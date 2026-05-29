Зеленски чака отговор от Тръмп за критичния недостиг на ракети за ПВО системите в Украйна
Зеленски чака отговор от Тръмп за критичния недостиг на ракети за ПВО системите в Украйна

29 Май, 2026 04:33, обновена 29 Май, 2026 04:59 1 083 12

Президентът на Украйна е изпратил писмо на американския си колега в сряда, 26 май

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Володимир Зеленски още не е получил отговор на писмото си до президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ относно недостига на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, съобщи NBC News.

Според медията, все още не са получени коментари от САЩ относно писмото. Зеленски от своя страна заяви, че писмото е било доставено в офисите във Вашингтон във вторник.

Миналия понеделник Зеленски, на среща с членове на Върховната рада от управляващата партия „Слуга на народа“, заяви, че САЩ продават ракети „в доста ограничени количества“ и затова ще се опита да работи „по-упорито“ в тази област.

В сряда беше съобщено, че Зеленски е изпратил спешно писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което е очертал критичния недостиг на системи за противовъздушна отбрана.

В писмото Зеленски се оплака колко „болезнено“ е да види батареи Patriot без ракети.

Киев отново призовава западните си партньори да разширят помощта си за противовъздушна отбрана, стана ясно от изказване на постоянния представител на Украйна в ООН Андрий Мелник.

„Украйна отново призовава нашите европейски и американски партньори да увеличат помощта си за противовъздушна отбрана поне десетократно“, заяви дипломатът.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    18 0 Отговор
    То и Тръмп чака от Зеленски -около стотина милиарда трансфер чака Та явно Зеленски ,като започне трансферирането ще получи и отговора ,до тогава че има да чака

    04:47 29.05.2026

  • 2 Петър

    22 0 Отговор
    Защо ТЦК отвличат хора в Украйна? Заради тези отвличания, не е ли редно ЕС да наложи някакви санкции?

    Коментиран от #5, #7

    04:54 29.05.2026

  • 3 Тико

    17 0 Отговор
    От умрял писмо чака. То просто няма останали ракети прехващачи за системите пейтриът. Произвеждат се около 200 годишно. Запасите на САЩ и държавите от залива са изчерпани и се попълват с петро-долари.

    04:58 29.05.2026

  • 4 ООрана държава

    12 0 Отговор
    Удри дока немат

    05:00 29.05.2026

  • 5 Емил

    12 0 Отговор

    До коментар #2 от "Петър":

    Фа.ист на фа.ист око не вади!

    05:09 29.05.2026

  • 6 хихи

    9 0 Отговор
    а Тръмп му обещал ама друг път....

    05:26 29.05.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Санитар

    6 0 Отговор
    Този окаян наркозависим човечец не знае ли, че тези ракети не се произвеждат на конвейр. Самите САЩ нямат достатъчно запаси. Наскоро Пентагонът сключи договор с фирмата производител за 400 броя в следващите две години. Колко от тях ще бъдат дадени на Украйна и дали, не е ясно. Но дори половината да ѝ пратят, те ще стигнат най-много за месец.

    05:46 29.05.2026

  • 9 Лост

    6 0 Отговор
    Ще му ги изпрати когато отпечатат новата банкнота от 250 долара.

    05:52 29.05.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Зеления път

    5 0 Отговор
    Зеленото продължава да лъже и да прави циркове най-вече за украинците, като същевременно безмилостно ги унищожава. Това е неговата игра, така удължава живота си ден след ден..

    06:08 29.05.2026

  • 12 Доналд Дък, патарок

    2 0 Отговор
    И Мелани чака.

    06:37 29.05.2026

