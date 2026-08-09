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Bild: Критична ситуация за ВСУ и милиардни загуби по море
  Тема: Украйна

Bild: Критична ситуация за ВСУ и милиардни загуби по море

9 Август, 2026 06:44, обновена 9 Август, 2026 06:50 4 733 74

  • украйна-
  • война-
  • русия-
  • донбас

Германското издание алармира за тежки дни за украинската армия в Донбас, докато блокадата на черноморските пристанища носи огромни икономически щети за Киев

Bild: Критична ситуация за ВСУ и милиардни загуби по море - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ключовата Славянско-Краматорска агломерация се влошава ежедневно.

По информация на германския вестник Bild, публикувана на 9 август, натискът от страна на руските сили нараства прогресивно, а линията на фронта се приближава опасно близо до тези стратегически градове на Донбас.

Според анализа на германското издание, ако този натиск продължи да се засилва, Украйна може да понесе един от най-тежките и сериозни удари от дълго време насам. Припомня се, че украинският президент Володимир Зеленски също призна за сериозни трудности в това направление след проведено съвещание с главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпати. Руската армия развива офанзивата си след превземането на Константиновка, опитвайки се да затвори обръча около укрепения район.

Икономическият удар: Милиардни загуби от пристанищната блокада

Паралелно с тежките боеве на сушата, Украйна е изправена пред икономическа катастрофа по море заради блокираната логистика. Според изчисления на руската държавна новинарска агенция ТАСС, цитирани в международния икономически печат, финансовите загуби на Украйна вследствие на прекъснатата работа на черноморските ѝ пристанища вече са надхвърлили 1 милиард долара.

Интензивните атаки срещу пристанищната инфраструктура в пика на селскостопанската реколта принудиха корабособствениците изцяло да преустановят курсовете си до големите украински пристанища като Одеса и Пивденни от съображения за сигурност. Експертите изчисляват, че заради спирането на морския експорт Украйна губи средно по около 70 милиона долара на ден. Това принуждава Киев спешно да търси алтернативни сухопътни и речни маршрути за износ на зърно, които обаче имат много по-малък капацитет.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 КОТ БЕШЕ.... БЕШЕЕЕЕЕ

    88 10 Отговор
    един път стомна два пъти стомна и накрая третия път.........

    06:55 09.08.2026

  • 3 Руснаци

    105 14 Отговор
    Играта е на финалната си права, нищо не направиха цялото Нато и смешната Украйна, руснака 5 години се гъбарка с 50 страни и то без напъни хахахахах, милиони укри торят почвите на бъдещите руски земи, направо срамота 5 години милиони мобилизирани укри не си върнаха едно село, само рев и сополи

    Коментиран от #15

    06:55 09.08.2026

  • 4 Верно

    86 10 Отговор
    затвориха кранчето на укрите !

    06:56 09.08.2026

  • 5 Ха ха ха

    95 9 Отговор
    Смачкай ги Вова и заличавай завинаги тази фашистка държава.Вие я създадохте вие я и унищожете, както е казал украинеца Тарас Булба. Западната част - на Румъния, Унгария и Полша , Цяла Малоруския и Приднестровието за Русия. Докато я има там спокойствие и мир с тези хора няма да има никога

    Коментиран от #16

    06:56 09.08.2026

  • 6 Тея няма

    100 11 Отговор
    ли накрая чичо Путин да ги приключва, изцицаха ни парите, изцицаха ни оръжието, украинци пребиват българи по улиците, режат гори строят незаконни градове, нападат ни с дронове...

