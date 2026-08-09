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Нощна война с дронове: Атаки над Новоросийск, Москва и Одеса
  Тема: Украйна

Нощна война с дронове: Атаки над Новоросийск, Москва и Одеса

9 Август, 2026 05:50, обновена 9 Август, 2026 05:55 2 060 28

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  • москва-
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Военното напрежение ескалира с масирани удари от безпилотни апарати по критична инфраструктура и цивилни обекти

Нощна война с дронове: Атаки над Новоросийск, Москва и Одеса - 1
Снимка: Exilenova
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

През изминалата нощ въздушната война между Русия и Украйна достигна нови критични нива.

Масирани атаки с дронове бяха регистрирани едновременно на няколко фронта, засягайки ключови руски пристанищни градове, покрайнините на руската столица, както и украинското черноморско крайбрежие.

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Отблъскват офанзива в Новоросийск: Отломки паднаха в предприятия

В стратегическото руско пристанище Новоросийск беше задействана противовъздушната отбрана за отразяване на масирана атака с дронове. Местните власти съобщиха, че офанзивата е била успешно пресечена, но падащи отломки са нанесли материални щети на сушата.

Според предварителна информация, части от свалени безпилотни апарати са паднали върху територията на две местни предприятия, както и върху частен жилищен дом. Към момента се изяснява степента на щетите и дали има пострадали граждани. Атаката се случва в контекста на повишени рискове за корабоплаването в района, след като наскоро корабособственици започнаха да избягват терминалите на Каспийския тръбопроводен консорциум, информира Bloomberg.

Три безпилотни апарата са прeхванати на път за Москва

Паралелно с ударите в Черноморския регион, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха задействани и около столицата Москва.

Военните докладваха, че са успели да свалят три дрона, които са летели по направление към мегаполиса. Това е поредният опит за удар по руската столица, след като само преди броени дни руското ПВО пресече движението на други 10 апарата в същата посока, което наложи въвеждането на извънреден режим на работа на големите летища=

Силна експлозия разтърси украинското пристанище Одеса

Напрежението не подмина и украинска територия. В ранните часове на деня мощна експлозия отекна в Одеса. Градът бе поставен под въздушна тревога, а местните канали в Telegram призоваха гражданите незабавно да потърсят сигурност в най-близките бомбоубежища.

Черноморският регион продължава да бъде основна арена на сблъсъци, като руските сили редовно атакуват Одеса и Николаев с ракети и безпилотни апарати, нанасяйки сериозни поражения върху енергийната и логистична инфраструктура.


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гошо

    19 11 Отговор
    Появяват с мнения/в Украйна/ че Зеленски е започнал да губи Одеса

    06:03 09.08.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Точен сте

    13 6 Отговор

    До коментар #2 от "От 3 днях в Киев до маЦква гарить":

    Масирани атаки с дронове бяха регистрирани едновременно на няколко фронта, засягайки ключови руски пристанищни градове, покрайнините на руската столица

    Коментиран от #5

    06:19 09.08.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 а вчера през деня

    16 7 Отговор
    Ожесточени битки се водят на южния фронт в зоната на СВO. По време на активни настъпателни действия в посока Каменск, щурмови части на Въоръжените сили на РФ направиха пробив от над 13 км.

    06:25 09.08.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Удри Зеленски удри

    10 16 Отговор
    Украйна и в момента срива рашисткият град-
    Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
    Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени

    06:30 09.08.2026

  • 12 Отново ли сте пиян или дрогиран

    5 4 Отговор

    До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    С евтин спирт че отново пишете и си отговаряте! Клоуна😶‍🌫️ сте тук и забавлението на всички пърцуц фекалeн😅

    Коментиран от #14

    06:32 09.08.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬

    7 13 Отговор
    🇺🇦 ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦
    РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
    УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌

    Коментиран от #21

    06:36 09.08.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 старшинката

    11 4 Отговор

    До коментар #15 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":

    Викай слава , че скоро ще ти пращаме повиквателна . Тогава да те видим .

    06:45 09.08.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Хххах

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    Там е проблема, че 90 процента от клиповете са с украински мъртъвци, почти няма с руски, искам да ми пратиш линк да гледам тея клипчета, маджар да не си ти тука и да пробваш да ни лъжеш, укрите те разкриха че никаква не я вършил на фронта хахахаха

    06:49 09.08.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Някой

    2 0 Отговор
    Подарената от Ленин Новорусия (и Одеса и Молдова и още много) се наричала така, защото започнала от Новоросийск. Това срещу Османската империя. После (края на 18 век) и създават Одеса като военноморска крепост срещу тях.

    08:16 09.08.2026

  • 27 Инна

    1 0 Отговор
    9 август 2026 г.
    Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
    Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
    В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.

    През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.

    Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.

    Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.

    10:59 09.08.2026

  • 28 ПЕНКО

    1 0 Отговор
    ... ЖЕРТВА ЛИ НАСТЕНЯХО ЗЕЛЕНСКИ -- УКРО -СЕМИТО -КАТОЛИЦИТЕ / " ДЕСЕН СЕКТОР" -Е АУТ -ИЗБИТ В АЗОСТАЛ / !!!!!!!!!!!!!

    12:00 09.08.2026

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