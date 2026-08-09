Ракетен удар по Одеса: Огромни разрушения и шестима ранени

Руските въоръжени сили нанесоха пореден масиран ракетен удар по Одеса, при който бе тежко засегната цивилна инфраструктура, повредени бяха жилищни сгради и шестима души бяха ранени.
Атаката предизвика мащабни разрушения в стратегическото пристанище. По първоначални данни на местните власти, цитирани от световните информационни агенции, сред ранените няма хора с непосредствена опасност за живота, но материалните щети са огромни. Спасителните екипи на Украйна работят по разчистването на отломките в засегнатите жилищни райони.
Според информация на регионалните платформи и изявление на областния управител Олег Кипер, разпространено от украинската медия РБК-Украйна, врагът е използвал свръхзвукови и балистични ракети. Министерството на отбраната на Руската федерация същевременно обяви, че целта на атаките по Черноморието са плавателни съдове и логистични обекти, подкрепящи украинската армия. Подобни удари целят да парализират износа и икономическия живот в региона, предава агенция Ройтерс.
Хронология на ескалацията през август 2026 г.
Атаките по Черноморието придобиват системно измерение през последната седмица.
- 4 август: Руски ракети поразиха оживен район близо до фермерски пазар в покрайнините на Одеса, ранявайки трима души и нанасяйки щети по жилищни блокове.
- 7 август: Мощен ракетен удар разтърси центъра на града, като сериозно пострада покривът, остъкляването и трибуните на градския футболен стадион "Черноморец".
- 8 август: Руски прецизни оръжия и дронове удариха товарни кораби, превозващи зърно под флага на Гвинея-Бисау, както и складове в съседния регион Николаев.
Специфики на използваните оръжия
Според доклади на украинските ВВС и военни анализатори от Института за изследване на войната ISW, руската армия комбинира различни типове въоръжение, за да преодолее противовъздушната отбрана. При последните офанзиви са засечени противокорабни ракети „Оникс“, противорадиолокационни ракети Х-31П, балистични системи с касетъчни боеприпаси, както и десетки ударни дронове от типа „Шахед“. Комбинацията от балистика и рояци от безпилотни апарати изтощава украинските запаси от зенитни ракети.
Реакция на Зеленски и международната общност
Украинският президент Володимир Зеленски направи спешно обръщение, в което подчерта, че Украйна изпитва критичен недостиг на боеприпаси за противовъздушна отбрана, което прави градовете беззащитни срещу балистичните удари. Междувременно, в контекста на кризата, САЩ продължават преговорите за предоставяне на лиценз на Киев да произвежда ракети-прехващачи „Пейтриът“, предава Ройтерс, въпреки изразените по-рано съмнения от президента Доналд Тръмп.
Ситуацията с безопасността на цивилните остава под наблюдение и от БТА, която напомня, че в Одеска област живее голяма историческа българска диаспора, пряко застрашена от продължаващия обстрел.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Зеленю4орап
07:06 09.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Хубави новини но може и още по добре
07:08 09.08.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Град Козлодуй
07:09 09.08.2026
7 Коалиция на пeдaлите
Коментиран от #12
07:10 09.08.2026
8 Иван
07:10 09.08.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Иван
До коментар #1 от "Готов за бой":Премествай се към Драгоман.
07:11 09.08.2026
12 ъхъъъ
До коментар #7 от "Коалиция на пeдaлите":коалиция на руските куви обсулжането на кремълските империалисти да започне сега
07:12 09.08.2026
13 Мдааа
07:14 09.08.2026
14 БАНко
07:17 09.08.2026
15 Бит русораст
Коментиран от #21
07:19 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Дзак
07:28 09.08.2026
21 Иван
До коментар #15 от "Бит русораст":Като Реджеп Тайп Ердоган--- и двете.
07:29 09.08.2026
22 МЪКЪ МЪКЪ
07:30 09.08.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Анонимен
До коментар #1 от "Готов за бой":ПДЛ!
07:31 09.08.2026
25 ДОБРО УТРО БАНДЕРИ
07:32 09.08.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 И Киев е Руски
07:33 09.08.2026
28 Щип
До коментар #9 от "ъхъъъ":С какво бе умник ?
Освен да ги поръсят с дрогата на Зеленски!!!
07:34 09.08.2026
29 ВОЙНАТА НА БРИТАНЦИТЕ В НОВОРУСИЯ
07:35 09.08.2026
30 ОТ ДВЕ СЕДМИЦИ
07:40 09.08.2026
31 ТРОЛСКА ТИШИНА
07:42 09.08.2026
32 Даааааам
07:48 09.08.2026
33 А ПАМЕТНИКА НА БАНДЕРА
07:49 09.08.2026
34 ВЕСЕЛЯК
Я се похвалете сега как горял Уайлдбериз!
Абе, кво стана бе? Има ли бенДзин в Москва? Хайде, кефете се!
07:51 09.08.2026
35 Хахахай
До коментар #18 от "Мими Кучева🐕":МършлякаМилен обича да го ИбятВГъзъ
07:52 09.08.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Да можеха
07:54 09.08.2026
38 Така така
До коментар #1 от "Готов за бой":И като се събудиш пръстаВгъза.
07:55 09.08.2026
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Т. Живков
Коментиран от #45, #59
07:57 09.08.2026
41 Хи хи
07:57 09.08.2026
42 Абе
До коментар #3 от "Град Козлодуй":Според мен трябва и да глъща!
07:58 09.08.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Хи хи
До коментар #40 от "Т. Живков":Добре сме, добре сме, ама ще се оправим !
08:08 09.08.2026
46 Някой
Украйна с граници към Русия от преди влизането в СССР. На плюс само със западни територии компенсация за ВСВ при Сталин.
08:08 09.08.2026
47 маке
08:10 09.08.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Хи хи
08:11 09.08.2026
50 Много странно
08:12 09.08.2026
51 а бе..
08:18 09.08.2026
52 Артилерист
08:18 09.08.2026
53 Цвете
Коментиран от #56
08:21 09.08.2026
54 Георгиев
До коментар #9 от "ъхъъъ":И аз това чакам. И ще видиш в отговор как в Киев изчезва Банкова, Радата и кварталът на богаташите. Чакам вече две години
08:22 09.08.2026
55 Оня
08:27 09.08.2026
56 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #53 от "Цвете":Одеса е построена от Русия Значи че Русия може да я разруши и построи отново Къде е проблема не виждам но да живее демокрацията
08:39 09.08.2026
57 Топчията
08:41 09.08.2026
58 Кака
08:44 09.08.2026
59 Олеся 🇺🇦
До коментар #40 от "Т. Живков":Добре е ,добре е ,шеговито отговарям .На Влас разбира се .
08:44 09.08.2026
60 Дудов
08:47 09.08.2026
61 Смотаняху
08:50 09.08.2026
62 Хъш
09:53 09.08.2026
63 веселяк
09:54 09.08.2026
64 Перо
10:13 09.08.2026
65 последната укра
10:16 09.08.2026
66 последната укра
10:17 09.08.2026
67 последната укра
10:18 09.08.2026
68 последната укра
10:31 09.08.2026
69 Русия
10:31 09.08.2026
70 Хаха
10:36 09.08.2026
71 Баш Хайдутин и действащ комунист
10:55 09.08.2026
72 Инна
Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.
През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.
Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.
Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.
10:57 09.08.2026
73 Даа!
11:09 09.08.2026
74 ПЕНКО
11:49 09.08.2026