    Коментиран от #67

    06:57 09.08.2026

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    81 9 Отговор
    СКОРО ЗАПАДНИТЕ ВОЕННИ МИСЛИТЕЛИ
    ЩЕ ПИШАТ ЗА ЗАПОРОЖКИЯ КОТЕЛ
    .....
    ТОЙ АКО СТАНЕ, СЛАВЯНСК И КРАМАТОРСК ЩЕ ПАДНАТ БЕЗ БОЙ :)

    06:57 09.08.2026

  • 8 Да , така е

    82 8 Отговор
    Поне една достоверна статия . Из между многото пропагандни се прокрадват и някои истини. След Краматорск и Славянск ще е истинската трагедия за Украйна . Вече на да има какво да противопоставят . След тях спиране няма до обсада на Киев

    06:58 09.08.2026

  • 9 Мимч

    83 8 Отговор
    Ясно е,че рано или късно Русия ще си постигне целите.Въпроса е защо още се ежи зеления,след като ще загуби много повече накрая.

    Коментиран от #20, #68

    06:59 09.08.2026

  • 10 Търновец

    65 8 Отговор
    По добре е т.н. Украйна да почне мирни преговори и се откаже от част от източните си територии защото паднат ли Мерц и Макрон спират милиардни помощи за Украйна и тогава Вова ще се възползува и ще поиска още територии. В Германия АзГ е вече пред сегашните управници, в Британия Найджъл Фараж ще е балансьор а може и на второ място в Камарата а той не е приятел на Украйна

    Коментиран от #31, #69

    07:01 09.08.2026

  • 11 Антирашшст 2242

    10 57 Отговор

    До коментар #1 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Смесването на лица и събитя от всв с войната в украйна е манипулация в полза на просия.

    07:04 09.08.2026

  • 12 Шперц

    72 6 Отговор
    Не беше ли ясно , че няма как с дрончета и пропаганда да победят толкова мощен противник. То е ясно от 2022г. До последния украинец и важното е оборота на оръжейните фабрики на запада да върви.

    07:05 09.08.2026

  • 13 Рога и копита

    11 60 Отговор
    ТАСС и Билд= пик и блиц
    Най-достоверните източници на русодебила.

    Коментиран от #21

    07:05 09.08.2026

  • 14 Дон Корлеоне

    8 36 Отговор
    Хаяско осъмна ли?

    07:06 09.08.2026

  • 15 Антирашист 2243

    9 32 Отговор

    До коментар #3 от "Руснаци":

    Само за садисти милионите жертви са игра !

    Коментиран от #18, #19

    07:07 09.08.2026

  • 16 Антирашист 2343

    6 44 Отговор

    До коментар #5 от "Ха ха ха":

    Подкрепяш вражеска държава! Нямаш ли родина ?

    Коментиран от #24

    07:11 09.08.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Обикновен човек

    28 2 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 2243":

    Лошото е че жертвите са от двете страни...

    07:13 09.08.2026

  • 19 Хахахахаха

    63 5 Отговор

    До коментар #15 от "Антирашист 2243":

    Никой не ги е карал да се бият с руснаците, украинците да се сърдят на Зеленски, когато мира беше пред постигане, те бяха заблудени от думите на Нато, че имат шанс срещу руската мечка. Колко години Путин ги траеше и ги караше да седнат на масата, а те взеха да убиват все повече цивилни деца и жени в Русия.

    Коментиран от #27, #29

    07:14 09.08.2026

  • 20 Антиращист 2344

    7 62 Отговор

    До коментар #9 от "Мимч":

    Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки рашисти дали знаят какво е родина ?

    Коментиран от #35, #52, #70

    07:16 09.08.2026

  • 21 ОК!

    24 2 Отговор

    До коментар #13 от "Рога и копита":

    Еми самоуспокоявай се и неглижирай обстановката -няма лошо...?!

    07:16 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Търновец

    8 29 Отговор

    До коментар #17 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Ти духал много въздух а Станишев по произход не е Български гражданин. А преди 6-7 години Вашият Газпром имаше над 55% дялово участие в Германия а сега няма никакво и набързо се сформира АзГ да върне Газпром но дори и това да стане очакваният дял няма да е така голям.

