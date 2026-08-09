Bild: Критична ситуация за ВСУ и милиардни загуби по море

Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ключовата Славянско-Краматорска агломерация се влошава ежедневно.
По информация на германския вестник Bild, публикувана на 9 август, натискът от страна на руските сили нараства прогресивно, а линията на фронта се приближава опасно близо до тези стратегически градове на Донбас.
Според анализа на германското издание, ако този натиск продължи да се засилва, Украйна може да понесе един от най-тежките и сериозни удари от дълго време насам. Припомня се, че украинският президент Володимир Зеленски също призна за сериозни трудности в това направление след проведено съвещание с главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпати. Руската армия развива офанзивата си след превземането на Константиновка, опитвайки се да затвори обръча около укрепения район.
Икономическият удар: Милиардни загуби от пристанищната блокада
Паралелно с тежките боеве на сушата, Украйна е изправена пред икономическа катастрофа по море заради блокираната логистика. Според изчисления на руската държавна новинарска агенция ТАСС, цитирани в международния икономически печат, финансовите загуби на Украйна вследствие на прекъснатата работа на черноморските ѝ пристанища вече са надхвърлили 1 милиард долара.
Интензивните атаки срещу пристанищната инфраструктура в пика на селскостопанската реколта принудиха корабособствениците изцяло да преустановят курсовете си до големите украински пристанища като Одеса и Пивденни от съображения за сигурност. Експертите изчисляват, че заради спирането на морския експорт Украйна губи средно по около 70 милиона долара на ден. Това принуждава Киев спешно да търси алтернативни сухопътни и речни маршрути за износ на зърно, които обаче имат много по-малък капацитет.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 КОТ БЕШЕ.... БЕШЕЕЕЕЕ
06:55 09.08.2026
3 Руснаци
Коментиран от #15
06:55 09.08.2026
4 Верно
06:56 09.08.2026
5 Ха ха ха
Коментиран от #16
06:56 09.08.2026
6 Тея няма
Коментиран от #67
06:57 09.08.2026
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ЩЕ ПИШАТ ЗА ЗАПОРОЖКИЯ КОТЕЛ
.....
ТОЙ АКО СТАНЕ, СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК ЩЕ ПАДНАТ БЕЗ БОЙ :)
06:57 09.08.2026
8 Да , така е
06:58 09.08.2026
9 Мимч
Коментиран от #20, #68
06:59 09.08.2026
10 Търновец
Коментиран от #31, #69
07:01 09.08.2026
11 Антирашшст 2242
До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Смесването на лица и събитя от всв с войната в украйна е манипулация в полза на просия.
07:04 09.08.2026
12 Шперц
07:05 09.08.2026
13 Рога и копита
Най-достоверните източници на русодебила.
Коментиран от #21
07:05 09.08.2026
14 Дон Корлеоне
07:06 09.08.2026
15 Антирашист 2243
До коментар #3 от "Руснаци":Само за садисти милионите жертви са игра !
Коментиран от #18, #19
07:07 09.08.2026
16 Антирашист 2343
До коментар #5 от "Ха ха ха":Подкрепяш вражеска държава! Нямаш ли родина ?
Коментиран от #24
07:11 09.08.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Обикновен човек
До коментар #15 от "Антирашист 2243":Лошото е че жертвите са от двете страни...
07:13 09.08.2026
19 Хахахахаха
До коментар #15 от "Антирашист 2243":Никой не ги е карал да се бият с руснаците, украинците да се сърдят на Зеленски, когато мира беше пред постигане, те бяха заблудени от думите на Нато, че имат шанс срещу руската мечка. Колко години Путин ги траеше и ги караше да седнат на масата, а те взеха да убиват все повече цивилни деца и жени в Русия.
Коментиран от #27, #29
07:14 09.08.2026
20 Антиращист 2344
До коментар #9 от "Мимч":Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки рашисти дали знаят какво е родина ?
Коментиран от #35, #52, #70
07:16 09.08.2026
21 ОК!
