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Дръзките удари на Украйна: Помагат ли на Путин?
  Тема: Украйна

Дръзките удари на Украйна: Помагат ли на Путин?

9 Август, 2026 05:16, обновена 9 Август, 2026 05:24 1 882 31

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Анализ на The Times и предупреждение от Турция: Защо украинските атаки в тила на Русия могат да провокират ядрен отговор от страна на Москва.

Дръзките удари на Украйна: Помагат ли на Путин? - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Серията от дръзки украински атаки с дронове дълбоко в руска територия рискува неочаквано да промени баланса на силите в полза на Владимир Путин.

Докато Киев засилва офанзивата си срещу ключова руска инфраструктура, международната общност изразява все по-остри опасения за неконтролируема ескалация. Анализатори и дипломати предупреждават, че настоящата стратегия може да развърже ръцете на Кремъл за радикални военни мерки.

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Защо атаките на Киев могат да помогнат на Путин?

Според мащабен анализ на авторитетното британско издание The Times, масираните украински удари срещу енергийни цели и логистични центрове (като депата на компанията Wildberries) предоставят на руския президент идеален повод за вътрешна мобилизация. Експертите посочват, че пренасянето на сблъсъците по-близо до руските населени места позволява на пропагандата да сплоти общественото мнение около флага. Това драстично намалява риска от вътрешнополитическо недоволство при евентуална нова вълна от мобилизация за есенна кампания.

Икономическият удар срещу Русия и цената на успеха

Данните на пазарните анализатори и докладите на Bloomberg потвърждават, че украинската кампания нанася дълбоки икономически щети. Към август 2026 г. преработката на петрол в Русия е спаднала до 24-годишно дъно (около 3.6 милиона барела на ден, което е с една трета под сезонната норма). Производството на бензин е намаляло с около 33%, което принуди Москва да наложи пълна забрана за износ на горива. Въпреки този успех обаче, критиците подчертават, че повишените глобални цени на суровините частично компенсират загубите на Кремъл, докато политическата цена на ескалацията за самия Киев остава критично висока.

Анализатори: Пробойни в руската ПВО и риск от хаос

Военни анализатори от Института за изследване на войната (ISW) посочват, че украинските сили успешно са елиминирали значителна часть от радарното покритие и ПВО системите (С-300 и С-400) в пограничните руски региони. Специалистите обаче алармират, че Кремъл бързо адаптира тактиката си, пренасочвайки нови регионални звена за противовъздушна отбрана. Стратегическият риск се крие в това, че хаотичните удари и усещането за уязвимост в тила дават силни козове в ръцете на хардлайнерите в Москва, които настояват за преминаване към още по-брутална фаза на войната.

Позицията на Киев: Зеленски за правото на отговор

Въпреки международния натиск, украинският президент Володимир Зеленски твърдо защитава легитимността на атаките. В официално изявление, цитирано от Укринформ, държавният глава подчерта, че Украйна има пълното морално и военно право да пренася войната на територията на агресора. По думите му, ударите срещу рафинерии и военни летища са "справедливо възмездие", което цели да лиши Русия от финансови средства и логистични възможности за терор над украинските градове. Зеленски категорично отхвърли твърденията, че тези действия помагат на Путин, определяйки ги като единствения начин Москва да бъде принудена да преговаря за мир.

Анкара разкри реалистичния сценарий за ядрено оръжие

На фона на разрастващия се конфликт, Министерството на външните врати на Турция излезе с изключително тревожна оценка на ситуацията. В телевизионно интервю турският външен министър Хакан Фидан заяви, че Русия може да използва ядрени оръжия като „последно средство“, ако конфликтът се превърне в пълномащабна война на изтощение на родна земя.

Дипломатът подчерта, че когато заплахата се превърне в екзистенциална за Москва и изтощението обхване руския тил, вероятността от тактически ядрен отговор става напълно реална. Фидан отправи спешен призив към международната общност за незабавна намеса и въвеждане на мораториум върху атаките в Черно море, където зачестиха ударите срещу търговски кораби, застрашаващи глобалната логистика.

Международните реакции: Вашингтон и НАТО пред дилема

Реакцията на западните съюзници е белязана от сериозно безпокойство. Доклади на разузнаването на САЩ, цитирани от The Wall Street Journal, предупреждават, че притиснат в ъгъла от ударите в тила, Путин може да предприеме ограничена военна провокация срещу страна-членка на НАТО по източния фланг, за да тества колективната отбрана на Алианса.

