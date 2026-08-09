Клинтън: Одобрението на Путин е по-ценно за Тръмп от Нобел

В светлината на геополитическите сътресения и преговорите за глобална сигурност, бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън направи остро изказване по адрес на американския президент Доналд Тръмп.
Според нея за Тръмп одобрението и легитимацията от страна на руския президент Владимир Путин имат далеч по-голямо значение и тежест, отколкото спечелването на престижната Нобелова награда за мир.
Изявлението отразява дългогодишните наблюдения на Клинтън върху динамиката на отношенията между Вашингтон и Москва. Темата за Нобеловия комитет и Тръмп е особено чувствителна, след като в миналото Тръмп открито се бореше за приза, а Хилъри Клинтън дори беше заявила в подкаста „Raging Moderates“, че лично би го номинирала, ако успее да постигне траен мир в Украйна без териториални отстъпки.
Когато обаче Нобеловата награда за мир за 2025 г. бе присъдена на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, Кремъл и Владимир Путин побързаха да защитят Тръмп, заявявайки, че наградата е загубила своя престиж. Този ход на Москва и последвалата благодарност от страна на Тръмп в социалните мрежи затвърдиха тезата, че за Белия дом похвалите от Русия носят по-голямо удовлетворение от официалния международен триумф.
Анализатори отбелязват, че стремежът на Тръмп към признание от авторитарни лидери променя традиционния курс на американската дипломация. Изявлението на Клинтън идва в момент, в който администрацията във Вашингтон балансира между сложните преговори за прекратяване на огъня и натиска от страна на демократите за твърда позиция срещу руската агресия.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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6 Путим малко
06:38 09.08.2026
7 Колко
До коментар #1 от "оня с коня":да е велик, скоро не е посещавал Европа
Коментиран от #12
06:40 09.08.2026
8 Уффф
06:42 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Тръмп е
06:51 09.08.2026
11 1001
Коментиран от #24, #25
07:45 09.08.2026
12 Генчо
До коментар #7 от "Колко":За какво да е посети. Да види какво спретнаха на Санчес или ЛГБТ знамената пред ктедралите в Германия за учих френски и в Париж не можах да го използвам там говорят други езици.
07:49 09.08.2026
13 Ах, тази Хилъри...
07:51 09.08.2026
14 Каунь
07:59 09.08.2026
15 скарлет
08:15 09.08.2026
16 скарлет
08:16 09.08.2026
17 Интересен е Путин
08:26 09.08.2026
18 Путин се подхилва мазно
08:47 09.08.2026
19 Та Шак
10:08 09.08.2026
20 Мдаа
10:12 09.08.2026
21 Не го слуша глъвътъ
10:17 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Не баш така
10:23 09.08.2026
24 Моряка
До коментар #11 от "1001":Напротив,Клинтън си търсише отдушник.Винаги съм го съжалявал.Ти можеш ли да си легнеш с такава злобна пепелянка?
10:39 09.08.2026
25 Хилъри
До коментар #11 от "1001":не е вчерашна и вероятно е права! А "злобната бабичка" всъщност е стара чанта, ама лачена. Бе най-красивата в политиката, след нея са Меркел, Нюланд, Бербок и т.н. Злобна обаче заради глупост на мъжа си, та не стана президент и тя. Инак по скромно мнение, жените не са за политиката, ама нейсе......
12:07 09.08.2026