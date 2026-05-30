Продават на търг 40 000 бутилки вино на Сталин

30 Май, 2026 07:25 1 048 14

Колекцията включва грузински и френски вина, като някои датират от началото на XIX век

Снимкa: Shutterstock
Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Грузия обявява на търг 40 000 бутилки вино, принадлежали на съветския лидер Йосиф Сталин. Колекцията включва грузински и френски вина, като някои датират от началото на XIX век, пише marica.bg.

Снимка: Reuters

Сталин, който е роден в Грузия, бил известен любител на виното. В колекцията му има бутилки, които са принадлежали на цар Александър III и сина му Николай II.

След Октомврийската революция винената колекция на Романови е конфискувана. Средствата от търга ще се използват за откриване на винарско училище.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Винчо

    10 0 Отговор
    Не ги купувайте сталин е наредил да се заредят с отрова и затова са останали.медвеката досега да беше ги пресушил...

    07:38 30.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Факти

    11 4 Отговор
    На Сталин:
    - жена му се самоубила
    - синът му умрял млад от алкохолизъм
    - дъщеря му избягала в САЩ
    В поробена България кръстихме морската столица на него.

    07:48 30.05.2026

  • 4 ЕДГАР КЕЙСИ

    11 10 Отговор
    РУСИЯ МОЖЕ ДА СЕ ГОРДЕЕ ЕДИНСТВЕНО С .................. ПИЯНИЦИТЕ (СТАЛИН, ЕЛЦИН, МЕДВЕДЕВ И ЦАР ИВАН ГРОЗНИ .................. КОЙТО УБИВА СИНА СИНА СИ (ПО ВРЕМЕ НА ПИЯНСКА СВАДА) И .................... ПРОИZBOДСТВО НА ОРЪЖИЕ ЗА МАСОВО УНИЩОЖЕНИЕ С .................. КОЕТО "ПОСТОЯННО" ZАПЛАШВАТ ЦЯЛ СВЯТ ................. ФАКТ !

    Коментиран от #6, #8

    07:54 30.05.2026

  • 5 Ройтерс

    3 5 Отговор
    Сталин ги е запазил,не е дал да се излочат--сега по дяволите!

    07:55 30.05.2026

  • 6 Забрави

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    За ПИЯНИЦАТА ЗАХАРОВА.

    МАША Е ЖИВ ПРИМЕР

    ЗА ВЕЛИКИЯ РУСКИ АЛКОХОЛИЗЪМ.

    Коментиран от #9

    08:16 30.05.2026

  • 7 Коце Коп ейкин

    6 2 Отговор
    Нещо се обръках. Последно, Грузинеца СТА ЛИН, грузинец ли е или... русняк?
    Вовка. . русняк ли е или...монголь?
    рамАзан ,.. чОрбан ли е или чистокръвен... русняк?!?

    08:18 30.05.2026

  • 8 Носрадамус

    0 1 Отговор

    До коментар #4 от "ЕДГАР КЕЙСИ":

    лъжеш!за сядане ги е ползвал

    08:28 30.05.2026

  • 9 Дедо Ви,

    3 2 Отговор

    До коментар #6 от "Забрави":

    През онова време пиели вино,сега употребяват наркотици.🤣

    08:29 30.05.2026

  • 10 6666

    1 8 Отговор
    Има ли нещо хубаво в империята на злото?

    Коментиран от #12

    08:31 30.05.2026

  • 11 БаГо

    5 0 Отговор
    Продават виното на Сталин, което всъщност…било на Романови.

    08:38 30.05.2026

  • 12 7777

    1 1 Отговор

    До коментар #10 от "6666":

    Специалисте по империите, а коя ще да е империята на доброто 🤔😏?

    08:43 30.05.2026

  • 13 Инж.Груев

    1 0 Отговор
    Виното отдавна е вкиснало без консервати.

    09:00 30.05.2026

  • 14 Чудна работа

    1 0 Отговор
    Рашките как не са ги одрънкали досега ?

    09:10 30.05.2026