Зеленски чака отговор от Тръмп за критичния недостиг на ракети за ПВО системите в Украйна

Володимир Зеленски още не е получил отговор на писмото си до президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ относно недостига на системи за противовъздушна отбрана в Украйна, съобщи NBC News.
Според медията, все още не са получени коментари от САЩ относно писмото. Зеленски от своя страна заяви, че писмото е било доставено в офисите във Вашингтон във вторник.
Миналия понеделник Зеленски, на среща с членове на Върховната рада от управляващата партия „Слуга на народа“, заяви, че САЩ продават ракети „в доста ограничени количества“ и затова ще се опита да работи „по-упорито“ в тази област.
В сряда беше съобщено, че Зеленски е изпратил спешно писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп и Конгреса на САЩ, в което е очертал критичния недостиг на системи за противовъздушна отбрана.
В писмото Зеленски се оплака колко „болезнено“ е да види батареи Patriot без ракети.
Киев отново призовава западните си партньори да разширят помощта си за противовъздушна отбрана, стана ясно от изказване на постоянния представител на Украйна в ООН Андрий Мелник.
„Украйна отново призовава нашите европейски и американски партньори да увеличат помощта си за противовъздушна отбрана поне десетократно“, заяви дипломатът.
