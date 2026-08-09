Клинтън: Одобрението на Путин е по-ценно за Тръмп от Нобел

В светлината на геополитическите сътресения и преговорите за глобална сигурност, бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън направи остро изказване по адрес на американския президент Доналд Тръмп.

Според нея за Тръмп одобрението и легитимацията от страна на руския президент Владимир Путин имат далеч по-голямо значение и тежест, отколкото спечелването на престижната Нобелова награда за мир.

Изявлението отразява дългогодишните наблюдения на Клинтън върху динамиката на отношенията между Вашингтон и Москва. Темата за Нобеловия комитет и Тръмп е особено чувствителна, след като в миналото Тръмп открито се бореше за приза, а Хилъри Клинтън дори беше заявила в подкаста „Raging Moderates“, че лично би го номинирала, ако успее да постигне траен мир в Украйна без териториални отстъпки.

Когато обаче Нобеловата награда за мир за 2025 г. бе присъдена на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, Кремъл и Владимир Путин побързаха да защитят Тръмп, заявявайки, че наградата е загубила своя престиж. Този ход на Москва и последвалата благодарност от страна на Тръмп в социалните мрежи затвърдиха тезата, че за Белия дом похвалите от Русия носят по-голямо удовлетворение от официалния международен триумф.

Анализатори отбелязват, че стремежът на Тръмп към признание от авторитарни лидери променя традиционния курс на американската дипломация. Изявлението на Клинтън идва в момент, в който администрацията във Вашингтон балансира между сложните преговори за прекратяване на огъня и натиска от страна на демократите за твърда позиция срещу руската агресия.