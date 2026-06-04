Русия и САЩ обсъждат икономическо сътрудничество и „мирни инициативи“, твърди руски представител

Специалният представител на руския президент по инвестициите и икономическото сътрудничество с чужди държави Кирил Дмитриев заяви, че на 3 юни е провел телефонен разговор със специалния пратеник на американския президент и с зетя на американския държавен глава, предава ТАСС, цитирана от Фокус.

„Точно вчера разговаряхме по телефона и с единия, и с другия. Води се диалог, защото американската страна се опитва да насърчава мира и казва на украинската страна, че трябва да прегърне мира, а не постоянните провокации и конфронтация“, заяви Дмитриев пред журналисти в кулоарите на икономически форум в Санкт Петербург.

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По думите му основната тема на разговора е била икономическото сътрудничество.

„Виждаме, че има много съвместни икономически инициативи, които можем да реализираме. Активно ги развиваме и се подготвяме за съвместни инвестиции със Съединените щати в различни проекти, които са полезни и за двете страни“, допълни той.