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САЩ с критичен недостиг на ракети, Русия следи запасите им

САЩ с критичен недостиг на ракети, Русия следи запасите им

9 Август, 2026 07:07, обновена 9 Август, 2026 07:14 2 406 26

  • сащ-
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  • русия-
  • украйна

Вашингтон притиска оръжейните компании спешно да увеличат производството, докато Конгресът блокира бюджети, а помощта за Украйна се срива

САЩ с критичен недостиг на ракети, Русия следи запасите им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съединените щати са изправени пред безпрецедентно изтощаване на своите ракетни арсенали.

Разузнавателните доклади сочат, че Русия следи отблизо ситуацията и проявява засилен интерес към уязвимостите в американските военни запаси. В отговор Пентагонът изпрати ултимативно писмо до водещите отбранителни компании с искане за незабавно ускоряване на производството на оръжие. Кризата обаче се задълбочава от политически сблъсъци в Конгреса и води до драстично замразяване на ключови оръжейни доставки за Украйна.

Москва анализира празнините в американската отбрана

Според информация, публикувана от авторитетното издание The New York Times, американските разузнавателни служби са установели, че Кремъл активно проучва състоянието на ракетните запаси на САЩ. Продължителният конфликт с Иран сериозно е изчерпал критични активи на Пентагона, включително прецизни ракети и системи за противовъздушна отбрана.

Анализатори отбелязват, че руските военни плановици преразглеждат оценките си за капацитета на САЩ. Фактите показват, че Вашингтон се забавя с възстановяването на производствените си темпове, което променя възприятията на Москва за собствената ѝ мощ спрямо НАТО. Русия в момента произвежда балистични ракети по-бързо, отколкото Западът доставя прехващачи, пише изданието.

Пентагонът с ултиматум към бизнеса, Конгресът на нож за парите

В същото време The Washington Post разкри меморандум, изпратен от заместник-министъра на отбраната на САЩ Стив Файнбърг. В писмото, адресирано до гиганти като Lockheed Martin, Boeing и RTX, се дава 21-дневен срок на компаниите да представят планове за драстично разширяване на фабриките и ускоряване на доставките.

„Многогодишните цикли на разработка са неприемливи. Трябва драстично да ускорим графиците на програмите си и да разширим производствения си капацитет сега“, пише Файнбърг в документа, цитиран от медиите. Говорителят на Пентагона Шон Парнел потвърди автентичността на меморандума и заяви, че тези заключения ще залегнат директно в отбранителния бюджет на САЩ за фискалната 2028 година.

Мащабното производство обаче е под въпрос. Проектозаконът за отбраната на стойност 1,15 трилиона долара остава напълно блокиран в Конгреса. Законодателите отказват да одобрят исканията на Белия дом за увеличаване на разходите на Пентагона до 1,5 трилиона, недоволни от военните действия на Тръмп в Близкия изток. Поради този политически дефицит, многобройните „рамкови споразумения“ с производители като Lockheed Martin и Northrop Grumman остават нефинансирани правни рамки без реални договори.

Удар по Украйна: Системите Patriot се топят

Недостигът на противоракетни оръжия вече удари директно сигурността на Киев. Поради критично ниските нива на националния резерв, администрацията на Тръмп временно спря прехвърлянето на нови ракети за противовъздушна отбрана към Украйна. Президентът Володимир Зеленски отново алармира за остър недостиг на прехващачи, след като масирани руски балистични и хиперзвукови атаки поразиха Киев, без нито една ракета да бъде свалена от оредялата украинска ПВО.

Попитан дали САЩ ще изпратят нови ракети Patriot и далекобойни системи на Украйна, президентът Доналд Тръмп отговори директно: „Ние също се нуждаем от тях". Тръмп обвини администрацията на предишния президент Джо Байдън, че е изпразнила американските арсенали, прехвърляйки оръжия за милиарди към Киев преди януари 2025 г..

Колко сериозно е изпразнен американският арсенал?

Статистиката на мозъчния тръст Център за стратегически и международни изследвания (CSIS) показва критични нива на запасите:

  • Системите Patriot: Глобалният инвентар на американската армия е спаднал с над 65% – от 2330 ракети преди конфликта до едва 759 - 827 броя в края на юли 2026 г.
  • Системите THAAD: Запасите от противоракетни комплекси за голяма височина са намалели с най-малко 38% – от 452 на по-малко от 278 налични единици.
  • Прецизни оръжия: Изразходвани са „почти всички“ глобални запаси от модерните далекобойни прецизни ракети ATACMS и тактическите комплекси PrSM.

Въпреки че Тръмп отрича кризата в Truth Social и твърди, че наличностите са „солидни“, той призна пред Wall Street Journal, че при определени системи ситуацията е „по-напрегната“. Според експертите на CSIS, на САЩ ще са необходими поне между 3 и 5 години (до края на 2029 или 2030 г.), за да възстановят изразходваните боеприпаси и да затворят опасния прозорец от уязвимост, към който Русия проявява такъв голям интерес.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Иван

    39 6 Отговор
    Илон Мъск ще ги произвежда на Луната и Нептун.