До коментар #13 от "Рога и копита":Еми самоуспокоявай се и неглижирай обстановката -няма лошо...?!
07:16 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Търновец
До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Ти духал много въздух а Станишев по произход не е Български гражданин. А преди 6-7 години Вашият Газпром имаше над 55% дялово участие в Германия а сега няма никакво и набързо се сформира АзГ да върне Газпром но дори и това да стане очакваният дял няма да е така голям.
Коментиран от #71
07:21 09.08.2026
24 Хи их хи
До коментар #16 от "Антирашист 2343":Браво на руснаците! Докато не заличат нацитата и бандерките от руската Македония да не спират! За теб щом Русия е враг-мешката, Манлихерата и отивай в Курск да громиш Русия!
Коментиран от #58
07:22 09.08.2026
25 Лука
07:23 09.08.2026
26 Путин Първи Русоyбиец
Коментиран от #34
07:24 09.08.2026
27 Антирашист 2245
До коментар #19 от "Хахахахаха":Украинците защитават родината си ! Рашистите са агресора и носат цялата отговорност за жертвите и разрушенията !
Коментиран от #30, #32, #41, #72
07:24 09.08.2026
28 Зеления
Нали ВСУ държеше Константиновка и когато да питаш генералния им щаб там всичко е под контрол.
Гледай ги ти руснаците как са се промъкнали и никой не е разбрал....
Коментиран от #56
07:25 09.08.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Хахахахаха
До коментар #27 от "Антирашист 2245":Виждам как я защитават, като ги отвличат насила от улиците, от къщите им докато спят, искам да ти споделя, че голяма част от украинците искат мир, тея анкети че украинците не искат мир са гласувани от украинци където са далеч от Киев и се правят на патриоти, украинците където не успяха да избягат и търпят всичко си искат мира
07:29 09.08.2026
31 Зеления
До коментар #10 от "Търновец":е той нали за това Гого Лозанов напоследък вие като карпатски вълк във всяка статия да оплаква либералната демокрация, най-накрая и той взе да усеща, че нещата в Германия, Франция, Нидерландия не отиват на добре за любимата му Урсула, за скъпите на сърцето му ППДБ и за него самия.
А това Алтернатива за Германия да спечели изборите...малее от колко грантове ще го отрежат и него и аверите му, които пишат в ДВ не ми се мисли...колкото папийонки си е купил до сега толкова - после няма да има пари за нови !!!
07:31 09.08.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Иван
07:33 09.08.2026
34 Цеко
До коментар #26 от "Путин Първи Русоyбиец":Много руска смрадт измре.
07:37 09.08.2026
35 Зеления
До коментар #20 от "Антиращист 2344":"Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки рашисти дали знаят какво е родина ?"
Мхм, герой е да - праща дронове да бомбят България, която му помага, невероятен герой е....
А ти украинецо, защо не драскаш в украинските медии, ами си тръгнал да се подвизаваш в чужда за теб държава, каквато е България?
07:37 09.08.2026
36 ЕврожендАр
07:38 09.08.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:43 09.08.2026
40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ
07:44 09.08.2026
41 Орк
До коментар #27 от "Антирашист 2245":Украинци пак испуснали шанс да запазят своята държавност. Получили най-богата част от СССР. За 30 и кусур години проели и пропили всичко без да създадат нещо. Отказаха се от обща история и понеже нямали своята, създадоха нова нацистска история под егидата на западняци. Сега стават само за своят пантеон. Да е честито на целия запад за техния Франкенштейн. Да се управят сега с него сами.
ъдaт
Коментиран от #43, #57, #73
07:53 09.08.2026
42 Винаги с едно наум за М.Г.:
Около ситуацията има сериозно разминаване в информациите от двете страни:
Твърденията на Русия: В началото на юли 2026 г. руското Министерство на отбраната и Кремъл официално обявиха, че руските сили са овладели напълно стратегическия град.
Позицията на Украйна и независими източници: Киев категорично отхвърли тези изявления като лъжа. Официални представители на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърждават, че градът не е обкръжен, снабдяването на украинските части не е прекъснато и отбраната продължава.
Текущо състояние на фронта : Градът е подложен на интензивни удари с артилерия, управляеми авиобомби (КАБ) и FPV дронове.
Районът около Константиновка се е превърнал в тежка бойна зона, като руските сили се опитват да напреднат към покрайнините, но градското ядро остава отбранявано от ВСУ..
07:56 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Русофил хардлайнар
08:02 09.08.2026
45 Украина
08:02 09.08.2026
46 Вестник Билд опровергава М.Г. :
Напротив, анализите на изданието директно опровергават официалните твърдения на Кремъл от юли 2026 г. за пълен контрол над града.
Позицията на водещите военни експерти и публикации в BILD се състои в следното: Военният анализатор на изданието Юлиан Рьопке подчертава, че при сегашния темп на военните действия Константиновка по-скоро може да падне под руски контрол едва към края на 2026 г., а не сега.
В публикациите се отбелязва, че руските сили напредват изключително бавно в покрайнините и индустриалните зони. Те понасят огромни загуби и са подложени на постоянни удари от украински дронове, което опровергава съобщенията за превземане.
Предишни доклади на BILD споменаваха, че руските части контролират отделни покрайнини и индустриални сектори (около 40% от покрайнините на градската зона през юни), но градското ядро и логистичните маршрути се отбраняват успешно от ВСУ.
08:02 09.08.2026
47 Чувам
Коментиран от #49
08:06 09.08.2026
48 Тази статия е написана с една цел:
Сутрешна доза кремълски оптимизъм в неделя!
08:09 09.08.2026
49 Аз пък чувам,
До коментар #47 от "Чувам":че имало севернокорейци, африканци, иракчани, сирийци и други араби на страната на Путлер!
Но украинците не ги различавали от орките и трепели наред.
08:12 09.08.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 а ма..
08:15 09.08.2026
52 Ревльо
До коментар #20 от "Антиращист 2344":Ревииииии
08:18 09.08.2026
53 Оги
Коментиран от #74
08:21 09.08.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 ВЕСЕЛЯК
останАха само л Айна.
08:28 09.08.2026
56 Госта..
До коментар #28 от "Зеления":Не е за вярване че си признаха толкова бързо,мислех си че ще протакат още месец - два ,явно
"нещата "там се развиват много бързо
09:07 09.08.2026
57 Антирашист 2246
До коментар #41 от "Орк":Украйна е член на ООН ОТ 1945 г като самодтоятелна държава с право на глас !
09:08 09.08.2026
58 Антирашист 2246
До коментар #24 от "Хи их хи":Вацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистса държава . Не спори а чети за нацистките дъргави !
Коментиран от #59
09:11 09.08.2026
59 Козяк 16
До коментар #58 от "Антирашист 2246":За копи пейст постове и то сгрешени центове не даваме, Зелени карти също!
10:00 09.08.2026
60 последната укра
10:32 09.08.2026
61 хахахаха
10:33 09.08.2026
62 хахахаха
10:34 09.08.2026
63 хахахаха
10:35 09.08.2026
64 стоян георгиев
10:41 09.08.2026
65 стоян георгиев
10:43 09.08.2026
66 Питам
10:54 09.08.2026
67 Моряка
До коментар #6 от "Тея няма":Всичко това е вярно,но не споменаваш причината.Дадохме им зелника и дупето си,,украински знамена се веят по държавни сгради,Желязков( Борисов) даже подписа договор за взаимна сигурност,което е повече от едно българско дупе.
10:55 09.08.2026
68 Знаещ
До коментар #9 от "Мимч":Ами Зеленият още се репчи , защото е наркозависим и ако спре да се репчи , британците ще му спрат белото и ще го хвани абстиненцията . А за хроничен наркоман , да му спреш дрогата е по лошо от колкото да го убиеш на място. Защото , ако го убиеш ще го отървеш от абстиненцията , която е по страшна от смъртта . Вижте го на какво заприлича Саакашвили след като му спряха дрогата в грузинският затвор !
