Чадър: Вашингтон пази от разследване на прокуратурата Делси Родригес

28 Май, 2026 05:17, обновена 28 Май, 2026 05:23 853 1

  • делси родригес-
  • венецуела-
  • прокуратура-
  • сащ

Администрацията е разпоредила всички потенциални разследвания срещу държавния глава на Венецуела да бъдат прекратени

Чадър: Вашингтон пази от разследване на прокуратурата Делси Родригес - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Американската администрация дискретно е посъветвала федералните прокурори в Маями, Флорида, да се въздържат от разследване на временния венецуелски държавен глава Делси Родригес, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на източници.

Според изданието, Родригес е била разследвана от Агенцията за борба с наркотиците на САЩ поне от 2018 г., но никога не ѝ е било повдигано обвинение. Министерството на правосъдието на САЩ е заявило пред Асошиейтед прес, че „няма текущо разследване срещу Родригес, което да бъде прекратено“, но според източници на агенцията, администрацията е разпоредила всички потенциални разследвания да бъдат прекратени, за да се избегне дестабилизиране на отношенията между Вашингтон и Каракас. „На всички е било казано да спрат“, твърди един от източниците.

През март Ройтерс съобщи, че американската администрация разработва проект на обвинителен акт срещу венецуелския президентски пратеник, за да увеличи натиска върху Каракас. Според агенцията Министерството на правосъдието на САЩ е подготвило евентуални обвинения в корупция и пране на пари.

Министерството на правосъдието на САЩ впоследствие отрече тези твърдения.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЕТО ТАКА ДЪРЖАХА И НАШТЕ

    7 0 Отговор
    ШИШКОВЦИ НА КАИШКА.....

    05:34 28.05.2026