Напрежението по оста НАТО-Москва достигна нови пикови стойности в контекста на зачестилите инциденти в Черноморския регион и Югоизточна Европа.
Посланикът по специалните поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник направи ключов коментар, като директно отбеляза засиленото желание на Северноатлантическия алианс (НАТО) да обвини Руската федерация за всеки случай на свален безпилотен летателен апарат на територия на държава членка.
Според изявленията на Мирошник, цитирани от ТАСС, Западът целенасочено търси поводи за допълнително нагнетяване на реториката, пренебрегвайки произхода на техниката и реалните тактически цели на подобни полети. Руският дипломат подчерта, че Алиансът бърза да посочи Москва като виновник преди приключването на каквито и да е обективни разследвания.
Темата стана изключително чувствителна за София, след като на 8 август в 08:10 часа сутринта безпилотен апарат навлезе през границата от Румъния и се взриви в слънчогледова нива на 100-120 метра от ГКПП „Кардам“. Първоначалният анализ на Министерството на отбраната показа, че най-вероятно се касае за дрон-примамка от тип „Майя“, използвана активно от украинските въоръжени сили за изтощаване на противниковите ПВО системи. Въпреки провокативния характер на инцидента, българските власти демонстрираха хладнокръвие. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обяви, че няма данни за умишлени или преднамерени действия срещу България. Настоящото служебно правителство, начело с премиера Румен Радев, потвърди инцидента и обяви, че случаят ще бъде поставен за обсъждане на предстоящия Северноатлантически съвет на НАТО в началото на следващата седмица.
Българското Министерство на външните работи (МВнР), ръководено от министър Велислава Петрова, индиректно отбеляза рационалността на политиката на България спрямо Русия. В дипломатическите коментари се изтъква, че националната сигурност, прагматичният икономически интерес и обективният анализ на фактите стоят над емоционалното геополитическо говорене. София продължава да залага на балансиран подход, като по-рано тази година страната ни вече изрази резерви към някои символични нови пакети от санкции срещу Руската федерация. Предстои и официална среща на министър Петрова с украинския посланик Олеся Илашчук за изясняване на техническия произход на апарата.
Инцидентът край Кардам обаче веднага предизвика сериозни искри в българския парламент. От ГЕРБ се обявиха срещу политическите спекулации и поискаха незабавно изясняване на маршрута на дрона. Депутатът от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски постави въпроса дали това е опит за удар по критична инфраструктура, визирайки Вертикалния газов коридор в региона. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев предупреди, че ако се докаже руска връзка, това ще бъде ясен знак за хибриден натиск от Кремъл. От друга страна, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини българското правителство, че вкарват страната в прокси-война и попита реторично: „Нали САЩ и НАТО ни пазеха?“. Бившият външен министър Надежда Нейнски също изрази критика, като попита защо апаратът не е бил засечен навреме и настоя за изграждането на общ европейски щит срещу дронове по целия Източен фланг на Алианса.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ганчо мирчев с двата пръста чело
06:15 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 ивайла мирчева
06:20 09.08.2026
7 мизерници долни
Коментиран от #9
06:22 09.08.2026
8 Един
06:43 09.08.2026
9 ,,,,,,,
До коментар #7 от "мизерници долни":За по-голяма достоверност дрона трябваше да утрепе някой и друг русодебил.
Коментиран от #28
06:44 09.08.2026
10 $$радион
06:49 09.08.2026
11 Някой
06:58 09.08.2026
12 Ха ха ха
07:04 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Анонимен
07:17 09.08.2026
15 Ъхъъъ
Коментиран от #21
07:17 09.08.2026
16 хахаха
07:18 09.08.2026
17 Артилерист
07:26 09.08.2026
18 Как няма
Коментиран от #19
07:32 09.08.2026
19 а ма..
До коментар #18 от "Как няма":Ти кво сакаш,да кажем като мамалигарите че дрона е масковски,бухарест и до днес не е показал частите на шахедчетата..оти за разлика от радко,власите са у петицата по клечаньие и цуканьие на нозете на дъртио джендър уесуль
08:04 09.08.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 а бе..
До коментар #15 от "Ъхъъъ":Бравос на масква за сорок осем часа батиса щатскио завод за дрончета и фабриката за фламингото в столицата на кieвската хунта,и така требва да бъде..само огин и жупел по бандерците
08:11 09.08.2026
22 ДА ДА СЕГА РАЗБРАХ И ЩЕ МЕСТЯ
Дрон е навлязъл във въздушното пространство на България и това само по себе си е сериозен инцидент, независимо дали апаратът е руски, украински, отклонил се е от маршрута си или е попаднал тук по друга причина.
