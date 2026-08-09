Нощна война с дронове: Атаки над Новоросийск, Москва и Одеса

През изминалата нощ въздушната война между Русия и Украйна достигна нови критични нива.
Масирани атаки с дронове бяха регистрирани едновременно на няколко фронта, засягайки ключови руски пристанищни градове, покрайнините на руската столица, както и украинското черноморско крайбрежие.
Отблъскват офанзива в Новоросийск: Отломки паднаха в предприятия
В стратегическото руско пристанище Новоросийск беше задействана противовъздушната отбрана за отразяване на масирана атака с дронове. Местните власти съобщиха, че офанзивата е била успешно пресечена, но падащи отломки са нанесли материални щети на сушата.
Според предварителна информация, части от свалени безпилотни апарати са паднали върху територията на две местни предприятия, както и върху частен жилищен дом. Към момента се изяснява степента на щетите и дали има пострадали граждани. Атаката се случва в контекста на повишени рискове за корабоплаването в района, след като наскоро корабособственици започнаха да избягват терминалите на Каспийския тръбопроводен консорциум, информира Bloomberg.
Три безпилотни апарата са прeхванати на път за Москва
Паралелно с ударите в Черноморския регион, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха задействани и около столицата Москва.
Военните докладваха, че са успели да свалят три дрона, които са летели по направление към мегаполиса. Това е поредният опит за удар по руската столица, след като само преди броени дни руското ПВО пресече движението на други 10 апарата в същата посока, което наложи въвеждането на извънреден режим на работа на големите летища=
Силна експлозия разтърси украинското пристанище Одеса
Напрежението не подмина и украинска територия. В ранните часове на деня мощна експлозия отекна в Одеса. Градът бе поставен под въздушна тревога, а местните канали в Telegram призоваха гражданите незабавно да потърсят сигурност в най-близките бомбоубежища.
Черноморският регион продължава да бъде основна арена на сблъсъци, като руските сили редовно атакуват Одеса и Николаев с ракети и безпилотни апарати, нанасяйки сериозни поражения върху енергийната и логистична инфраструктура.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гошо
06:03 09.08.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Точен сте
До коментар #2 от "От 3 днях в Киев до маЦква гарить":Масирани атаки с дронове бяха регистрирани едновременно на няколко фронта, засягайки ключови руски пристанищни градове, покрайнините на руската столица
Коментиран от #5
06:19 09.08.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 а вчера през деня
06:25 09.08.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Удри Зеленски удри
Атака с дронове в Белгород: Експлозии и пожари,гражданите са в ужас
Серия от взривове разтърси руския град, има десетки засегнати сгради и ранени
06:30 09.08.2026
12 Отново ли сте пиян или дрогиран
До коментар #9 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":С евтин спирт че отново пишете и си отговаряте! Клоуна😶🌫️ сте тук и забавлението на всички пърцуц фекалeн😅
Коментиран от #14
06:32 09.08.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬
РАЗГРОМИЛА И УНИЖИЛА ФАШИСТКИЯТ РАШИСТКИ РЕЖИМ ПРЕД СВЕТА💯👈👌🤘👌
УБИЛА 2 МИЛИОНА БЛАТНИЦИ РАШИ КЛЕТИ И НЕСРЕТНИ 👋✌️👌
Коментиран от #21
06:36 09.08.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 старшинката
До коментар #15 от "🇺🇦🇧🇬 СЛАВА ВЕЛИКА УКРАЙНА 🇺🇦🇧🇬":Викай слава , че скоро ще ти пращаме повиквателна . Тогава да те видим .
06:45 09.08.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Хххах
До коментар #8 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":Там е проблема, че 90 процента от клиповете са с украински мъртъвци, почти няма с руски, искам да ми пратиш линк да гледам тея клипчета, маджар да не си ти тука и да пробваш да ни лъжеш, укрите те разкриха че никаква не я вършил на фронта хахахаха
06:49 09.08.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Някой
08:16 09.08.2026
27 Инна
Руското министерство на отбраната съобщи за удар с прецизно насочвани оръжия по украински военни обекти.
Прецизно насочвани оръжия и дронове са ударили военни складове в пристанището на Одеса, където са били съхранявани комуникационно оборудване и системи за електронна война.
В пристанището Николаев са ударени товарен кораб, превозващ военно оборудване, и склад, съдържащ оръжия и военни доставки. В Черно море е унищожен товарен кораб, доставящ военни доставки за украинските въоръжени сили.
През последните две седмици базираната в Хамбург немска корабна компания Blumenthal GMBH е понесла значителни загуби. Най-малко три от корабите на компанията са били повредени от удари с дронове близо до Одеса, според източник от корабоплавателната индустрия.
Използвани са балистични ракети „Искандер-М“ и „Оникс“, хибридни дронове-ракети „Бандерол“ и ракети „Геран“. Мощни удари по военни и обекти с двойно предназначение са регистрирани в Харков, Житомир и Сумска област.
Според официални съобщения, удари са извършени в районите на Павлоград и Суми по временни места за разполагане на резерва на украинската армия, складове за боеприпаси и заводи за сглобяване на дронове. Министерството на отбраната съобщава, че всички целеви обекти са били успешно атакувани.
10:59 09.08.2026
28 ПЕНКО
12:00 09.08.2026