разследвана от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ поне от 2018 г., но никога не ѝ е било повдигано обвинение. Министерството на правосъдието на САЩ е заявило пред Асошиейтед прес, че „няма текущо разследване срещу Родригес, което да бъде прекратено“, но според източници на агенцията, администрацията е разпоредила всички потенциални разследвания да бъдат прекратени, за да се избегне дестабилизиране на отношенията между Вашингтон и Каракас. „На всички е било казано да спрат“, твърди един от източниците.

През март Ройтерс съобщи, че американската администрация разработва проект на обвинителен акт срещу венецуелския президентски пратеник, за да увеличи натиска върху Каракас. Според агенцията Министерството на правосъдието на САЩ е подготвило евентуални обвинения в корупция и пране на пари.

Министерството на правосъдието на САЩ впоследствие отрече тези твърдения.