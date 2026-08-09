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Клинтън: Одобрението на Путин е по-ценно за Тръмп от Нобел

Клинтън: Одобрението на Путин е по-ценно за Тръмп от Нобел

9 Август, 2026 06:15, обновена 9 Август, 2026 06:18 2 336 25

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  • тръмп-
  • путин-
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  • сащ-
  • одобрение

Хилъри Клинтън анализира психологията и външната политика на Доналд Тръмп, поставяйки отношението на Кремъл пред международните отличия

Клинтън: Одобрението на Путин е по-ценно за Тръмп от Нобел - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

В светлината на геополитическите сътресения и преговорите за глобална сигурност, бившият държавен секретар на САЩ Хилъри Клинтън направи остро изказване по адрес на американския президент Доналд Тръмп.

Според нея за Тръмп одобрението и легитимацията от страна на руския президент Владимир Путин имат далеч по-голямо значение и тежест, отколкото спечелването на престижната Нобелова награда за мир.

Изявлението отразява дългогодишните наблюдения на Клинтън върху динамиката на отношенията между Вашингтон и Москва. Темата за Нобеловия комитет и Тръмп е особено чувствителна, след като в миналото Тръмп открито се бореше за приза, а Хилъри Клинтън дори беше заявила в подкаста „Raging Moderates“, че лично би го номинирала, ако успее да постигне траен мир в Украйна без териториални отстъпки.

Когато обаче Нобеловата награда за мир за 2025 г. бе присъдена на венецуелската опозиционерка Мария Корина Мачадо, Кремъл и Владимир Путин побързаха да защитят Тръмп, заявявайки, че наградата е загубила своя престиж. Този ход на Москва и последвалата благодарност от страна на Тръмп в социалните мрежи затвърдиха тезата, че за Белия дом похвалите от Русия носят по-голямо удовлетворение от официалния международен триумф.

Анализатори отбелязват, че стремежът на Тръмп към признание от авторитарни лидери променя традиционния курс на американската дипломация. Изявлението на Клинтън идва в момент, в който администрацията във Вашингтон балансира между сложните преговори за прекратяване на огъня и натиска от страна на демократите за твърда позиция срещу руската агресия.


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Путим малко

    14 4 Отговор
    го гледа с поглед като на Ханибал Лектар, сякаш ще... вечеря с него :Д:Д:Д

    06:38 09.08.2026

  • 7 Колко

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    да е велик, скоро не е посещавал Европа

    Коментиран от #12

    06:40 09.08.2026

  • 8 Уффф

    18 4 Отговор
    Тази болна крава, явно се опитва да впечатли Путин с инфантилното си мнение.

    06:42 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тръмп е

    12 2 Отговор
    инфантил.

    06:51 09.08.2026

  • 11 1001

    7 1 Отговор
    Тая е много злобна бабичка! Клинтън е виновен за онез работи дето прави в оралния кабинет на белия дом!

    Коментиран от #24, #25

    07:45 09.08.2026

  • 12 Генчо

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Колко":

    За какво да е посети. Да види какво спретнаха на Санчес или ЛГБТ знамената пред ктедралите в Германия за учих френски и в Париж не можах да го използвам там говорят други езици.

    07:49 09.08.2026

  • 13 Ах, тази Хилъри...

    4 2 Отговор
    Провалена като съпруга и кандидат за президент. но със съхранена идиосинкразия за значи мост. И у нас си ги имаме + една крадла ни поучава кое е правилно, самонастанили се в едни гаражи некадърница ни обяснява кое е морално... Явно от една възраст нататък физиологичната незадоволеност става мощен фактор ...

    07:51 09.08.2026

  • 14 Каунь

    4 0 Отговор
    Лай, лай, лай, Дилайла

    07:59 09.08.2026

  • 15 скарлет

    1 0 Отговор
    рижавото псе остави иран и се зхвана пак с Гренландия!!!! Теренно проучване и проучвателни сондажи на пластовете в земните недра за нефт и петрол

    08:15 09.08.2026

  • 16 скарлет

    0 0 Отговор
    рижавото псе остави иран и се зхвана пак с Гренландия!!!! Теренно проучване и проучвателни сондажи на пластовете в земните недра за нефт и петрол

    08:16 09.08.2026

  • 17 Интересен е Путин

    1 2 Отговор
    За четвърт век така си остана полуплешив, не побеля, но пък носът му се скъси, получи брадичка, преди нямаше, и скули като на жените от сцената.

    08:26 09.08.2026

  • 18 Путин се подхилва мазно

    0 2 Отговор
    Като едновремешен измамник на Киевската гара в Москва. Все едно ще купува долари от американеца и ще го преметне с курса.

    08:47 09.08.2026

  • 19 Та Шак

    0 1 Отговор
    Така е, когато си избират за лидер откачена хиперсебелюбива дядка, за който живота е театрална кечмания. Парадокса е, същите избиратели няма да го изберат за шофьор, но за президент го направиха с огромно мнозинство.Апропо и за Радев одобрението на Кремъл е по-важно от всичко друго.

    10:08 09.08.2026

  • 20 Мдаа

    0 0 Отговор
    Това е специфична старческа лудост, но на тая възраст е така.Байдън поне беше послушнар6укла на конци, този е щур.

    10:12 09.08.2026

  • 21 Не го слуша глъвътъ

    0 0 Отговор
    Цялата му досегашна политика е буря в чаша вода.Сутринта казва едно, следобед сам се опровергава и накрая върши трето.

    10:17 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Не баш така

    0 0 Отговор
    За Тръмпа е важно да получава овации и награди, свякакви и отвсякъде.

    10:23 09.08.2026

  • 24 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1001":

    Напротив,Клинтън си търсише отдушник.Винаги съм го съжалявал.Ти можеш ли да си легнеш с такава злобна пепелянка?

    10:39 09.08.2026

  • 25 Хилъри

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "1001":

    не е вчерашна и вероятно е права! А "злобната бабичка" всъщност е стара чанта, ама лачена. Бе най-красивата в политиката, след нея са Меркел, Нюланд, Бербок и т.н. Злобна обаче заради глупост на мъжа си, та не стана президент и тя. Инак по скромно мнение, жените не са за политиката, ама нейсе......

    12:07 09.08.2026