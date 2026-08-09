Новини
Свят »
Украйна »
Ракетен удар по Одеса: Огромни разрушения и шестима ранени
  Тема: Украйна

Ракетен удар по Одеса: Огромни разрушения и шестима ранени

9 Август, 2026 06:58, обновена 9 Август, 2026 07:03 3 996 74

  • украйна-
  • атака-
  • русия-
  • ракети-
  • ранени-
  • разрушения-
  • одеса

Руската армия атакува Черноморието с балистични ракети; повредени са десетки домове и цивилна инфраструктура

Ракетен удар по Одеса: Огромни разрушения и шестима ранени - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Руските въоръжени сили нанесоха пореден масиран ракетен удар по Одеса, при който бе тежко засегната цивилна инфраструктура, повредени бяха жилищни сгради и шестима души бяха ранени.

Атаката предизвика мащабни разрушения в стратегическото пристанище. По първоначални данни на местните власти, цитирани от световните информационни агенции, сред ранените няма хора с непосредствена опасност за живота, но материалните щети са огромни. Спасителните екипи на Украйна работят по разчистването на отломките в засегнатите жилищни райони.

Според информация на регионалните платформи и изявление на областния управител Олег Кипер, разпространено от украинската медия РБК-Украйна, врагът е използвал свръхзвукови и балистични ракети. Министерството на отбраната на Руската федерация същевременно обяви, че целта на атаките по Черноморието са плавателни съдове и логистични обекти, подкрепящи украинската армия. Подобни удари целят да парализират износа и икономическия живот в региона, предава агенция Ройтерс.

Хронология на ескалацията през август 2026 г.

Атаките по Черноморието придобиват системно измерение през последната седмица.

  • 4 август: Руски ракети поразиха оживен район близо до фермерски пазар в покрайнините на Одеса, ранявайки трима души и нанасяйки щети по жилищни блокове.
  • 7 август: Мощен ракетен удар разтърси центъра на града, като сериозно пострада покривът, остъкляването и трибуните на градския футболен стадион "Черноморец".
  • 8 август: Руски прецизни оръжия и дронове удариха товарни кораби, превозващи зърно под флага на Гвинея-Бисау, както и складове в съседния регион Николаев.

Специфики на използваните оръжия

Според доклади на украинските ВВС и военни анализатори от Института за изследване на войната ISW, руската армия комбинира различни типове въоръжение, за да преодолее противовъздушната отбрана. При последните офанзиви са засечени противокорабни ракети „Оникс“, противорадиолокационни ракети Х-31П, балистични системи с касетъчни боеприпаси, както и десетки ударни дронове от типа „Шахед“. Комбинацията от балистика и рояци от безпилотни апарати изтощава украинските запаси от зенитни ракети.

Реакция на Зеленски и международната общност

Украинският президент Володимир Зеленски направи спешно обръщение, в което подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана, което прави градовете беззащитни срещу балистичните удари. Междувременно, в контекста на кризата, САЩ продължават преговорите за предоставяне на лиценз на Киев да произвежда ракети-прехващачи „Пейтриът“, предава Ройтерс, въпреки изразените по-рано съмнения от президента Доналд Тръмп.

Ситуацията с безопасността на цивилните остава под наблюдение и от БТА, която напомня, че в Одеска област живее голяма историческа българска диаспора, пряко застрашена от продължаващия обстрел.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 43 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Зеленю4орап

    96 4 Отговор
    Крим е руски и Одеса е руска! Украйна е сталинска!

    07:06 09.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Хубави новини но може и още по добре

    68 4 Отговор
    Урко фашистите празнуват

    07:08 09.08.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Град Козлодуй

    54 2 Отговор
    Това нищо не е. При нас взривят с дронове газовите трасета!

    07:09 09.08.2026

  • 7 Коалиция на пeдaлите

    84 2 Отговор
    До последния украинец.....

    Коментиран от #12

    07:10 09.08.2026

  • 8 Иван

    76 1 Отговор
    Апокалиптични разрушения и един ранен, оказва му се медицинска помощ по стандартите на ЕС.

