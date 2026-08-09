Ракетен удар по Одеса: Огромни разрушения и шестима ранени

Руските въоръжени сили нанесоха пореден масиран ракетен удар по Одеса, при който бе тежко засегната цивилна инфраструктура, повредени бяха жилищни сгради и шестима души бяха ранени.

Атаката предизвика мащабни разрушения в стратегическото пристанище. По първоначални данни на местните власти, цитирани от световните информационни агенции, сред ранените няма хора с непосредствена опасност за живота, но материалните щети са огромни. Спасителните екипи на Украйна работят по разчистването на отломките в засегнатите жилищни райони.

Според информация на регионалните платформи и изявление на областния управител Олег Кипер, разпространено от украинската медия РБК-Украйна, врагът е използвал свръхзвукови и балистични ракети. Министерството на отбраната на Руската федерация същевременно обяви, че целта на атаките по Черноморието са плавателни съдове и логистични обекти, подкрепящи украинската армия. Подобни удари целят да парализират износа и икономическия живот в региона, предава агенция Ройтерс.

Хронология на ескалацията през август 2026 г.

Атаките по Черноморието придобиват системно измерение през последната седмица.

4 август: Руски ракети поразиха оживен район близо до фермерски пазар в покрайнините на Одеса, ранявайки трима души и нанасяйки щети по жилищни блокове.

Руски ракети поразиха оживен район близо до фермерски пазар в покрайнините на Одеса, ранявайки трима души и нанасяйки щети по жилищни блокове. 7 август: Мощен ракетен удар разтърси центъра на града, като сериозно пострада покривът, остъкляването и трибуните на градския футболен стадион "Черноморец".

Мощен ракетен удар разтърси центъра на града, като сериозно пострада покривът, остъкляването и трибуните на градския футболен стадион "Черноморец". 8 август: Руски прецизни оръжия и дронове удариха товарни кораби, превозващи зърно под флага на Гвинея-Бисау, както и складове в съседния регион Николаев.

Специфики на използваните оръжия

Според доклади на украинските ВВС и военни анализатори от Института за изследване на войната ISW, руската армия комбинира различни типове въоръжение, за да преодолее противовъздушната отбрана. При последните офанзиви са засечени противокорабни ракети „Оникс“, противорадиолокационни ракети Х-31П, балистични системи с касетъчни боеприпаси, както и десетки ударни дронове от типа „Шахед“. Комбинацията от балистика и рояци от безпилотни апарати изтощава украинските запаси от зенитни ракети.

Реакция на Зеленски и международната общност

Украинският президент Володимир Зеленски направи спешно обръщение, в което подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана, което прави градовете беззащитни срещу балистичните удари. Междувременно, в контекста на кризата, САЩ продължават преговорите за предоставяне на лиценз на Киев да произвежда ракети-прехващачи „Пейтриът“, предава Ройтерс, въпреки изразените по-рано съмнения от президента Доналд Тръмп.

Ситуацията с безопасността на цивилните остава под наблюдение и от БТА, която напомня, че в Одеска област живее голяма историческа българска диаспора, пряко застрашена от продължаващия обстрел.