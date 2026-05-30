Продават на търг 40 000 бутилки вино на Сталин

Грузия обявява на търг 40 000 бутилки вино, принадлежали на съветския лидер Йосиф Сталин. Колекцията включва грузински и френски вина, като някои датират от началото на XIX век, пише marica.bg.
Снимка: Reuters
Сталин, който е роден в Грузия, бил известен любител на виното. В колекцията му има бутилки, които са принадлежали на цар Александър III и сина му Николай II.
След Октомврийската революция винената колекция на Романови е конфискувана. Средствата от търга ще се използват за откриване на винарско училище.
3 Факти
- жена му се самоубила
- синът му умрял млад от алкохолизъм
- дъщеря му избягала в САЩ
В поробена България кръстихме морската столица на него.
07:48 30.05.2026
До коментар #6 от "Забрави":През онова време пиели вино,сега употребяват наркотици.🤣