    07:10 09.08.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Иван

    36 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    Премествай се към Драгоман.

    07:11 09.08.2026

  • 12 ъхъъъ

    4 52 Отговор

    До коментар #7 от "Коалиция на пeдaлите":

    коалиция на руските куви обсулжането на кремълските империалисти да започне сега

    07:12 09.08.2026

  • 13 Мдааа

    4 54 Отговор
    само късо писто... са за руските империалисти. Империята на наркоманите, алкохолиците, извратените сексуални влечения е в Кремъл

    07:14 09.08.2026

  • 14 БАНко

    56 2 Отговор
    ПУТИН , КАК ГО ПРАВИШ ЧОВЕЧЕ ??? ИЗРАЕЛ С ЕДНА РАКЕТА УБИВАТ 200 ЖЕНИ И ДЕЦА , А ТИ С 200 РАКЕТИ РАНЯВАШ ТРИМА ПАЗАЧИ НА ВОЕННИ СКЛАДОВЕ ??? ЗАТОВА ВМЕСТО С ДВЕ ХИРОШОМКИ ЗА 3 МИНУТИ ..... ПЕТА ГОДИНА !!!

    07:17 09.08.2026

  • 15 Бит русораст

    3 31 Отговор
    Другари русорасти нападнати сме с дрон!Ще се бием или ще бягаме?

    Коментиран от #21

    07:19 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Дзак

    7 1 Отговор
    Разбиваме от "спецификации"!

    07:28 09.08.2026

  • 21 Иван

    11 1 Отговор

    До коментар #15 от "Бит русораст":

    Като Реджеп Тайп Ердоган--- и двете.

    07:29 09.08.2026

  • 22 МЪКЪ МЪКЪ

    46 2 Отговор
    Пак ли има затрупани натюфци?

    07:30 09.08.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Анонимен

    16 1 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    ПДЛ!

    07:31 09.08.2026

  • 25 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ

    40 1 Отговор
    Добре ли спахте снощи у метрото в ню кииф?

    07:32 09.08.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 И Киев е Руски

    42 4 Отговор
    И Одеса е руска

    07:33 09.08.2026

  • 28 Щип

    35 1 Отговор

    До коментар #9 от "ъхъъъ":

    С какво бе умник ?
    Освен да ги поръсят с дрогата на Зеленски!!!

    07:34 09.08.2026

  • 29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ

    41 1 Отговор
    Е тотален крах.

    07:35 09.08.2026

  • 30 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ

    38 1 Отговор
    В окраинските пристанища са акостирали точно НУЛА кораба.

    07:40 09.08.2026

  • 31 ТРОЛСКА ТИШИНА

    36 1 Отговор
    Подобни новини навират тукашните трима болни бандертрола дълбоко в дупките им. Нямат опорни да цапат форума.

    07:42 09.08.2026

  • 32 Даааааам

    29 1 Отговор
    Ракета удари ервогайци наемници в Одеса, а козякМръшлякаГанееф сереКръв.

    07:48 09.08.2026

  • 33 А ПАМЕТНИКА НА БАНДЕРА

    29 0 Отговор
    Добре ли е? Че съм притеснен.

    07:49 09.08.2026

  • 34 ВЕСЕЛЯК

    37 0 Отговор
    Гутен МОРГЕН, бандерачаенца! Какво стана с ескалирането на 40-дневната наказателна акция срещу Москва? Май стана по-зле от "наказателната" акция срещу Курск, където закопахте най-добрите си войскови части?
    Я се похвалете сега как горял Уайлдбериз!
    Абе, кво стана бе? Има ли бенДзин в Москва? Хайде, кефете се!

    07:51 09.08.2026

  • 35 Хахахай

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":

    МършлякаМилен обича да го ИбятВГъзъ

    07:52 09.08.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Да можеха

    17 0 Отговор
    Крайните националисти-фашисти и терористи ще ядат големия

    07:54 09.08.2026

  • 38 Така така

    12 0 Отговор

    До коментар #1 от "Готов за бой":

    И като се събудиш пръстаВгъза.

