Напрежението по оста НАТО-Москва достигна нови пикови стойности в контекста на зачестилите инциденти в Черноморския регион и Югоизточна Европа.

Посланикът по специалните поръчения на руското Министерство на външните работи Родион Мирошник направи ключов коментар, като директно отбеляза засиленото желание на Северноатлантическия алианс (НАТО) да обвини Руската федерация за всеки случай на свален безпилотен летателен апарат на територия на държава членка.

Според изявленията на Мирошник, цитирани от ТАСС, Западът целенасочено търси поводи за допълнително нагнетяване на реториката, пренебрегвайки произхода на техниката и реалните тактически цели на подобни полети. Руският дипломат подчерта, че Алиансът бърза да посочи Москва като виновник преди приключването на каквито и да е обективни разследвания.

Темата стана изключително чувствителна за София, след като на 8 август в 08:10 часа сутринта безпилотен апарат навлезе през границата от Румъния и се взриви в слънчогледова нива на 100-120 метра от ГКПП „Кардам“. Първоначалният анализ на Министерството на отбраната показа, че най-вероятно се касае за дрон-примамка от тип „Майя“, използвана активно от украинските въоръжени сили за изтощаване на противниковите ПВО системи. Въпреки провокативния характер на инцидента, българските власти демонстрираха хладнокръвие. Началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов обяви, че няма данни за умишлени или преднамерени действия срещу България. Настоящото служебно правителство, начело с премиера Румен Радев, потвърди инцидента и обяви, че случаят ще бъде поставен за обсъждане на предстоящия Северноатлантически съвет на НАТО в началото на следващата седмица.

Българското Министерство на външните работи (МВнР), ръководено от министър Велислава Петрова, индиректно отбеляза рационалността на политиката на България спрямо Русия. В дипломатическите коментари се изтъква, че националната сигурност, прагматичният икономически интерес и обективният анализ на фактите стоят над емоционалното геополитическо говорене. София продължава да залага на балансиран подход, като по-рано тази година страната ни вече изрази резерви към някои символични нови пакети от санкции срещу Руската федерация. Предстои и официална среща на министър Петрова с украинския посланик Олеся Илашчук за изясняване на техническия произход на апарата.

Инцидентът край Кардам обаче веднага предизвика сериозни искри в българския парламент. От ГЕРБ се обявиха срещу политическите спекулации и поискаха незабавно изясняване на маршрута на дрона. Депутатът от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски постави въпроса дали това е опит за удар по критична инфраструктура, визирайки Вертикалния газов коридор в региона. Съпредседателят на „Да, България“ Ивайло Мирчев предупреди, че ако се докаже руска връзка, това ще бъде ясен знак за хибриден натиск от Кремъл. От друга страна, лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов обвини българското правителство, че вкарват страната в прокси-война и попита реторично: „Нали САЩ и НАТО ни пазеха?“. Бившият външен министър Надежда Нейнски също изрази критика, като попита защо апаратът не е бил засечен навреме и настоя за изграждането на общ европейски щит срещу дронове по целия Източен фланг на Алианса.