    Коментиран от #71

    07:21 09.08.2026

  • 24 Хи их хи

    47 4 Отговор

    До коментар #16 от "Антирашист 2343":

    Браво на руснаците! Докато не заличат нацитата и бандерките от руската Македония да не спират! За теб щом Русия е враг-мешката, Манлихерата и отивай в Курск да громиш Русия!

    Коментиран от #58

    07:22 09.08.2026

  • 25 Лука

    43 4 Отговор
    Така е като нападаш цивилни кораби в Черно море как очакваш твоите да плуват свободно. Бълхата раздразни мечката сега се чуди че има проблеми.

    07:23 09.08.2026

  • 26 Путин Първи Русоyбиец

    7 37 Отговор
    След мен и потоп! Казах! Аз съм царят!

    Коментиран от #34

    07:24 09.08.2026

  • 27 Антирашист 2245

    3 47 Отговор

    До коментар #19 от "Хахахахаха":

    Украинците защитават родината си ! Рашистите са агресора и носат цялата отговорност за жертвите и разрушенията !

    Коментиран от #30, #32, #41, #72

    07:24 09.08.2026

  • 28 Зеления

    52 4 Отговор
    " Руската армия развива офанзивата си след превземането на Константиновка"

    Нали ВСУ държеше Константиновка и когато да питаш генералния им щаб там всичко е под контрол.
    Гледай ги ти руснаците как са се промъкнали и никой не е разбрал....

    Коментиран от #56

    07:25 09.08.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Хахахахаха

    36 4 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист 2245":

    Виждам как я защитават, като ги отвличат насила от улиците, от къщите им докато спят, искам да ти споделя, че голяма част от украинците искат мир, тея анкети че украинците не искат мир са гласувани от украинци където са далеч от Киев и се правят на патриоти, украинците където не успяха да избягат и търпят всичко си искат мира

    07:29 09.08.2026

  • 31 Зеления

    36 3 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    е той нали за това Гого Лозанов напоследък вие като карпатски вълк във всяка статия да оплаква либералната демокрация, най-накрая и той взе да усеща, че нещата в Германия, Франция, Нидерландия не отиват на добре за любимата му Урсула, за скъпите на сърцето му ППДБ и за него самия.
    А това Алтернатива за Германия да спечели изборите...малее от колко грантове ще го отрежат и него и аверите му, които пишат в ДВ не ми се мисли...колкото папийонки си е купил до сега толкова - после няма да има пари за нови !!!

    07:31 09.08.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Иван

    34 4 Отговор
    Следващите морски блокади трябва да бъдат срещу Израел, Англия и Германия.

    07:33 09.08.2026

  • 34 Цеко

    7 27 Отговор

    До коментар #26 от "Путин Първи Русоyбиец":

    Много руска смрадт измре.

    07:37 09.08.2026

  • 35 Зеления

    36 10 Отговор

    До коментар #20 от "Антиращист 2344":

    "Зеленски е герой, защитава родината си ! Разните там копейки рашисти дали знаят какво е родина ?"

    Мхм, герой е да - праща дронове да бомбят България, която му помага, невероятен герой е....
    А ти украинецо, защо не драскаш в украинските медии, ами си тръгнал да се подвизаваш в чужда за теб държава, каквато е България?

    07:37 09.08.2026

  • 36 ЕврожендАр

    9 7 Отговор
    Глупости, Билд са копейки.😃😃😃

    07:38 09.08.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    31 3 Отговор
    Е тотален крах. Денацификацията иде.

    07:43 09.08.2026

  • 40 ТАГАРЕВ БИЛ СЪБРАЛ КУФАРИТЕ

    26 3 Отговор
    Щял да бяга. Много се бил уплашил.