    07:55 09.08.2026

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Т. Живков

    18 0 Отговор
    Как е как е, шегувайки се ви питам?

    Коментиран от #45, #59

    07:57 09.08.2026

  • 41 Хи хи

    21 0 Отговор
    зеленото жуже вместо да иде в Одеса и да хваща ракетите с голи ръце, се е свило в бункера и шмърка бело !

    07:57 09.08.2026

  • 42 Абе

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Град Козлодуй":

    Според мен трябва и да глъща!

    07:58 09.08.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Хи хи

    5 0 Отговор

    До коментар #40 от "Т. Живков":

    Добре сме, добре сме, ама ще се оправим !

    08:08 09.08.2026

  • 46 Някой

    18 0 Отговор
    От самото начало казах, че логичното е да искат да си върнат минимум подарената от Ленин Новорусия (и Одеса и Молдова и още много). Одеса първоначално края на 18 век е създадена като военноморска крепост срещу Османската империя от Русия.
    Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР. На плюс само със западни територии компенсация за ВСВ при Сталин.

    08:08 09.08.2026

  • 47 маке

    12 0 Отговор
    Добри новини тази сутрин

    08:10 09.08.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Хи хи

    13 0 Отговор
    зеленото жуже гълта живи жаби пред Тръмпи за да му се подмаже и получи ракети, обаче получи пръс в г ъ с !

    08:11 09.08.2026

  • 50 Много странно

    14 0 Отговор
    Как все зърно превозват пък то почва да гърми като бъде ударен кораба...

    08:12 09.08.2026

  • 51 а бе..

    9 0 Отговор
    Така требва да бъде..само чанчь и еваньие на бандерците,чем их меньше тем лучьше

    08:18 09.08.2026

  • 52 Артилерист

    13 0 Отговор
    Много масиран руски удар, но само 6 ранени...

    08:18 09.08.2026

  • 53 Цвете

    2 15 Отговор
    ТОВА РУСКО ЧУДОВИЩЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ СЪДЕНО. ПРЕКРАСЕН ГРАД ОДЕСА И СЕГА РАЗРУШЕН, ЗАЩО? РАЗХОДЕТЕ СЕ ПО " ДЕРИБАСОВСКАЯ " И ЩЕ ВИДИТЕ ЕДИН КРАСИВ ГРАД СЪС СЛЪНЧЕВИ ХОРА.

    Коментиран от #56

    08:21 09.08.2026

  • 54 Георгиев

    8 0 Отговор

    До коментар #9 от "ъхъъъ":

    И аз това чакам. И ще видиш в отговор как в Киев изчезва Банкова, Радата и кварталът на богаташите. Чакам вече две години

    08:22 09.08.2026

  • 55 Оня

    11 0 Отговор
    Тая сутрин на плажа в златните всичките урки много тъжни бе!

    08:27 09.08.2026

  • 56 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 0 Отговор

    До коментар #53 от "Цвете":

    Одеса е построена от Русия Значи че Русия може да я разруши и построи отново Къде е проблема не виждам но да живее демокрацията

    08:39 09.08.2026

  • 57 Топчията

    7 0 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    08:41 09.08.2026

  • 58 Кака

    12 0 Отговор
    Кукумявка, Руска императрица Екатерина II создала град Одеса и хохляндия няма какво да прави там. А съветската власт направила много подаръци на измислена фантомна държава, която никога не е същъствувала

    08:44 09.08.2026

  • 59 Олеся 🇺🇦

    7 0 Отговор

    До коментар #40 от "Т. Живков":

    Добре е ,добре е ,шеговито отговарям .На Влас разбира се .

    08:44 09.08.2026

  • 60 Дудов

    4 1 Отговор
    Нищо им няма.Преди два дена плажа беше фул

    08:47 09.08.2026

  • 61 Смотаняху

    8 0 Отговор
    Кофти.Каквото и да остане от Украйия няма да има излаз на море.Ще станат задния двор на Полша

    08:50 09.08.2026

  • 62 Хъш

    4 0 Отговор
    Защо ли са толкова неточни руснаците? Само цивилно домове и инфраструктура поразяват... дали не е просто украинска пропаганда. Някак си не ми се връзва.