10:59 09.08.2026
69 Пампаец
До коментар #10 от "Търновец":На такива мисли като твоите , в наше село казват . Късно е либе за китка ! Сега вече държавното образование няма да се отърве само със загуба на източните си територии . А ще му се наложи да проведе денацификация , демилитаризация , официализиране на руският език , да се откаже от НАТО и да приеме официален неутрален статус . А това ще доведе до вътрешна гражданка война. И доброволен отказ чрез референдум за доброволно присъединяване към Русия и на други украински области , особенно на тези които граничат с Черно море като Николаевска и Одеска...А останалите ? Останалите сами ще паднат като зрели круши в устата на Русия.
11:07 09.08.2026
70 Знаещ
До коментар #20 от "Антиращист 2344":Зеленски е евреин . Еврейската родина е Израел . Зеленски защитава интересите на Израел. Същото у нас правят евреите Стефан Софиянски, Антон Краус, Георги Пирински, Даниел Лорер , Елена Тодорова , Уляна Пръмова , Надежда Михайлова - Неински...Как не се намери един смел български журналист който да ги запита . Защо не носят еврейските си имена като Соломон Паси например ? Толкова срамно ли е да уведомиш българската общественост, че си евреин , и защитаваш интересите на Израел , и на световното еврейско лоби за сметка на българите ?
11:15 09.08.2026
71 Пампаец
До коментар #23 от "Търновец":Пука му на Газпром за умиращият пазар на германската икономика . Автомобилната немска промишленост отиде на Кино . BASF и INTEL вече избягаха от Германия заради скъпите и недостъпни енергоресурси , а те включват и природен газ . Митал и китайските металургични компании вече закриха доменните си пещи не само в Германия и Британия , но и в целият ЕС. Земеделието им отива на кино , защото без ефтината руска газ , торовите заводи на швабите фалираха и сега те внасят скъпи руски и беларуски торове , което прави земеделската им продукция неконкурентноспособна . А германците изпитват вече с какво да я спонсорират , защото Германия вече трета година се превърна от донор в кредитополучател на финансовата система на ЕС . А Газпром продава вече евтино на съюзниците си правейки ги конкурентноспособни на ЕС . В същото време продава супер скъпо на ЕС , които увиличиха с 14 процентна контрабандния газ от Русия , защото собствените им газохранилища са празни за предстоящата зима , заобикаляйки собствените си санкции.
11:28 09.08.2026
72 Азиатец
До коментар #27 от "Антирашист 2245":Войната в Украйна я започна НАТО. С "нито инч на изток", с организирани и платени преврати, с протакане и неспазване на минските споразумения и използването им за въоръжаване и обучение на украинската армия, с проваляне договореностите от Истанбул. Най-лошото нещо, което се е случило в света през последните 30 години е непредизвиканото с нищо пълномащабно разширяване на НАТО на изток. Ясно ?
Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Чубайс, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия предизвика Путин да шамароса Грузия и оттогава нищо не се споменава за Грузия в НАТО. След това историята започна логичното си развитие и за сегашната ситуация са виновни единствено НАТО и колективния Запад.
11:31 09.08.2026
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Питам
До коментар #53 от "Оги":Ми те немските фашаги са като покерджии в казино . Постоянно вдигат залозите ( разбирай заемите) с които купуват оръжия за Украйна и издръжката на бандеровската администрация. Залагаш , залагаш , ама накрая колкото и да вдигаш залозите , парата свършва и идва време за ситуация описана в книгата ,,Черният обелиск" на класикът романист Ерик Мария Ремарк . Препоръчвам на жълтопаветниците вместо да се въргалят из храчките и фасовете по паветата и сокаците , да я прочетат . Та за кое по напред от данъците на швабите? За бандеровци , за мигранти , за родни роми, за скъпи задокеански енергоресурси и всякакви други ресурси ...?
12:05 09.08.2026