    07:44 09.08.2026

  • 41 Орк

    32 4 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист 2245":

    Украинци пак испуснали шанс да запазят своята държавност. Получили най-богата част от СССР. За 30 и кусур години проели и пропили всичко без да създадат нещо. Отказаха се от обща история и понеже нямали своята, създадоха нова нацистска история под егидата на западняци. Сега стават само за своят пантеон. Да е честито на целия запад за техния Франкенштейн. Да се управят сега с него сами.
    ъдaт

    Коментиран от #43, #57, #73

    07:53 09.08.2026

  • 42 Винаги с едно наум за М.Г.:

    3 26 Отговор
    Към днешна дата (август 2026 г.) град Константиновка в Донецка област не е превзет изцяло и остава под украински контрол, въпреки че ситуацията в района е изключително критична.
    Около ситуацията има сериозно разминаване в информациите от двете страни:
    Твърденията на Русия: В началото на юли 2026 г. руското Министерство на отбраната и Кремъл официално обявиха, че руските сили са овладели напълно стратегическия град.
    Позицията на Украйна и независими източници: Киев категорично отхвърли тези изявления като лъжа. Официални представители на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърждават, че градът не е обкръжен, снабдяването на украинските части не е прекъснато и отбраната продължава.
    Текущо състояние на фронта : Градът е подложен на интензивни удари с артилерия, управляеми авиобомби (КАБ) и FPV дронове.
    Районът около Константиновка се е превърнал в тежка бойна зона, като руските сили се опитват да напреднат към покрайнините, но градското ядро остава отбранявано от ВСУ..

    07:56 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Русофил хардлайнар

    4 11 Отговор
    Трепеш башибозyк един брой, получаваш една точка! Трепеш офицерин, получаваш две точки! Трепеш путин, получаваш три точки! Трепеш мaгаре, получаваш четер точки!

    08:02 09.08.2026

  • 45 Украина

    18 1 Отговор
    като военен полигон срещу руснаците и армия на ЕС, няма бъдеще като държавност.

    08:02 09.08.2026

  • 46 Вестник Билд опровергава М.Г. :

    2 16 Отговор
    Не, германският вестник Билд (BILD) не твърди, че Константиновка е превзета.

    Напротив, анализите на изданието директно опровергават официалните твърдения на Кремъл от юли 2026 г. за пълен контрол над града.

    Позицията на водещите военни експерти и публикации в BILD се състои в следното: Военният анализатор на изданието Юлиан Рьопке подчертава, че при сегашния темп на военните действия Константиновка по-скоро може да падне под руски контрол едва към края на 2026 г., а не сега.

    В публикациите се отбелязва, че руските сили напредват изключително бавно в покрайнините и индустриалните зони. Те понасят огромни загуби и са подложени на постоянни удари от украински дронове, което опровергава съобщенията за превземане.

    Предишни доклади на BILD споменаваха, че руските части контролират отделни покрайнини и индустриални сектори (около 40% от покрайнините на градската зона през юни), но градското ядро и логистичните маршрути се отбраняват успешно от ВСУ.

    08:02 09.08.2026

  • 47 Чувам

    26 1 Отговор
    На фронта около Харков имало много колумбийци , руснаците казват , че били добри бойци но й на тях ще им намерят цаката . 54 страни са срещу РФ и немогат да я победят . Бог с Русия !

    Коментиран от #49

    08:06 09.08.2026

  • 48 Тази статия е написана с една цел:

    2 20 Отговор
    " Руската армия развива офанзивата си след превземането на Константиновка "

    Сутрешна доза кремълски оптимизъм в неделя!

    08:09 09.08.2026

  • 49 Аз пък чувам,

    2 20 Отговор

    До коментар #47 от "Чувам":

    че имало севернокорейци, африканци, иракчани, сирийци и други араби на страната на Путлер!

    Но украинците не ги различавали от орките и трепели наред.

    08:12 09.08.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 а ма..

    18 1 Отговор
    Ганевата,кажи нещо за интервюто на вова по бандертв..че още не е започнала истинската дезинфекция на укруфашагите

    08:15 09.08.2026

  • 52 Ревльо

    11 0 Отговор

    До коментар #20 от "Антиращист 2344":

    Ревииииии

    08:18 09.08.2026

  • 53 Оги

    16 0 Отговор
    Няма проблем, ще въведът още един данък на немците и ще покрият разходите. Има още къде да ги щавят.