    09:53 09.08.2026

  • 63 веселяк

    3 0 Отговор
    "в Одеска област живее голяма историческа българска диаспора, пряко застрашена от продължаващия обстрел". Бройката, бройкатааа...и поименно! Щото се сакълдисвам иначе!

    09:54 09.08.2026

  • 64 Перо

    3 0 Отговор
    В Одеса е еврейската мафия, още от времето на СССР. Цялата ционистка менажерия по света ще се вдигне като ужилена!

    10:13 09.08.2026

  • 65 последната укра

    4 0 Отговор
    Във КииФ е ударена цивилна фабрика за пюрета, бурканчетата с пюре след удара гърмяха цяла нощ хахахахаха.

    10:16 09.08.2026

  • 66 последната укра

    3 0 Отговор
    В Киев и Одеса пак е направо бангаранга и пачанга кеффффф, то вече 4та седмица са на як музикален съпровод, искандерите свирят лебедовата си песен, нещо май са притеснени дан запей орешника и да им скине лешника, хахахахаха.

    10:17 09.08.2026

  • 67 последната укра

    4 0 Отговор
    Ааа вееее еврасчета еееее, укрииии еееее, Киев ееееее, Одеса ееееее готови ли сте за нощна дискотека и тая вечерррр, нощес за вашето настроение и кеффффф ееееее ще се погрижи DJ искандерррррр еееееееее с подгряваща група шахед ееееееее.

    10:18 09.08.2026

  • 68 последната укра

    2 0 Отговор
    Цяла укрия протестира и търси да трича "героя" зелен гном, че ако нещата продължават така, то до година две укрия ще е с размерите на България и с толкова население, но като слушаш алчните еврасти и НАТОто така се получава, тва е доня мръсулиня и кая връхълъта да те спасят.

    10:31 09.08.2026

  • 69 Русия

    3 0 Отговор
    Закономерният край на фашистите винаги е един и същ,но най хубавото ще е когато Сарматите пристигнат в Берлин,Париж и Лондон,това ще върховното удоволствие за този век.

    10:31 09.08.2026

  • 70 Хаха

    3 0 Отговор
    Одеса ще бъде освободена от Русия, но тя не е много важна като град. Няма страшно. Корабът потъва нормално е казал зеленски

    10:36 09.08.2026

  • 71 Баш Хайдутин и действащ комунист

    0 0 Отговор
    Като чразбера че са удрали Одеса , голям кеф ми е . Варна е пълно със украйнци от Одеса ,много противни са тези от Одеса .мир на праха им

    10:55 09.08.2026

  • 72 Инна

    1 0 Отговор
    9 август 2026 г.
    Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
    Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
    В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.

    През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.

    Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.

    Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.

    10:57 09.08.2026

  • 73 Даа!

    1 0 Отговор
    Колко пъти да напиша,че галенето свърши , започва любенето.А то не е ,като галенето.Галеха ви,цели 4,5 години.Защото ви жалеха,не искаха цивилни и военни жертви,унищожена инфраструктура.Но вие и " желаещите" го приехте за слабост,за липса на възможности.Е,сега ще почувствате любенето,а зимата чука на вратата.Няма и 3-4 месеца,тогава ваше чудо няма да има.

    11:09 09.08.2026

  • 74 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ЗАЩО " ЗЛОБАРИТЕ" СМЯТАТ ,ЧЕ ОДДЕСА Е УКРО ИНСКА !?!?!?! ПОСТРОЕНА Е ОТ ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКА -- ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КЪМ ТУРЦИЯ . ЗАСЕЛЕНА Е С ПРОРУСКИТЕ ПЛЕМЕНА -НЕ С ПРОПОЛЬСКИТЕ -БАНДЕРОВЦИ УКРИ ОТ ЛВОВ ;ИВАНОВО ФРАНКОВСК И МЕЛИТОПОЛ !!!!!!!!!!!!!!!

    11:49 09.08.2026

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания