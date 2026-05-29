Потвърдено: В САЩ разработват дизайн на банкнота от $250 с портрет на Тръмп

На брифинг в Белия дом, министърът на финансите на САЩ Скот Бесент потвърди, че неговият отдел разработва дизайн за банкнота от 250 долара с портрет на настоящия президент Доналд Тръмп.

Той отбеляза, че за въвеждането ѝ в обращение са необходими законодателни промени, така че работата е предварителна.

„В момента никой жив човек не може да бъде изобразен на американска валута и тя трябва да носи надписа „Вярваме в Бог". Така че в момента в Камарата на представителите и Сената се разглежда законопроект, който би променил първото изискване, така че жив човек, Доналд Тръмп, да може да бъде изобразен на банкнотата от 250 долара“, отговори той.

„Така че всичко е в наши ръце... всичко се решава на Капитолийския хълм. Следователно, в Министерството на финансите сме се подготвили предварително в случай, че законопроектът бъде приет, но ще се придържаме към закона“, добави Бесент.

Според публикация на The Washington Post, Министерството на финансите на САЩ промотира идеята за създаване на банкнота от 250 долара с лика на настоящия президент. Ако бъде успешна, Тръмп ще бъде първият човек от 150 години, появяващ се на доларова банкнота, докато е още жив. Както отбелязва вестникът, един дизайн вече е подготвен. Създателят му, художникът Иън Александър, потвърди съществуването му пред медията и заяви, че дори е разговарял с Тръмп за промени в дизайна на банкнотата: добавяне на цветовете на американското знаме и логото за 250-годишнината от основаването на Съединените щати.

Декларацията за независимост, приета през 1776 г., провъзгласява свободата на Съединените щати от Британската империя. Декларацията е приета от Конгреса на 2 юли 1776 г. във Филаделфия, Пенсилвания. Два дни по-късно Конгресът одобрява преработена версия на документа и нарежда неговото отпечатване и разпространение сред обществеността, откъдето идва и 4 юли, считан за ден на основаването на Съединените щати.