    Коментиран от #74

    08:21 09.08.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 ВЕСЕЛЯК

    16 1 Отговор
    От УкрАйна-бандерАйна,
    останАха само л Айна.

    08:28 09.08.2026

  • 56 Госта..

    9 0 Отговор

    До коментар #28 от "Зеления":

    Не е за вярване че си признаха толкова бързо,мислех си че ще протакат още месец - два ,явно
    "нещата "там се развиват много бързо

    09:07 09.08.2026

  • 57 Антирашист 2246

    2 11 Отговор

    До коментар #41 от "Орк":

    Украйна е член на ООН ОТ 1945 г като самодтоятелна държава с право на глас !

    09:08 09.08.2026

  • 58 Антирашист 2246

    1 10 Отговор

    До коментар #24 от "Хи их хи":

    Вацизмът е в просия ,тя отговаря на критериите за нацистса държава . Не спори а чети за нацистките дъргави !

    Коментиран от #59

    09:11 09.08.2026

  • 59 Козяк 16

    3 1 Отговор

    До коментар #58 от "Антирашист 2246":

    За копи пейст постове и то сгрешени центове не даваме, Зелени карти също!

    10:00 09.08.2026

  • 60 последната укра

    5 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:32 09.08.2026

  • 61 хахахаха

    5 0 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    10:33 09.08.2026

  • 62 хахахаха

    4 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 6та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:34 09.08.2026

  • 63 хахахаха

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:35 09.08.2026

  • 64 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Без излаз на Черно море, укрите не представляват интерес за Нато.

    10:41 09.08.2026

  • 65 стоян георгиев

    3 0 Отговор
    Без излаз на Черно море, Нато няма интерес към измислената държава.

    10:43 09.08.2026

  • 66 Питам

    2 0 Отговор
    А бе аз сега на кой да вярвам ? На Билд които казват , че бандерите ядат як лобут , или на Дойче Зеле , които вече ни съобщиха за 40 дневната перемога на зеленият наркоман , пианист след която руснаците избягаха от Крим ? Излиза , че соросоидните еврейски грантаджии от Дойче зеле лъжат като дръти марсианци !

    10:54 09.08.2026

  • 67 Моряка

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Тея няма":

    Всичко това е вярно,но не споменаваш причината.Дадохме им зелника и дупето си,,украински знамена се веят по държавни сгради,Желязков( Борисов) даже подписа договор за взаимна сигурност,което е повече от едно българско дупе.

    10:55 09.08.2026

  • 68 Знаещ

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Мимч":

    Ами Зеленият още се репчи , защото е наркозависим и ако спре да се репчи , британците ще му спрат белото и ще го хвани абстиненцията . А за хроничен наркоман , да му спреш дрогата е по лошо от колкото да го убиеш на място. Защото , ако го убиеш ще го отървеш от абстиненцията , която е по страшна от смъртта . Вижте го на какво заприлича Саакашвили след като му спряха дрогата в грузинският затвор !

    10:59 09.08.2026

  • 69 Пампаец

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Търновец":

    На такива мисли като твоите , в наше село казват . Късно е либе за китка ! Сега вече държавното образование няма да се отърве само със загуба на източните си територии . А ще му се наложи да проведе денацификация , демилитаризация , официализиране на руският език , да се откаже от НАТО и да приеме официален неутрален статус . А това ще доведе до вътрешна гражданка война. И доброволен отказ чрез референдум за доброволно присъединяване към Русия и на други украински области , особенно на тези които граничат с Черно море като Николаевска и Одеска...А останалите ? Останалите сами ще паднат като зрели круши в устата на Русия.

