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Русия и САЩ обсъждат икономическо сътрудничество и „мирни инициативи“, твърди руски представител
  Тема: Украйна

Русия и САЩ обсъждат икономическо сътрудничество и „мирни инициативи“, твърди руски представител

4 Юни, 2026 15:53 334 15

  • русия-
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Кирил Дмитриев съобщи за телефонен разговор с американски пратеници и разговори за бъдещи инвестиционни проекти

Русия и САЩ обсъждат икономическо сътрудничество и „мирни инициативи“, твърди руски представител - 1
Снимка: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че на 3 юни е провел телефонен разговор със специалния пратеник на американския президент и с зетя на американския държавен глава, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Точно вчера разговаряхме по телефона и с единия, и с другия. Води се диалог, защото американската страна се опитва да насърчава мира и казва на украинската страна, че трябва да прегърне мира, а не постоянните провокации и конфронтация“, заяви Дмитриев пред журналисти в кулоарите на икономически форум в Санкт Петербург.

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По думите му основната тема на разговора е била икономическото сътрудничество.

„Виждаме, че има много съвместни икономически инициативи, които можем да реализираме. Активно ги развиваме и се подготвяме за съвместни инвестиции със Съединените щати в различни проекти, които са полезни и за двете страни“, допълни той.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Кондуктора

    2 2 Отговор
    Войната си е война, бизнеса си е бизнес!

    15:55 04.06.2026

  • 2 Последния Софиянец

    1 7 Отговор
    На икономическият форум в Санкт Петербург има 3000 фирми от САЩ, Франция и Германия и сключват договори за стотици милиарди с Русия.

    Коментиран от #6

    15:56 04.06.2026

  • 3 Компира

    6 0 Отговор
    Не знам за какви мирни инициативи пишете.
    Конгресът на САЩ се готви да гласува $1,3 милиарда военна помощ за Украйна и до $8 милиарда допълнителна подкрепа под формата на заеми, плюс нови санкции за Русия.

    Коментиран от #5

    15:56 04.06.2026

  • 4 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор
    КОГАТО бг-то разбере и проумее , че няма Раша като фактор ,ще се оправят много неща

    Коментиран от #7

    15:57 04.06.2026

  • 5 Кондуктора

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Компира":

    Пак бизнес! Няма нищо безвъзмездно, всичко ще се връща, как и от кого ще усетим!

    15:57 04.06.2026

  • 6 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    я дай копие на 1 договор

    Коментиран от #8

    15:58 04.06.2026

  • 7 Кондуктора

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Темите за Русия ти действат като валериан!

    Коментиран от #9

    15:58 04.06.2026

  • 8 Кондуктора

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Що си не вземеш един, раздават ги по вестникарските будки!

    16:00 04.06.2026

  • 9 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Кондуктора":

    и освен тва съм бачкал там , знам им езика и съм трахал бля дки! не съм Г@@@ нас@@@ н във Факти

    Коментиран от #10

    16:02 04.06.2026

  • 10 Кондуктора

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Нали беше строител? Общак или бригадир?

    Коментиран от #15

    16:03 04.06.2026

  • 11 Марко Рубио:

    1 0 Отговор
    Не знам да има официални представители на САЩ на този форум.

    16:04 04.06.2026

  • 12 Гост

    1 0 Отговор
    Руснаците или са много наивни или много глупави. Бъдещето ще покаже.

    16:08 04.06.2026

  • 13 Нямат край

    1 0 Отговор
    руското БЕЗСИЛИЕ и УНИЖЕНИЕ, нямат...😂

    16:09 04.06.2026

  • 14 касата

    1 0 Отговор
    палячото Путин разперчетоса Русия и я разпродаде на САЩ и Китай 🤡😂

    16:10 04.06.2026

  • 15 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Кондуктора":

    гипсаджия-бояджия съм///такъв работих в САЛЕХАРД!///не може само от борба и побоища да си вадиш хляба! за ШЕР АЛИ чувал ли си? охраната на ТАДЖ президента 2001Г,?

    16:11 04.06.2026