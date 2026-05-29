Белият дом стартира сайт за "извънземни", съдържащ данни за арестите на нелегални мигранти

Белият дом стартира уебсайт на космическа тематика за „извънземни“, който съдържа база данни за нелегални имигранти с интерактивна карта на арестите.

Картата показва дати на арести, криминални обвинения, страни на произход и предполагаемата бандитска принадлежност на мигрантите.

Според уебсайта, правителството на САЩ твърди, че е прикривало мащаба на проблема с нелегалната имиграция в страната в продължение на 60 години. Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп е наричан първият президент, който „се е обърнал към реалната опасност и не се е страхувал да каже истината“.

Уебсайтът твърди, че милиони мигранти тайно са се инфилтрирали в американското общество, докато предишни правителствени ръководители са крили това от гражданите, вместо да ги защитават.

Тръмп по-рано заяви, че приблизително 25 милиона души са влезли нелегално в страната, преди да встъпи в длъжност. Американският президент многократно се е застъпвал за по-строги имиграционни политики.

След встъпването си в длъжност той подписа изпълнителна заповед, обявяваща извънредно положение на границата между САЩ и Мексико, отбелязвайки намерението си да извърши най-голямата операция по депортиране на нелегални мигранти в американската история.