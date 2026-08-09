Напрежение в Черно море: Опасни инциденти край Турция

Сериозна ескалация на напрежението в черноморския регион постави нащрек турските власти за сигурност.

В рамките на няколко дни бяха регистрирани три отделни критични случая – атака срещу търговски съд, изплувал морски дрон на плажна ивица и открит невзривен артилерийски снаряд в близост до обществен плаж. Събитията подчертават нарастващите рискове от военния конфликт между Русия и Украйна в непосредствена близост до границите на Турция, засягащи пряко търговските маршрути.

Повреденият кораб „Надежда“ беше изтеглен до пристанище Самсун

Турският товарен кораб „Надежда“, който плава под флага на Камерун, беше тежко повреден при нападение в Черно море на 3 август. Плавателният съд от типа Ro-Ro пристигна успешно на буксир в турското пристанище Самсун на 8 август, ескортиран от влекачи под надзора на морската полиция. Корабът е претърпял огромни и непоправими щети по палубата, товарните отсеци и машинното отделение вследствие на взривовете, след като превозваните празни ремаркета бяха прехвърлени на друг съд .

Инцидентът е станал на около 20 морски мили от руското пристанище Новоросийск малко след отплаването на съда. На борда е избухнал силен пожар, а трима от общо 22-мата членове на екипажа (включително 13 турски граждани) бяха тежко ранени.

Детайли за състоянието на ранените моряци:

Първоначално пострадалите бяха спешно евакуирани от руски морски спасителни подразделения. Тримата моряци, сред които и турски граждани, са с тежки изгаряния по дихателните пътища и крайниците, както и с разкъсни рани от шрапнели, съобщиха медицински източници от болницата в Самсун. Те остават в интензивно отделение под постоянно наблюдение, като състоянието им е стабилизирано, но критично. Капитанът на кораба Ялчън Шахин потвърди, че атаката е извършена внезапно от шест или седем безпилотни апарата. Вследствие на инцидента турската корабна фирма оператор взе решение временно да преустанови корабоплаването по руските маршрути.

Морски дрон изплува край бреговете на Сакария

Наред с атаката в открито море, потенциална заплаха беше прехваната и на самия бряг на страната. В северозападния турски окръг Сакария, местни жители на град Карасу откриха изплувал на плажа надводен морски дрон.

Специализирани полицейски екипи веднага отцепиха района след подадения сигнал. След извършена щателна техническа проверка беше установено, че безпилотният апарат не е носил експлозиви на борда си в момента на изплуването. Дронът, за който официално се предполага, че е използван в сблъсъците между Русия и Украйна, е предан на компетентните военни органи за унищожаване и анализ. Турските власти отчитат, че от края на 2025 г. насам подобни военни апарати изплуват все по-често по черноморското крайбрежие, като инциденти вече има регистрирани в Истанбул, Самсун, Зонгулдак, Орду, Артвин и Балъкесир, допълва БТА.

Невзривен боеприпас стресна туристите в Чанаккале

Опасна находка беше открита и в района на Протоците. На повърхността на водата край обществен плаж в град Чанаккале (в района на селището Кепез) изплува невзривен артилерийски снаряд.

Сигналът е подаден от плажуващи граждани, които забелязали съмнителния метален предмет в плитките води. Районът незабавно е бил обезопасен от сили на полицията и жандармерията. Според първоначалните експертизи на военни сапьори, боеприпасът най-вероятно е исторически остатък от известната Дарданелска операция по време на Първата световна война, който е изплувал на повърхността поради силното подводно вълнение през последните дни. Снарядът е иззет безопасно за допълнителни технически анализи и контролирано унищожаване.

Черно море се превръща в неконтролируема военна зона

Серията от критични инциденти край Турция предизвика сериозни коментари от международни анализатори и дипломати. Турският външен министър Хакан Фидан направи остро изявление пред държавната агенция „Анадолу“, като призова за незабавен „мораториум“ върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море. По думите му конфликтът вече се е разпрострял над цялата акватория, преминавайки от удари по пристанища и военни обекти към безразборни нападения над търговското корабоплаване.

Военни експерти по морска сигурност отбелязват, че атаките с дронове срещу товарни съдове като „Надежда“ и „Яшар“ (Yasar) в близост до Новоросийск сериозно подкопават веригите за доставки на зърно, слънчоглед и хранителни стоки в глобален мащаб. Анализаторите предупреждават, че ако Русия и Украйна не дадат твърди гаранции за сигурността на гражданския флот, застрахователните премии за плавателните съдове в Черно море ще достигнат нива, които ще блокират изцяло търговския трафик, превръщайки региона в затворена и опасна военна зона.

Министерството на външните работи на Турция вече изрази своята дълбока загриженост и подчерта, че въпреки многобройните предупреждения на Анкара, ескалацията продължава да застрашава живота на невинни цивилни моряци.