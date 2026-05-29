Белият дом стартира сайт за "извънземни", съдържащ данни за арестите на нелегални мигранти

29 Май, 2026 04:39, обновена 29 Май, 2026 04:50 604 1

  • тръмп-
  • мигранти-
  • сащ-
  • сайт

Интерактивна карта показва дати на арести, криминални обвинения, страни на произход и предполагаемата принадлежност на чужденците към банди

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Белият дом стартира уебсайт на космическа тематика за „извънземни“, който съдържа база данни за нелегални имигранти с интерактивна карта на арестите.

Картата показва дати на арести, криминални обвинения, страни на произход и предполагаемата бандитска принадлежност на мигрантите.

Според уебсайта, правителството на САЩ твърди, че е прикривало мащаба на проблема с нелегалната имиграция в страната в продължение на 60 години. Настоящият президент на САЩ Доналд Тръмп е наричан първият президент, който „се е обърнал към реалната опасност и не се е страхувал да каже истината“.

Уебсайтът твърди, че милиони мигранти тайно са се инфилтрирали в американското общество, докато предишни правителствени ръководители са крили това от гражданите, вместо да ги защитават.

Тръмп по-рано заяви, че приблизително 25 милиона души са влезли нелегално в страната, преди да встъпи в длъжност. Американският президент многократно се е застъпвал за по-строги имиграционни политики.

След встъпването си в длъжност той подписа изпълнителна заповед, обявяваща извънредно положение на границата между САЩ и Мексико, отбелязвайки намерението си да извърши най-голямата операция по депортиране на нелегални мигранти в американската история.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абсолютно не

    2 0 Отговор
    Ме интересува.

    05:35 29.05.2026