    07:17 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хахахахаха

    59 9 Отговор
    Всички ги е страх от руснаците, никой не цепи Нато за фактор, не съм чел някой да каже страх ни е от Нато, от поляците, франсетата, англетата и немците, всички ги е страх от руснаците, те като гледам как руснаците мачкат цялото Нато и Украйна и то без напъни, как да не ги е страх

    07:20 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Иван

    40 6 Отговор
    Иран трябва да постави на американците не шест условия, а 60.

    07:22 09.08.2026

  • 7 Град Козлодуй

    37 4 Отговор
    Всичко е бизнес и пари! Продадоха оръжие по цял свят за милиарди и издумкаха милиарди в Иран да свършат работата на Израел! Военно промишленият комплекс в сша започва ново производство!

    07:22 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Боруна Лом

    26 6 Отговор
    МАЙ ПУТИН,ВЗЕ ОЩЕ ЕДИН ТРОФЕЕН СКАЛП?

    07:27 09.08.2026

  • 10 гост

    15 8 Отговор
    Приказки за вересия...какъв интерес,При нападение над САЩ ще играят ядрените,пишем колкото да не заспим

    Коментиран от #17

    07:28 09.08.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 АЛТЕРНАТИВО НЯКАКВА

    7 32 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    КОГАТО АМЕРИКАНЦИТЕ СА ИМАЛИ ТАКИВА РОБОТИ, КИТАЙЦИТЕ НЕ СА И ЧУВАЛИ ЗА ПОДОБНО НЕЩО.ЧУВАЛ ЛИ СИ ЗА Boston Dynamics?ТИЯ РОБОТИ ТЕ ПРЕДИ МНОГО ГОДИНИ ГИ ПРЕДСТАВЯХА, И СЕГА СА ОЩЕ ПО-НАПРЕД, АМА ОТ РУСКИ ТРОЛ КАКВО ДА ОЧАКВАШ.

    Коментиран от #18

    07:32 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Мдааа...

    14 4 Отговор
    Тоест наближава момента за удар от страна на РФ където си иска без да може наТЮТЮ да направи каквото и да е...
    Шоуто трябва да почне скоро....

    07:59 09.08.2026

  • 15 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    5 2 Отговор
    Бойковизъм:
    "НА Ти Туууу❗"

    Коментиран от #16

    08:04 09.08.2026

  • 16 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 2 Отговор

    До коментар #15 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Бойковизъм:
    "НА Ту Туууу❗"

    08:04 09.08.2026

  • 17 Мишел

    16 1 Отговор

    До коментар #10 от "гост":

    Няма нужда от нападение срещу САЩ. Достатъчно е, че САЩ не смеят да нападнат Русия, Китай, Северна Корея.

    Коментиран от #22

    08:18 09.08.2026

  • 18 Сращ

    17 2 Отговор

    До коментар #12 от "АЛТЕРНАТИВО НЯКАКВА":

    А ти чувал ли си как си заминават бавно и славно американските орки, ако не скоро ще чуеш хахахаха

    08:26 09.08.2026

  • 19 Наблюдател

    15 0 Отговор
    Лелеее ,ама то да ги ожали човек. Как само са си изстреляли ракетите и останали без нищо. Хахаха...

    08:34 09.08.2026

  • 20 Механик

    11 0 Отговор
    "Изразходвани са „почти всички“ глобални запаси от модерните далекобойни прецизни ракети ATACMS и тактическите комплекси PrSM."
    Преди малко бяхте пуснали статия, че Тръмп бил одобрил да с е дадат на Киев още много ракети ATACMS, както и разрешението укрите да бомбят с тях дълбоко в Русия.
    Кога да ви вярвам?

    Коментиран от #25

    08:36 09.08.2026

  • 21 Смотаняху

    10 0 Отговор
    Края на империята на злото идва.Помощта свърши.Пари няма - действайте

    08:45 09.08.2026

  • 22 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Мишел":

    Иpaн и Oмaн ce cпopaзyмяxa – cлaгaт pъкa нa Opмyзкия пpoтoк! Ще си поделят такса от общо 7% върху преминаващите товари❗
    Русия и Китай ще бъдат освободени от плащане, а ШАШт ги НЯМА в уравнението❗

    09:21 09.08.2026

  • 23 емо

    2 2 Отговор
    " Москва анализира празнините в американската отбрана"
    Това и да е вярно за Русия и да е от голямо значение но за Путин това са дребни неща на които не трябва да се обръща внимание незначителни и маловажни неща --кое за тоя ид..от е от значение и така не разбрах.

    Коментиран от #24

    10:16 09.08.2026

  • 24 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "емо":

    Ти и своя коментар не разбра, ама това не е от значение❗

    10:20 09.08.2026

  • 25 Хамсал

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Механик":

    Не САЩ а Турция ще ги дава Атакамс-а, 70 бройки.

    11:00 09.08.2026

  • 26 Гост

    0 0 Отговор
    Така става, когато спреш да учиш инженерни науки и разчиташ на вносни мексиканци да ти работят евтино.

    11:39 09.08.2026