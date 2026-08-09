Ситуацията за Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в ключовата Славянско-Краматорска агломерация се влошава ежедневно.

По информация на германския вестник Bild, публикувана на 9 август, натискът от страна на руските сили нараства прогресивно, а линията на фронта се приближава опасно близо до тези стратегически градове на Донбас.

Според анализа на германското издание, ако този натиск продължи да се засилва, Украйна може да понесе един от най-тежките и сериозни удари от дълго време насам. Припомня се, че украинският президент Володимир Зеленски също призна за сериозни трудности в това направление след проведено съвещание с главнокомандващия на ВСУ Михаил Драпати. Руската армия развива офанзивата си след превземането на Константиновка, опитвайки се да затвори обръча около укрепения район.

Икономическият удар: Милиардни загуби от пристанищната блокада

Паралелно с тежките боеве на сушата, Украйна е изправена пред икономическа катастрофа по море заради блокираната логистика. Според изчисления на руската държавна новинарска агенция ТАСС, цитирани в международния икономически печат, финансовите загуби на Украйна вследствие на прекъснатата работа на черноморските ѝ пристанища вече са надхвърлили 1 милиард долара.

Интензивните атаки срещу пристанищната инфраструктура в пика на селскостопанската реколта принудиха корабособствениците изцяло да преустановят курсовете си до големите украински пристанища като Одеса и Пивденни от съображения за сигурност. Експертите изчисляват, че заради спирането на морския експорт Украйна губи средно по около 70 милиона долара на ден. Това принуждава Киев спешно да търси алтернативни сухопътни и речни маршрути за износ на зърно, които обаче имат много по-малък капацитет.