Същевременно, според публикации на The Washington Post, в Белия дом се води ожесточен дебат дали да се премахнат напълно ограниченията пред Киев за използване на далекобойни оръжия и сателитни системи (като Starlink) за удари в Русия. Основното опасение на Вашингтон остава критичният недостиг на ПВО прехващачи (като ракетите Patriot) в глобален мащаб, което кара съюзниците да подхождат изключително предпазливо към всяко действие, способно да провокира директен сблъсък между НАТО и Москва.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ВВП

    20 8 Отговор
    С две думи НАТО ги е страх!

    05:47 09.08.2026

  • 4 Наблюдател

    32 8 Отговор
    Цял свят гледа как в украйна насилствено се бусифицират мъжете по улици, магазини, села и градове и против волята им се изпращатв окопите на сигурна смърт.
    Много от тези които искат да се предадат на руснаците, биват убивани от "своите" заградителни бандеровски фашисти.

    Тези кадри са забранени за показ при нас, но ние не сме целия свят.

    Коментиран от #7

    05:48 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Соломон

    8 19 Отговор

    До коментар #4 от "Наблюдател":

    Да бе.А после Украинците били нацисти

    Коментиран от #30

    06:00 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 БРАВО

    19 7 Отговор
    Помагат я, благодарение на тях Oкpaйна остана без пристанища на Черно море, Дунав и Днепър. И на фронта помагат за смело напредване на запад.

    06:02 09.08.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гогол

    15 7 Отговор
    Вместо да избодат очи,изписаха вежди! Подарък за Путин!

    06:04 09.08.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Вова ще рискува иначе русия се разпада

    4 17 Отговор
    Данните на пазарните анализатори и докладите на Bloomberg потвърждават, че украинската кампания нанася дълбоки икономически щети. Към август 2026 г. преработката на петрол в Русия е спаднала до 24-годишно дъно (около 3.6 милиона барела на ден, което е с една трета под сезонната норма). Производството на бензин е намаляло с около 33%, което принуди Москва да наложи пълна забрана за износ на горива.

    Коментиран от #14

    06:06 09.08.2026

  • 14 ганчо мирчев с двата пръста чело

    17 7 Отговор

    До коментар #13 от "Вова ще рискува иначе русия се разпада":

    Точно така, колега! Даже вчера една леля на пазара ми каза, че до няколко часа Путин вдига гащи и отива в Хага да му сложат белезници!

    06:10 09.08.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Всеки може да намери достъп

    5 11 Отговор

    До коментар #1 от "Читател":

    до всяка телевизия. Може ли наименованието на телевизията и в колко часа си гледал фейка си? Ще питам позната московчанка.

    06:35 09.08.2026

  • 18 Ами

    10 2 Отговор
    Разбира се, че руснаците ще наложат своята воля в задния си двор. Очевидно към този момент консенсусът сред управляващите е това да става по възможно най-безболезнен път за украинците. Но както и Фидан е отбелязал, този консенсус може бързо да се разпадне.

    Коментиран от #25

    06:37 09.08.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 ВВП

    9 2 Отговор
    Еййй,тоя лош Путин Пак играят за него.Тц,тц..тц.

    06:49 09.08.2026

  • 21 ВВП

    9 2 Отговор
    Всичките ,,Велики сили,,+някои подлоги ,към 30 на брой,са замесени в Конфликта ,на страната на боклучавата псевдо държава Окраина..И пак им чупят развалените зъби .Уникално е .

    06:52 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ВВП

    7 2 Отговор
    С ,дръзките терористични действия,,Киев си спечели вечен лобут .Сащ щяха да ги измлатят с ядрото .100 пъти

    Коментиран от #29

    06:57 09.08.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Мартин

    3 0 Отговор
    "Анкара разкри реалистичния сценарий за ядрено оръжие

    На фона на разрастващия се конфликт, Министерството на външните врати на Турция........."
    Добре Дневник, гледайте ги малко тия текстове. Добре, че не са реагирали от министерството на вътрешните врати на Турция, а само ог министерството на външните врати

    07:31 09.08.2026

  • 29 Гошо

    6 0 Отговор

    До коментар #23 от "ВВП":

    Щяха, ама друг път. Колкото измлатиха с ядрено оръжие Виетнам и Афганистан.

    07:35 09.08.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Казуар

    0 0 Отговор
    Украйна трябва да дава всякакъв отпор на руските завоеватели. А мнението на руснаците за войната е като на крепостни. Миналата зима руснаците брутално атакуваха топлофикациите и електроразпределителните предприятия при минус 20 градуса. Същото това трябва да направят и украинците срещу Русия при следващата зима.

    12:00 09.08.2026

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