Доналд Тръмп: Иран никога не трябва да притежава ядрено оръжие! Техеран: Искаме реални действия от САЩ, не само думи

29 Май, 2026 22:18 1 190 12

Анатоли Стайков

Иран трябва да се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие или бомба. Ормузкият проток трябва да бъде незабавно отворен, без такси и за неограничен трафик в двете посоки, заяви днес президентът на САЩ Доналд Тръмп в публикация в социалната си мрежа „Трут соушъл“, съобщава БТА.

Той добави, че Иран също така трябва незабавно да премахне „всички останали мини“, които по думите му няма да са много, тъй като САЩ вече са премахнали много от тях.

„Корабите, блокирани в протока от нашата невероятна и безпрецедентна военноморска блокада, която сега ще бъде вдигната, могат да започнат процеса на „връщане у дома“! Кажете ЗДРАВЕЙТЕ на своите съпруги, съпрузи, родители и семейства от мен, вашия любим президент!“, написа още Тръмп.

Според американския президент обогатения ядрен материал, който той често нарича „ядрен прах“ и който според него „е затрупан дълбоко под земята под на практика срутили се планини в следствие на нашата мощна атака с бомбардировачи Б2 преди 11 месеца“, ще бъде изкопан от САЩ в тясно сътрудничество с Ислямската република и Международната агенция за атомна енергия, и ще бъде „УНИЩОЖЕН“. Тръмп добави, че САЩ, „заедно с Китай, са единствената страна, разполагаща със способностите да направи това.

„Няма да има разплащания на пари до ново нареждане. Бяха договорени и други въпроси, значително по-маловажни. Сега ще имам среща в Оперативната зала, за да взема окончателно решение“, заяви в заключение Тръмп.

Иран заяви по-рано, че с нетърпение очаква САЩ да пристъпят от думи към действия, след като по-рано представители на Белия дом казаха, че президентът Доналд Тръмп обмисля първоначално двустранно споразумение за удължаване на примирието и отваряне на Ормузкия проток, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Позицията, изразена от водещия ирански преговарящ Мохамед Багер Галибаф, са в съзвучие с предишни предизвикателни изказвания от страна на Иран.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вчера заяви, че САЩ и Иран са постигнали "значителен напредък" към сключването на споразумение, но добави, че президентът Доналд Тръмп все още не е готов да го одобри. "В момента преговаряме по някои формулировки. Постигнахме значителен напредък", каза Ванс пред журналисти.

Според четирима източници готвеното споразумение предвижда удължаване на влязлото в началото на април примирие с още 60 дни. Освен това се очаква да се подновят доставките на петрол и втечнен газ през Ормузкия проток, като през това време преговарящите трябва да се справят с останалите сложни въпроси, като например иранската ядрена програма.

Иранската новинарска агенция Тасним отново съобщи, че все още няма окончателен текст и че през последните дни готвеното споразумение е претърпяло промени.

"Ние не се доверяваме на гаранции и думи, единственият ни критерий са действията. Няма да предприемем никакви действия, преди другата страна да се задейства", написа Галибаф в социалните мрежи. "Победителят от всяко споразумение ще е този, който е подготвен по-добре за война след това", добави главният ирански преговарящ.

Иран заяви днес, че ядрената тема не е включена в меморандума за разбирателство, който в момента се обсъжда със САЩ, в отговор на противоречивите изявления на Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

„На този етап наш приоритет е да се сложи край на войната и няма преговори по ядрената тема“, заяви говорителят на Министерството на външните работи Есмаил Багаи пред държавната телевизия.

По-рано президентът на САЩ обяви, че е на път към ситуационната зала на Белия дом и се подготвя да вземе „окончателно решение“ относно възможно споразумение, като предположи, че Иран се е съгласил да унищожи запасите си от силно обогатен уран.


  • 1 Mими Кучева🐕‍🦺

    13 3 Отговор
    Тръмпанзето Дончо иска мирен Нобел!
    🦍🦍🦍🥳🤣👍

    22:20 29.05.2026

  • 2 Фактолог

    15 4 Отговор
    Ракетата "Ню Глен" на американската космическа компания "Блу Ориджин" , притежавана от Джеф Безос експлодира днес ( 29.05.2026) докато се намираше на стартовата площадка за изпитание на системата за запалване в Кейп Канаверал, в щата Флорида, съобщиха американските медии, цитирани от Франс прес. За голяма късмет не се стигна до сериозни човешки жертви, тъй като взривът унищожи цялата площадка!

    Целият космодрум е унищожен!

    Тия ли щяха да се бият с Иран....или Русия!?

    22:21 29.05.2026

  • 3 Гошо

    10 3 Отговор
    А Кая и Урсула каво ще кажат по въпроса ...за Украйна де ?

    22:21 29.05.2026

  • 4 Овчар

    13 3 Отговор
    Инвестирайте в консервирана храна, лекарства и оръжие докато още е възможно..! Правителствата настройват народите един срещу друг и този балон скоро ще гръмне..!

    22:22 29.05.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Ний ша Ва упрайм

    8 3 Отговор
    на персите им требе атомна ракетка да решат проблема! Да настане мир!

    22:29 29.05.2026

  • 7 Шопо

    15 3 Отговор
    Персийския залив ще се нарича американски залив защото там САЩ бяха победени.

    Коментиран от #8

    22:33 29.05.2026

  • 8 Град Козлодуй

    15 2 Отговор

    До коментар #7 от "Шопо":

    САЩ победха Иран, смениха Хаменей с Хаменей и затвориха затворения проток.

    22:35 29.05.2026

  • 9 Дзак

    4 0 Отговор
    Луната се скри!

    22:54 29.05.2026

  • 10 Тоя пак го

    2 0 Отговор
    Хвана цикъда!

    23:01 29.05.2026

  • 11 Дзак

    3 0 Отговор
    Това е толкова условно. Могат да го инсталират в Иран други държави. Могат да го произвеждат извън страната.

    23:04 29.05.2026

  • 12 максим

    0 1 Отговор
    американските кораби,що са на над 800км от ормуза? така ли, го контролират? щото, на видеа в реално време,нещата са други. иран ,контролира!!! бай дончо,бая я загази.не знаеш,какъв път да поемеш! и на сватбата на сина си на бахамите,не отиде,от грижи!

    23:54 29.05.2026

