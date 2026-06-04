Русия и САЩ обсъждат икономическо сътрудничество и „мирни инициативи“, твърди руски представител

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че на 3 юни е провел телефонен разговор със специалния пратеник на американския президент и с зетя на американския държавен глава, предава ТАСС, цитирана от Фокус.
„Точно вчера разговаряхме по телефона и с единия, и с другия. Води се диалог, защото американската страна се опитва да насърчава мира и казва на украинската страна, че трябва да прегърне мира, а не постоянните провокации и конфронтация“, заяви Дмитриев пред журналисти в кулоарите на икономически форум в Санкт Петербург.
По думите му основната тема на разговора е била икономическото сътрудничество.
„Виждаме, че има много съвместни икономически инициативи, които можем да реализираме. Активно ги развиваме и се подготвяме за съвместни инвестиции със Съединените щати в различни проекти, които са полезни и за двете страни“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Кондуктора
15:55 04.06.2026
2 Последния Софиянец
Коментиран от #6
15:56 04.06.2026
3 Компира
Конгресът на САЩ се готви да гласува $1,3 милиарда военна помощ за Украйна и до $8 милиарда допълнителна подкрепа под формата на заеми, плюс нови санкции за Русия.
Коментиран от #5
15:56 04.06.2026
4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #7
15:57 04.06.2026
5 Кондуктора
До коментар #3 от "Компира":Пак бизнес! Няма нищо безвъзмездно, всичко ще се връща, как и от кого ще усетим!
15:57 04.06.2026
6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #2 от "Последния Софиянец":я дай копие на 1 договор
Коментиран от #8
15:58 04.06.2026
7 Кондуктора
До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Темите за Русия ти действат като валериан!
Коментиран от #9
15:58 04.06.2026
8 Кондуктора
До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Що си не вземеш един, раздават ги по вестникарските будки!
16:00 04.06.2026
9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #7 от "Кондуктора":и освен тва съм бачкал там , знам им езика и съм трахал бля дки! не съм Г@@@ нас@@@ н във Факти
Коментиран от #10
16:02 04.06.2026
10 Кондуктора
До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Нали беше строител? Общак или бригадир?
Коментиран от #15
16:03 04.06.2026
11 Марко Рубио:
16:04 04.06.2026
12 Гост
16:08 04.06.2026
13 Нямат край
16:09 04.06.2026
14 касата
16:10 04.06.2026
15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Кондуктора":гипсаджия-бояджия съм///такъв работих в САЛЕХАРД!///не може само от борба и побоища да си вадиш хляба! за ШЕР АЛИ чувал ли си? охраната на ТАДЖ президента 2001Г,?
16:11 04.06.2026