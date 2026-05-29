Тръмп: Иранците са много умели в преговорите, но ние държим всички козове

Президентът на САЩ Доналд Тръмп нарече иранците добри преговарящи в интервю за Fox News.

„Аз преговарям, те преговарят. Те са много добри преговарящи, много са умели“, каза той, твърдейки, че „САЩ държат всички карти“ и че Вашингтон е „спечелил военна победа“ в конфликта с Ислямската република.

Американският лидер добави, че ако потенциална „сделка не се получи добре“ за САЩ, американските военни биха могли да възобновят военните действия срещу Иран.

По време на телефонен разговор на 28 май с Тръмп, емирът на Катар шейх Тамим бин Хамад Ал Тани подчерта необходимостта от дипломатическо разрешаване на кризата в Персийския залив.

Според изявление от офиса на арабския лидер, двете страни са обсъдили последните събития в Близкия изток, както и регионалните и международните усилия за деескалация на ситуацията.

В разговора си с Тръмп шейх Тамим бин Хамад Ал Тани подчерта „необходимостта от приоритизиране на политическите и дипломатическите решения, както и на диалога между всички страни, за укрепване на регионалната сигурност“.

Американският лидер от своя страна похвали ролята на Доха в подкрепа на посредническите усилия на Пакистан и установяването на канали за комуникация между преговарящите страни.

Американските власти наложиха ограничения на 16 организации, едно физическо лице и осем плавателни съда, които според правителството на САЩ са свързани с транспортирането и продажбата на ирански петрол, съобщиха от Министерството на финансите на САЩ.

В изявлението се уточнява, че ведомството „предприема допълнителни действия срещу продажбите на петрол от иранските военни“. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент отбеляза, че Вашингтон „ще продължи да увеличава натиска върху продажбите на петрол на Иран, за да лиши иранския режим и неговите военни от финансови ресурси“.

Списъкът със санкции включва компании, опериращи или базирани в Индия, Катар, Китай, ОАЕ, Сингапур и Маршаловите острови, както и петролни танкери, свързани с тях.

Освен това Държавният департамент обяви, че предлага награда до 15 милиона долара „за информация, водеща до нарушаване на финансовите механизми на Корпуса на гвардейците на ислямската революция и неговите различни части“.

Китайските власти ще подкрепят посредническите усилия на Пакистан за разрешаване на въоръжения конфликт между Иран и Съединените щати, заяви китайският външен министър Ван И.

„Пакистан играе активна посредническа роля в преговорите между Съединените щати и Иран, действайки като надежден и компетентен посредник“, заяви Ван след среща с пакистанския си колега Исхак Дар в Ню Йорк.

„Китай ще продължи да подкрепя мирните усилия на Пакистан, съвместно ще насърчава двете страни да се придържат към диалог и преговори, ще насърчава всеобхватно прекратяване на огъня и бързото възстановяване на мира и стабилността в региона на Персийския залив и Близкия изток.“

Ишак Дар благодари на Пекин за подкрепата му за посредническите усилия на Исламабад. Той отбеляза, че пакистано-китайската инициатива за възстановяване на стабилността в Близкия изток е получила широка подкрепа и потвърди, че Пакистан ще продължи да играе конструктивна роля в разрешаването на конфликта между Иран и Съединените щати.