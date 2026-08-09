Нощна война с дронове: Атаки над Новоросийск, Москва и Одеса

През изминалата нощ въздушната война между Русия и Украйна достигна нови критични нива.

Масирани атаки с дронове бяха регистрирани едновременно на няколко фронта, засягайки ключови руски пристанищни градове, покрайнините на руската столица, както и украинското черноморско крайбрежие.

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Отблъскват офанзива в Новоросийск: Отломки паднаха в предприятия

В стратегическото руско пристанище Новоросийск беше задействана противовъздушната отбрана за отразяване на масирана атака с дронове. Местните власти съобщиха, че офанзивата е била успешно пресечена, но падащи отломки са нанесли материални щети на сушата.

Според предварителна информация, части от свалени безпилотни апарати са паднали върху територията на две местни предприятия, както и върху частен жилищен дом. Към момента се изяснява степента на щетите и дали има пострадали граждани. Атаката се случва в контекста на повишени рискове за корабоплаването в района, след като наскоро корабособственици започнаха да избягват терминалите на Каспийския тръбопроводен консорциум, информира Bloomberg.

Три безпилотни апарата са прeхванати на път за Москва

Паралелно с ударите в Черноморския регион, руските системи за противовъздушна отбрана (ПВО) бяха задействани и около столицата Москва.

Военните докладваха, че са успели да свалят три дрона, които са летели по направление към мегаполиса. Това е поредният опит за удар по руската столица, след като само преди броени дни руското ПВО пресече движението на други 10 апарата в същата посока, което наложи въвеждането на извънреден режим на работа на големите летища=

Силна експлозия разтърси украинското пристанище Одеса

Напрежението не подмина и украинска територия. В ранните часове на деня мощна експлозия отекна в Одеса. Градът бе поставен под въздушна тревога, а местните канали в Telegram призоваха гражданите незабавно да потърсят сигурност в най-близките бомбоубежища.

Черноморският регион продължава да бъде основна арена на сблъсъци, като руските сили редовно атакуват Одеса и Николаев с ракети и безпилотни апарати, нанасяйки сериозни поражения върху енергийната и логистична инфраструктура.