Най-важните въпроси са конкретни: откъде е излетял, какъв маршрут е следвал, кой го е управлявал или програмирал, какъв точно е моделът, какъв товар е носил и най-вече — защо не е бил открит достатъчно рано.
Ако техническата експертиза докаже руски произход или руска операция — това трябва да бъде казано ясно. Ако докаже украински произход или украинска операция — също трябва да бъде казано ясно. Ако няма достатъчно доказателства, никой няма право предварително да посочва виновник.
Но независимо чий е дронът, вече има един много сериозен въпрос към българското Министерство на отбраната: как чужд безпилотен апарат достига българска територия, без системата ни да осигури своевременно предупреждение?
Ако се потвърди и версията, че районът на важна газова инфраструктура е представлявал възможна цел, въпросът става още по-тежък. Не можем след всеки инцидент просто да прехвърляме повече средства към мястото, където последно се е появила заплахата.
Днес е Черно море и газова инфраструктура. Ами ако утре целта е авиобаза Безмер? Или Граф Игнатиево? АЕЦ „Козлодуй“? Пристанище? Електроподстанция? Комуникационен център?
Националната противовъздушна отбрана не мо
08:37 09.08.2026
23 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
08:39 09.08.2026
24 ДА ДА СЕГА РАЗБРАХ И ЩЕ МЕСТЯ
Ако един нисколетящ дрон може да премине стотици километри и ние разберем за него едва когато се разбие или взриви, тогава проблемът не е само в конкретния дрон. Проблемът е в системата за ранно предупреждение.
И точно тук идва политическата отговорност.
Министърът на отбраната не отговаря лично за всеки оператор на радар, но носи политическата отговорност за състоянието, подготовката и модернизацията на отбранителната система. Ако разследването покаже сериозен системен провал — липса на наблюдение, неспособност за ранно предупреждение или неизпълнени способности, за които държавата е знаела предварително — оставката на министъра трябва да бъде поставена съвсем сериозно на масата.
Защото министърът не може просто след инцидента да заяви: „Сега ще инвестираме повече в морето.“
Не. Трябваше да бъдем готови преди инцидента.
България се нуждае от многослойна система: модерни трикоординатни радари, радари и пасивни сензори за нисколетящи малки цели, радиоелектронно разузнаване, антидрон системи, ПВО с различен обсег, авиационно наблюдение, съюзническа информация и сателитно разузнаване.
Черно море трябва да бъде наблюдавано постоянно чрез брегови системи, кораби, самолети, безпилотни средства и подводни сензори. Но едновременно с това трябва да бъдат защитени Бе
08:39 09.08.2026
25 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
08:41 09.08.2026
26 ДА ДА СЕГА РАЗБРАХ И ЩЕ МЕСТЯ
Не. Трябваше да бъдем готови преди инцидента.
България се нуждае от многослойна система: модерни трикоординатни радари, радари и пасивни сензори за нисколетящи малки цели, радиоелектронно разузнаване, антидрон системи, ПВО с различен обсег, авиационно наблюдение, съюзническа информация и сателитно разузнаване.
Черно море трябва да бъде наблюдавано постоянно чрез брегови системи, кораби, самолети, безпилотни средства и подводни сензори. Но едновременно с това трябва да бъдат защитени Безмер, Граф Игнатиево, военните формирования, АЕЦ „Козлодуй“, газопроводите, пристанищата, електроенергийната система и комуникационната инфраструктура.
Не купуваме радари, кораби и системи за ПВО, за да ги показваме на парад. Купуваме ги, за да получим предупреждение достатъчно рано, че заплахата да бъде проследена, идентифицирана и при необходимост неутрализирана, преди да достигне целта си.
НАТО вече постави цел съюзниците да достигнат 5% от БВП за отбрана и свързани със сигурността инвестиции до 2035 г. България трябва да изпълнява този ангажимент със способности, а не само със счетоводни проценти.
И не трябва да замразяваме възнагражденията на хората, от които очакваме да управляват тези системи. Може да купиш най-модерния радар на света, но без достатъчно инженери, оператори, пилоти, техници и военнослужещи той остава скъпа техника.
Същото се отнася и за
08:41 09.08.2026
27 ДА ДА СЕГА РАЗБРАХ И ЩЕ МЕСТЯ
Истинският прагматизъм не е да заемеш страната на Москва, Киев или Вашингтон.
Истинският прагматизъм е България да има държава, която вижда заплахата преди тя да стигне до границата ѝ — а не държава, която след взрива преброява щетите и обяснява къде ще премести бюджета следващия път.
Фактите първо. Отговорност след това. Модернизация преди следващия инцидент.
08:43 09.08.2026
28 Последния Дон
До коментар #9 от ",,,,,,,":Тъпак
08:50 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хмм
09:16 09.08.2026
31 Историк
09:46 09.08.2026