    11:07 09.08.2026

  • 70 Знаещ

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Антиращист 2344":

    Зеленски е евреин . Еврейската родина е Израел . Зеленски защитава интересите на Израел. Същото у нас правят евреите Стефан Софиянски, Антон Краус, Георги Пирински, Даниел Лорер , Елена Тодорова , Уляна Пръмова , Надежда Михайлова - Неински...Как не се намери един смел български журналист който да ги запита . Защо не носят еврейските си имена като Соломон Паси например ? Толкова срамно ли е да уведомиш българската общественост, че си евреин , и защитаваш интересите на Израел , и на световното еврейско лоби за сметка на българите ?

    11:15 09.08.2026

  • 71 Пампаец

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Търновец":

    Пука му на Газпром за умиращият пазар на германската икономика . Автомобилната немска промишленост отиде на Кино . BASF и INTEL вече избягаха от Германия заради скъпите и недостъпни енергоресурси , а те включват и природен газ . Митал и китайските металургични компании вече закриха доменните си пещи не само в Германия и Британия , но и в целият ЕС. Земеделието им отива на кино , защото без ефтината руска газ , торовите заводи на швабите фалираха и сега те внасят скъпи руски и беларуски торове , което прави земеделската им продукция неконкурентноспособна . А германците изпитват вече с какво да я спонсорират , защото Германия вече трета година се превърна от донор в кредитополучател на финансовата система на ЕС . А Газпром продава вече евтино на съюзниците си правейки ги конкурентноспособни на ЕС . В същото време продава супер скъпо на ЕС , които увиличиха с 14 процентна контрабандния газ от Русия , защото собствените им газохранилища са празни за предстоящата зима , заобикаляйки собствените си санкции.

    11:28 09.08.2026

  • 72 Азиатец

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Антирашист 2245":

    Войната в Украйна я започна НАТО. С "нито инч на изток", с организирани и платени преврати, с протакане и неспазване на минските споразумения и използването им за въоръжаване и обучение на украинската армия, с проваляне договореностите от Истанбул. Най-лошото нещо, което се е случило в света през последните 30 години е непредизвиканото с нищо пълномащабно разширяване на НАТО на изток. Ясно ?
    Варшавският договор се разпусна през юни 1991 г. Защо НАТО остана ? Кой заплашваше страните от НАТО ? Русия ли ? До 1999 г. президент беше пияницата Елцин и нямаше никаква заплаха за Запада. Нещо повече, грабеха в Русия, като за последно. Но 1999 г. се разшириха на изток с Полша, Чехия и Унгария. Защо ? Русия ли ги заплашваше ? Добре беше, че Елцин се усети за подлостта на англосаксонците и посочи Путин за свой наследник. а не някой като Чубайс, Немцов или Навални. През 2004 година НАТО прие и другите въшки от изтока и стигна плътно границите на Русия. Беше ли Русия заплаха през това време ? Чак през 2007 г. в Мюнхен Путин отправи първото си предупреждение, но надменния, арогантен и самовлюбен Запад го игнорира. Последва покана за членство в НАТО на Грузия и Украйна. Защо ? Но 2008 г. глупостта на Саакашвили да нападне Осетия предизвика Путин да шамароса Грузия и оттогава нищо не се споменава за Грузия в НАТО. След това историята започна логичното си развитие и за сегашната ситуация са виновни единствено НАТО и колективния Запад.

    11:31 09.08.2026

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "Оги":

    Ми те немските фашаги са като покерджии в казино . Постоянно вдигат залозите ( разбирай заемите) с които купуват оръжия за Украйна и издръжката на бандеровската администрация. Залагаш , залагаш , ама накрая колкото и да вдигаш залозите , парата свършва и идва време за ситуация описана в книгата ,,Черният обелиск" на класикът романист Ерик Мария Ремарк . Препоръчвам на жълтопаветниците вместо да се въргалят из храчките и фасовете по паветата и сокаците , да я прочетат . Та за кое по напред от данъците на швабите? За бандеровци , за мигранти , за родни роми, за скъпи задокеански енергоресурси и всякакви други ресурси ...?

    12:05 09.08.2026

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